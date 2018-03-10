МИД САР: На освобождённых территориях обнаружено более 24 тонн отравляющих веществ

Западные страны хотели доказать лишь то, что правительственные войска Сирии использовали химическое оружие. Нами же было обнаружено большое производство химических веществ. Мы заявляли об этом многократно, но Запад хочет слышать только террористов.

Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад поделился с журналистами информацией, которая проливает свет на все последние провокации террористов с химическим оружием в Сирии. По словам Фейсала Микдада, сирийские правительственные силы обнаружили на территориях, освобождённых от боевиков, - в разных провинциях Сирии – в общей сложности свыше 24 тонн отравляющих веществ, которые можно использовать в качестве составляющих при производстве химоружия. РИА Новости приводит заявление замруководителя МИД Сирии:Фейсал Микдад отмечает, что власти Сирии неоднократно предлагали специалистам из Организации по запрещению химического оружия посетить, например, Хан-Шейхун, где, как утверждали на Западе, «сирийские военные применили зарин». Замглавы МИД САР добавляет, что специалисты ОЗХО проигнорировали саму возможность посетить Хан-Шейхун для проведения непредвзятых исследований.Чиновник внешнеполитического ведомства Сирии говорит о том, что боевики в течение длительного времени в той же провинции Идлиб имели возможность производить химическое оружие, осуществляя провокации с прицелом на то, чтобы дискредитировать войска САР, освобождающие территории страны от террористов.Напомним, что в течение последних нескольких суток Запад пытается обвинять САА якобы в применении химоружия в Восточной Гуте. Дамаск отвергает все обвинения, заявляя, что в очередной раз запущена известная американская фейковая пластинка.