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Минобороны закупает новые «заправки» с полиуретановыми емкостями
Минобороны начало закупки «полевых заправок» для снабжения техники топливом в боевых условиях, на полное развертывание такого склада уходит не более 20 часов, сообщают Известия.
Полевой склад горючего (ПСГ-600), прошел войсковые испытания, по их результатам принято решения принять его на снабжение, рассказали газете в военном ведомстве.
«Сумма первого контракта на поставку ПСГ-600 составляет более 72 млн рублей. Эта система может одновременно заправлять 14 боевых машин. Полностью развернутый склад вмещает 600 кубометров топлива. Эластичные резервуары из термопластичного полиуретана способны функционировать при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 50 градусов Цельсия», – говорится в материале.
Склад горючего состоит из 12 «подушек», каждая объемом 50 кубов. Заправка имеет единый автоматизированный центр управления, на компьютер которого поступает вся информация о расходе топлива.
По данным военных, такие мобильные заправки «можно оперативно развернуть в полевых условиях и замаскировать в складках местности; гибкий резервуар удастся установить на любом грунте – на песке, камнях или в болотистой местности, зимой – прямо на снегу».
Сообщается также, что ПСГ-600 позволяет принимать топливо напрямую из железнодорожных и автомобильных цистерн, нефтеналивных судов и магистральных трубопроводов.
Он отметил, что до сих пор нельзя было обойтись без длительных подготовительных работ при оборудовании полевого пункта ГСМ.
Полевой склад горючего (ПСГ-600), прошел войсковые испытания, по их результатам принято решения принять его на снабжение, рассказали газете в военном ведомстве.
«Сумма первого контракта на поставку ПСГ-600 составляет более 72 млн рублей. Эта система может одновременно заправлять 14 боевых машин. Полностью развернутый склад вмещает 600 кубометров топлива. Эластичные резервуары из термопластичного полиуретана способны функционировать при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 50 градусов Цельсия», – говорится в материале.
Склад горючего состоит из 12 «подушек», каждая объемом 50 кубов. Заправка имеет единый автоматизированный центр управления, на компьютер которого поступает вся информация о расходе топлива.
По данным военных, такие мобильные заправки «можно оперативно развернуть в полевых условиях и замаскировать в складках местности; гибкий резервуар удастся установить на любом грунте – на песке, камнях или в болотистой местности, зимой – прямо на снегу».
Сообщается также, что ПСГ-600 позволяет принимать топливо напрямую из железнодорожных и автомобильных цистерн, нефтеналивных судов и магистральных трубопроводов.
Такие склады облегчат работу тыловых служб в ходе боевых действий в сложных условиях. Полиуретановые емкости не требуют громоздкой спецтехники при перевозке, это делает их сверхмобильными. В случае обстрела склад может быстро поменять дислокацию. Его можно переместить на новое место силами нескольких человек. Немаловажно и то, что в новых технологичных емкостях легко устранять утечки,рассказал газете военный эксперт Олег Желтоножко.
Он отметил, что до сих пор нельзя было обойтись без длительных подготовительных работ при оборудовании полевого пункта ГСМ.
Для этого в основном используются металлические емкости, как правило – бочки вместимостью 200 литров. У них много минусов. Для установки склада требуется подготовить ровную площадку, здесь необходима специальная техника. Металлические цистерны или бочки неудобны в эксплуатации и ремонте. Они подвержены механическим повреждениям и коррозии. Жесткая форма создает много трудностей при их перевозке,добавил эксперт.
Использованы фотографии: 2.bp.blogspot.com
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