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В ВДВ завершена разработка современного тренажерного комплекса воздушно-десантной подготовки
В 2017 году завершена разработка и спланирована поставка в войска нового современного учебно-тренировочного (тренажерного) комплекса воздушно-десантной подготовки (УТК-ВДП), предназначенного для обеспечения первичной подготовки личного состава к реальным условиям десантирования с парашютными системами специального назначения.
Как сообщают в военном ведомстве, новый учебно-тренировочный комплекс позволит обеспечить отработку действий парашютиста после отделения от летательного аппарата, в момент раскрытия парашюта и при снижении с парашютом с учетом задаваемых начальных условий и управляющих воздействий от перемещения звеньев управления до приземления в заданную точку.
Отмечается, что занятия на новом тренажере формирует правильные реакций на движение в воздухе, что позволит парашютисту избежать состояний страха и стресса в реальной обстановке отработать свои действия при прыжке в составе группы, уменьшив тем самым время эксплуатации самолетов и вертолетов.
архивное фото
Как сообщают в военном ведомстве, новый учебно-тренировочный комплекс позволит обеспечить отработку действий парашютиста после отделения от летательного аппарата, в момент раскрытия парашюта и при снижении с парашютом с учетом задаваемых начальных условий и управляющих воздействий от перемещения звеньев управления до приземления в заданную точку.
Основные преимущества современного комплекса — его безопасность и качественно новый уровень подготовки десантников, а также эффективная имитация большинства опасных (нештатных) ситуаций. Тренировки на нем позволяют вырабатывать у обучаемых правильную (скоординированную) визуальную и моторную память, благодаря реалистичной визуализации и адекватности реакции виртуального парашюта на действия обучаемого- сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны
Отмечается, что занятия на новом тренажере формирует правильные реакций на движение в воздухе, что позволит парашютисту избежать состояний страха и стресса в реальной обстановке отработать свои действия при прыжке в составе группы, уменьшив тем самым время эксплуатации самолетов и вертолетов.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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