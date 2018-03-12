13:16 12 марта
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Замминистра обороны: американцы стремятся расколоть Сирию

Соединенные Штаты стремятся расколоть Сирию, несмотря на обещания сохранить целостность и суверенитет республики, передает РИА Новости заявление замминистра РФ Александра Фомина.



Намерения американцев понятны. Расколоть Сирию вопреки обещаниям сохранить территориальную целостность и суверенитет этой страны. Подконтрольные США силы кооперируются с боевиками той же террористической группировки ИГИЛ (ИГ, запрещена в России). И это происходит опять же под руководством и контролем американцев,
сказал Фомин в интервью газете «Красная звезда».


Он отметил, что сегодня Вашингтон поощряет сепаратистки настроенные национальные меньшинства.

Они (американцы) также ведут определенную игру с вооруженными формированиями нацменьшинств, в том числе и с курдами. При этом говорят о создании некой зоны безопасности под контролем неких формирований, численность которых, по последним данным, 40 тысяч человек,
добавил замминистра.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. Кроу Сегодня, 11:36
    Так нужно что-то решать, чтобы потом не говорить, что обманули окаянные.
    Кроу
    1. Черный_Ватник Сегодня, 11:42
      Я не зам.министра обороны, но даже для меня еще во время освобождения Алеппо стало очевидным, что Сирию хотят разделить на куски.
      Черный_Ватник
      1. maxim947 Сегодня, 11:58
        американцы стремятся расколоть Сирию


        Сирия и так уже расколота, причем давно. И эту проблему в ближайшую перспективу не решить, они оттуда не уйдут, даже из принципа... Одна из любимых забав англосакцев это создавать проблему, а потом предлагать ее решение, соответственно с личным получением бонусов за такой альтруизм.
        maxim947
    2. Ушлый_башкорт Сегодня, 11:43
      А там, окромя как стереть всю эту шоблу в труху, ничего и не сделаешь. Дипломатическими путями уже вопрос не решается, мне кажется даже наши туда заходили с пониманием, что Сирию в изначальном виде не сохранить и нужно сохранить за Асадом максимум территорий.
      Ушлый_башкорт
    3. Spartanez300 Сегодня, 11:45
      Чего бы американцы не коснулись и в какой бы стране не оказались потом еще долго дерьмом воняет. sad Везде нагадят и все испортят .
      Spartanez300
    4. Вас Влад Сегодня, 11:49
      Цитата: Кроу
      Так нужно что-то решать, чтобы потом не говорить, что обманули окаянные.

      Так там и решают yes Вопрос в том, что это проблема на долго!Как не как гражданская война, да и разжигатели не спят,лезут везде!Захваченные территории сокращаются,а сними и влияние США,американцы нервничают ,значит идём правильной дорогой. hi
      Вас Влад
  2. Vard Сегодня, 11:37
    Эти нехорошие люди пользуются тем, что географически до них добраться сложно и вместо их страдает в основном Европа и Азия... ну и нам перепадает...
    Vard
  3. Egorovich Сегодня, 11:38
    Хаос везде и всюду - настоящее лицо матрасии и всего Запада. Это нужно повтарять во всех инстанциях, где только можно.
    Egorovich
    1. Кроу Сегодня, 11:43
      Цитата: Egorovich
      Это нужно повтарять

      И что? Во рту слаще станет?
      Нужно прижимать где только можно. Не стесняться "мочить", если этого требует ситуация.
      Про беспилотную зону уже давно говорили.
      Кроу
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:55
    Изначально нужно было не идти на поводу у американцев с созданием зон ответственности, прочерчиванием ими "красных линий", жестче реагировать на дезинформацию в СМИ. В который раз хотели как лучше, а получилось... Поэтому получили то, что получили и решать эти "загогулины" придется только России.
    rotmistr60
  5. Улиточник N9 Сегодня, 12:03
    Замминистра обороны: американцы стремятся расколоть Сирию

    Даже, несмотря на "обещания"? Это же надо...как не характерно для американцев...и кто бы мог подумать, кто бы мог подумать... winked
    Улиточник N9
  6. voyaka uh Сегодня, 12:16
    Турки откровенно откалывают северо-западную Сирию себе,
    но почему-то МО России не заявляет протесты по этому поводу.
    "Южный поток" важнее такой "небольшой полоски земли". laughing
    voyaka uh
  7. Ураган70 Сегодня, 12:45
    Ну так это их прием еще со времен царя Гороха, чего очевидное мусолить...
    Ураган70
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