13:10 12 марта
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Минобороны закупает новые «заправки» с полиуретановыми емкостями

Минобороны начало закупки «полевых заправок» для снабжения техники топливом в боевых условиях, на полное развертывание такого склада уходит не более 20 часов, сообщают Известия.

Минобороны закупает новые «заправки» с полиуретановыми емкостями


Полевой склад горючего (ПСГ-600), прошел войсковые испытания, по их результатам принято решения принять его на снабжение, рассказали газете в военном ведомстве.


«Сумма первого контракта на поставку ПСГ-600 составляет более 72 млн рублей. Эта система может одновременно заправлять 14 боевых машин. Полностью развернутый склад вмещает 600 кубометров топлива. Эластичные резервуары из термопластичного полиуретана способны функционировать при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 50 градусов Цельсия», – говорится в материале.

Склад горючего состоит из 12 «подушек», каждая объемом 50 кубов. Заправка имеет единый автоматизированный центр управления, на компьютер которого поступает вся информация о расходе топлива.

По данным военных, такие мобильные заправки «можно оперативно развернуть в полевых условиях и замаскировать в складках местности; гибкий резервуар удастся установить на любом грунте – на песке, камнях или в болотистой местности, зимой – прямо на снегу».

Сообщается также, что ПСГ-600 позволяет принимать топливо напрямую из железнодорожных и автомобильных цистерн, нефтеналивных судов и магистральных трубопроводов.

Такие склады облегчат работу тыловых служб в ходе боевых действий в сложных условиях. Полиуретановые емкости не требуют громоздкой спецтехники при перевозке, это делает их сверхмобильными. В случае обстрела склад может быстро поменять дислокацию. Его можно переместить на новое место силами нескольких человек. Немаловажно и то, что в новых технологичных емкостях легко устранять утечки,
рассказал газете военный эксперт Олег Желтоножко.

Он отметил, что до сих пор нельзя было обойтись без длительных подготовительных работ при оборудовании полевого пункта ГСМ.

Для этого в основном используются металлические емкости, как правило – бочки вместимостью 200 литров. У них много минусов. Для установки склада требуется подготовить ровную площадку, здесь необходима специальная техника. Металлические цистерны или бочки неудобны в эксплуатации и ремонте. Они подвержены механическим повреждениям и коррозии. Жесткая форма создает много трудностей при их перевозке,
добавил эксперт.

Использованы фотографии: 2.bp.blogspot.com
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Комментарии 19

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:15
    Отличная штука , но вот как там с пожарной безопасностью ? Если "подушки" ставить рядышком и под линеечку - то недалеко до беды...
    КВУ-НСвД
    1. Хагалаз Сегодня, 11:22
      Рядышком и под линеечку, это по моему для демонстрации. Очень легко накрыть, я думаю. В реальности будет по другому.
      Хагалаз
    2. mac789 Сегодня, 11:38
      Грузио подобные резевуары на срочной службе. 20 лет назад. Резиновые. Штука неплохая, даже плавучестью обладает. Но вот грузить их руками... Здраствуй радикулит и грыжа межпозвоночных дисков.
      mac789
      1. Хагалаз Сегодня, 12:13
        Топливом заполняли? Как потом с остаточным количеством? wink
        Хагалаз
    3. svp67 Сегодня, 12:24
      Цитата: КВУ-НСвД
      Если "подушки" ставить рядышком и под линеечку - то недалеко до беды...

      Ну этот склад же не рядом с передним краем будет, а в тылу. Соответственно прикрыт ПВО и конечно разнесен. А вообще это развитие еще советских идей, где такие склады оснащались резонотканевыми (мягкими) резервуарами: МР-4;МР-6; МР-10;МР-25; МР-50; МР-150; МР-250.
      svp67
  2. Romario_Argo Сегодня, 11:17
    если ещё дополнительно обложить габионами каждую емкость, то вообще не страшен "ограниченный" миномётный обстрел, а если его ещё и ЗРПК Панцирь прикрывает с "Гвоздями" то ни БПЛА-камикандзе
    Romario_Argo
    1. svp67 Сегодня, 12:29
      Цитата: Romario_Argo
      если ещё дополнительно обложить габионами

      Можно, но чем эта система хорошо, для их разворачивания можно и здания использовать...
      svp67
  3. юра яковлев Сегодня, 11:23
    А как с утилизацией данного продукта? Полиэтиленовые пакеты и бутылки тоже были очень удобными, а теперь не знаем как избавиться от этого мусора, ждем, когда нас этим мусором завалит.
    юра яковлев
    1. Micfoster Сегодня, 11:28
      Я Вам еще одну проблему подкину. А если метеорит прилетит? А? Сколько этих емкостей? Какая проблема с утилизацией? Положительные стороны применения подобного оборудования перевешивают все ПРОБЛЕМЫ с утилизацией.
      Micfoster
    2. Хагалаз Сегодня, 11:29
      Очень даже удобно. Весь остальной пластиковый мусор сложат в эти ёмкости и на свалку. Ветром разгонять не будет.
      Хагалаз
    3. фигвам Сегодня, 11:38
      Цитата: юра яковлев
      А как с утилизацией данного продукта? Полиэтиленовые пакеты и бутылки тоже были очень удобными, а теперь не знаем как избавиться от этого мусора, ждем, когда нас этим мусором завалит.

      Я думаю что население в день выкидывает столько пластика, сколько всего будет сделано этих топливных ёмкостей за всё время.
      фигвам
    4. Sedoy Сегодня, 11:53
      а зачем утилизировать - они же многоразовые
      а при утилизации - покрошил в крошку и опять что-то лепи - полиэтилен же
      это не бутылки, что миллионы и швыряют все кому не лень
      выпуск под заказ военных - максимум несколько тысяч, со сроком службы лет так 20-30
      Sedoy
    5. Piramidon Сегодня, 12:56
      Цитата: юра яковлев
      А как с утилизацией данного продукта? Полиэтиленовые пакеты и бутылки тоже были очень удобными, а теперь не знаем как избавиться от этого мусора, ждем, когда нас этим мусором завалит.

      Да уж наверное их не будут во дворах на мусорку выбрасывать и ждать, когда ЖКХ их вывезет. А технология переработки всяких полимерных отходов давно отработана
      Piramidon
  4. Petrix Сегодня, 11:27
    В случае обстрела склад может быстро поменять дислокацию. Его можно переместить на новое место силами нескольких человек.

    Это как же полностью заполненные ёмкости силами нескольких человек запихнуть в кузов камаза? Если только слить? но тогда это уже ликвидация склада. sad
    Petrix
    1. Хагалаз Сегодня, 11:37
      Может волоком за тягачём? Вообще же, тоже эта мысль пришла.
      Хагалаз
  5. Skay Сегодня, 11:28
    В случае обстрела склад может быстро поменять дислокацию. Его можно переместить на новое место силами нескольких человек.

    Не понял. Это как? belay
    Skay
    1. Тралл Сегодня, 11:36
      Цитата: Skay
      Это как?

      Если эти четыре человека - ст.прапорщики службы ГСМ - то для них нет ничего невозможного smile
      Тралл
      1. Piramidon Сегодня, 13:02
        Цитата: Тралл
        Если эти четыре человека - ст.прапорщики службы ГСМ - то для них нет ничего невозможного

        Намекаете на то, что горючку продали, ёмкости перетащили? good laughing
        Piramidon
  6. Глушь Сегодня, 11:37
    Ждет воплей от просвещенной интелегенции: "...Да у них даже заправки надувные!!!")))
    Глушь
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