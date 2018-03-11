Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Казахстан включен в число 50-ти самых выгодных для проживания стран
Казахстан вошел в число 50-ти самых выгодных для проживания стран. По данным исследователей финансового портала GOBankingRates, Казахстан занял в рейтинговом списке 31 место.
«В исследовании сравнивались 115 государств по пяти показателям: индекс покупательской способности населения, стоимость аренды недвижимости, цены на продовольствие, на товары и услуги, а также индекс цен в ресторанах и барах. Все цифры сравнивали с аналогичными показателями в Нью-Йорке», – пишет ТАСС.
Исследователи отметили, что в Казахстане «в среднем стоимость жизни дешевле, чем в Нью-Йорке на 66%, аренда жилья ниже на 89%, цены на продукты питания меньше на 72%», кроме того в стране много живописных мест.
По мнению экспертов, в число выгодных для проживания стран входят прежде всего государства Южной Азии, такие как Индия (первое место), Пакистан (3-е место) и Бангладеш (9-е место).
В первую десятку также попали Саудовская Аравия, Тунис, Замбия, Украина, Мексика, Египет и Македония.
Среди бывших стран СССР Украина заняла 6-ю строчку, Грузия – 16-ю, Молдова – 19-ю. Беларуси отвели 27 место, Армении – 34, Азербайджану – 35 место.
Портал также советует обратить внимание на Восточную Европу. Пятнадцать расположенных там стран также вошли в рейтинг самых дешевых для проживания.
«В исследовании сравнивались 115 государств по пяти показателям: индекс покупательской способности населения, стоимость аренды недвижимости, цены на продовольствие, на товары и услуги, а также индекс цен в ресторанах и барах. Все цифры сравнивали с аналогичными показателями в Нью-Йорке», – пишет ТАСС.
Исследователи отметили, что в Казахстане «в среднем стоимость жизни дешевле, чем в Нью-Йорке на 66%, аренда жилья ниже на 89%, цены на продукты питания меньше на 72%», кроме того в стране много живописных мест.
По мнению экспертов, в число выгодных для проживания стран входят прежде всего государства Южной Азии, такие как Индия (первое место), Пакистан (3-е место) и Бангладеш (9-е место).
В первую десятку также попали Саудовская Аравия, Тунис, Замбия, Украина, Мексика, Египет и Македония.
Среди бывших стран СССР Украина заняла 6-ю строчку, Грузия – 16-ю, Молдова – 19-ю. Беларуси отвели 27 место, Армении – 34, Азербайджану – 35 место.
Портал также советует обратить внимание на Восточную Европу. Пятнадцать расположенных там стран также вошли в рейтинг самых дешевых для проживания.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти