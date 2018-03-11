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Лондон введет жесткие ограничения в отношении российских чиновников
Британия намерена в ближайшее время ввести жесткий санкционный режим в отношении российских чиновников, замешанных в коррупции и нарушении прав человека, передает ТАСС сообщение газеты The Sunday Telegraph.
Согласно информации, глава МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд уже договорились, что «Лондон введет свою версию так называемого акта Магнитского, который предусматривает санкции в отношении ряда российских должностных лиц», в частности, ограничения будут предусматривать невыдачу виз и заморозку активов оказавшихся в черном списке.
Газета подчеркивает, что данный шаг был запланирован властями еще до инцидента с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, который, «как полагают государственные деятели, указывает на причастность России, что, вероятно, усилит напряжение с Москвой».
Ожидается, что британские парламентарии сообщат о новых мерах «в ближайшие недели».
«Если собранные улики подтвердят наличие российского следа в организации отравления Скрипаля, то премьер-министр Тереза Мэй может принять решение объявить о новых законах в качестве ответных мер против Москвы», – говорится в публикации.
Напомним, 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию пока неизвестного нервно-паралитического вещества. Они были обнаружены в Солсбери рядом с торговым центра The Maltings. Оба находились без сознания. Сейчас пострадавшие в больнице в критическом состоянии. В 2004 году Скрипаль был арестован сотрудниками ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам лишения свободы за госизмену, лишен всех наград и звания. В 2010 году его передали американской стороне в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году Скрипаль поселился в Британии.
Согласно информации, глава МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд уже договорились, что «Лондон введет свою версию так называемого акта Магнитского, который предусматривает санкции в отношении ряда российских должностных лиц», в частности, ограничения будут предусматривать невыдачу виз и заморозку активов оказавшихся в черном списке.
Газета подчеркивает, что данный шаг был запланирован властями еще до инцидента с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, который, «как полагают государственные деятели, указывает на причастность России, что, вероятно, усилит напряжение с Москвой».
Ожидается, что британские парламентарии сообщат о новых мерах «в ближайшие недели».
«Если собранные улики подтвердят наличие российского следа в организации отравления Скрипаля, то премьер-министр Тереза Мэй может принять решение объявить о новых законах в качестве ответных мер против Москвы», – говорится в публикации.
Напомним, 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию пока неизвестного нервно-паралитического вещества. Они были обнаружены в Солсбери рядом с торговым центра The Maltings. Оба находились без сознания. Сейчас пострадавшие в больнице в критическом состоянии. В 2004 году Скрипаль был арестован сотрудниками ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам лишения свободы за госизмену, лишен всех наград и звания. В 2010 году его передали американской стороне в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году Скрипаль поселился в Британии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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