18:55 11 марта
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Пушков сравнил статус Украины в НАТО с «аспирантурой в предбаннике»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал признание НАТО за Украиной статуса страны-аспиранта, передает РИА Новости.

Пушков сравнил статус Украины в НАТО с «аспирантурой в предбаннике»


Накануне первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что руководство НАТО признало за Украиной статус страны-аспиранта при альянсе. В свою очередь вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе пояснила, что данное решение является важным, поскольку с него начинаются возможности «дальше развивать и углублять взаимодействие Украины и НАТО».


Холодный душ для Киева после вчерашнего ликования: (спецпредставитель госдепа США по Украине Курт) Волкер заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО. Но самое главное – её туда две трети альянса совсем не хотят принимать, так как это может привести к столкновению с Россией. Вот и придумали для Киева "аспирантуру в предбаннике",
написал Пушков на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Многие политики полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в Североатлантическом блоке в ближайшие 20 лет.

Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 61

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  1. 210окв Сегодня, 16:03
    С кем или чем не сравнивать -Украина потеряна.И тут дело времени,в НАТО они будут по любому.При любом опасном для бандеровцев сценарии этот невнятный статус перейдет в реальный.И правила для них изменят.
    210окв
    1. Кроу Сегодня, 16:04
      Цитата: 210окв
      Укроина потеряна.

      Для всех. Даже для украинцев. Они залезли в такие долги, что многие годы им будут диктовать внутреннюю политику. А внешней у них попросту - нет.
      Кроу
      1. 210окв Сегодня, 16:10
        Да,это так.Впрочем территории ещё в более худшем положении выживают.Это я про то,как тут у нас некоторые предрекают скорую кончину этой территории.Пока существуем мы,Россия,для западных стран крайне важен противовес,буфер,коим руина и является.Так что будут содержать и подпитывать,это ярмо они сами на себя одели.
        Цитата: Кроу
        Цитата: 210окв
        Укроина потеряна.

        Для всех. Даже для украинцев. Они залезли в такие долги, что многие годы им будут диктовать внутреннюю политику. А внешней у них попросту - нет.
        210окв
        1. Кроу Сегодня, 16:16
          Цитата: 210окв
          у нас некоторые предрекают скорую кончину этой территории

          Многие скорую кончину для США предрекали. И чего? Украина жить будет. Пусть плохо, но всё-таки. А когда надоест в демократию играть, к России попросится. И Россия простит! Чтобы не говорили.
          Кроу
          1. Чёрный Сегодня, 16:23
            Теперь поляки заставят шумер кроме желто-синей робы еще носить значек "Я свидомый аспирант laughing
            Чёрный
          2. ОБЕРЕГ Сегодня, 17:33
            Цитата: Кроу
            Многие скорую кончину для США предрекали.

            Скорой кончины США ждать глупо,но то,что они распадутся ,это факт. Так исторически уготована судьба любой империи.Это не люди говорят,это история так показывает и доказывает. А вот когда это произойдет,вопрос риторический. По мне,США -это скажем так искусственное образование,со временем разросшиеся до размеров империи.
            Цитата: Кроу
            А когда надоест в демократию играть, к России попросится.

            Полагаю,быстрее к ней мы придем со своим военным контингентом. Кто-то скажет,что ввод наших войск на территорию Украины бессмысленен и как затея,провальна,в силу многих обстоятельств,начиная от реакции Запада и заканчивая самими украинцами,которые в этом случае нас будут рассматривать как действительно оккупантов. Но...иметь под боком откровенно враждебное государство с нацистской идеологией терпеть до посинения тоже никто не будет. К тому же,территория СНГ-это территория российских интересов. Сложно представить себе,чтоб ,например Мексика и ее правительство продвигали откровенно антиамериканскую политику,и при этом США ничего бы не делали.
            ОБЕРЕГ
        2. собаковод Сегодня, 16:33
          210окв Сегодня, 16:10 ↑ Новый
          .Так что будут содержать и подпитывать,это ярмо они сами на себя одели.
          Скорее, разворовывать с помощью временщиков. И самое страшное то, что в эти временщики стремится большинство Украины!
          собаковод
        3. шура матросов Сегодня, 16:38
          Золотые слова по поводу 'противовеса'. И таких 'противовесов' в ближайшее время у России появится... Противостоять России напрямую - надо силы, а сфинктер слабенький. Проще вложиться в желающих ради 'пожить на халяву', да их ж...пу подставить
          шура матросов
          1. 210окв Сегодня, 16:41
            Конечно же..Ибо жить то за что то надо.А больше как быть прокладкой не умеем,а то что было похерено.
            Цитата: шура матросов
            Золотые слова по поводу 'противовеса'. И таких 'противовесов' в ближайшее время у России появится... Противостоять России напрямую - надо силы, а сфинктер слабенький. Проще вложиться в желающих ради 'пожить на халяву', да их ж...пу подставить
            210окв
      2. oleg-gr Сегодня, 16:14
        Окраина - марионеточное недогосударство. Этот бардак по соседству надолго. Не зря шведский арбитраж присудил Газпрому содержание этих бандерлогов.
        oleg-gr
        1. LSA57 Сегодня, 16:20
          Цитата: oleg-gr
          Этот бардак по соседству надолго.

          да пока по кускам не развалится и не прекратит существовать
          LSA57
        2. ротмистр Сегодня, 16:28
          Цитата: oleg-gr
          Окраина - марионеточное недогосударство. Этот бардак по соседству надолго. Не зря шведский арбитраж присудил Газпрому содержание этих бандерлогов.

          Украину в том виде, что она существует, т.е с землями подаренными Лениным украинским националистам, создали краснофлажковые. Страдания русского народа, проданного коммунистами -ленинцами уже навечно. Столько жизней отдали в свое время; русских, татар, башкир, казаков, калмыков и других народов России, при присоединении этих земель к России! И за так Ленин с Троцким подарили , только ради унижения русских "держи ...морд".
          ротмистр
      3. LSA57 Сегодня, 16:18
        Цитата: Кроу
        А внешней у них попросту - нет.

        как это нет. голимая русофобия. а так как они фторые после полосатых, то и соседей можно оскорблять
        LSA57
        1. влад66 Сегодня, 18:44
          ногие политики полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в Североатлантическом блоке в ближайшие 20 лет.

          Ну почему с такими боевыми енералами то. laughing
          влад66
    2. Chertt Сегодня, 16:12
      Цитата: 210окв
      С кем или чем не сравнивать -Украина потеряна

      Наблюдая, как быстро и непредсказуемо, меняется ситуация в мире, делать категоричные заявления неконструктивно
      Chertt
      1. 210окв Сегодня, 16:19
        А что в мире поменялось?Есть "исключительные" и "исключенные"(те,которые не хотят плясать под дудку "исключительных).И эта ситуация будет неизменна в обозримом будущем.
        Цитата: Chertt
        Цитата: 210окв
        С кем или чем не сравнивать -Украина потеряна

        Наблюдая, как быстро и непредсказуемо, меняется ситуация в мире, делать категоричные заявления неконструктивно
        210окв
        1. Chertt Сегодня, 16:26
          Цитата: 210окв
          ?Есть "исключительные" и "исключенные"

          Трудно прогнозировать, где будут "исключительные", через 5-10 лет. Как показывает история, Империи рушатся быстро и неожиданно
          Chertt
          1. 210окв Сегодня, 16:30
            Вы имеете в виду США и Израиль?Ну,они и в ближайшие полвека никуда не денутся.Если только все не сгорят в ядерном конфликте.Все.
            Цитата: Chertt
            Цитата: 210окв
            ?Есть "исключительные" и "исключенные"

            Трудно прогнозировать, где будут "исключительные", через 5-10 лет. Как показывает история, Империи рушатся быстро и неожиданно
            210окв
            1. Chertt Сегодня, 16:37
              Цитата: 210окв
              Вы имеете в виду США и Израиль?Ну,они и в ближайшие полвека никуда не денутся.

              В более менее своих границах, может быть. Но вот роль "Гегемона" под очень большим знаком вопроса. Даже западные эксперты согласны, что "эффект домино" как ни когда актуален
              Chertt
      2. Охотовед 2 Сегодня, 16:24
        Цитата: Chertt
        Цитата: 210окв
        С кем или чем не сравнивать -Украина потеряна

        Наблюдая, как быстро и непредсказуемо, меняется ситуация в мире, делать категоричные заявления неконструктивно

        Категорически поддерживаю! Как оно будет - неведомо для нас!
        Моё мнение, если и будет - членом НАТО, то только по частям. Волынь - член в составе Польши, Закарпатье - в составе Венгрии, Буковина - в составе Румынии.
        Ну а после такого дербана - само понятие «Украина» - будет предметом изучения, разве что историков!
        Охотовед 2
    3. Вояджер Сегодня, 16:13
      Может оно и к лучшему? Пару дней назад побывал на украинском ресурсе и наблюдал массовый откровенно истеричный смех и радость по поводу крушения самолета в Сирии. И это не цензор какой-нибудь, среднестатистический новостной ресурс. Это большинство Украины. Если я ошибаюсь, и это меньшинство, то трезвое якобы большинство продолжает идти тем же курсом. Нам с ними не по пути.
      Вояджер
      1. LSA57 Сегодня, 16:21
        Цитата: Вояджер
        Нам с ними не по пути.

        начало не по пути 91, окончательное не по пути, 2014
        LSA57
      2. Балу Сегодня, 16:36
        Цитата: Вояджер
        Может оно и к лучшему? Пару дней назад побывал на украинском ресурсе и наблюдал массовый откровенно истеричный смех и радость по поводу крушения самолета в Сирии

        Да плювать на бандерлогов. Мне бандерия неинтересна, психдиспансер с вороватой администрацией и оборзевшей охраной. Трагедия Донбасса без участия России не окончится.
        Нужна хотя бы помощь современной техникой через "волонтеров" или военторг и в первую очередь аппаратура для контрбатарейной борьбы и антиснайперской, тепловизоры, дроны.
        Балу
      3. Korax71 Сегодня, 18:48
        Ну уж если так,то посмотрите как русские злорадствовали и радовались,когда ополченцы ан-24 с украинскими вояками сбили,что то около 40 человек погибли.вы думаете что они после такого к ним отношения должны были как то по другому относится?вы ведь не собираетесь скорбеть над "врагом".прочитайте внимательно комментарии практически к любой новости нет-нет да Украину вспомнят "добрым"словом.удивительного ничего в этом нет request
        Korax71
    4. dorz Сегодня, 16:14
      Цитата: 210окв
      С кем или чем не сравнивать -Украина потеряна.И тут дело времени,в НАТО они будут по любому.

      Россия может признать ЛНР и ДНР, а может и не только признать.
      dorz
      1. 210окв Сегодня, 16:21
        В данной ситуации не понятно одно.Почему до сих пор не признали?Ждём решений по газовым трубам?
        Цитата: dorz
        Цитата: 210окв
        С кем или чем не сравнивать -Украина потеряна.И тут дело времени,в НАТО они будут по любому.

        Россия может признать ЛНР и ДНР, а может и не только признать.
        210окв
      2. Лелёк Сегодня, 16:57
        Цитата: dorz
        Россия может признать ЛНР и ДНР, а может и не только признать.

        hi
        А может и не только ЛНР и ДНР.
        Лелёк
      3. Korax71 Сегодня, 18:52
        А скорее всего может их просто аккуратно слить.вспомните как наш гарант сначала категорично заявлял,что нечего миротворцам там делать,теперь уже даже поддерживает такое решение.что дальше может быть-никто не возьмется предсказывать.но точно одно-признавать республики Россия даже не собирается.иначе сделала бы это очень давно. yes
        Korax71
    5. Зяблицев Сегодня, 16:15
      Аспирант - стремящейся к чему то...В данном случае, думаю, что к окончательному развалу! Но и не страна была. Оптимальное решения для России, это компромисс - Запад Украины забирает Польша, Венгрия и кто хочет, а левобережная часть отходит нам. Одесса - Израилю - и все довольны! laughing
      Зяблицев
      1. volodya Сегодня, 16:29
        А могут и так сделать. Разграбят до конца, а потом скажут, забирайте, востанавливайте, кормите! А они будут смотреть, как мы уживаемся.
        volodya
        1. Зяблицев Сегодня, 16:34
          А именно так и будет!
          Зяблицев
      2. LSA57 Сегодня, 16:29
        Цитата: Зяблицев
        Одесса - Израилю - и все довольны!

        ещё чего, Одессу израилю negative
        LSA57
        1. Зяблицев Сегодня, 16:37
          А зачем ОН нам? Было и прошло! А сейчас чем он ото Львова чем отличается - Львов, то же город когда то нашими предками образованный и что? Вот Киев - никуда не деться - мать городов русских, а Одесса - только лишь из-за славного героического прошлого? А Израилю он пригодиться - зато, знаете как быстро нацики там перекрасятся, тут же вместо чубов пейсы отрастят... laughing
          Зяблицев
      3. Подрезчик Сегодня, 16:42
        Одесса - Израилю - и все довольны!

        hi Может здесь Вы ,коллега, чуть неправы? Давайте Одессу в... (РБ)-БОБРУЙСК!
        good
        Подрезчик
        1. Зяблицев Сегодня, 16:44
          Можно и так, но это лишняя помощь Вашим змагарам laughing
          Зяблицев
          1. Подрезчик Сегодня, 16:58
            Цитата: Зяблицев
            Можно и так, но это лишняя помощь Вашим змагарам laughing

            Задушим, задушим!!! Вчера было офицерское собрание (спецподразделений), постановление простое: "Союз с Россией-ВСЕ!"К либерастам-беспокоить РОССИЮ ОПАСНО...
            Подрезчик
            1. Зяблицев Сегодня, 17:06
              Тогда другое дело! soldier
              Зяблицев
      4. Лелёк Сегодня, 16:43
        Цитата: Зяблицев
        Аспирант - стремящейся к чему то...

        hi
        Евгений, итальянцы говорят: "Мало хотеть, нужно, чтобы стоял". А вот с последним у киевских (и у грузинских, и у молдавских) отморозков (в полит-экономическом плане) полный абзац. И где-то лет на 30 о членстве в НАТО можно забыть. Примерно об этом говорит и упёртый пакостник Волкер.
        Лелёк
        1. Зяблицев Сегодня, 17:12
          Генацвали там последний ...без соли доедают - какое НАТО! Если Россия примет жесткое экономическое решение по Грузии, они по миру пойдут - простые люди это поняли там уже давно. Авантюры Саакашвили одобряют только маразматики, типа "Мои года, мое богатство" и некоторые отмороженные маргиналы! Время все расставляет на свои места - Грузия никому и нигде не уперлась....Так, по инерции их пин...американцы еще содержат, но все менее и менее охотно - у них другая игрушка - Украина, но которой они уже то же наигрались. Национализм - последний инструмент, но он не объединяет, а раскалывает Украину, так что если что то и вступит в го...,в НАТО, когда-нибудь,то это будет Ивана-Франковск с окрестностями, но не более! laughing
          Зяблицев
      5. assa67 Сегодня, 18:36
        аспирант -в переводе "домогающийся"..как нельзя подходит для шумерос-бандерлогас...
        assa67
    6. taiga2018 Сегодня, 16:30
      Цитата: 210окв
      Украина потеряна

      потеряна она как более или менее нормальный сосед,а вот как большая проблема, путается под ногами и задача России не споткнутся об это...
      taiga2018
    7. влад66 Сегодня, 16:39
      Цитата: 210окв
      С кем или чем не сравнивать -Украина потеряна.И тут дело времени,в НАТО они будут по любому

      Будут,будут,но только в таком качестве.
      влад66
  2. Подрезчик Сегодня, 16:07
    Вот и придумали для Киева "аспирантуру в предбаннике",

    "Специальное" членство для Украины??? Молодцы!-добились должности "шестерки", чистить сапоги и мундир-как раз для украинских генералов!
    Подрезчик
    1. Чёрный Сегодня, 16:34
      Цитата: Подрезчик
      "Специальное" членство для Украины??? Молодцы!-добились должности "шестерки", чистить сапоги и мундир-как раз для украинских генералов

      Ну, тут, как говорится,Дружба-дружбой,а ноги врозь laughing
      Чёрный
    2. LSA57 Сегодня, 16:35
      Цитата: Подрезчик
      чистить сапоги и мундир-как раз для украинских генералов!

      они давно уже этим занимаются
      LSA57
  3. мерцание Сегодня, 16:18
    две трети альянса совсем не хотят принимать, так как это может привести к столкновению с Россией.
    Ну наверно не совсем так. НАТО не хочет (не может, панически боится) воевать с Россией, но спит и видит, чтобы Украина воевала с Россией. А если Уараина будет в НАТО, то последние должны ввязаться в войну на стороне Украины, а оно им надо?
    Короче, НАТО будет и хочет воевать с Россией до последнего украинца.
    мерцание
  4. Балу Сегодня, 16:22
    Цитата: 210окв
    С кем или чем не сравнивать -Украина потеряна.И тут дело времени,в НАТО они будут по любому.При любом опасном для бандеровцев сценарии этот невнятный статус перейдет в реальный.И правила для них изменят.

    Многие политики полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в Североатлантическом блоке в ближайшие 20 лет



    то ли ишак сдохнет, то ли султан? Будет ли Украина в тех границах или превратится в оккупационную зону под контролем разных членов альянса-поживем увидим. Пока бандерлогам надравится, что америка с ними, точнее над ними.
    Балу
  5. Sedoy Сегодня, 16:24
    * статус Украины в НАТО с «аспирантурой в предбаннике»
    ------------------
    я бы не хихикал над этим статусом...
    коню понятно, что не имея формальной возможности напрямую принять укропов в нато, п и н д осы будут изыскивать возможность полноценного участия и применения укропов в войне с Россией...
    что они с успехом и делают...
    теперь, наверняка, там окажутся не только инструктора, но и различные иные "спецы", а также вооружение...
    потому как, никто не знает как именно регулируются такого рода соглашения...
    более того, эти соглашения могут иметь "открытый" статус, т.е. могут обрастать "локальными" соглашениями, вплоть до полной военной помощи...

    и идиотам из кремля, давно пора задуматься над этим...
    если, конечно, их цель не слить Донбасс в сортир...
    что, впрочем, давно читается в его политике...
    Sedoy
  6. Masya Masya Сегодня, 16:25
    аСПИРТанты НАТО...

    отстрелили бы себе... feel
    Masya Masya
    1. Лелёк Сегодня, 16:53
      Цитата: Masya Masya
      аСПИРТанты НАТО.


      Дабрый день, Марина.
      Намедни наткнулся на забавную "фишку" в торговых рядах для малолеток. И эта кукла мне сразу напомнила нонешнюю Руину. Не подскажете, чем именно? bully
      Лелёк
      1. LSA57 Сегодня, 17:13
        Цитата: Лелёк
        Не подскажете, чем именно?

        я не Марина, но подскажу. последних волос лишилась/я. за долги скорее всего
        LSA57
      2. Masya Masya Сегодня, 17:15
        Цитата: Лелёк
        И эта кукла мне сразу напомнила нонешнюю Руину.

        краина обращается к ЕС и НАТО-
        "хочешь я для тебя буду девочкой,
        хочешь я для тебя буду мальчиком...
        хочешь, хочешь, я знаю хочешь но молчишь... " извините...feel
        Цитата: Лелёк
        наткнулся на забавную "фишку" в торговых рядах для малолеток

        от куда это Вас толерастия такая???
        Masya Masya
      3. Балу Сегодня, 18:34
        Намедни наткнулся на забавную "фишку" в торговых рядах для малолеток

        Это Леночка-трансгендер. Если серьезно, на месте батьки я бы рассматривал это как идеологическую диверсию lol .
        Балу
  7. viktor_ui Сегодня, 16:26
    Вчера у них был, в НАТО - запись_день...сегодня в НАТО - пропись_день..., а в завтрашнем апофеозе от НАТО будет - выпись_день fellow ( модераторы...все пристойно drinks СЛАВА потомкам Марсиан )
    viktor_ui
  8. Praetorian4 Сегодня, 16:27
    В НАТО нет такого статуса. Да и вообще, получается, НАТО признало, что Украина стремится в НАТО. Здорово.
    Praetorian4
  9. Злой 55 Сегодня, 16:36
    Ха, аспиранта..скорее соискателя чего-то твёрдого на своё мягкое место...
    Злой 55
  10. samarin1969 Сегодня, 16:38
    Украина идёт к истокам - "дикому полю". Пушкову зубоскалить тоже нет причины. Это не Европа приобрела, это в том числе и он, это "РФ" прос...ла".
    samarin1969
  11. Alex-a832 Сегодня, 17:51
    Аспирант - очень мягкое сравнение. Скорее Украина для НАТО - это дама с "низкой социальной ответственностью", исполняющая определнные "супружеские" обязанности за обещание замужества lol
    Alex-a832
  12. Товарищ Ким Сегодня, 18:24
    Пушков рубит правду матку, молодчина!
    Но и про него что-то последнее время накопали немало:
    Патриот Алексей Пушков предпочитает Запад и Рублевку Где и как отдыхает патриотический пропагандист и депутат Госдумы РФ Алексей Пушков. Источник: http://rucompromat.com/articles/patriot_aleksey_p
    ushkov_predpochitaet_zapad_i_rublevku
    Цена пропагандиста:
    На одну зарплату члена Совфеда (385 тыс. руб.) такой образ жизни Алексею Пушкову было бы поддерживать сложно. Но его работа на ТВ оплачивается даже лучше, чем в верхней палате парламента. В конце декабря прошлого года «ТВ Центр» заключил с Пушковым контракт на «оказание услуг по творческому руководству, подготовке и ведению цикловой телевизионной программы «Постскриптум». За год он должен подготовить максимум 39 передач за 10,2 млн руб. Выходит, один выпуск «Постскриптума» обходится «ТВ Центру» в 262 тыс. руб.
    За такой доход товарищ Пушков должен трудится не покладая рук!
    Товарищ Ким
  13. ul_vitalii Сегодня, 18:28
    Всякому подлецу, любое название к лицу.
    ul_vitalii
  14. hiller Сегодня, 18:32
    Ясно,что жить с сумасшедшим соседом за стеной ещё никому не удалось.Слишком велики моральные и материальные потери. А то и просто опасно для жизни. Рано или поздно приходится принимать радикальные меры во имя собственного спокойствия и безопасности. Вот только насколько рано или поздно и насколько радикально? В моём понимании :"резать к чёртовой матери не дожидаясь перитонита". Не то эти сумасшедшие "апсиранты-наты" эпидемию устроят...
    hiller
Картина дня