...ЦРУ: Америка найдет «адекватный ответ» на новое российское оружие...

Мы следим за этим очень внимательно, как и наши коллеги в Министерстве обороны. И американцы могут быть уверены, что мы хорошо разбираемся в российских программах в сфере вооружений,

Соединенные Штаты найдут защиту от нового оружия России, передает РИА Новости заявление директора ЦРУ Майка Помпео.Комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию, Помпео отметил, что в речи российского президента его «не удивило буквально ничего».сказал он в эфире канала Fox News.Глава ведомства подчеркнул, что «в случае совершенствования систем вооружений Россией или Китаем от США требуется обеспечить наличие адекватного ответа».Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о создании в РФ новых видов оружия, в том числе крылатой ракеты с ядерной силовой установкой и ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой.Президент также сообщил, что в состав РВСН вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".