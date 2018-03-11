Чтиво выходного дня. "Чёрные аисты" из афганских "духов" и поэт-менеджер бен Ладен

Американский прямой показ: "Как спецназ уничтожает бен Ладена в Пакистане"

Если у государства есть «свободные» 40 млрд долларов и стойкое стремление к однополярному миру, то ему явно нужны и те, в кого столь колоссальные средства можно было бы вложить. Вложить, например, для того, чтобы создать группировку, которая будет вести боевые действия в «третьей» стране против главного геополитического соперника.Среди «стипендиатов» оказался выпускник одной из престижнейших школ Саудовской Аравии «ат-Тажер», дипломированный специалист по управлению и частному предпринимательству – выпускник университета в Джидде – Усама бен Ладен. На тот момент, когда западные и саудовские спецслужбы решили превратить этого весьма образованного юношу в «борца за свободу мусульман Афганистана», Усаме было 23 года.Примерно за год до этого вполне светский юноша Усама в университете Джидды знакомится с Юсуфом Аззамом Абдуллой, который был активным участником Организации освобождения Палестины и одним из тех, кто под идеи антисоветского сопротивления в Афганистане получил первое саудовское финансирование. Примечательно, что палестинец Абдулла Аззам, организовавший впоследствии так называемый фонд исламской помощи «Мактаб аль-Хадимат» (*) уже после начала пропагандистской деятельности в Афганистане направился на встречу с высшим руководством и арабскими диаспорами в Соединённых Штатах Америки. За время своих турне Абдулла Аззам посетил десятки американских городов, засветился на Уолл-стрит и в небезызвестных в определённых кругах зданиях, имеющих причастность, например, к Центральному разведывательному управлению США.Зачем пропагандисту Абдулле Аззаму понадобился 22-летний «бизнес-управленец» Усама бен Ладен? Тут убивались сразу два зайца: во-первых, начальный капитал в виде наследства бен Ладена запускался в новый «Фонд», во-вторых, Усама был образован, молод, горяч и являл собой самый настоящий пластилин для формирования новой идеологии – идеологии «моджахежов». Идеология, как известно, хорошо прижилась. А как ей было не прижиться, когда в общей сложности за 10 лет нахождения советских войск в Афганистане Вашингтон, Эр-Рияд и другие спонсоры построения террористической чумной машины того времени выделили через всевозможные каналы упомянутые 40 млрд долларов. Эта астрономическая сумма пошла отнюдь не только на поставки оружия и на военно-инструкционную деятельность. Это, в том числе, и денежное довольствие тысяч агентов зарубежных спецслужб, наводнивших Афганистан и Пакистан с 1979 по 1989 годы.На эти средства была создана, например, группировка «Чёрные аисты» - своеобразный спецназ «духов», состоявший, по одной из версий, из отъявленных исламистов-головорезов, которым пропагандисты традиционно обещали «райские утехи с гуриями» за головы советских солдат. Эти «Чёрные аисты» проявили себя уже на первом этапе войны – в 1980 году, когда после получения современных на тот момент вооружений, амуниции и прикомандирования агентов-инструкторов устроили засаду в ущелье Печдара у кишлака Хара (Кунар, Афганистан), где погибли десятки военнослужащих 1-го батальона 66-й омсбр. В общей сложности, из более чем ста человек из боя самостоятельно смогли выйти 17 наших ребят. Известно, что после многочасового боестолкновения (сначала ставшего фактически расстрелом душманами советской походной колонны) и отсутствия помощи в виде подкрепления, оставшиеся в живых офицеры отдали приказ на прорыв из окружения. Дело дошло даже до рукопашной схватки. «Чёрные аисты», раздражённые ожесточённым сопротивлением советских воинов, предприняли попытку в ходе преследования буквально добить прорвавшихся из окружения, но это им, к счастью, не удалось. По последним данным, 5 тел советских бойцов, участвовавших в том бою в провинции Кунар, до сих пор не преданы земле на Родине.А что же Усама? Пропуская через себя денежные потоки и умело используя приобретённое образование управленца, бен Ладен оказался ещё и... поэтом. Да-да. Во время участия в Афганской войне будущий террорист «номер один» (напомним, что это определение своему «стипендиату» впоследствии присвоили именно США) успел отметиться десятками стихотворных произведений, в ряде которых нашлось место и романтизму, пусть и весьма специфическому. Горы, реки, цветущие долины... причём и реки крови тоже...В 2002 году американские войска обнаружили в разных провинциях Афганистана сотни аудио- и видеокассет, на которых запечатлён Усама бен Ладен, читающий стихи. Примечательно, что среди них есть и стихи, прочитанные на свадебных церемониях.Через несколько лет в британской «The Times» вышел материал со следующим названием: «Прошу тишины! Выступает свадебный поэт бен Ладен».Гитлер картины рисовал, бен Ладен – составлял собственные поэтические программы. Ишь ты, какие «романтические и ранимые» личности...И как только у спонсоров «стипендиата» - сооснователя "Аль-Каиды" (*запрещена в РФ) - рука-то поднялась на своего столь успешного студента, а? Видимо, всё-таки неправильные стал стихи писать - рифмовать не то, что запрашивалось "деканатом" изначально.