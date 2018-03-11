12:58 11 марта
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Лондон введет жесткие ограничения в отношении российских чиновников

Британия намерена в ближайшее время ввести жесткий санкционный режим в отношении российских чиновников, замешанных в коррупции и нарушении прав человека, передает ТАСС сообщение газеты The Sunday Telegraph.



Согласно информации, глава МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд уже договорились, что «Лондон введет свою версию так называемого акта Магнитского, который предусматривает санкции в отношении ряда российских должностных лиц», в частности, ограничения будут предусматривать невыдачу виз и заморозку активов оказавшихся в черном списке.


Газета подчеркивает, что данный шаг был запланирован властями еще до инцидента с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, который, «как полагают государственные деятели, указывает на причастность России, что, вероятно, усилит напряжение с Москвой».

Ожидается, что британские парламентарии сообщат о новых мерах «в ближайшие недели».

«Если собранные улики подтвердят наличие российского следа в организации отравления Скрипаля, то премьер-министр Тереза Мэй может принять решение объявить о новых законах в качестве ответных мер против Москвы», – говорится в публикации.

Напомним, 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию пока неизвестного нервно-паралитического вещества. Они были обнаружены в Солсбери рядом с торговым центра The Maltings. Оба находились без сознания. Сейчас пострадавшие в больнице в критическом состоянии. В 2004 году Скрипаль был арестован сотрудниками ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам лишения свободы за госизмену, лишен всех наград и звания. В 2010 году его передали американской стороне в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году Скрипаль поселился в Британии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 90

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  1. taiga2018 Сегодня, 10:20
    против этих сколько угодно...
    taiga2018
    1. Чёрный Сегодня, 10:22
      Март....У Бориски Джонса зачесалась попа...
      Чёрный
      1. Тралл Сегодня, 10:37
        Молодцы бриты, помогают бороться с коррупцией smile
        Тралл
        1. Чёрный Сегодня, 10:39
          Газета подчеркивает, что данный шаг был запланирован властями еще до инцидента с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

          ......где то в Америке тихо завыл Радченков и пополз под кровать. laughing Интересно, до открытия ЧМ доживёт? smile
          Чёрный
          1. Svarog Сегодня, 10:45
            Цитата: Чёрный
            Газета подчеркивает, что данный шаг был запланирован властями еще до инцидента с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

            ......где то в Америке тихо завыл Радченков и пополз под кровать. laughing Интересно, до открытия ЧМ доживёт? smile

            Родчинков - предатель, а не коррупционер.. У меня вообще большие сомнения, что англичанка введет санкции супротив наших чиновников..
            -Это им выгодно, наши чиновники выводят деньги и разрушают экономику России, чем очень радуют англичанку и англичанка уже пол года, как грозится, да что то не вводит..
            Svarog
            1. Голован Джек Сегодня, 10:52
              Цитата: Svarog
              ... чиновники выводят деньги...

              Это как?
              Чиновники? Выводят?
              У них денех столько нет laughing
              Голован Джек
              1. Svarog Сегодня, 10:53
                Цитата: Голован Джек
                Цитата: Svarog
                ... чиновники выводят деньги...

                Это как?
                Чиновники? Выводят?
                У них денех столько нет laughing

                Голован.. переживаю за вас... вы еще и наивным, как то резко стали laughing
                Svarog
                1. Голован Джек Сегодня, 10:55
                  Цитата: Svarog
                  вы еще и наивным, как то резко стал

                  Спасибо за заботу, но о себе я знаю уже все yes
                  Так все же, еще раз:
                  Цитата: Svarog
                  ... наши чиновники выводят деньги и разрушают экономику России...

                  Расскажите поподробнее, пожалуйста... и именно про "чиновников" (госслужащих), ога.
                  Что там за "деньги" они "выводят"?
                  Ну, оч заинтриговали wink
                  Голован Джек
                  1. Svarog Сегодня, 10:59
                    Цитата: Голован Джек
                    Цитата: Svarog
                    вы еще и наивным, как то резко стал

                    Спасибо за заботу, но о себе я знаю уже все yes
                    Так все же, еще раз:
                    Цитата: Svarog
                    ... наши чиновники выводят деньги и разрушают экономику России...

                    Расскажите поподробнее, пожалуйста... и именно про "чиновников" (госслужащих), ога.
                    Что там за "деньги" они "выводят"?
                    Ну, оч заинтриговали wink

                    Я вам каждый день рассказываю, ссылки скидываю, а вы на следующий день уже ничего не помните.. как так то laughing Может в отпуск пора? laughing
                    Навального посмотрите в ютубе, куча репортажей о наших чиновниках и их жизни и жизни их деток
                    Svarog
                    1. Голован Джек Сегодня, 11:02
                      Цитата: Svarog
                      Навального посмотрите в ютубе...

                      У меня желудок слабый, его смотреть...
                      Цитата: Svarog
                      куча репортажей о наших чиновниках и их жизни и жизни их деток

                      Понятно.
                      "Вывод денег"-то тут - каким боком? Да еще в таких масштабах, что
                      Цитата: Svarog
                      разрушают экономику России

                      Ась? wink
                      Голован Джек
                      1. Svarog Сегодня, 11:05
                        Голован, скучный вы стали и однообразный. hi
                        Svarog
                      2. Голован Джек Сегодня, 11:12
                        Цитата: Svarog
                        Голован, скучный вы стали и однообразный

                        А я не девушка - Вас развлекать.
                        А вот с "отвечать за слова" у Вас точно проблемы.
                        Так и запишем yes
                        Голован Джек
                    2. влад66 Сегодня, 11:08
                      Цитата: Svarog
                      Навального посмотрите в ютубе

                      Ну если Навальный вам кумир,то Грудинину еще один жирнющий минус. good
                      влад66
                    3. Андрей К Сегодня, 11:08
                      Цитата: Svarog
                      ...Навального посмотрите в ютубе, куча репортажей о наших чиновниках и их жизни и жизни их деток...

                      Ну овальный - это авторитет negative
                      Даже если бы был уверен, что все чиновники поголовно коррупционеры - "расследования" коррупционера и госдеповской прокладки, исключительно из брезгливости, не стал бы принимать во внимание hi
                      Андрей К
                      1. Монос Сегодня, 11:45
                        Андрей, приветствую hi
                        Британия намерена в ближайшее время ввести жесткий санкционный режим в отношении российских чиновников

                        Так их, иродов!
                        Монос
                      2. с-т Petrov Сегодня, 11:54
                        Сварог давний почитатель Навального laughing

                        Хорошо хоть появился Грудинин, и можно топить за него - а то с Навальным вообще без шансов тут за человека быть принятым

                        P.S. Сварог, а ты ходил на митинг за своего Кандидата? laughing Чем объяснишь такой успех с массами?

                        Вот и Гардамир говорил что весь интернет и ютуб за Грудинина и по факту - 500 человек в Москве.

                        Сварог, может вы боты? laughing Может ваша поддержка Грудинина только в интернете? А на улицу выйти - это уже другой прайс?

                        Как же так laughing Я конечно знал что соберется кучка людей, но 500 рыл на Москву, а в других регионах говорят человек по 70 приходило laughing

                        Какой у вас рекорд по массовке с Грудининым? Ты же наверное смотришь внимательно за своим кандидатом

                        P.S. Народный кандидат laughing wassat

                        P.P.S. Опять сейчас у нашей горе-оппозиции народ не тот окажется

                        с-т Petrov
                      3. Андрей К Сегодня, 11:59
                        Будь здрав Виктор hi
                        ...Так их, иродов!...

                        Царь Пётр I, для Мазепы отлил медальку:

                        Овальному, сам бы такую навесил и поплавать отпустил yes
                        Андрей К
                  2. Orionvit Сегодня, 11:48
                    Цитата: Голован Джек
                    Что там за "деньги" они "выводят"?

                    Ну конечно же, чиновники замешанные в коррупции, держат наворованные деньги под подушкой. Может они ещё собираются вложить их в экономику России? Один тут попался, никак не может разобраться со своими заграничными счетами. Правда он ещё не чиновник, но метит на кресло ни кого нибудь, а самого президента. laughing
                    Orionvit
                    1. Голован Джек Сегодня, 11:57
                      Цитата: Orionvit
                      чиновники замешанные в коррупции, держат наворованные деньги под подушкой

                      Видите ли... туристы, например, тоже "выводят деньги".
                      Но объем этих "денег" никак не может "разрушить экономику России" (с) Svarog.
                      Примерно то же можно сказать и о чиновниках. Ну, нет у них таких денег request
                      Камрад Svarog, кстати, меня хорошо понял и предпочел тихо слиться, если Вы заметили wink
                      Цитата: Orionvit
                      Один тут попался, никак не может разобраться со своими заграничными счетами

                      Тс-с-ссс... я лучше воздержусь.
                      Девять предов, понимаете ли... а "пожить" еще хочется laughing
                      Отмечу только - этот "один" - он все же ни разу не чиновник.
                      Голован Джек
                    2. с-т Petrov Сегодня, 12:34
                      Правда он ещё не чиновник, но метит на кресло ни кого нибудь, а самого президента.


                      Голосов Ингвара, Гардамира и Сварога для этого явна не хватит wassat

                      даже если они позовут всех своих друзей и уважаемого Стропореза на избирательные участки

                      даже если придет на выборы за него в 1000 раз больше людей, чем на эти митинги в поддержку председателя савхоза

                      с-т Petrov
                      1. lis-ik Сегодня, 12:55
                        Цитата: с-т Petrov
                        савхоза

                        Называйте правильно, не сАвхоз,а совхоз. От слова советское хозяйство.
                        lis-ik
                  3. Штатский Сегодня, 11:59
                    Да как-то все прямых доказательств нету. Все больше "слухи и домыслы", как тут простому обывателю (т.е. мне) разобраться? То майора какого-то милицейского(не генерала- майора,просто майора) за гузно прихватят, так он собака улизнуть сумел,просочился как-то сквозь кордоны.А просочившись,не забился в щель,где-нибудь в пустынях Австралии,а накупил магазов и гостинец в Италии. Ходит сейчас, руководство осуществляет. То тетка сельскохозяйственная из женев что-то там вякает(скрымник кажись).А этот? Подмосковный заместитель?Даже фамилию не вспомню.Который растворился в Закате с большими миллиардами бюджетных денег,не споймали ещё?Да!Еще вспомнил. Строитель сочинской инфраструктуры,превысивший смету в 8 раз.Не на колу ещё? Все живы здоровы.И это оч.хорошо. А то беспокоюсь все за них,мало ли что! Видимо напрасно.
                    P.S.Навального не смотрю,более того,встретив на улице,даже не узнаю.
                    Штатский
                    1. с-т Petrov Сегодня, 12:56
                      В просвещенной Германии, в самом сердце, в ее столице, есть аэропорт. Там тоже шло не все гладко и завышали смету.

                      И не было колов и расстрелов belay

                      Коррупция и воры - они есть в любой стране. В любое время. И даже в Китае.

                      Это не повод делать импичмент власти или ломать строй. Нет , ну конечно если ты не являешься наемником геополитических врагов твоей страны (осознанно ли, или нет - не суть)

                      Когда ломали СССР - толпа безумцев тоже кричала о украденными миллиардами КПРФ.

                      В общем голова болеть о том что украли, должна у человека, которому поручено расследование.

                      А не у "электората" сидящего в данный момент на диване
                      с-т Petrov
              2. assa67 Сегодня, 12:11
                Рома,приветствую hi ....как саксам удобно-то...боремся с коррупцией,арестовываем активы,но оставляем у себя...
                assa67
              3. lis-ik Сегодня, 12:53
                Цитата: Голован Джек
                Цитата: Svarog
                ... чиновники выводят деньги...

                Это как?
                Чиновники? Выводят?
                У них денех столько нет laughing

                Тогда у кого же они есть? Голован Вы сродни Михану!
                lis-ik
            2. Тикси-3 Сегодня, 10:58
              Цитата: Svarog
              Родчинков - предатель, а не коррупционер..

              belay да не ужели??....а кто не законно продавал коктейли и стимуляторы??? Он и коррупционер и предатель!
              Тикси-3
              1. Андрей К Сегодня, 11:23
                Цитата: Тикси-3
                ...а кто не законно продавал коктейли и стимуляторы??? Он и коррупционер и предатель!...

                Вот тут я с Вами отчасти соглашусь. Коррупцией его действия назвать можно с натяжкой, но то что это убожество крыса чрезвычайно мерзкая - это точно.
                Андрей К
            3. Анти-Корр. Сегодня, 11:02
              Цитата: Svarog
              Родчинков - предатель, а не коррупционер.

              эта шалава именно мудко была выдвинута на должность. А мудко ,как грится, из "питерских", все вопросы к вове
              Анти-Корр.
              1. Штатский Сегодня, 12:06
                Есть версия( очень бы хотелось верить) - нам его спецом навязали.
                Штатский
          2. Андрей К Сегодня, 11:19
            Цитата: Чёрный
            ...где то в Америке тихо завыл Радченков и пополз под кровать. laughing Интересно, до открытия ЧМ доживёт?...

            Если и доживёт, то к идиотизму добавится маразм, на почве мании преследования.
            Некоторые люди вообще сомневаются в том, что это убожество ещё живо.
            То, что мерины представили - больше похоже на пародию Микки Рурка laughing
            Андрей К
        2. japs Сегодня, 11:00
          Бориске даже ничего делать не нужно, только взять кадастр земельных участков в Мелкобритании, русских владельцев (около 160 тыс. штук). Заморозить счета и все...
          Сразу будет много фунтиков для выхода из ЕС..
          japs
      2. stalkerwalker Сегодня, 12:09
        Цитата: Чёрный
        Март....У Бориски Джонса зачесалась попа...

        "Весеннее обострение" в палате особоозабоченных .....
        laughing
        stalkerwalker
    2. Chertt Сегодня, 10:24
      Цитата: taiga2018
      против этих сколько угодно

      А если Елизавета (храни бог королеву), ненароком грибков по ест, и на встречу с предками отправится. Так может англичане и детишек чиновников, с разных там Иттонов и Оксфордов по выгоняют
      Chertt
      1. Чёрный Сегодня, 10:27
        и правильно сделают...В Англию ездить опасно, отравить могут smile....Смешнее всего то, что Англия решила ввести санкции типа против коррупции где-то. Это страна, в которую стекается все беглое ворье со всего мира, обворовавшие свои собственные страны laughing
        Чёрный
        1. taiga2018 Сегодня, 10:36
          Цитата: Чёрный
          ворье со всего мира, обворовавшие свои собственные страны

          это ворьё для них не ворьё,а "политические" беженцы...
          taiga2018
        2. sabakina Сегодня, 10:49
          Что интересно, умирают в Великобритании, а виновата Россия...Тот же Березовский...
          sabakina
          1. Orionvit Сегодня, 11:58
            Интересно другое, почему никто не берёт в расчёт, что предателей вообще никто не любит? Ни "свои" ни чужие. Они нужны только для дела и потом их выбрасывают как "выжатый лимон", особенно, если они много знают. Мне как то плевать кто притравил предателя (это у них там он "герой разведчик" и борец с тоталитарным мордером), западные спецслужбы, или Российские, главное что заслужил. Лишний повод для некоторых подумать о судьбе изменников Родине.
            Orionvit
      2. Чёрный Сегодня, 10:36
        Британы, будьте аккуратнее, не переходите границу разума, а то завернем Гольфстрим wassat
        Чёрный
        1. sabakina Сегодня, 11:09
          Цитата: Чёрный
          Британы, будьте аккуратнее, не переходите границу разума, а то завернем Гольфстрим wassat

          Тёзка, Вы про бараний рог? wink
          sabakina
    3. сибиралт Сегодня, 10:28
      Да мы разве против, чтобы чиновников-взяточников давить? Только причём тут лондонские права человека? belay
      сибиралт
      1. роман66 Сегодня, 10:36
        да, неплохо бы узнать, что за человек такой - все его права защищают
        роман66
        1. Голован Джек Сегодня, 11:07
          Цитата: роман66
          что за человек такой - все его права защищают

          При Союзе анекдот был - "... чукча видел этого человека, сам с ним за руку здоровался" laughing
          Голован Джек
      2. ML-334 Сегодня, 10:38
        Ну и эти хоть на что ни будь сгодились.Один повешался на шарфике,другой полонием баловался а этих видно совесть замучила на смерть.
        ML-334
    4. влад66 Сегодня, 11:05
      Вот ни холодно,ни жарко,вообще то бритты делают нашу работу травят и вешают наших иудушек типа Литвиненко,Березовского и Скрипаля,ну и дают по рукам жадным чинушам. laughing
      влад66
      1. Orionvit Сегодня, 12:02
        Цитата: влад66
        бритты делают нашу работу

        Это конечно хорошо, что "награда нашла героя", но свою работу нужно делать самим, а не надеяться на разных бриттов. С моей точки зрения, в этих делах на них полагаться нельзя. lol
        Orionvit
      2. Штатский Сегодня, 12:11
        ещё бы денежку расейскую в зад прислали бы, вот тогда я им поаплодировал.
        Штатский
  2. Alex-a832 Сегодня, 10:21
    Англичане за нас проводят антикоррупционные мероприятия. Одобрямс, так держать... lol
    Alex-a832
  3. Machete Сегодня, 10:22
    Бритты нюхом чуют, кто замешан в коррупции и нарушении прав человека?
    Тем более чиновники из чужой страны.
    Ну-ну.
    Травители пусть у себя ищут виноватых.
    Machete
  4. Сергей Д_2 Сегодня, 10:24
    Пущай дома сидят- ВВП повышают
    Сергей Д_2
    1. sabakina Сегодня, 10:59
      Цитата: Сергей Д_2
      Пущай дома сидят- ВВП повышают

      Это как то так, что ль?
      sabakina
  5. Сибирский цирюльник Сегодня, 10:28
    Прямо, редкий случай, когда я поддерживаю британцев! Молодцы! good
    Ждём отъём денег, у этих господ, на "законных основаниях"))
    Сибирский цирюльник
    1. Every Сегодня, 11:50
      Цитата: Сибирский цирюльник
      Прямо, редкий случай, когда я поддерживаю британцев! Молодцы! good
      Ждём отъём денег, у этих господ, на "законных основаниях"))

      Да не все так просто.
      Созданием такого списка бриты берут за я.., причинное место, наших чиновников.
      У многих из нашей "правящей елиты" есть счета за границей, у многих дети учатся за границей и причем, как раз в лондоне.
      И вот такого "елитного" вносят в список. И тогда его ненаглядное чадо лишается отеческой поддержки - приехать не может (визу не дали) по кабакам шастать не на что (счета заморозили). Короче - жизнь закончилась.
      А потом появляются "добрые дяди и тети" которые дают такому "елитному" чинушке выбор: Или твой ненаглядный ребетенок возвращается обратно на родину (денег нет, жить не на что, платить за обучение нечем) либо чинушка начинает исполнять указания этих самых "дядей и тетей", и все остается по старому. А указания могут быть самые разные,зависит от должности, например заблокировать выделение средств на покупку оборудования для нового предприятия по производству ЭУ для кораблей (это только гипотетический пример). Или завернуть проект нового вооружения, выбрав вместо него другой, плохенький проект. Ну и т.д.
      И как Вы думаете, какой вариант выберет чинуша?
      Every
      1. Northern warrior Сегодня, 12:09
        Если чинуша не олень и имеет серьезный бизнес в России, а не просто сидит на подсосе у спецслужб запада, то не станет выполнять требования "партнеров". У него это не последние деньги отняли, да и печальная судьба перебежчиков явно не способствует переходу на сторону врага. Скорее, это вызовет приступ гнева и нагличане получат еще на одного злейшего врага больше. Ничуть не удивлюсь, если наши олигархи сами развяжут войну с западом, если их начнут люто давить.
        Northern warrior
        1. Every Сегодня, 12:22
          Да дай то Бог если так.
          Вот только печальная судьба отдельных перебежчиков, никак не повлияла на желание наших чиновников выводить деньги и отправлять родственников на пмж в лондон. Да и деньги украденные здесь, проще сохранить на западе. А если для этого потребуется лечь под бритов, они это сделают, поскольку продажность и шкурный интерес для них на первом месте. (откажутся единицы)
          Что касается олигархов, их бизнес завязан на тесных отношения с западом. И, на мой взгляд, они выберут свой "родной" бизнес, а не интересы страны. Т.е. будут "изподтишка г@дить" в пользу своих кураторов.
          Every
  6. фа2998 Сегодня, 10:31
    Молодцы англичане, правильно- нашим чиновникам и в России много дел, нечего шляться по Лондонам! Еще посмотрите, чтобы они еще своих родных, детей в Англию не отправляли, не бизнеса, ни недвижимости, ни счетов. angry hi
    фа2998
  7. максим1987 Сегодня, 10:31
    и все таки они тупые
    максим1987
  8. Ураган70 Сегодня, 10:32
    Цитата: Чёрный
    Март....У Бориски Джонса зачесалась попа...

    Весенний попочёс? А у Мэйши тогда что зачесалось?
    Ураган70
    1. Охотовед 2 Сегодня, 10:36
      Цитата: Ураган70
      Цитата: Чёрный
      Март....У Бориски Джонса зачесалась попа...

      Весенний попочёс? А у Мэйши тогда что зачесалось?

      А Я вообще думаю - что это тоже Борька, только переодетый! wassat
      Охотовед 2
    2. Чёрный Сегодня, 10:41
      Цитата: Ураган70
      А у Мэйши тогда что зачесалось?

      ...кариес.. smile
      Чёрный
  9. Masya Masya Сегодня, 10:33
    Если собранные улики подтвердят наличие российского следа

    да когда улики их интересовали? что им стоит, нарисуют " российский след" сорокпоследнего размера... делов- то!
    Masya Masya
  10. mavrus Сегодня, 10:33
    Цитата: Chertt
    Цитата: taiga2018
    против этих сколько угодно

    А если Елизавета (храни бог королеву), ненароком грибков по ест, и на встречу с предками отправится. Так может англичане и детишек чиновников, с разных там Иттонов и Оксфордов по выгоняют

    Ей в апреле 92 стукнет, она и без грибков в любой момент может. Так что запасается популярном, и ждём-с санкций
    mavrus
    1. Orionvit Сегодня, 12:06
      Цитата: mavrus
      она и без грибков в любой момент может.

      Подождите, эта особа ещё нас переживёт. Один такой за сотню перетянул, правда ценой жизни семерых "доноров" сердца.
      Orionvit
  11. Ураган70 Сегодня, 10:34
    Цитата: фа2998
    Молодцы англичане, правильно- нашим чиновникам и в России много дел, нечего шляться по Лондонам! Еще посмотрите, чтобы они еще своих родных, детей в Англию не отправляли, не бизнеса, ни недвижимости, ни счетов. angry hi

    Против детей ничего не будет, удобнее через детей влиять на родителей, методов множество!
    Ураган70
  12. Симон Сегодня, 10:35
    Цитата: Чёрный
    и правильно сделают...В Англию ездить опасно, отравить могут smile

    А денюшку, увезенную с России, прибрать. Работают на Россию англичане! wink
    Симон
  13. Ураган70 Сегодня, 10:36
    Цитата: Machete
    Бритты нюхом чуют, кто замешан в коррупции и нарушении прав человека?
    Тем более чиновники из чужой страны.
    Ну-ну.
    Травители пусть у себя ищут виноватых.

    Так эта братия права и свободы и определила, а теперь навязывает всему миру, вспомните заднеприводных и проч. шушеру!
    Ураган70
  14. Улиточник N9 Сегодня, 10:37
    Вот интересно, а чего это только в Великобритании для типа устранения неугодных персон используются странные, экзотические отравляющие вещества, -"шумихосоздающие"? Почему, нигде в другом месте их не используют? Но эта странность конечно, не принимается во внимание "пресловутым" "следствием". Это- естественно так, как там не истина важна, а назначение конкретного обвиняемого-России. Кстати, тут недавно господин-юрист "Поручик Тетеринъ" доказывал то, что вот в "нормальных" странах, в отличие от России, дескать, нет ангажированных судебных разбирательств....ага-нет, вот сейчас наблюдаем типичный пример этого (если конечно Великобританию можно считать "нормальной страной")....
    Улиточник N9
    1. Orionvit Сегодня, 12:14
      Цитата: Улиточник N9
      странные, экзотические отравляющие вещества

      Вот вот. Даже дети знают, что во всех крупных (и не очень) спецслужбах мира, имеются препараты не оставляющие следов. Клиническая картина после их применения обычная, к примеру банальный сердечный приступ. Так нет же, нужно притравить так, что бы на весь мир завоняло, топорная работа. Явно заказное дело, и кому выгодно? Ясное дело, тому кто громче всех кричит "держи вора".
      Orionvit
    2. УАЗ 452 Сегодня, 12:33
      "Обычные" яды, как и другие, не слишком экзотические способы убийства, сложно соотнести с конкретной страной. А вот этот яд, к гадалке не ходи, потом окажется, что имеется только в России, да ещё и на предприятии, принадлежащем близкому другу президента. Топорно работают джентльмены, но, видно, тамошний народ и так схавает. Скоро вообще по простому начнут такие вещи проворачивать: на трупе очередного российского диссидента будет лежать ПМ с надписью красной краской "ФСБ", а рядом - портрет Путина с автографом.
      УАЗ 452
  15. ротмистр Сегодня, 10:37
    Господь не оставил людей и услышал просьбу народа.
    ротмистр
  16. Окорок Сегодня, 10:42
    им Владимир Владимирович деньги платит что ли...так ретиво помогают в "национализации" российской элиты?
    Окорок
  17. a.s.zzz888 Сегодня, 10:44
    Наглы шагают в ногу с мерикатосми, и боятся отстать... bully
    a.s.zzz888
  18. Серж Горелый Сегодня, 10:44
    Есть устойчивое мнение - меченного с Раиской именно в мелкобритании вербанули. Нечего там нашим чинушам делать.
    Серж Горелый
  19. Симон Сегодня, 10:48
    Цитата: Сергей Д_2
    Пущай дома сидят- ВВП повышают

    В Англии виллы, яхты, а тут ВВП какое то! Зря, что ли они воровали! recourse
    Симон
  20. Геркулесыч Сегодня, 10:48
    Чтобы эту британию в океан смыло, поближе к Австралии или Антарктиде! belay am
    Геркулесыч
    1. ochakow703 Сегодня, 11:27
      Шо Вам пИнгвины и кенгуРАми сделали?
      ochakow703
  21. Langf Сегодня, 10:49
    Отдавая деньги на хранение потомкам пиратов и авантюристов, надо бы знать, что рано или поздно они будут отняты. Это генетика, мышечная память англосаксов –
    хапать чужое. Не будет Скрипаля, будет какой-нибудь "хакер Пупкин", "химатака" в Сирии, что угодно: смысл предъявы не важен, важен результат – взять на абордаж. Инстинкты-с, сэээр!
    Langf
  22. мерцание Сегодня, 10:52
    Лондон введет жесткие ограничения в отношении российских чиновников
    Тем хуже для Лондона ... ну вот просто вынуждают нас включит его в состав России. laughing
    мерцание
  23. изя топ Сегодня, 10:55
    вот вам и тихая гавань laughing заройте ваши денежки....на поле чудес в стране дypaков wassat
    изя топ
  24. Симон Сегодня, 10:57
    Цитата: Alex-a832
    Англичане за нас проводят антикоррупционные мероприятия. Одобрямс, так держать... lol

    Молодцы англичане! России помогают. Теперь коррупционеры наверно мечутся, не знают куда денежки девать. Некоторые уже Путину депешу писали, хотят на поклон с повинной в Россию вернутся, а правосудие уже ручки потирает, ждет их. wink laughing
    Симон
  25. Runoway Сегодня, 11:12
    Борис, ДОРОГОЙ выгони всех студентов русских, прошу тебя laughing
    Runoway
  26. bratchanin3 Сегодня, 11:18
    Было бы лучше, если Англия ввела подобный режим в отношении всех российских чиновников не ниже нач. отделом муниципалитетов. А то чуть деньги появились, так обязательно в Лондон или Брюссель. Это когда из грязи в князи, так обязательно, при людно, надо червонец сжечь. Ну свойство такое, типа ментальности, у разбогатевшего . Хороший пример лужковского и черкизонского Тельмана. Интересно, где он теперь - падишах падишахов?
    bratchanin3
  27. ochakow703 Сегодня, 11:25
    Слава Богу. Вообще бы, категорически запретили въезд гражданам РФ на свою территорию. Нормальный человек туда не поедет.
    ochakow703
    1. Orionvit Сегодня, 12:25
      Цитата: ochakow703
      Нормальный человек туда не поедет.

      Это вы совсем круто взялись, давайте тогда вообще никуда не ездить. В том то и дело, что нормальный человек может поехать куда угодно, но приобретение чиновниками собственности за границей, это прямая госизмена. Вопрос нужно ставить прямо, хочешь зарабатывать деньги, иди в бизнесмены, хочешь служить Родине, иди в чиновники. Но как то это всё перепутано, госслужба и бизнес идут всегда рука под руку, а это называется одним словом- коррупция.
      Orionvit
  28. К-50 Сегодня, 11:30
    Британия намерена в ближайшее время ввести жесткий санкционный режим в отношении российских чиновников, замешанных в коррупции и нарушении прав человека

    Надо вообще чтобы против всех ввели. Раз у них ни стыда ни совести к врагу ездить и денюжки там наворованные прятать, так хоть сам Враг их маленько тюкнет по кумполу, чтобы вспомнили где у низ Родина. am
    К-50
  29. voyaka uh Сегодня, 11:47
    То полоний, то неизвестный нервно-паралитический газ. Экзотика...
    Когда-то чекисты в Париже работали проще: из нагана в голову в темном переулке.
    voyaka uh
    1. Голован Джек Сегодня, 11:48
      Цитата: voyaka uh
      Когда-то чекисты в Париже работали проще

      Тогда в Париже было больше темных переулков... и меньше видеокамер наблюдения.
      ИМХО.
      Голован Джек
      1. с-т Petrov Сегодня, 12:09
        Чекисты как работали так и работают - в Турции среди белого дня в голову получали на площади свинцом наши военыКавказа. Погони были, все как положено.

        Так что чекисты такой бы шнягой не занимались. Там реально все проще и действеннее
        с-т Petrov
  30. УАЗ 452 Сегодня, 12:24
    Сколько ещё наших ренегатов должны отправиться в мир иной, чтобы они поняли, что на Западе они нужны только как потенциальные "сакральные жертвы"? Их срок жизни определяется исключительно тем, когда в очередной раз потребуется обосновать введение санкций против России, подкинуть дровишек в затухающий костёр истерики демократических СМИ. Джентльмены своих то никогда не жалели, если того требовали интересы бизнеса, а уж чужих...
    УАЗ 452
  31. 1536 Сегодня, 12:26
    Дело "большевиков" живет, но пока, слава богу, не побеждает. Откуда столько желающих "поражения собственному правительству"? Англичане введут санкции не против тех, кто собак возит стричься в Лондон или цветы самолетами возит любовнице из Гааги, потому что это будет не выгодно тамошним грумерам и флористам. Введут санкции против тех, кто на Россию действительно работает. Возможно, прикроются каким-нибудь любителем скрипок или футбола.
    Налицо прямая агрессия Великобритании против России. А мы все в шутку стараемся перевести, мол, это "партнеры" шутят так, они ведь шутники. Они клоуны, но не шутят. За российскую власть взялись всерьез. А это прямая угроза государству и народу.
    1536
  32. Zomanus Сегодня, 12:52
    Принесли предателя в жертву, ради создания повода.
    А Англия видимо решила обезжирить наших вороваек,
    которые решили награбленное придержать в Бриташке.
    Zomanus
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