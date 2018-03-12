Замминистра обороны рассказал о возможностях «Кинжала»

Это класс высокоточного оружия, которое имеет многофункциональную боевую часть, позволяющую работать как по стационарным, так и по движущимся целям. В частности, авианосцы и корабли класса крейсер, эсминец, фрегат – потенциальные цели для этого оружия ("Кинжал"),

Гиперзвуковые ракеты системы «Кинжал», которыми оснащаются модернизированные МиГ-31, могут поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника, передает РИА Новости сообщение замминистра обороны Юрия Борисова.сказал Борисов в интервью газете «Красная звезда».Он рассказал также, что «Минобороны подписало контракт на серийное производство новейших гиперзвуковых ракет с ядерной силовой установкой "Авангард"».Замминистра подчеркнул, что все системы вооружений, представленные Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, «находятся в разной степени готовности», а «утверждения о том, что некоторые из них не существуют, не соответствуют действительности».Напомним, 1 марта президент России в послании Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, в том числе крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Авангард» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал».