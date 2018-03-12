Минобороны закупает новые «заправки» с полиуретановыми емкостями

Такие склады облегчат работу тыловых служб в ходе боевых действий в сложных условиях. Полиуретановые емкости не требуют громоздкой спецтехники при перевозке, это делает их сверхмобильными. В случае обстрела склад может быстро поменять дислокацию. Его можно переместить на новое место силами нескольких человек. Немаловажно и то, что в новых технологичных емкостях легко устранять утечки,

Для этого в основном используются металлические емкости, как правило – бочки вместимостью 200 литров. У них много минусов. Для установки склада требуется подготовить ровную площадку, здесь необходима специальная техника. Металлические цистерны или бочки неудобны в эксплуатации и ремонте. Они подвержены механическим повреждениям и коррозии. Жесткая форма создает много трудностей при их перевозке,