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Замминистра обороны: американцы стремятся расколоть Сирию
Соединенные Штаты стремятся расколоть Сирию, несмотря на обещания сохранить целостность и суверенитет республики, передает РИА Новости заявление замминистра РФ Александра Фомина.
Он отметил, что сегодня Вашингтон поощряет сепаратистки настроенные национальные меньшинства.
Намерения американцев понятны. Расколоть Сирию вопреки обещаниям сохранить территориальную целостность и суверенитет этой страны. Подконтрольные США силы кооперируются с боевиками той же террористической группировки ИГИЛ (ИГ, запрещена в России). И это происходит опять же под руководством и контролем американцев,сказал Фомин в интервью газете «Красная звезда».
Он отметил, что сегодня Вашингтон поощряет сепаратистки настроенные национальные меньшинства.
Они (американцы) также ведут определенную игру с вооруженными формированиями нацменьшинств, в том числе и с курдами. При этом говорят о создании некой зоны безопасности под контролем неких формирований, численность которых, по последним данным, 40 тысяч человек,добавил замминистра.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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