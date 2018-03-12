Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
В России начались испытания максимально бесшумного боевого квадрокоптера
В России стартовали испытания новейшего боевого квадрокоптера от разработчиков беспилотника «Орлан». Об этом сообщил главный конструктор «Специального технологического центра» (СТЦ) Роман Иванов.
Конструктор отметил, что новый квадрокоптер поразил своими характеристиками представителей США.
Он также сообщил, что для беспилотника созданы новый мотор и винт, которые позволяют делать его работу практически бесшумной.
В настоящее время СТЦ выпускает 11 различных модификаций беспилотника «Орлан», который находится на вооружении Минобороны РФ. Аппарат предназначен для ведения воздушной оптико-электронной и радиоразведки, передачи данных боевым подразделениям. Также беспилотник способен блокировать сотовую связь стандарта GSM и искажать навигацию GPS.
Подтверждена эффективность применения этой техники, целесообразность и ее высокие технические характеристики– сказал Иванов в эфире телеканала «Звезда».
Конструктор отметил, что новый квадрокоптер поразил своими характеристиками представителей США.
Мы видим, что и американские отчеты есть, где удивлены и поражены тем свойством и тому качеству, которые мы демонстрируем– рассказал Иванов.
Он также сообщил, что для беспилотника созданы новый мотор и винт, которые позволяют делать его работу практически бесшумной.
В настоящее время СТЦ выпускает 11 различных модификаций беспилотника «Орлан», который находится на вооружении Минобороны РФ. Аппарат предназначен для ведения воздушной оптико-электронной и радиоразведки, передачи данных боевым подразделениям. Также беспилотник способен блокировать сотовую связь стандарта GSM и искажать навигацию GPS.
Использованы фотографии: ТАСС/Максим Муратов
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти