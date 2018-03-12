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ЦРУ: Америка найдет «адекватный ответ» на новое российское оружие
Соединенные Штаты найдут защиту от нового оружия России, передает РИА Новости заявление директора ЦРУ Майка Помпео.
Комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию, Помпео отметил, что в речи российского президента его «не удивило буквально ничего».
Глава ведомства подчеркнул, что «в случае совершенствования систем вооружений Россией или Китаем от США требуется обеспечить наличие адекватного ответа».
Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о создании в РФ новых видов оружия, в том числе крылатой ракеты с ядерной силовой установкой и ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой.
Президент также сообщил, что в состав РВСН вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".
Комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию, Помпео отметил, что в речи российского президента его «не удивило буквально ничего».
Мы следим за этим очень внимательно, как и наши коллеги в Министерстве обороны. И американцы могут быть уверены, что мы хорошо разбираемся в российских программах в сфере вооружений,сказал он в эфире канала Fox News.
Глава ведомства подчеркнул, что «в случае совершенствования систем вооружений Россией или Китаем от США требуется обеспечить наличие адекватного ответа».
Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о создании в РФ новых видов оружия, в том числе крылатой ракеты с ядерной силовой установкой и ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой.
Президент также сообщил, что в состав РВСН вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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