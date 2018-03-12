13:11 12 марта
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США продолжают лидировать в экспорте оружия

США продолжают оставаться крупнейшим в мире поставщиком основных видов обычных вооружений, передает РИА Новости сообщение Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).



Исследуемый период – с 2013-го по 2017 год.


Поставки вооружения из США в 2013-2017 годах, основанные на подписанных во время администрации Обамы сделках, достигли самого высокого уровня с конца 1990-х годов,
рассказала директор программы СИПРИ по трансферам вооружений и военных расходов Од Флёран.

По ее словам, «уже имеющиеся сделки, а также контракты, заключенные в 2017 году, позволяют говорить о том, что США останутся в ближайшие годы крупнейшим экспортером вооружений».

Сообщается, что «на долю страны в общем объеме глобального экспорта оружия приходится 34%». Главные клиенты США – Саудовская Аравия (18% экспорта из США), Объединенные Арабские Эмираты (7,4%) и Австралия (6,7%).

Второе место отдано России. Ее доля в международном экспорте вооружений, однако, сократилась за прошедшее пятилетие на 7,1%. Основные получатели: Индия (35% экспорта из РФ), Китай (12%) и Вьетнам (10%). В целом за 5 лет Россия поставила свое вооружение 47 странам.

На третьем месте Франция (6,7% в глобальной экспортной доле). Ее экспорт за тот же период увеличился на 27%

Четвертое место у Германии – (5,8%), пятое – у Китая с долей в 5,7%.

«В целом тенденции роста объемов международных поставок основных видов вооружений, отмечаемые с 2003 года, продолжаются и в период с 2013-2017 годы, этот рост составил 10% по сравнению с 2008-2012 годами», – отмечают исследователи.

По их данным, «крупнейшими регионами-получателями вооружения за прошедшие пять лет стали государства Азии и Океании (42% мирового импорта), страны Ближнего Востока (32%), Европы (11%), Африки (7,2%) и страны Южной и Северной Америки (7,1%)».

Стокгольмский институт (СИПРИ) был основан в 1966 году и является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 3

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  1. Piramidon Сегодня, 12:25
    Контракты - одно название. Штаты силком впаривают свое "железо" выкручивая руки своим подкаблучникам.
    Piramidon
    1. К0щей Сегодня, 12:30
      Цитата: Piramidon
      Штаты силком впаривают свое "железо" выкручивая руки своим подкаблучникам.

      один из примеров https://topwar.ru/137644-germaniya-obrechena-na-p
      okupku-f-35.html
      К0щей
  2. Ураган70 Сегодня, 12:38
    Неверное утверждение: "...США продолжают лидировать в экспорте оружия...".
    У нас покупают по доброй воле, да по разуму, у них под давлением и обязательствами!
    Если бы была возможность провести независимый, без давления опрос у всех стран, на тему: "Что купил? А что хотел бы купить?", я уверен расклад был бы другой...
    Ураган70
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