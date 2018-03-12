В России начались испытания максимально бесшумного боевого квадрокоптера

Подтверждена эффективность применения этой техники, целесообразность и ее высокие технические характеристики

Мы видим, что и американские отчеты есть, где удивлены и поражены тем свойством и тому качеству, которые мы демонстрируем

В России стартовали испытания новейшего боевого квадрокоптера от разработчиков беспилотника «Орлан». Об этом сообщил главный конструктор «Специального технологического центра» (СТЦ) Роман Иванов.– сказал Иванов в эфире телеканала «Звезда».Конструктор отметил, что новый квадрокоптер поразил своими характеристиками представителей США.– рассказал Иванов.Он также сообщил, что для беспилотника созданы новый мотор и винт, которые позволяют делать его работу практически бесшумной.В настоящее время СТЦ выпускает 11 различных модификаций беспилотника «Орлан», который находится на вооружении Минобороны РФ. Аппарат предназначен для ведения воздушной оптико-электронной и радиоразведки, передачи данных боевым подразделениям. Также беспилотник способен блокировать сотовую связь стандарта GSM и искажать навигацию GPS.