13:15 12 марта
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Замминистра обороны рассказал о возможностях «Кинжала»

Гиперзвуковые ракеты системы «Кинжал», которыми оснащаются модернизированные МиГ-31, могут поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника, передает РИА Новости сообщение замминистра обороны Юрия Борисова.



Это класс высокоточного оружия, которое имеет многофункциональную боевую часть, позволяющую работать как по стационарным, так и по движущимся целям. В частности, авианосцы и корабли класса крейсер, эсминец, фрегат – потенциальные цели для этого оружия ("Кинжал"),
сказал Борисов в интервью газете «Красная звезда».


Он рассказал также, что «Минобороны подписало контракт на серийное производство новейших гиперзвуковых ракет с ядерной силовой установкой "Авангард"».

Замминистра подчеркнул, что все системы вооружений, представленные Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, «находятся в разной степени готовности», а «утверждения о том, что некоторые из них не существуют, не соответствуют действительности».

Напомним, 1 марта президент России в послании Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, в том числе крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Авангард» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 74

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  1. vorobey Сегодня, 09:25
    уже интернет кишит разоблачениями и ляпами. Интернет блогеры знают все... мамой клянусь
    vorobey
    1. Андрей К Сегодня, 09:28
      Как можно разоблачить то, чего не показывали?
      Были показаны две новинки, остальное в виде анимации.
      Что можно в мультиках разоблачить?
      Андрей К
      1. vorobey Сегодня, 09:29
        Цитата: Андрей К
        Как можно разоблачить то, чего не показывали?


        я про вчерашние сюжеты с пуском кинжала... laughing
        vorobey
        1. Андрей К Сегодня, 09:35
          Цитата: vorobey
          ...я про вчерашние сюжеты с пуском кинжала... laughing

          Тады ой...
          Это да - поле не паханное, для эксперДов yes
          Андрей К
          1. Чёрный Сегодня, 09:38
            Можно на хваленом 6 флоте США, который Псаки хотела к берегам Белоруссии отправить, поставить жирный крест smile .
            Чёрный
            1. Ростовчанин Сегодня, 09:58
              Эх! Жаль, секта последователей Хибин осталась без потенциальных адептов... feel
              Ростовчанин
              1. Stas157 Сегодня, 11:22
                1 марта президент России в послании Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, в том числе крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Авангард»

                В статье по моему неточность. Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, по типу российской Х-101, не называется Авангард. Авангард же гиперзвуковая маневрирующая ракета, которая летит выше, но еще в плотных слоях атмосферы.
                Stas157
            2. pjastolov Сегодня, 10:00
              Цитата: Чёрный
              Можно на хваленом 6 флоте США, который Псаки хотела к берегам Белоруссии отправить, поставить жирный крест smile .

              не, ну а че? пусть идет - зато какие рифы будут - дайвинг обеспечен laughing
              pjastolov
            3. Alex777 Сегодня, 11:09
              Крест можно на многих флотах постасить. Зачем белоруским ограничиваться? laughing
              Но автор статьи допустил реальный ляп. Авангард - это не крылатая ракета с ядерным двигателем, а гиперзвуковой блок МБР. Для крылатой ракеты с ядерным двигателем название еще не придумано. hi
              Alex777
          2. LSA57 Сегодня, 10:21
            Цитата: Андрей К
            Это да - поле не паханное, для эксперДов

            ну этих у них хватает....
            LSA57
      2. Комментарий был удален.
    2. Хагалаз Сегодня, 09:29
      Это очень хорошо! Пусть поломают голову, что правда, что нет. Глядишь, за дымовой завесой, не увидят того, что не следует видеть.
      Хагалаз
    3. Тралл Сегодня, 09:30
      Что реальнее? Вмешательство России в выборы президента США или некоторые новые российский системы вооружений, находящиеся в разной степени готовности?
      Вот и думайте теперь "уважаемые партнеры" сами smile
      Тралл
      1. vorobey Сегодня, 09:34
        Цитата: Тралл
        Что реальнее? Вмешательство России в выборы президента США или некоторые новые российский системы вооружений, находящиеся в разной степени готовности?
        Вот и думайте теперь "уважаемые партнеры" сами smile


        vorobey
    4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:31
      Интернет блогеры знают все... мамой клянусь

      Кинжал плавно превратился из убийцы авианосцев в убийцу блогеров-либероидов smile ...у них всех началось умственное помешательство с последующей истерикой...хана им.
      Тот же ЛЕХА
      1. vorobey Сегодня, 09:39
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Интернет блогеры знают все... мамой клянусь

        Кинжал плавно превратился из убийцы авианосцев в убийцу блогеров-либероидов smile ...у них всех началось умственное помешательство с последующей истерикой...хана им.


        если честно - достала вонь "соотечественников".. laughing
        vorobey
    5. Хагалаз Сегодня, 09:35
      Цитата: vorobey
      уже интернет кишит разоблачениями и ляпами. Интернет блогеры знают все... мамой клянусь

      В интернете полно разоблачений полётов в космос и концепции шарообразной формы Земли. laughing hi
      Хагалаз
    6. pjastolov Сегодня, 09:41
      Цитата: vorobey
      уже интернет кишит разоблачениями и ляпами. Интернет блогеры знают все... мамой клянусь

      но еврейский эксперт Яков Кедми уже давно про кинжалы сказал, и констатировал - авианосным флотам матрасов кирдык пришел
      pjastolov
      1. vorobey Сегодня, 09:48
        Цитата: pjastolov
        но еврейский эксперт Яков Кедми уже давно про кинжалы сказал, и констатировал - авианосным флотам матрасов кирдык пришел


        а че это Нетаньяху в штаты срочно дернул? гипс снимают клиент уезжает?
        vorobey
        1. pjastolov Сегодня, 09:51
          Цитата: vorobey
          а че это Нетаньяху в штаты срочно дернул? гипс снимают клиент уезжает?

          наоборот - клиент приехал без гипса, но с дубиной lol
          pjastolov
      2. Ст.пропорщик Сегодня, 10:20
        Цитата: pjastolov
        авианосным флотам матрасов кирдык пришел

        Переведут их на каботажное плаванье. Сейчас у изумительно-исключительных одна проблема - как выкрутиться из ситуации с российским анонсированным оружием без потери лица. "МЫ все такие из себя высшие - а региональная держава с разорванной в клочья экономикой так запросто до плинтуса опустила". Интересно посмотреть на их "исключительные" выверты. Ждем-с.
        Ст.пропорщик
        1. pjastolov Сегодня, 10:36
          Цитата: Ст.пропорщик
          Интересно посмотреть на их "исключительные" выверты. Ждем-с.

          так ждать не надо - западные сми уже столько отинтервьюировали их экспредов, что не знаешь кто из них главный главнюк
          pjastolov
    7. сибиралт Сегодня, 09:42
      Таки, кроме ПРО НАТО еще и американские авианосцы обнулили? belay Тут сеть от чего им горько заплакать.
      сибиралт
      1. pjastolov Сегодня, 10:03
        Цитата: сибиралт
        Таки, кроме ПРО НАТО еще и американские авианосцы обнулили?

        как то да - фу 18 (боевой радиус 1000 км) - МИГ-31+кинжал 2700 км, все защиты нету request
        pjastolov
    8. Scoun Сегодня, 09:50
      Цитата: vorobey
      уже интернет кишит разоблачениями и ляпами. Интернет блогеры знают все... мамой клянусь

      Из всех высеров "профи" блогеров, мне интересно только одно - как наши умельцы, смогли сделать ЯУ диаметром меньше метра?!!!
      Ай да Кулибины! Уверен что некоторые должны получить Звезду Героя Труда.
      Scoun
      1. vorobey Сегодня, 09:58
        Цитата: Scoun
        Цитата: vorobey
        уже интернет кишит разоблачениями и ляпами. Интернет блогеры знают все... мамой клянусь

        Из всех высеров "профи" блогеров, мне интересно только одно - как наши умельцы, смогли сделать ЯУ диаметром меньше метра?!!!
        Ай да Кулибины! Уверен что некоторые должны получить Звезду Героя Труда.



        даешь автономную ядерную энергетическую установку в каждый дом... Пошлем Чубайса на... ну. типа должна же быть гражданская версия laughing
        vorobey
        1. Андрей К Сегодня, 10:28
          Цитата: vorobey
          ...даешь автономную ядерную энергетическую установку в каждый дом... Пошлем Чубайса на... ну. типа должна же быть гражданская версия...

          Это секрет!!!
          Просто пошлём Чубайса и всё laughing
          Андрей К
          1. штрафбат Сегодня, 11:17
            Просто пошлём Чубайса и всё
            ...
            Да вряд ли ....У него пожизненный "абонемент" в Кремль.... wink
            штрафбат
      2. Vard Сегодня, 11:48
        Если это прямоточный реактивный двигатель... то легко... В моё время схему публиковали в журнале техника молодёжи... И там было сказано, что реализация на данный момент не возможна из-за отсутствия материалов с нужными свойствами... Появились материалы... сделали двигатель...
        Vard
    9. Alexey RA Сегодня, 10:26
      Астрологи объявили неделю ракетного вооружения. Количество экспертов увеличено вдвое!
      © smile
      Alexey RA
  2. Silvestr Сегодня, 09:26
    это хорошо, супостату дубину надо периодически показывать
    Silvestr
  3. Андрей К Сегодня, 09:26
    Замминистра обороны рассказал о возможностях «Кинжала»

    Троллинг матрасов набирает обороты laughing
    ...Это класс высокоточного оружия, которое имеет многофункциональную боевую часть, позволяющую работать как по стационарным, так и по движущимся целям. В частности, авианосцы и корабли класса крейсер, эсминец, фрегат – потенциальные цели для этого оружия ("Кинжал")...

    Намедни звёздно-полосатые выйдя из очередной истерики порешали, что раз ПРО дырявая, то будут держать Россию под прицелом с моря.
    Опять в "просак" попали - новая разработка по морским целям тоже предназначена.
    Не иначе, возьмут тактику подшефных бармалеев - будут тоннели, в нашу сторону рыть.
    Андрей К
    1. LiSiCyn Сегодня, 09:29
      Я, так понимаю "Кинжал", это Искандер ? Но переделанный в крылатую ракету... Сколько дальность?
      LiSiCyn
      1. LiSiCyn Сегодня, 09:30
        Я, к тому, что вроде есть Искандер К...
        Под крылатую...
        LiSiCyn
      2. Muvka Сегодня, 09:58
        Более 2000 км. С учетом того, что пуск производится с 20 км и с неплохой стартовой скоростью, вполне вероятная дальность.
        Muvka
        1. LiSiCyn Сегодня, 10:07
          Балистическая или крылатая ??
          LiSiCyn
      3. pjastolov Сегодня, 10:05
        Цитата: LiSiCyn
        Сколько дальность?

        2000 км, боевой радиус МИГ-31 еще 700 км (без дозаправки)
        pjastolov
      4. Андрей К Сегодня, 10:06
        Цитата: LiSiCyn
        ...Я, так понимаю "Кинжал", это Искандер ? Но переделанный в крылатую ракету... Сколько дальность?...

        Заявляется о 2000 км.
        Плюсуйте к этому расстояние полёта носителя "Кинжала", МиГ-31БМ.
        Вполне достаточно для того, что бы уделать вероятного противника по любому из направлений, не входя в зону действия ПВО-ПРО.
        Андрей К
        1. ОБЕРЕГ Сегодня, 11:04
          Цитата: Андрей К
          Плюсуйте к этому расстояние полёта носителя "Кинжала", МиГ-31БМ.

          При потолке в 20 км,носителем Кинжала может вполне стать СУ-57. К тому же,о реальном потолке 57-го пока не известно.
          ОБЕРЕГ
          1. Мимопроходил Сегодня, 11:41
            Зачем на стелс истребитель вешать огромную ракету? внутрь она не поместится
            Мимопроходил
            1. ОБЕРЕГ Сегодня, 12:02
              Цитата: Мимопроходил
              Зачем на стелс истребитель вешать огромную ракету? внутрь она не поместится

              А сама ракета разве создана не по стелс технологии? Напомню вам,что СУ-57-это МНОГОЦЕЛЕВОЙ истребитель.
              ОБЕРЕГ
    2. san4es Сегодня, 09:30
      Цитата: Андрей К
      ....Троллинг матрасов ...

      hi ...и других либероидов am
      ...набирает обороты laughing
      san4es
      1. pjastolov Сегодня, 10:07
        Цитата: san4es
        ...и других либероидов

        а вот этим точно нужно дать коленом под зад
        pjastolov
        1. Андрей К Сегодня, 10:15
          Будь здрав Владимир hi
          ...а вот этим точно нужно дать коленом под зад...

          Не пачкай колени, обувь, плети - ваашпе ничего не марай.
          Они от собственной желчи, сами себя в навоз превратят.
          Андрей К
  4. svp67 Сегодня, 09:27
    Замминистра обороны рассказал о возможностях «Кинжала»
    Да уж, сейчас на этом "Кинжале" многие пропиарятся... Оно и верно, у любой победы - куча родни, это поражение - сирота безродная.
    svp67
    1. штрафбат Сегодня, 11:31
      Большинство из тех систем вооружений, о которых объявил Путин, уже хорошо известны Пентагону, однако он удивил некоторых аналитиков заявлением о том, что Россия развернет новую ядерную крылатую ракету воздушного базирования с ядерной силовой установкой
      The Wall Street Journal

      Посыл ВВП достиг цели - дрожь западных "друзей".
      Чтобы дрожь не прекращалась "раздражитель" время от времени активизируют - это о массовом медиа посыле со всех каналов: Сармат, Кинжал, Авангард.......Авангард, Сармат, Кинжал.....и так до бесконечности.... wink
      штрафбат
      1. svp67 Сегодня, 13:03
        Цитата: штрафбат
        Чтобы дрожь не прекращалась "раздражитель" время от времени активизируют - это о массовом медиа посыле со всех каналов: Сармат, Кинжал, Авангард.......Авангард, Сармат, Кинжал.....и так до бесконечности....

        И все забыли о ГЛАВНОМ событии, а тут БАХ и через неделю у нас выборы пройдут и уже про эти "вундервафе" уже вспоминать будут значительно меньше.
        svp67
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 09:28
    Гиперзвуковые ракеты системы «Кинжал», которыми оснащаются модернизированные МиГ-31, могут поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника, передает РИА Новости сообщение замминистра обороны Юрия Борисова.

    Чего там у мерикатосов по части списания на берег экипажей с посудин? А пора бы уже, потом поздно будет! bully Мы вас предупреждали! bully
    a.s.zzz888
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:43
      Цитата: a.s.zzz888
      Гиперзвуковые ракеты системы «Кинжал», которыми оснащаются модернизированные МиГ-31, могут поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника, передает РИА Новости сообщение замминистра обороны Юрия Борисова.

      Чего там у мерикатосов по части списания на берег экипажей с посудин? А пора бы уже, потом поздно будет! bully Мы вас предупреждали! bully

      Куда девались звезды, упавшие в моря?
      Маяк кричит тревожно, я говорю серьезно,
      Пока еще не поздно списаться с корабля.(С) Визбор))))))
      андрей юрьевич
      1. vorobey Сегодня, 10:04
        Цитата: андрей юрьевич
        Пока еще не поздно списаться с корабля.


        они вон целый корабль с морпехами на борту притаранили в Черное море... видать курс молодого бойца... как обкатка танками.. так и тут .. laughing чудаки...
        vorobey
        1. svp67 Сегодня, 13:05
          Цитата: vorobey
          чудаки...

          Да более чем. "Кинжал" даже можно и взрывчаткой не оснащать, просто песком набить, в целях экономии. Кинетическая энергия такая, что подобный корабль, как минимум располовинит, если в пар не превратит
          svp67
    2. Alex-a832 Сегодня, 09:58
      Если матрасам-матросам авианосцев популярно, а лучше в комиксах, донести, что они гарантированные смертники в случае чего, то им потребуется уйма психологов. Даже интересно, если полосатые с Россией сцепятся, команды авипносцев сразу за борт эаакуироваться будут или будут ждать, когда прилетит... what lol
      Alex-a832
  6. Ратник-80 Сегодня, 09:29
    Если на авангард подписан контракт на серию , значит ракета уже готова ,это радует
    Ратник-80
    1. Aleksandr21 Сегодня, 09:42
      Вот только по срокам поставки на вооружение Авангарда, тишина. В интервью Юрий Борисов говорит о успешных испытаниях, но нет информации о завершение этих испытаний и конкретных сроках поставки... 2018-2020 или более поздние сроки, на которые подписан контракт.

      "– Как обстоят дела по изделию «Авангард»?
      – Система «Авангард», о которой говорил президент, хорошо испытана. Не без труда она создавалась, потому что температура на поверхности боевого блока достигает двух тысяч градусов. Он действительно летит в плазме. Поэтому проблема управления этим объектом и вопросы защиты стояли очень остро, но решения были найдены. Практические испытания этой системы подтвердили реализуемость выбранного подхода. Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем. Так что это никакой не блеф, а реальные вещи."
      Aleksandr21
      1. Muvka Сегодня, 09:59
        Понятно, что тишина. Новейшие вооружения. Секретность. Нам и всему миру только затравку дали.
        Muvka
        1. Ст.пропорщик Сегодня, 10:28
          Последние тенденции в освещении оружейных тематик подсказывают, "Кинжал" уже выпускают серийно. ВВП на голый кукиш не разменивается. Раз сказал - значит все есть в наличии. Сколько - это вопрос второй.
          Ст.пропорщик
  7. Комментарий был удален.
  8. Petrix Сегодня, 09:40
    Надо Сирии официально продать один экземпляр. Пусть испытает по своему усмотрению. Ей можно "партнёров" прощупать. Это России нельзя. А то: "Сирия применила химоружие! Сирия то! Сирия сё! Надо проучить Асада!". Пусть после этого проучают, с ответственностью.
    Petrix
    1. Ст.пропорщик Сегодня, 10:30
      Цитата: Petrix
      Ей можно "партнёров" прощупать.

      Было бы классно, но это третья мировая война.
      Ст.пропорщик
      1. Petrix Сегодня, 10:33
        Цитата: Ст.пропорщик
        Было бы классно, но это третья мировая война.

        Почему? Из калаша можно, из Т-72 можно, даже из С-200 можно. А Кинжалом нельзя? Это же не ОМП.
        Petrix
  9. Дормидонт Сегодня, 09:41
    Ракета хорошая. Наши западные и ближневосточные получатели останутся довольны
    Дормидонт
  10. профессор Сегодня, 10:06
    Замминистра подчеркнул, что все системы вооружений, представленные Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, «находятся в разной степени готовности», а «утверждения о том, что некоторые из них не существуют, не соответствуют действительности».

    У меня на столе проекты вечного двигателя тоже находятся в разной степени готовности, а утверждения о том, что некоторые из них не существуют, не соответствуют действительности.
    bully
    профессор
    1. Тикси-3 Сегодня, 10:20
      Цитата: профессор
      У меня на столе проекты вечного двигателя тоже находятся в разной степени готовности, а утверждения о том, что некоторые из них не существуют, не соответствуют действительности.

      вы беретесь утверждать, что сказанное президентом РФ - это фейк?...правильно я вас понял?
      Тикси-3
      1. профессор Сегодня, 10:35
        Цитата: Тикси-3
        вы беретесь утверждать, что сказанное президентом РФ - это фейк?...правильно я вас понял?

        С чего Вы так решили? Ну разве врал когда-нибудь Путин? И тем более перед выборами?

        Цитата: _Jack_
        У вас проекты находятся в разной степени готовности, а тут изделия в разной степени готовности, разница очевидна. Например "Контракты на серийное производство комплексов "Авангард" уже заключены"

        Не поверите, но и мой Перпентум Мобиле тоже в разной степени готовности. Уже гаек закупил.

        Цитата: _Jack_
        У вас тоже контракты на серийное пр-во вечного двигателя заключены?

        1. Да. Я эту историю уже здесь рассказывал.
        2. Как в том анекдоте, "...и Вы рассказывайте." laughing
        профессор
        1. Тикси-3 Сегодня, 10:43
          Цитата: профессор
          С чего Вы так решили? Ну разве врал когда-нибудь Путин? И тем более перед выборами?

          я был лучшего о вас мнении....жаль скатились до скакунов укробандеровских....по флудить решили....
          Тикси-3
    2. _Jack_ Сегодня, 10:23
      У вас проекты находятся в разной степени готовности, а тут изделия в разной степени готовности, разница очевидна. Например "Контракты на серийное производство комплексов "Авангард" уже заключены"
      https://topwar.ru/137618-zamministra-oborony-rf-k
      ontrakty-na-seriynoe-proizvodstvo-kompleksov-avan
      gard-uzhe-zaklyucheny.html
      У вас тоже контракты на серийное пр-во вечного двигателя заключены?
      _Jack_
    3. Petrix Сегодня, 10:35
      Цитата: профессор
      У меня на столе проекты вечного двигателя

      Доказательства в студию!!! Не может быть Профессор обманщиком! Не верю!
      Petrix
  11. Архивариус Вася Сегодня, 10:27
    Всё новое - это хорошо забытое старое. Кинжал и Авангард лучшие тому примеры...
    Архивариус Вася
  12. Сумрачный стрелок Сегодня, 10:50
    Всегда думал: почему бы не создать пкр на базе Искандера, кажется Темнейший услышал меня wink
    Сумрачный стрелок
  13. NEOZ Сегодня, 10:51

    эксперт или эксперд?
    NEOZ
  14. Старый26 Сегодня, 11:07
    Давно не было слышно сказочника Юрия Борисова. Ан нет, жив еще курилака. После того, что он "ляпал" до этого верить ему - себя не уважать. даже в этой заметке и то "ляп"
    Может все же замминистру обороны стоит следить за языком, чтобы не было ляпов типа этого
    «Минобороны подписало контракт на серийное производство новейших гиперзвуковых ракет с ядерной силовой установкой "Авангард"».

    Все эе стоит на таком уровне различать, что из них с ядерной силовой установкой, а что гиперзвуковое боевое оснащение "Авангард"

    Цитата: Scoun
    Ай да Кулибины! Уверен что некоторые должны получить Звезду Героя Труда.

    А она есть? Звезда "Героя России" есть, а вот Герой Труда - сорри, но это советская награда

    Цитата: профессор
    У меня на столе проекты вечного двигателя тоже находятся в разной степени готовности, а утверждения о том, что некоторые из них не существуют, не соответствуют действительности.

    И у вас тоже???? laughing У меня еще проект фотонного звездолета пока еще не завершен. Тоже в разной степени готовности

    Цитата: Тикси-3
    вы беретесь утверждать, что сказанное президентом РФ - это фейк?...правильно я вас понял?

    По большому счету - предвыборный пиар. Две машины-летающие лаборатории на аэродроме ЮВО проводят испытания, а уже говорят о том, что на опытно-боевом дежурстве. Опытно боевое - это к счастью ни один и не два самолета, а как минимум эскадрилья. А тут две машины из 4-го Центра - уже боевое дежурство? Или "Авангард". Боевое оснащение ставят в серию, а ракеты еще и близко нет. Как это называть? Фейком? Предвыборным пиаром?
    Старый26
  15. Harry.km Сегодня, 11:08
    А подскажите, почему "кинжал" на перехватчик поставили, а не на ту22м, вроде бы логичнее...
    Harry.km
    1. Zubr Сегодня, 12:47
      Потому, что сначала сей девайс, сначала нужно закинуть в стратосферу. А 31-й может залезть выше 25 км и разогнаться до 3 м.
      Zubr
  16. Z_G_R Сегодня, 11:58
    Всё это конечно хорошо, но помимо крутого оружия необходимы ещё люди, которые им пользуются. Какой нибудь колхозник Ваня или инженер Петров не будут сомневаться, а вот наши правители у которых дети и денежки на Западе ни за что не применят. Так, что все эти ролики лишь говорят, смотрите, какие мы страшные, так что отстаньте от нас с санкциями и дайте спокойно делать деньги, а ещё лучше примите нас в свою дружную западную семью! Мы будем с вами дружить)
    Так на минуточку открытой войной никто на Россию и так бы не пошел, дураков нет. Россия и так делает всё, что нужно Западу, гонит свои ресурсы на продажу. Зачем воевать? Концепция западной цивилизации это польза и прибыль. Российская Федерация после 1991 года встала на этот путь и продолжает им идти. Мы УЖЕ им проиграли. Такие вот дела.
    Z_G_R
  17. sib.ataman Сегодня, 12:16
    Цитата: Чёрный
    Можно на хваленом 6 флоте США, который Псаки хотела к берегам Белоруссии отправить, поставить жирный крест smile .


    Лучше провести генеральные ипытания "Кинжала"
    sib.ataman
  18. Zubr Сегодня, 12:44
    А мне вот очень любопытно, как же наши умудрились сделать такой и реактор, не образующий за собой радиоактивного следа. А главное, на основе какого изотопа ?
    Zubr
  19. камо грядеши Сегодня, 13:15
    Самое трудное - ждать и догонять. Это и предстоит США в ближайшие
    годы: ждать, что судьбу сей блистательной страны может решить простой
    российский КИНЖАЛ, и догонять убегающую мечту о военном паритете...
    камо грядеши
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