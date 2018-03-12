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США продолжают лидировать в экспорте оружия
США продолжают оставаться крупнейшим в мире поставщиком основных видов обычных вооружений, передает РИА Новости сообщение Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Исследуемый период – с 2013-го по 2017 год.
По ее словам, «уже имеющиеся сделки, а также контракты, заключенные в 2017 году, позволяют говорить о том, что США останутся в ближайшие годы крупнейшим экспортером вооружений».
Сообщается, что «на долю страны в общем объеме глобального экспорта оружия приходится 34%». Главные клиенты США – Саудовская Аравия (18% экспорта из США), Объединенные Арабские Эмираты (7,4%) и Австралия (6,7%).
Второе место отдано России. Ее доля в международном экспорте вооружений, однако, сократилась за прошедшее пятилетие на 7,1%. Основные получатели: Индия (35% экспорта из РФ), Китай (12%) и Вьетнам (10%). В целом за 5 лет Россия поставила свое вооружение 47 странам.
На третьем месте Франция (6,7% в глобальной экспортной доле). Ее экспорт за тот же период увеличился на 27%
Четвертое место у Германии – (5,8%), пятое – у Китая с долей в 5,7%.
«В целом тенденции роста объемов международных поставок основных видов вооружений, отмечаемые с 2003 года, продолжаются и в период с 2013-2017 годы, этот рост составил 10% по сравнению с 2008-2012 годами», – отмечают исследователи.
По их данным, «крупнейшими регионами-получателями вооружения за прошедшие пять лет стали государства Азии и Океании (42% мирового импорта), страны Ближнего Востока (32%), Европы (11%), Африки (7,2%) и страны Южной и Северной Америки (7,1%)».
Стокгольмский институт (СИПРИ) был основан в 1966 году и является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.
Исследуемый период – с 2013-го по 2017 год.
Поставки вооружения из США в 2013-2017 годах, основанные на подписанных во время администрации Обамы сделках, достигли самого высокого уровня с конца 1990-х годов,рассказала директор программы СИПРИ по трансферам вооружений и военных расходов Од Флёран.
По ее словам, «уже имеющиеся сделки, а также контракты, заключенные в 2017 году, позволяют говорить о том, что США останутся в ближайшие годы крупнейшим экспортером вооружений».
Сообщается, что «на долю страны в общем объеме глобального экспорта оружия приходится 34%». Главные клиенты США – Саудовская Аравия (18% экспорта из США), Объединенные Арабские Эмираты (7,4%) и Австралия (6,7%).
Второе место отдано России. Ее доля в международном экспорте вооружений, однако, сократилась за прошедшее пятилетие на 7,1%. Основные получатели: Индия (35% экспорта из РФ), Китай (12%) и Вьетнам (10%). В целом за 5 лет Россия поставила свое вооружение 47 странам.
На третьем месте Франция (6,7% в глобальной экспортной доле). Ее экспорт за тот же период увеличился на 27%
Четвертое место у Германии – (5,8%), пятое – у Китая с долей в 5,7%.
«В целом тенденции роста объемов международных поставок основных видов вооружений, отмечаемые с 2003 года, продолжаются и в период с 2013-2017 годы, этот рост составил 10% по сравнению с 2008-2012 годами», – отмечают исследователи.
По их данным, «крупнейшими регионами-получателями вооружения за прошедшие пять лет стали государства Азии и Океании (42% мирового импорта), страны Ближнего Востока (32%), Европы (11%), Африки (7,2%) и страны Южной и Северной Америки (7,1%)».
Стокгольмский институт (СИПРИ) был основан в 1966 году и является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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