13:15 12 марта
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ЦРУ: Америка найдет «адекватный ответ» на новое российское оружие

Соединенные Штаты найдут защиту от нового оружия России, передает РИА Новости заявление директора ЦРУ Майка Помпео.



Комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию, Помпео отметил, что в речи российского президента его «не удивило буквально ничего».


Мы следим за этим очень внимательно, как и наши коллеги в Министерстве обороны. И американцы могут быть уверены, что мы хорошо разбираемся в российских программах в сфере вооружений,
сказал он в эфире канала Fox News.

Глава ведомства подчеркнул, что «в случае совершенствования систем вооружений Россией или Китаем от США требуется обеспечить наличие адекватного ответа».

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о создании в РФ новых видов оружия, в том числе крылатой ракеты с ядерной силовой установкой и ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой.

Президент также сообщил, что в состав РВСН вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 56

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  1. Тралл Сегодня, 10:04
    Неужели санкции? smile
    Тралл
    1. ИмПерц Сегодня, 10:05
      Они, животворящие)))
      ИмПерц
      1. vorobey Сегодня, 10:09
        Цитата: Тралл
        Неужели санкции? smile

        Цитата: ИмПерц
        Они, животворящие)))


        Ага чтобы чокнутые русские еще че нить придумали?
        vorobey
        1. ИмПерц Сегодня, 10:13
          Боянистый анекдот:
          Русский, американец, француз и немец попали в плен к
          африканскому племени тото-мото. Вождь племени и говорит:
          - Загадывайте свое последнее желание. Если выполним - съедим,
          не выполним - отпустим на волю.
          Немец попросил баварского пива. Африканцы быстро нашли и
          немца съели. Француз попросил молодую француженку. Африканцы
          долго шушукались, куда-то послали своих и привели молодую
          пятнадцатилетнюю француженку. После первой ночи француза съели.
          Подходит очередь русского.
          - Ну, что ты, русский, пожелаешь перед смертью?
          - Дайте мне пинка в зад!
          Африканцы пошептались и дали ему хорошего пинка. Русский
          достает автомат и очередью косит африканцев.
          Тогда оставшийся в живых американец удивляется:
          - Почему же ты раньше, когда ели немца и француза, не стрелял?
          - Русские - народ мирный, первыми не нападают!
          ИмПерц
          1. LiSiCyn Сегодня, 10:21
            Цитата: ИмПерц
            Русские - народ мирный, первыми не нападают!

            Зачет !!! good
            Приятно, с утра поднять настроение laughing
            LiSiCyn
            1. krot Сегодня, 11:28
              Они не думают, что ответка прилетит, более достойная и дешевая) Например установить вокруг США стационарные ядерные заряды большой мощьности на глубине. И в случае чего даже лететь и плыть ничему не нужно)
              krot
              1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:32
                да это вообще забавно выглядит,неадекваты придумают адекватный ответ - сюр какой то))
                Ратник с пулеметом
        2. Чёрный Сегодня, 10:21
          Неужели санкции? smile
          ...или чреда новых цветных революций в странах, граничащих с РФ
          Чёрный
          1. vorobey Сегодня, 10:39
            Цитата: Чёрный
            ...или чреда новых цветных революций в странах, граничащих с РФ


            Вот и я говорю.. давно в прибалтике пора власть поменять... да и Фины борзеют.
            vorobey
        3. pjastolov Сегодня, 10:28
          Цитата: vorobey
          Ага чтобы чокнутые русские еще че нить придумали?

          и придумают - вот это их и бесит
          pjastolov
      2. LSA57 Сегодня, 10:24
        Цитата: ИмПерц
        Они, животворящие)))

        это как кофе утром laughing
        LSA57
      3. Вас Влад Сегодня, 10:47
        Цитата: ИмПерц
        Они, животворящие)))

        Да не,они же не производят положенного эффекта yes Ручки мы не подняли,хотя реально стали хуже жить.Я думаю оружием Россию не победить yes будут продвигать у нас Горбачёва 2.0 wink
        Вас Влад
    2. Кроу Сегодня, 10:06
      "Не прячьте ваши денежки по банкам и углам... Иначе быть беде!.."
      Давай на оборонку, загоняй "исключительную" в непосильные долги!
      Триллиона будет мало, давай два.
      Кроу
    3. Венд Сегодня, 10:07
      Цитата: Тралл
      Неужели санкции? smile

      Нет "Мы сдаемся", вот ответ, который более приемлем для США, чтобы не позориться.
      Венд
    4. Кроу Сегодня, 10:15
      Цитата: Тралл
      Неужели санкции? smile

      Белорусы на них (на санкции) молятся. Ничто так не приносит им такую прибыль, как антироссийские санкции. Кому война, а братушкам?
      Кроу
      1. Андрей К Сегодня, 10:24
        Цитата: Кроу
        ...Ничто так не приносит им такую прибыль, как антироссийские санкции. Кому война, а братушкам?...

        Если выбирать, кому санкции предпочтительнее принесли бы прибыль, так уж лучше пусть братушкам.
        Всё лучше, чем идеологически верным матрасным прокладкам.
        Нам санкции не сказать, что по боку, но не смертельно. А братушки тоже свой гешефт с этого поимеют. Тем более, когда надо - мы их поправляем yes
        Андрей К
      2. Hammerlock Сегодня, 10:31
        а братушки увеличили улов креветок, производство икры и устриц из своих морей
        Hammerlock
        1. Кроу Сегодня, 10:45
          А моря им гос.деп подогнал. Моря стран НАТО.
          Кроу
    5. Андрей К Сегодня, 10:18
      ...ЦРУ: Америка найдет «адекватный ответ» на новое российское оружие...

      Лошадь к ним на поклон ездила.
      Не её ли они имеют, в смысле ввиду laughing
      Андрей К
      1. Кроу Сегодня, 10:32
        И это, по Вашему, адекватный ответ? От неё ни пользы, ни вреда нет. Но истинно жаль тех, кто её всерьёз воспринимает.
        Кроу
    6. сибиралт Сегодня, 10:20
      Директор ЦРУ санкции не раздает. Его дело бояться увольнения за то, что прохлопал российские разработки нового оружия. belay
      сибиралт
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:22
        Америка найдет «адекватный ответ» на новое российское оружие
        ход конём: суицид. yes
        андрей юрьевич
    7. LSA57 Сегодня, 10:29
      Цитата: Тралл
      Неужели санкции?

      ассимитричный ответ
      LSA57
      1. Влад Петров Сегодня, 11:43
        Laser Light Show Лазерное шоу.О, о, о! Крошка, не останавливайся, делай, что делаешь! Начни сверкать,Сверкать. Вперёд и с песней! Потому что они готовы сверкать.
        Влад Петров
  2. Ваше благородие Сегодня, 10:06
    Уркаину в нато принять грозятся что ли?
    Ваше благородие
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:07
    Со связкой Россия+Китай США надорвутся в противостоянии с ними...вообщем ГОСДЕП США теряет трезвомыслие.
    Тот же ЛЕХА
    1. Alex-a832 Сегодня, 10:24
      Так и есть: Китай им может навалять в экономической войне, а Россия обеспечивает прикрытие по "горячей линии". США увязли в проблемах, как в болоте, и чем больше дёргаются, тем быстрее в нём тонут. Остановиться и подумать, провести тактическое отступление - это не про них, комплекс всемогущества и исключительности их кончит.
      Alex-a832
  4. злой пиннокио Сегодня, 10:07
    неправильно он говорит надо говорить сша т.к у нас есть еще латинская америка а они обижаются очень когда говорят америка
    злой пиннокио
  5. ИмПерц Сегодня, 10:08
    Не сомневаюсь, что американцы найдут какие-то рецепты...
    Как минимум снимут высокобюджетный боевик, где капитан омерико с командой собутыльников перехватит все глайдеры, ракеты и всё остальное. А также задавят в зародыше жёлтокаменный вулкан.
    ИмПерц
    1. vorobey Сегодня, 10:13
      Цитата: ИмПерц
      Не сомневаюсь, что американцы найдут какие-то рецепты...
      Как минимум снимут высокобюджетный боевик, где капитан омерико с командой собутыльников перехватит все глайдеры, ракеты и всё остальное. А также задавят в зародыше жёлтокаменный вулкан.


      А че я видел как брюс вилис тачкой вертолет сбивал... чего чего а тачек у них достаточно..
      vorobey
      1. Вас Влад Сегодня, 10:51
        Цитата: vorobey
        А че я видел как брюс вилис тачкой вертолет сбивал... чего чего а тачек у них достаточно..

        Ну вы даёте belay А Брюс Уиллис то один laughing
        Вас Влад
        1. ИмПерц Сегодня, 11:03
          Ещё есть Итон Хант, доктор Дэвид Бэннер, Тони Старк и ещё масса суперов)))
          ИмПерц
  6. Alex-a832 Сегодня, 10:14
    Если Помпео только сейчас заявил, что в речи Путина для него ничего нового не прозвучало, но до этого никому не докладывал об этих "банальных" вещах, то близится "последний день Помпео" lol
    Alex-a832
  7. Дормидонт Сегодня, 10:18
    Соединенные Штаты найдут защиту от нового оружия России
    Петросян от зависти плачет
    Дормидонт
    1. MoJloT Сегодня, 10:23
      Блин, очень похож!
      MoJloT
  8. Волька Сегодня, 10:21
    ответка янки обязательно будет, мир не стоит на месте, но не сейчас... вообще сегодня янки клянут своего президента, но через пару-тройку лет будут удивлены, отметив насколько трамп сегодня прав в своей политике, пытаясь вернуть производство, в том числе военное, в свою страну
    Волька
  9. rocket757 Сегодня, 10:22
    Эт уже за какчество и компетентность руководства и спецслужб тоже ... даж против старого оружия спасенья нет, шо они там думают такое откопать\ изобрести, шо на всё ответ дать?
    С кем там договариваться? ненормальность какая то по миру расползается! и та самая клоака, из которого оно вылезло, там, за океаном!
    rocket757
    1. Alex-a832 Сегодня, 11:49
      hi
      Ближайшее время они будут изобретать душещипательные оправдания своим промахам для сенатских комиссий. Похоже, что изобретением средств противодействия новой "российской угрозе" будут заниматься их приемники. Поиск крайних - это не только наша национальная забава lol
      Alex-a832
  10. MoJloT Сегодня, 10:25
    Они давно уже забыли что такое адекватность, пущай поищут.
    MoJloT
  11. turbris Сегодня, 10:27
    Ну конечно найдет, кто бы сомневался! Только к этому времени опять придется ответ искать на другие штучки, может пора уже гегемону и мозги включить, опустится с небес на землю и озаботиться миром во всем мире?
    turbris
  12. adma Сегодня, 10:33
    Лучший залог мира, на современном этапе развития общества, это гарантированное взаимное уничтожение. Что и происходит. И стоит ли этому удивляться?
    adma
  13. сталевар Сегодня, 10:37
    В.Путин,своим посланием удивил амеров, меня же он удивил ещё больше если бы отправил правительство в отставку!
    сталевар
  14. askme Сегодня, 10:39
    Так пес Мэтис говорит, что нет ничего такого в новом оружии, что меняет расклад, так на что же отвечать тогда, если новое оружие "Путина" такое "слабое", что никак "не меняет" расклад??)))

    По-моему, так обделались урки, что путаются в показаниях) И правильно сделали, что обделались!)) Пока ответ найдут - пройдут годы. Главное, что драка, назначенная ими на на начало марта перед нашими выборами - сорвана. Мир продолжил жить)) Пройдут годы - достигнут и нашего уровня, снова полезут, но мы им тоже к тому времени что-нибудь духоподъемное покажем, от чего у них заикание случится))) Теперь пусть привыкают быть догоняющими лидера лузерами. Это теперь их роль))))
    askme
  15. Троль Сегодня, 10:49
    Ответ конечно найдет, кто бы сомневался... Это всего лишь вопрос времени и денег
    Троль
  16. Горный стрелок Сегодня, 11:02
    Смотришь ему в глаза, и так хочется верить... laughing
    Да они вообще понятия не имели, что и где у нас есть. Одного "Кинжала" хватит, чтобы испортить аппетит всем адмиралам США на много лет вперед...
    Горный стрелок
  17. Пленник Сегодня, 11:02
    Самый адекватный ответ- заткнуться и не борзеть. Учитесь жить и ладить с людьми по человечески недо"сверхнация"!
    Пленник
  18. Ураган70 Сегодня, 11:07
    Бредоносить у сионистов научились! Типа пока они ищут, мы на месте стоять будем!
    Ураган70
  19. rotmistr60 Сегодня, 11:16
    То блеф, то готовы к адекватному ответу. Трудно признаться, что не рассчитывали на такой поворот событий. А теперь пяткой в грудь - "мы следили, мы знали" и т.д.
    rotmistr60
  20. sib.ataman Сегодня, 11:31
    Ну конечно найдут, чё его искать? Врубят печатный станок на всю катушку, завалят мир баксами по цене 20 центов, напрягут всех должников, поднимут процентики, загонят всех остальных в долги-и займутся посчётом гешефтика! Всё как обычно! А ы что подумали?
    sib.ataman
  21. gridasov Сегодня, 11:53
    Тема для аналитиков изъезженная. Действительно сейчас разговор идет не о том , что у кого-то , что-то есть . а о том , насколько времени кто-либо опередил оппонента. Технологии практически одинаковы , методики поиска решений идентичные , аналитические технологии так же одного поля ягодка. Поэтому баланс сил одинаков , но в пользу тех кто имеет боле количественные показатели вооружений . а не качественные
    gridasov
    1. askme Сегодня, 12:32
      Бред. И технологии разные, и тем более методики разные. То, что математика везде математика - не делает научный и прикладной поиск идентичным. Вот почему такие разные системы оружия получаются, хотя и на одной математике зачастую сделаны, и законы физики те же самые. А баланс сил был до недавнего времени равен по другой причине: у противников в Холодной войне была одного уровня правда, одного уровня противники были, одного уровня морали, хотя и со своей правдой каждый. Вот почему Провидение само помогало поддерживать баланс: люди, работавшие над проектом Бомбы в Лос-Аламосе ЧУВСТВОВАЛИ, что баланс Силы в мире должен быть соблюден, их просто ЧТО-ТО заставляло передать секреты ядерного оружия СССР, что сэкономило СССР неск. лет, бесценных.

      А вот сейчас - совершенно иная ситуация. Запад расчеловечивается. Мир урок, мир откровенных аморальных подонков, мир, существовавший всегда, но только сейчас ставший новой нормой на Западе - он не является тем, что может быть чему-то человеческому балансом, кому-то, у кого основа - в человеческом. А поэтому по всем законам ЭТОГО МИРА будет разрушен.

      Соответственно, моральные, интеллектуальные силы - покидают Запад. Деньги не могут заменить Божественной искры, которая есть в каждом Человеке, из которой рождаются все научные, технологические открытия. Но которую гасит скотство, пороки, тупость. Деградируют институты западного общества, оно не воспроизводит само себя, Европа обречена, её уклад рушится. С США делается то же самое. Инфернальные инстинкты разрушают все ВНУТРЕННЕЕ СОДЕРЖАНИЕ Запада. Раньше оно обновлялось в процессе войн. А сейчас Россия не дает старт этому процессу, на который её провоцируют, чтобы назначить виновной и за счет разрушения - управляемо обновиться. И инферно засасывает сам Запад вместо того, чтобы смести Россию, как задумывалось. В результате Россия обновится, а Запад сам себя уничтожит, его засосет в созданный им же самим Ад. Ад - это когда проблемы вырастают до неразрешимых, а сам на фоне их становишься муравьем, которого они РАЗДАВЛИВАЮТ. Они, казавшиеся совсем недавно такими управляемыми...

      Животность, животные - тупы. Это основа животного сознания. Именно это и уничтожит силу Запада. Уже уничтожает. Остальной мир с брезгливостью смотрит на Запад сейчас, лишь немногие по инерции продолжают туда ехать, но в целом по статистике поток мозгов на Запад быстро пересыхает. А вот на Восток резко увеличивается. Так будет и в дальнейшем.

      Запад без всякой войны истощится и одряхлеет. Пусть и понадобится еще время этому банкроту...
      askme
      1. gridasov Сегодня, 12:47
        Противник опасен тем , что он противник и мы знаем его намерения. Такие как вы вдвойне опасны поскольку неадекватно и односторонне видите комплексные мировые процессы. Это стало понятным после первого , написанного слова. Почему вы считаете свое мнение последней инстанцией . В этом и состоит неполноценность использования всех возможностей математики опирающейся на функции числа с переменным его значением. Любой человек это производное той информации которую в него заложили обстоятельства жизни .Поэтому мнение любого человека это субъективная правда только относительно его частного вывода. Значит , что такое БРЕД?. Это тот уровень которые определен вашей индивидуальной неспособностью понять о чем идет разговор и какова его цель и задача.
        gridasov
        1. askme Сегодня, 12:57
          Значит , что такое БРЕД?
          Бред - это значит путать аналитиков и пропагандистов. Аналитики редко на эти темы в открытой печати дискутируют, а цель пропагандистов - своими бредовыми фантазиями создавать удобную своим заказчикам реальность. А вы это едите и выдаете за истину бред... Например, количество пропагандистского бреда относительно русского оружия и уровня оружейных технологий сейчас зашкаливает на Западе. Судить о технологиях в российском ВПК по сообщениям западной прессы - это значит бредить вместе с ней. Вот почему то, что вы написали - бред. В действительности же ВПК РФ в последние десять -пятнадцать лет совершил качественный скачок в своем развитии. Разумеется, детали узнают только наши внуки, детали лет через пятьдесят будут известны. А сейчас мы видим результат: новейшие системы оружия, технологии, об которых обломали зубы западники. То есть пытались, но не смогли создать что-то подобное. А вы пишете чушь о тех же технологиях, тех же методиках. Нет - они принципиально новые должны были стать, чтобы такой прорыв совершился... И Западу придется напрячь ВСЕ свои все более истощающиеся интеллектуальные усилия, чтобы догнать Россию)
          askme
          1. askme Сегодня, 13:13
            Кстати, еще по поводу именно бреда) Именно в связи с написанным мною выше в двух постах здесь: чтобы понять уровень бреда современных "аналитиков" на Западе, достаточно обратиться к понятию "британские ученые", которое в русском языке уже стало мемом. Мемом клоуна, несущего бред...))
            askme
  22. Anchonsha Сегодня, 11:56
    Ну-ну, с таким лоснящимся ... личиком, но варварским от исключительности тебе, Помпео, только и остаетс, что наблюдать. А вообще, нужен хороший пинок от России, чтоб поняли, что не нужно нас даже дразнить.
    Anchonsha
  23. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 12:04
    Пока существует город "Лондоноград", то да ЦРУ может спать спокойно, господин Бжезинский за это уже говорил.
    МИМО ПРОХОДИЛ
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