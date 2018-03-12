Замминистра обороны: американцы стремятся расколоть Сирию

Намерения американцев понятны. Расколоть Сирию вопреки обещаниям сохранить территориальную целостность и суверенитет этой страны. Подконтрольные США силы кооперируются с боевиками той же террористической группировки ИГИЛ (ИГ, запрещена в России). И это происходит опять же под руководством и контролем американцев,

Они (американцы) также ведут определенную игру с вооруженными формированиями нацменьшинств, в том числе и с курдами. При этом говорят о создании некой зоны безопасности под контролем неких формирований, численность которых, по последним данным, 40 тысяч человек,