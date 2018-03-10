17:53 10 марта
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МИД САР: На освобождённых территориях обнаружено более 24 тонн отравляющих веществ

Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад поделился с журналистами информацией, которая проливает свет на все последние провокации террористов с химическим оружием в Сирии. По словам Фейсала Микдада, сирийские правительственные силы обнаружили на территориях, освобождённых от боевиков, - в разных провинциях Сирии – в общей сложности свыше 24 тонн отравляющих веществ, которые можно использовать в качестве составляющих при производстве химоружия.

РИА Новости приводит заявление замруководителя МИД Сирии:
Западные страны хотели доказать лишь то, что правительственные войска Сирии использовали химическое оружие. Нами же было обнаружено большое производство химических веществ. Мы заявляли об этом многократно, но Запад хочет слышать только террористов.

Фейсал Микдад отмечает, что власти Сирии неоднократно предлагали специалистам из Организации по запрещению химического оружия посетить, например, Хан-Шейхун, где, как утверждали на Западе, «сирийские военные применили зарин». Замглавы МИД САР добавляет, что специалисты ОЗХО проигнорировали саму возможность посетить Хан-Шейхун для проведения непредвзятых исследований.


МИД САР: На освобождённых территориях обнаружено более 24 тонн отравляющих веществ


Чиновник внешнеполитического ведомства Сирии говорит о том, что боевики в течение длительного времени в той же провинции Идлиб имели возможность производить химическое оружие, осуществляя провокации с прицелом на то, чтобы дискредитировать войска САР, освобождающие территории страны от террористов.

Напомним, что в течение последних нескольких суток Запад пытается обвинять САА якобы в применении химоружия в Восточной Гуте. Дамаск отвергает все обвинения, заявляя, что в очередной раз запущена известная американская фейковая пластинка.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. предки с Дона Сегодня, 17:35
    американцы давно готовили провокацию с целью неспровоцированного удара по войскам Асада. Сейчас необходимо пригласить мировые СМИ, не все же продались, и показать миру лживую натуру лгунов из-за океана.
    предки с Дона
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:40
      Цитата: предки с Дона
      Сейчас необходимо пригласить мировые СМИ, не все же продались, и показать миру лживую натуру лгунов из-за океана.

      Тем, которые не продались, веры на западе не будет! В США верят только своим продажным СМИ.
      СРЦ П-15
      1. Shurik70 Сегодня, 17:50
        Да кто их слушать будет!
        Ещё один сюжет, как храбрые Белые Каски втыкают шприцы в тела умирающих детей, и на Асада можно сбрасывать атомную бомбу. Тем более, что сейчас САМ ПРИЗНАЁТСЯ, что в данный момент у него в руках 24 тонны химоружия.
        Shurik70
  2. 210окв Сегодня, 17:36
    Обращение к слепоглухонемым..Ещё и извратят,скажут что не все химоружие уничтожили.Туда надо тащить за уши и по дороге ещё люлей вешать этим из международных институтов..
    210окв
    1. taiga2018 Сегодня, 17:42
      Цитата: 210окв
      Ещё и извратят,скажут что не все химоружие уничтожили

      естественно,скажут что сами туда завезли,а теперь обвиняете "умеренную оппозицию..."
      taiga2018
  3. рус-5819 Сегодня, 17:45
    что
    специалисты ОЗХО
     проигнорировали саму возможность посетить Хан-Шейхун для проведения непредвзятых исследований.

    Риторический вопрос : "А судьи, кто?"
    Ответ: Слепо-глухо-немые проамеровские прокладки
    рус-5819
  4. Masya Masya Сегодня, 17:51
    Запад хочет слышать только террористов.

    запад хочет, что бы террористы слышали и исполняли их приказы!
    Masya Masya
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