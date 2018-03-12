Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Ситуация в Сирии
САА расколола надвое анклав исламистов в Восточной Гуте. Российские самолеты сбросили гумпомощь жителям Аль-Фуа и Кефрайя в Идлибе. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В минувшие сутки возобновились столкновения к югу от Дамаска. Боевики антиправительственных формирований из квартала Аль-Кадам на юге столицы согласились принять условия соглашения о перемирии с правительством Сирии и направиться в Идлиб. Обострилось вооруженное противостояние в Восточном Каламуне. Радикалы обстреляли трассу Дамаск – Багдад, а также военный аэродром «Аль-Думейр». В ответ ВВС САР провели боевые вылеты в зонах дислокации боевиков в районе города Аль-Рахайба. По словам источников, военная операция по зачистке территорий Восточного Каламуна начнется сразу же после освобождения Восточной Гуты.
К вечеру солдаты спецподразделения САА «Тигры» захватили город-крепость Мадейра к северо-востоку от Дамаска, расколов анклав исламистов надвое. Сообщается, что за время освободительной кампании САА в Восточной Гуте, были нейтрализованы порядка 120 исламистов. Между тем из освобожденного днем ранее города Мисраба были вывезены около 60 мирных граждан. Местное население сообщало, что радикалы не выпускали граждан из населенного пункта, чтобы правительственные войска не интенсифицировали удары.
Протурецкие боевики укрепились в одном километре от ключевого города Африн. Под контроль Сирийской свободной армии (ССА) перешли деревни Кибар, Джакмак, Альмадар, Джанджала, Шагира, Хаджман, Джуббали, Гокоба, Кафр Батра, Айн Дара, Худжаманли и Алибек. Одновременно с этим ССА при поддержке со стороны военных самолетов ВВС Турции развивала наступление к востоку от населенного пункта Джандарис.
На юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор группа боевиков ИГ (организация запрещена в РФ) добровольно сдалась проамериканским отрядам Демократической армии Сирии (SDF). Местные источники полагают, что игиловцы вскоре войдут в число бойцов «демократических сил». Ранее поступала информация о том, что бывшие боевики ИГ занимают высокие посты в поддерживаемых США формированиях.
Боевики террористического альянса, возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ), базирующиеся недалеко от административного центра провинции Идлиб, вновь вели огонь по мирным населенным пунктам Кефрайя и Аль-Фуа, осаждаемым с 2012 года. К вечеру ВКС РФ ответили на агрессию «ан-Нусры», нанеся авиаудары по пунктам сбора и зонам дислокации боевиков. Известно, что группировка потеряла десятки исламистов. Российская авиация также сбросила местным жителям гуманитарный груз с продовольствием, медикаментами и боеприпасами для бойцов, обороняющих населенные пункты.
В минувшие сутки возобновились столкновения к югу от Дамаска. Боевики антиправительственных формирований из квартала Аль-Кадам на юге столицы согласились принять условия соглашения о перемирии с правительством Сирии и направиться в Идлиб. Обострилось вооруженное противостояние в Восточном Каламуне. Радикалы обстреляли трассу Дамаск – Багдад, а также военный аэродром «Аль-Думейр». В ответ ВВС САР провели боевые вылеты в зонах дислокации боевиков в районе города Аль-Рахайба. По словам источников, военная операция по зачистке территорий Восточного Каламуна начнется сразу же после освобождения Восточной Гуты.
К вечеру солдаты спецподразделения САА «Тигры» захватили город-крепость Мадейра к северо-востоку от Дамаска, расколов анклав исламистов надвое. Сообщается, что за время освободительной кампании САА в Восточной Гуте, были нейтрализованы порядка 120 исламистов. Между тем из освобожденного днем ранее города Мисраба были вывезены около 60 мирных граждан. Местное население сообщало, что радикалы не выпускали граждан из населенного пункта, чтобы правительственные войска не интенсифицировали удары.
Протурецкие боевики укрепились в одном километре от ключевого города Африн. Под контроль Сирийской свободной армии (ССА) перешли деревни Кибар, Джакмак, Альмадар, Джанджала, Шагира, Хаджман, Джуббали, Гокоба, Кафр Батра, Айн Дара, Худжаманли и Алибек. Одновременно с этим ССА при поддержке со стороны военных самолетов ВВС Турции развивала наступление к востоку от населенного пункта Джандарис.
На юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор группа боевиков ИГ (организация запрещена в РФ) добровольно сдалась проамериканским отрядам Демократической армии Сирии (SDF). Местные источники полагают, что игиловцы вскоре войдут в число бойцов «демократических сил». Ранее поступала информация о том, что бывшие боевики ИГ занимают высокие посты в поддерживаемых США формированиях.
Боевики террористического альянса, возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ), базирующиеся недалеко от административного центра провинции Идлиб, вновь вели огонь по мирным населенным пунктам Кефрайя и Аль-Фуа, осаждаемым с 2012 года. К вечеру ВКС РФ ответили на агрессию «ан-Нусры», нанеся авиаудары по пунктам сбора и зонам дислокации боевиков. Известно, что группировка потеряла десятки исламистов. Российская авиация также сбросила местным жителям гуманитарный груз с продовольствием, медикаментами и боеприпасами для бойцов, обороняющих населенные пункты.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти