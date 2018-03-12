СМИ: Ким Чен Ын предложил открыть посольство США в Пхеньяне

Южнокорейская пресса со ссылкой на представителей администрации президента страны публикует материал, в котором говорится о планах официального Пхеньяна по налаживанию отношений с Соединёнными Штатами Америки. В материале утверждается, что в ходе недавней встречи с делегацией Республики Корея в Пхеньяне Ким Чен Ын высказал слова о стремлении наладить отношения с США и, конкретно, начать дипломатические отношения с Вашингтоном.Источник, на который ссылаются южнокорейские газеты, заявляет о том, что Сеулу «стала ясная главная цель Ким Чен Ына». Она заключается в том, чтобы «подписать с Соединёнными Штатами мирный договор и начать ведение дипломатии вплоть до открытия в КНДР американского диппредставительства».Напомним, что ранее лидер КНДР заявил о готовности обсудить накопившиеся проблемы с президентом США Дональдом Трампом. Сам Трамп через некоторое время отметил, что готов к такой встрече, заявив, что «мир ожидает одна из самых важных сделок за всё последнее время».На сегодняшний день известно, что дипломаты США, КНДР и Южной Кореи осуществляют контакты в рамках подготовки встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Обсуждаются в частности вопросы, касающиеся места проведения встречи.Нужно отметить, что обсуждение между Пхеньяном и Вашингтоном открытия американского посольства в КНДР велось и в 90-е годы прошлого века. Однако США в конечном итоге от такого предложения отказались.