Пушков сравнил статус Украины в НАТО с «аспирантурой в предбаннике»

Холодный душ для Киева после вчерашнего ликования: (спецпредставитель госдепа США по Украине Курт) Волкер заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО. Но самое главное – её туда две трети альянса совсем не хотят принимать, так как это может привести к столкновению с Россией. Вот и придумали для Киева "аспирантуру в предбаннике",

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал признание НАТО за Украиной статуса страны-аспиранта, передает РИА Новости Накануне первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что руководство НАТО признало за Украиной статус страны-аспиранта при альянсе. В свою очередь вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе пояснила, что данное решение является важным, поскольку с него начинаются возможности «дальше развивать и углублять взаимодействие Украины и НАТО».написал Пушков на своей странице в «Твиттере».Напомним, ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Многие политики полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в Североатлантическом блоке в ближайшие 20 лет.