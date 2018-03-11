18:50 11 марта
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Казахстан включен в число 50-ти самых выгодных для проживания стран

Казахстан вошел в число 50-ти самых выгодных для проживания стран. По данным исследователей финансового портала GOBankingRates, Казахстан занял в рейтинговом списке 31 место.

Астана

«В исследовании сравнивались 115 государств по пяти показателям: индекс покупательской способности населения, стоимость аренды недвижимости, цены на продовольствие, на товары и услуги, а также индекс цен в ресторанах и барах. Все цифры сравнивали с аналогичными показателями в Нью-Йорке», – пишет ТАСС.


Исследователи отметили, что в Казахстане «в среднем стоимость жизни дешевле, чем в Нью-Йорке на 66%, аренда жилья ниже на 89%, цены на продукты питания меньше на 72%», кроме того в стране много живописных мест.

По мнению экспертов, в число выгодных для проживания стран входят прежде всего государства Южной Азии, такие как Индия (первое место), Пакистан (3-е место) и Бангладеш (9-е место).

В первую десятку также попали Саудовская Аравия, Тунис, Замбия, Украина, Мексика, Египет и Македония.

Среди бывших стран СССР Украина заняла 6-ю строчку, Грузия – 16-ю, Молдова – 19-ю. Беларуси отвели 27 место, Армении – 34, Азербайджану – 35 место.

Портал также советует обратить внимание на Восточную Европу. Пятнадцать расположенных там стран также вошли в рейтинг самых дешевых для проживания.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. Котище Сегодня, 18:12
    Как-то интересно считали? Средний доход на душу населения учитывался? По ресторанам ходить!
    Котище
    1. Андрей К Сегодня, 18:14
      Цитата: Котище
      ...Как-то интересно считали?...

      Никак не считали. Посмотрели в потолок.
      Вы вспомните нас в 90-е. Страна на куски разваливалась, "парад суверинететов", бандитизм поголовный, чубайсовщина и алкаш у "руля". А нам в это время мозг конопатили, международными рейтингами - мы в "десятке" там, в "десятке" тут. Рейтинги всего и вся. Лишь бы люди не замечали, что рейтинги есть нельзя и рейтингами не расплатишься.
      Майданутые тоже все в рейтингах, труселях и безвизах.
      Казахстан по тихому втягивают в орбиту влияния запада, тряся перед ними разными фиговыми листками.
      Андрей К
      1. Svarog Сегодня, 18:24
        Цитата: Андрей К
        Рейтинги всего и вся, лишь бы люди не замечали - что рейтинги есть нельзя и рейтингами не расплатишься.

        Что вы так рейтингов боитесь? Боитесь что люди увидят, где реально Россия находится, при этом руководстве?
        Svarog
        1. Василенко Владимир Сегодня, 18:28
          Цитата: Svarog
          Что вы так рейтингов боитесь?

          ну если краина и тунис это выгодные для проживания страны то возникает вопрос а кому такие рейтинги нужны
          Василенко Владимир
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:35
            Все цифры сравнивали с аналогичными показателями в Нью-Йорке», – пишет ТАСС.

            Интересно, а США на каком месте в этом рейтинге? Неужели на последнем? Тогда почему там жизнь такая дорогая и почему оттуда массово не бегут? "Ох уж эти рейтинги!" yes
            СРЦ П-15
          2. avt Сегодня, 18:44
            Цитата: Василенко Владимир
            ну если краина и тунис это выгодные для проживания страны то возникает вопрос а кому такие рейтинги нужны

            ,,А-а-апалитично рассуждаешь, клянус чеснслово и это в то время как наш район не выполнил план по сдаче шерсти государству !" Ха-а-ароший рейтинг слющай ! Свабодный страна - выезжает больше чем въезжает , как на Руине. Вот ещё латиницу ввели и ...цэ Эуропа.
            avt
          3. 210окв Сегодня, 18:45
            Много кому..Это же пиплз(вроде людей).Те заваривать. yes
            Цитата: Василенко Владимир
            Цитата: Svarog
            Что вы так рейтингов боитесь?

            ну если краина и тунис это выгодные для проживания страны то возникает вопрос а кому такие рейтинги нужны
            210окв
        2. Голован Джек Сегодня, 18:33
          Цитата: Svarog
          люди увидят, где реально Россия находится

          Реально увидят? При помощи рейтингов?
          Уффф... мне столько не выпить laughing
          Там Индия (грязная, антисанитария хуже, чем в Египте... нищая в основе своей) названа "самой выгодной для проживания".
          Svarog, Вы точно в адеквате? wink
          Голован Джек
          1. dauria Сегодня, 18:47
            Там Индия (грязная, антисанитария хуже, чем в Египте... нищая в основе своей) названа "самой выгодной для проживания".


            Ну так для американских "туристов" же выгодная, а не для индусов. Понимать надо. Речь-то про "людей", а не про аборигенов.
            dauria
            1. Голован Джек Сегодня, 18:48
              Цитата: dauria
              Понимать надо. Речь-то про "людей", а не про аборигенов

              Объясните это Svarogyes
              Голован Джек
        3. Андрей К Сегодня, 18:43
          Цитата: Svarog
          ...Что вы так рейтингов боитесь? Боитесь что люди увидят, где реально Россия находится, при этом руководстве?...

          Владимир.
          Вы статью читали? Где Вы, между строчек вычитали, что я чего-то боюсь и где в статье, написано о руководстве России?
          Во-первых - я Вам не позволял себя обсуждать.
          Во-вторых - статья о Казахстане, а Вы всё пытаетесь людям рассказать о руководстве России.
          Чтобы Россия была на подобающем ей месте, Вы что доброго сделали?
          Андрей К
      2. Zoldat_A Сегодня, 18:37
        Андрей Евгеньевич, hi !
        Цитата: Андрей К
        Вы вспомните нас в 90-е. Страна на куски разваливалась, "парад суверинететов", бандитизм поголовный, чубайсовщина и алкаш у "руля". А нам в это время мозг конопатили, международными рейтингами - мы в "десятке" там, в "десятке" тут. Рейтинги всего и вся.

        Денежное лейтенанта-комвзвода в каком-нибудь Верхнелужинске 30 американских президентов. Пенсия подполковника со всеми мыслимыми и немыслимыми надбавками - 3 раза на рынок за жратвой сходить. Шеф-монтажник из Австрии, который только ходит и пальцем тычет, получает в долларах столько же, столько все работяги СМУ - около 120 человек.... Зато на 20 долларов - ровно ящик водки по курсу ЦБ РФ....
        Пусть наши потомки помнят "рейтинги по уровню свободы и демократии" 90-х примерно так же, как мы - охоту на мамонтов с каменными топорами - было когда-то давным-давно... А, может, и не было...
        Zoldat_A
    2. oleg-gr Сегодня, 18:14
      На первом месте только деньги. Возможно это будет интересно пенсионерам, у которых есть гарантированный доход.
      oleg-gr
    3. dorz Сегодня, 18:16
      Казахстан включен в число 50-ти самых выгодных

      Еще Казахстан самая безопасная страна.
      dorz
      1. sergei_55 Сегодня, 18:21
        У меня дочь позапрошлый год 2016 отдыхали в Алма-Ате. Им сказали, что после 6 вечера на улицу лучше не ходить.
        sergei_55
        1. Василенко Владимир Сегодня, 18:29
          Цитата: sergei_55
          после 6 вечера на улицу лучше не ходить

          ну это смотря где
          Василенко Владимир
        2. Zoldat_A Сегодня, 18:45
          Цитата: sergei_55
          У меня дочь позапрошлый год 2016 отдыхали в Алма-Ате. Им сказали, что после 6 вечера на улицу лучше не ходить.

          А на фотографии вроде похоже на центр Европы... А оно вона чо....
          В советское время по Алма-Ате ходили в любое время суток и никого не боялись. Ладно мы - трое подвыпивших офицеров не самых простых войск, проездом возвращающиеся из очередной командировки домой. Девочки-студентки ночную прохладу ловили - днём-то жарко... Молодые тётечки со спящим ребёнком в коляске и болонкой на поводке - опять-таки из-за прохлады... И никто никого не трогал, никто никого не боялся, по паркам гуляли...
          Zoldat_A
    4. 210окв Сегодня, 18:17
      Усилило..Особенно.."Среди бывших стран СССР"..Все ясно-жертва ЕГЭ..И кстати..Украина обошла "процветающую Грузию"...Так какого хрена там делал Мишка?
      Цитата: Котище
      Как-то интересно считали? Средний доход на душу населения учитывался? По ресторанам ходить!
      210окв
    5. svp67 Сегодня, 18:17
      Цитата: Котище
      Как-то интересно считали? Средний доход на душу населения учитывался? По ресторанам ходить!
      И на этом фоне
      Среди бывших стран СССР Украина заняла 6-ю строчку,
      Это что то...хотя если брать уровень американских зарплат, то да. Больше скажу, даже уровень наших зарплат для "на пожить в отпуске" на Украине - это ДА... Но местные???????
      svp67
    6. RASKAT Сегодня, 18:23
      Вот очередное доказательства полной некомпетенции людей составляющих подобные рейтинги.
      В первую десятку также попали Саудовская Аравия, Тунис, Замбия, Украина, Мексика, Египет и Македония.
      Особенно хорошо живется сейчас в Украине или в Замбии.
      Странно что нет какого нибудь Афганистана в первой двадцатке.
      RASKAT
    7. предки с Дона Сегодня, 18:27
      Что за ангажированный неуч составлял этот список, где Беларусь после Молдовы, Грузии и 404 ? Ничего подобного по уровню жизни и безопасности они выше. Казахстан себя еще проявит с антироссийской политикой, корни национализма те же, это комплекс задворок империи и обида что великороссы мало построили, передали территорий и оставили имущества при распаде империи.
      предки с Дона
    8. Зяблицев Сегодня, 18:30
      Казахстан в 2016 году был на 5-й строчке данного рейтинга, тут опустился...То ли намекают на ТС, то ли у казахов жизнь резко подорожала, потому что в данном подсчете точкой опорного сравнения выбрана жизнь в Нью-Йорке laughing
      Зяблицев
  2. svp67 Сегодня, 18:14
    Казахстан включен в число 50-ти самых выгодных для проживания стран
    А что ж из него "русские немцы" вновь побежали в фатерлянд?
    svp67
    1. 210окв Сегодня, 18:18
      Ну,там же ещё лучше..Да и бежали они когда?В начале 90-х..
      Цитата: svp67
      Казахстан включен в число 50-ти самых выгодных для проживания стран
      А что ж из него "русские немцы" вновь побежали в фатерлянд?
      210окв
      1. svp67 Сегодня, 18:20
        Цитата: 210окв
        Да и бежали они когда?В начале 90-х..

        Сейчас новая волна пошла...
        svp67
      2. sergei_55 Сегодня, 18:23
        И в 2009 ещё уезжали. Менты на улице останавливали в Караганде и говорили чтоб уезжали.
        sergei_55
  3. Урантиец Сегодня, 18:15
    То-то в приграничной с ними Омской области казахов как собак..., ломятся туда из своего чуркестана целыми аулами...
    Урантиец
  4. Комментарий был удален.
  5. ul_vitalii Сегодня, 18:21
    Да, Казахстану ещё трудиться и трудиться, чтобы достичь почетного украинского места, вперёд, дорожка протоптана, американцы вам в помощь.
    ul_vitalii
  6. Геркулесыч Сегодня, 18:26
    Казахи от этого станут еще лучше жить? Это же фикция, далекая от реальности! Такие рейтинги для пускания населению пыли в глаза, типа как мы хорошо живем! sad
    Геркулесыч
  7. Василенко Владимир Сегодня, 18:27
    В первую десятку также попали Саудовская Аравия, Тунис, Замбия, Украина, Мексика, Египет и Македония.

    я прошу прощения а какой идиoт рейтинг составлял и что входит в понятие "выгодность проживания"?!
    Василенко Владимир
    1. жарофф Сегодня, 18:41
      Очень просто. К примеру, у Вас уже есть гарантированный доход ,условно 2000 долларов в месяц. Не важно где Вы его зарабатываете,важно,что Вы его имеете и готовы потратить.Вот из этого и считают рейтинг "выгодности проживания".
      В этот рейтинг не входит уровень дохода населения в рассматриваемом регионе, а только цены на товары и услуги.
      жарофф
  8. Товарищ Ким Сегодня, 18:37
    А наш "родненький" земляк так не считает!
    Поэтому:
    Роман Абрамович подарил 30 миллионов долларов Тель-Авивскому университету Миллиардер пытается таким образом закрепиться в Израиле.
    Источник:
    http://rucompromat.com/articles/roman_abramovich_
    podaril_30_millionov_dollarov_tel-avivskomu_unive
    rsitetu
    Зашевелились "герои" залоговых аукционов 90-х годов.
    Кто в Лондон, кто мальтийские паспорта покупает, а Роман на историческую Родину.
    И ведь свалят со всем награбленным, точнее капиталы, дети и тёщи уже там.
    Ибо, где сокровище твоё- там и Родина твоя.

    И никто их не остановит, никто не предъявит счёт...
    Товарищ Ким
  9. КОМандирДИВана Сегодня, 18:43
    Цитата: dorz
    Казахстан включен в число 50-ти самых выгодных

    Еще Казахстан самая безопасная страна.

    Не факт, там же вскрыааются ячейки игил и других мто возвращаются на оседание боеаики из зонв вооруженного конфликта на территориях сирии и ирака
    КОМандирДИВана
  10. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:46
    Исследователи отметили, что в Казахстане «в среднем стоимость жизни дешевле, чем в Нью-Йорке на 66%, аренда жилья ниже на 89%, цены на продукты питания меньше на 72%»
    Есть казахам над чем работать laughing
    Наблюдатель2014
  11. Викторио Сегодня, 18:48
    саксы почву окучивают для казахмайдана
    Викторио
  12. taiga2018 Сегодня, 18:49
    Казахстан так не плохо устроился между Россией и Китаем,из Китая дешевый ширпотреб,а приграничные российские регионы заваливает своим дешевым мясом и мукой,и всё это тихо, без особого шума,чем и отличается от Белоруссии...а на счет казахского национализма,то скажу так,пока Назарбаев всё это более или менее сдерживает,но что будет после него-неизвестно,а большинство русского(русскоязычного)населения оно в какой то мере похоже на аналогичное на Украине,в том смысле,что в случае казахского майдана так же в обнимку будут брататься с местными "правосеками..."да ещё,не надо забывать и про религиозный фактор,хотя казахи никогда особой религиозностью не отличались,но какие-нибудь заезжие имамы и в этом направлении могут сыграть свою роль...
    taiga2018
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