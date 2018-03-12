10:02 12 марта
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СМИ: Ким Чен Ын предложил открыть посольство США в Пхеньяне

Южнокорейская пресса со ссылкой на представителей администрации президента страны публикует материал, в котором говорится о планах официального Пхеньяна по налаживанию отношений с Соединёнными Штатами Америки. В материале утверждается, что в ходе недавней встречи с делегацией Республики Корея в Пхеньяне Ким Чен Ын высказал слова о стремлении наладить отношения с США и, конкретно, начать дипломатические отношения с Вашингтоном.

Источник, на который ссылаются южнокорейские газеты, заявляет о том, что Сеулу «стала ясная главная цель Ким Чен Ына». Она заключается в том, чтобы «подписать с Соединёнными Штатами мирный договор и начать ведение дипломатии вплоть до открытия в КНДР американского диппредставительства».

СМИ: Ким Чен Ын предложил открыть посольство США в Пхеньяне



Напомним, что ранее лидер КНДР заявил о готовности обсудить накопившиеся проблемы с президентом США Дональдом Трампом. Сам Трамп через некоторое время отметил, что готов к такой встрече, заявив, что «мир ожидает одна из самых важных сделок за всё последнее время».

На сегодняшний день известно, что дипломаты США, КНДР и Южной Кореи осуществляют контакты в рамках подготовки встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Обсуждаются в частности вопросы, касающиеся места проведения встречи.

Нужно отметить, что обсуждение между Пхеньяном и Вашингтоном открытия американского посольства в КНДР велось и в 90-е годы прошлого века. Однако США в конечном итоге от такого предложения отказались.

Использованы фотографии: KCNA
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Комментарии 33

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:07
    Ким Чен Ын предложил открыть посольство США в Пхеньяне
    - а куда дели прежнего Ына,никто не в курсе ? what где ам.посольство-там начинается "демократия"...
    андрей юрьевич
    1. dik-nsk Сегодня, 06:19
      ну, вот, а то все Ына дурачком считали.. грамотная политика, сначала попугал и обозначил, что готов играть только на равных, затем и за стол переговоров пригласил.. и никаких выражений "озабоченности"
      dik-nsk
      1. karish Сегодня, 06:58
        Цитата: dik-nsk
        ну, вот, а то все Ына дурачком считали.. грамотная политика, сначала попугал и обозначил, что готов играть только на равных, затем и за стол переговоров пригласил.. и никаких выражений "озабоченности"

        не понятно только чего такого грамотного ?
        Вбухать тучу бабла в ракеты и ЯО.
        Держать народ на голодном пайке.
        В итоге остаться без всего этого ( или кто то думает что С.Корею признают ядерной державой и позволят оставить ЯО ? )
        И только типа для того , что бы США на них не напали.
        Да кому они нахрен были нужны.
        karish
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:04
          И только типа для того , что бы США на них не напали.
          Да кому они нахрен были нужны.

          Ну так и не напали же ...значит Ын правильно все сделал...судьбу Каддафи не повторил...жив курилка и радуется жизни ...еще американцам предлагает дружить.
          Весь мир видит какой он хороший и дружелюбный малый ...в отличии от злобного Трампа каждый день грозящегося обрушить свои Томагавки на непокорных.
          Тот же ЛЕХА
          1. BlackMokona Сегодня, 09:06
            Китай который заявил, что вступится за КНДР если на неё нападут совсем не причём. Испугались естественно пары примитивных ракет
            BlackMokona
        2. влад66 Сегодня, 10:00
          Цитата: karish
          только типа для того , что бы США на них не напали.

          Саня! Здрав Будь hi ну так и Каддафи и Саддам тоже так же думали и как они кончили, тоже знаешь. Ын все таки поумнее оказался.
          Цитата: karish
          итоге остаться без всего этого ( или кто то думает что С.Корею признают ядерной державой и позволят оставить ЯО ? )

          А кто тебе сказал что Ын не оставит себе ЯО, вы тоже непризнанная ядерная держава, как и Индия и Пакистан. hi
          влад66
    2. karish Сегодня, 06:55
      Цитата: андрей юрьевич
      Ким Чен Ын предложил открыть посольство США в Пхеньяне
      - а куда дели прежнего Ына,никто не в курсе ? what где ам.посольство-там начинается "демократия"...

      Сдулся Ын.
      Как все подобные мелкие дворовые хулиганы, выпендриваются и типа мазу держат , пока за шкирку не возьмут и не отвалохают как положено.
      Почуял пупс , что конец близок и начал крутиться как вош на гребешке.
      Трамп не Обама. request
      karish
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:03
        Кариш -а вам какое до этого дело? Или там тоже есть евреи, и их не выпускает злой и страшный Ын в израиль? wassat
        Геркулесыч
        1. karish Сегодня, 07:05
          Цитата: Геркулесыч
          Кариш -а вам какое до этого дело?

          Очень пролстое , Иран очень внимательно следит за настойчивостью Трампа и до каких границ он может дойти.
          Иран следующий на очереди ( точнее ядерная сделка )
          Цитата: Геркулесыч
          Или там тоже есть евреи, и их не выпускает злой и страшный Ын в израиль?

          Так вроде как и русских там не держат ,вы то чего так напряглись ?
          karish
          1. Doliva63 Сегодня, 07:10
            Так у нас, вроде, общая граница с ними есть, не? Не тянет на повод для беспокойства?
            Doliva63
      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:09
        Сдулся Ын.


        smile С какого это будуна?
        Ын хороший мальчик ...хочет мира и дружбы с США .
        И всем сейчас видно что ястребы войны в США снова не унимаются в своих попытках разжечь костер войны на корейском полуострове.
        Тот же ЛЕХА
        1. karish Сегодня, 07:12
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          С какого это будуна?

          С простого , или считаешь что он пошёл на переговоры что бы остаться с ЯО и ракетами ?
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Ын хороший мальчик ...хочет мира и дружбы с США .

          Понял , что жареным запахло.
          Трамп не Обама , Академиев не кончал - по сопатке надаёт , а не ноты протеста посылать будет.
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          И всем сейчас видно ястребы войны в США снова не унимаются в своих попытках разжечь костер войны на корейском полуострове.

          Вау , вот что Киселёв животворящий делает.
          Ын рамсы попутал , немножко подзабыл кто он , что он и на кого батон крошит.
          karish
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:17
            Вау , вот что Киселёв животворящий делает.
            Ын рамсы попутал , немножко подзабыл кто он , что он и на кого батон крошит.


            Ну судя по вашему ВАУ...видно что сделала с вами мадам КЛИНТОН...та тоже крошила на батон врагов демократии...да так что лаять начала smile ...не берите с нее пример...худо будет. hi
            Тот же ЛЕХА
    3. Ныробский Сегодня, 07:31
      Цитата: андрей юрьевич
      Ким Чен Ын предложил открыть посольство США в Пхеньяне
      - а куда дели прежнего Ына,никто не в курсе ? what где ам.посольство-там начинается "демократия"...
      Как в анекдоте: - Почему в США не происходят цветные революции? - Потому что там нет посольства США.
      Ныробский
  2. RipRap Сегодня, 06:07
    Ой дурааак. Там где есть американское посольство-может быть цветная революция.
    RipRap
    1. faiver Сегодня, 06:50
      а кто вам сказал что из посольства кого то выпускать будут? laughing
      faiver
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:11
        а кто вам сказал что из посольства кого то выпускать будут?


        Выпустят...всех выпустят... но на входе у посольства США всех желающих погулять будут ждать пара голодных крокодилов лично отдрессированых Ыном. smile
        Тот же ЛЕХА
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:29
      Ой дурааак. Там где есть американское посольство-может быть цветная революция.

      Будет... smile салат будет из цветной капусты и оппозиции.
      Китайцы поделятся своим опытом как делали салат из протестующих студентов на площади Тяньаньмэнь 1989 года .
      Тот же ЛЕХА
  3. Адьютант Сегодня, 06:10
    а почему бы не открыть
    Адьютант
    1. Santa Fe Сегодня, 06:58
      Цитата: Адьютант
      а почему бы не открыть

      Зачем?

      Какие вопросы могут обсуждать США и КНДР. В сотый раз обмусоливать корейскую "ядерену бомбу"? - никаких других точек соприкосновения нет
      Santa Fe
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:11
    Неожиданный разворот от тов. Ына! request
    a.s.zzz888
  5. solzh Сегодня, 06:12
    Ким все правильно делает. Открывая посольство США в КНДР, он тем самым убирает лишнию прокладку для будущих переговоров между ним и США.
    solzh
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:20
      Цитата: solzh
      Ким все правильно делает. Открывая посольство США в КНДР, он тем самым убирает лишнию прокладку для будущих переговоров между ним и США.

      нас???
      андрей юрьевич
      1. solzh Сегодня, 06:34
        Нет, не нас, южную Корею.
        solzh
  6. Геркулесыч Сегодня, 06:25
    Ну , так это пишет южнокорейская пресса, которая фейками себя уже скомпромитировала! Ын когда сам скажит, тогда поверю! !!
    Геркулесыч
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:35
      Смачную версию истории о бывшая возлюбленнай Ким Чен Ына, северокорейской певице Хён Сон Воль рассказала северокорейская перебежчица Лим Хи Ён. Она представилась дочерью высокопоставленного военного офицера и рассказала, что певицу вместе с другими девушками из ансамбля казнили у неё на глазах: раздавили танком. Наблюдать за ужасной казнью, по словам перебежчицы, согнали 10 тысяч человек, в том числе школьников.

      Чан Сон Тхэк — дядя Ким Чен Ына — считался вторым человеком в стране после своего племянника. Он занимал высокие посты еще при Ким Чен Ире, потом помогал его наследнику войти в курс дел. В 2013 году он был обвинен в коррупции и разгульном образе жизни и задержан. В суде его обвинили в попытке захвата власти. Чан Сон Тхэк был приговорен к смертной казни.

      О том, как именно была осуществлена смертная казнь, ходит множество легенд. По одной из версий, «серого кардинала» отдали на растерзание 120 голодным собакам. По другой — сожгли заживо. Согласно третьей — расстреляли из зенитного орудия. Кроме того, южнокорейские СМИ сообщали, что вместе с ним была уничтожена вся его семья, включая младенцев. Членов семьи бывшего чиновника якобы расстреляли на глазах у соседей.

      Какой плохой мальчик этот Ын... what
      Тот же ЛЕХА
  7. Ураган70 Сегодня, 06:37
    Цитата: андрей юрьевич
    Ким Чен Ын предложил открыть посольство США в Пхеньяне
    - а куда дели прежнего Ына,никто не в курсе ? what где ам.посольство-там начинается "демократия"...

    Да ладно вам... Он сделал то, что обязан сделать руководитель государства! Не ищите черную кошку... Трамп сказал- Ын ответил! Не ответил бы, продажные сми залили бы эфиры нечистотами, о том как великая Америка сделала первый шаг, но Ын отказался...
    Он делает правильно, так как знает их цель- пустить пыль в глаза! И никакого улучшения отношений матрасы не предусматривают, тоак как понимают, что сами же и обделались, так как ЯО Ына- следствие их безумных действий! И никогда Ын не откажется от ЯО...
    Ураган70
  8. gavrila2984 Сегодня, 06:41
    Даже если и так, то как откроет посольство, так и закроет в случае чего.
    gavrila2984
  9. Рысь33 Сегодня, 06:52
    Как же США теперь жить будут без постоянно муссируемого образа врага?
    Рысь33
    1. Doliva63 Сегодня, 07:12
      А чё, им нас мало, что ли. laughing
      Doliva63
  10. ul_vitalii Сегодня, 06:54
    Ещё один Тупик североамериканский.
    ul_vitalii
  11. rotmistr60 Сегодня, 07:13
    Сеулу «стала ясна главная цель Ким Чен Ына». Она заключается в том, чтобы «подписать с Соединёнными Штатами мирный договор и начать ведение дипломатии
    А до этого цель была не ясна? Нормальный руководитель страны всегда стремится к нормальным дипломатическим отношениям с другими странами и не хочет войны против своей страны. Вот только нужно ли это Сша, которые в своих целях используют страшилку о КНДР в этом регионе.
    rotmistr60
  12. гранат Сегодня, 08:51
    Все купили таки Корею
    гранат
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