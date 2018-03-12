13:14 12 марта
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Ситуация в Сирии

САА расколола надвое анклав исламистов в Восточной Гуте. Российские самолеты сбросили гумпомощь жителям Аль-Фуа и Кефрайя в Идлибе. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В минувшие сутки возобновились столкновения к югу от Дамаска. Боевики антиправительственных формирований из квартала Аль-Кадам на юге столицы согласились принять условия соглашения о перемирии с правительством Сирии и направиться в Идлиб. Обострилось вооруженное противостояние в Восточном Каламуне. Радикалы обстреляли трассу Дамаск – Багдад, а также военный аэродром «Аль-Думейр». В ответ ВВС САР провели боевые вылеты в зонах дислокации боевиков в районе города Аль-Рахайба. По словам источников, военная операция по зачистке территорий Восточного Каламуна начнется сразу же после освобождения Восточной Гуты.


К вечеру солдаты спецподразделения САА «Тигры» захватили город-крепость Мадейра к северо-востоку от Дамаска, расколов анклав исламистов надвое. Сообщается, что за время освободительной кампании САА в Восточной Гуте, были нейтрализованы порядка 120 исламистов. Между тем из освобожденного днем ранее города Мисраба были вывезены около 60 мирных граждан. Местное население сообщало, что радикалы не выпускали граждан из населенного пункта, чтобы правительственные войска не интенсифицировали удары.

Протурецкие боевики укрепились в одном километре от ключевого города Африн. Под контроль Сирийской свободной армии (ССА) перешли деревни Кибар, Джакмак, Альмадар, Джанджала, Шагира, Хаджман, Джуббали, Гокоба, Кафр Батра, Айн Дара, Худжаманли и Алибек. Одновременно с этим ССА при поддержке со стороны военных самолетов ВВС Турции развивала наступление к востоку от населенного пункта Джандарис.

На юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор группа боевиков ИГ (организация запрещена в РФ) добровольно сдалась проамериканским отрядам Демократической армии Сирии (SDF). Местные источники полагают, что игиловцы вскоре войдут в число бойцов «демократических сил». Ранее поступала информация о том, что бывшие боевики ИГ занимают высокие посты в поддерживаемых США формированиях.

Боевики террористического альянса, возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ), базирующиеся недалеко от административного центра провинции Идлиб, вновь вели огонь по мирным населенным пунктам Кефрайя и Аль-Фуа, осаждаемым с 2012 года. К вечеру ВКС РФ ответили на агрессию «ан-Нусры», нанеся авиаудары по пунктам сбора и зонам дислокации боевиков. Известно, что группировка потеряла десятки исламистов. Российская авиация также сбросила местным жителям гуманитарный груз с продовольствием, медикаментами и боеприпасами для бойцов, обороняющих населенные пункты.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. pjastolov Сегодня, 09:20
    Российская авиация также сбросила местным жителям гуманитарный груз с продовольствием, медикаментами и боеприпасами.
    все это хорошо, а боеприпасами мирным жителям зачем?
    pjastolov
    1. Чёрный Сегодня, 09:27
      " Сегодня Восточная Гута - это раковая опухоль Сирии, куда сползаются все джахидистские недобитки. При этом прикрываются лозунгами мирной оппозиции. С ними пытались договориться и в Астане, и в Женеве, и в Сочи. Но Запад дал своим псам указ - на соглашения не идти. А раз так, то и с России взятки гладки."...добавить больше нечего.
      Чёрный
    2. kagorta Сегодня, 09:28
      Только с боеприпасами, ты мирный житель в анклаве. Когда вокруг тебя куча народу желающих и осла твоего и жену и прочее имущество. И тебя под крики разные умертвить. Без боеприпасов быть мирным, крайне тяжело).
      kagorta
      1. pjastolov Сегодня, 09:34
        Цитата: kagorta
        Без боеприпасов быть мирным, крайне тяжело).

        так это уже - ополченец, как то так, ну или партизан, в крайнем случае
        pjastolov
        1. kagorta Сегодня, 11:01
          Вы карту посмотрите, где эти деревеньки находятся.
          kagorta
          1. pjastolov Сегодня, 11:08
            Цитата: kagorta
            Вы карту посмотрите, где эти деревеньки находятся.

            и от их положения что меняется?
            pjastolov
    3. a.s.zzz888 Сегодня, 09:33
      pjastolov Сегодня, 09:20... и боеприпасами для бойцов, обороняющих населенные пункты.

      Пригодятся БП... Ранее в СМИ проскакивало что формируются отряды самообороны, хотя тут многое не понятно - где, сколько и когда будут воевать против террорюг...
      a.s.zzz888
      1. pjastolov Сегодня, 09:35
        Цитата: a.s.zzz888
        где, сколько и когда будут воевать против террорюг...

        и будут ли вообще request
        pjastolov
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:45
          pjastolov Сегодня, 09:35 ...и будут ли вообще request

          так вот тож... request
          a.s.zzz888
    4. сибиралт Сегодня, 10:26
      Похоже, в Восточной Гуте всё идет по плану отработанному в Алеппо. Тперь будем ждать массовой отправки террористов в Идлиб. winked
      сибиралт
      1. pjastolov Сегодня, 10:32
        Цитата: сибиралт
        Тперь будем ждать массовой отправки террористов в Идлиб.

        навряд ли - какая разница где закапывать?
        pjastolov
  2. Горный стрелок Сегодня, 09:32
    Из всей информации важнейшим является РАЗДЕЛ боевиков на две части в Восточной Гуте. Тактика единственно верная и очевидная.
    Горный стрелок
  3. МЮД Сегодня, 09:34
    Уже на 3 части разрезан котел.
    МЮД
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:46
      МЮД Сегодня, 09:34
      Уже на 3 части разрезан котел.

      Добьют бандюг, однозначно...
      a.s.zzz888
  4. злой пиннокио Сегодня, 09:43
    а вот честно зачем нам сирия кормим их кормим а потом никакой благодарности
    злой пиннокио
  5. Волька Сегодня, 09:44
    однако выковыривать недобитков из подвалов работа для спецназа...
    Волька
  6. rpuropuu Сегодня, 10:03
    Цитата: злой пиннокио
    а вот честно зачем нам сирия кормим их кормим а потом никакой благодарности

    Предлагаете поступить как с Чехословакией, ограничившись лишь словами? belay После чего оказаться вязаными с большую войну? request История повторяется, те же силы действуют чужими руками what
    rpuropuu
    1. Мих1974 Сегодня, 10:31
      Сначала был Ирак, потом Ливия, + переворот в Египте, потом эти выродки потренировавших в Ливии и .Ираке - ринулись в Сирию. Так же все всмегяие говорят - потом бы была с.Азия . А дальше уже сама Росси.
      А так не дожидаясь "перетонита" - "режем к чертовой материв". good
      Мих1974
  7. sib.ataman Сегодня, 12:24
    Утюгом горячим прожаривать кровососов! Катком бородатых отморозков в асфальт!
    sib.ataman
  8. iaroslav.mudryi Сегодня, 12:49
    [quote][/quote]https://www.almasdarnews.com/artic
    le/breaking-video-russian-2000-pound-precision-bo
    mb-obliterates-al-qaeda-headquarters-in-idlib-cit
    y/
    Видео: Российская высокоточная 2000-фунтовая авиабомба уничтожила штаб-квартиру Аль-Каиды в Идлибе
    By Andrew Illingworth 11/03/2018

    BEIRUT, LEBANON (4:35 P.M.) – В северо-западном сирийском городе Идлибе, рядом точных ударов с воздуха, российская авиация атаковала особо важные объекты, принадлежащие боевикам отделения Аль-Каиды в Сирии - группировки Ha’yat Tahrir al-Sham (более известной под прежним названием Джабхат ан-Нусра)
    Удары российских ВКС были нанесены в ответ на продолжающийся артобстрел группировкой Ha’yat Tahrir al-Sham осажденных шиитских деревень Fouaa и Kafriyah – расположенных на север от Идлиба.
    Согласно источникам, российские самолеты нанесли, по крайней мере, пять ударов по базам, местам скопления и штаб-квартире группировки, используя боеприпасы с лазерным наведением (часть из них были бетонобойными бомбами).
    В результате бомбардировки были убиты десятки боевиков-джихадистов, в том числе - полевые командиры.
    Боевик-активист сделал видеозапись момента, когда российская управляемая 2000-фунтовая бомба попала в здание штаба группировки Ha’yat Tahrir al-Sham.
    iaroslav.mudryi
  9. iaroslav.mudryi Сегодня, 12:51

    SYRIA:RUSSIAN JETS PUMMEL JIHADIST HEADQUARTERS IN IDLIB CITY WITH 2.000 POUND GUIDED BOMB
    iaroslav.mudryi
  10. iaroslav.mudryi Сегодня, 13:01
    https://www.almasdarnews.com/article/охотники-на-
    игил-устранили-террорист/
    “Охотники на ИГИЛ” уничтожили террористов, ответственных за убийство двух российских солдат – (Фото 18+)
    iaroslav.mudryi
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