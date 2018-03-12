13:12 12 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

В ВДВ завершена разработка современного тренажерного комплекса воздушно-десантной подготовки

В 2017 году завершена разработка и спланирована поставка в войска нового современного учебно-тренировочного (тренажерного) комплекса воздушно-десантной подготовки (УТК-ВДП), предназначенного для обеспечения первичной подготовки личного состава к реальным условиям десантирования с парашютными системами специального назначения.

В ВДВ завершена разработка современного тренажерного комплекса воздушно-десантной подготовки

архивное фото


Как сообщают в военном ведомстве, новый учебно-тренировочный комплекс позволит обеспечить отработку действий парашютиста после отделения от летательного аппарата, в момент раскрытия парашюта и при снижении с парашютом с учетом задаваемых начальных условий и управляющих воздействий от перемещения звеньев управления до приземления в заданную точку.


Основные преимущества современного комплекса — его безопасность и качественно новый уровень подготовки десантников, а также эффективная имитация большинства опасных (нештатных) ситуаций. Тренировки на нем позволяют вырабатывать у обучаемых правильную (скоординированную) визуальную и моторную память, благодаря реалистичной визуализации и адекватности реакции виртуального парашюта на действия обучаемого
- сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны

Отмечается, что занятия на новом тренажере формирует правильные реакций на движение в воздухе, что позволит парашютисту избежать состояний страха и стресса в реальной обстановке отработать свои действия при прыжке в составе группы, уменьшив тем самым время эксплуатации самолетов и вертолетов.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:10
    Ну вот и сюда добрался прогресс... smile Радует , что обучение не отстаёт от внедрения новых парашютных систем..
    КВУ-НСвД
  2. x.andvlad Сегодня, 11:46
    Видимо, что-то на подобие авиа тренажера с применением компьютерной графики.
    x.andvlad
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:14
    Впечатляет. Новое время - новые продвинутые тренажеры. Старые тоже давали отличный эффект после многоразовых тренировок. Применялся целый спектр различных тренажеров от простых площадок различной высоты для отработки приземления на обе ноги до выхода из самолета и действий при раскрытии запасного.
    rotmistr60
Картина дня