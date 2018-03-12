16:22 12 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

В России начались испытания максимально бесшумного боевого квадрокоптера

В России стартовали испытания новейшего боевого квадрокоптера от разработчиков беспилотника «Орлан». Об этом сообщил главный конструктор «Специального технологического центра» (СТЦ) Роман Иванов.

Подтверждена эффективность применения этой техники, целесообразность и ее высокие технические характеристики
– сказал Иванов в эфире телеканала «Звезда».

В России начались испытания максимально бесшумного боевого квадрокоптера



Конструктор отметил, что новый квадрокоптер поразил своими характеристиками представителей США.

Мы видим, что и американские отчеты есть, где удивлены и поражены тем свойством и тому качеству, которые мы демонстрируем
– рассказал Иванов.

Он также сообщил, что для беспилотника созданы новый мотор и винт, которые позволяют делать его работу практически бесшумной.

В настоящее время СТЦ выпускает 11 различных модификаций беспилотника «Орлан», который находится на вооружении Минобороны РФ. Аппарат предназначен для ведения воздушной оптико-электронной и радиоразведки, передачи данных боевым подразделениям. Также беспилотник способен блокировать сотовую связь стандарта GSM и искажать навигацию GPS.

Использованы фотографии: ТАСС/Максим Муратов
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. kapitan92 Сегодня, 12:39
    Конструктор отметил, что новый квадрокоптер поразил своими характеристиками представителей США.

    А что, мы первым делом матрасам показываем и отчитываемся о проделанной работе, на стадии испытаний? laughing
    kapitan92
    1. LSA57 Сегодня, 12:41
      Цитата: kapitan92
      А что, мы первым делом матрасам показываем и отчитываемся о проделанной работе, на стадии испытаний?

      дык у них тоже разведка работает
      LSA57
      1. Shurik70 Сегодня, 12:49
        Ну мотор ладно. Сделать бесшумный можно (например, вал на магнитной подвеске вместо подшипников, или на масляной подвеске, как в мощных паровых турбинах). Да и не так уж сильно электромотор шумит даже на обычных подшипниках скольжения.
        Но как они лопасти сделали бесшумными? Жаль нету фото формы лопастей. Очень интересно.
        good
        Shurik70
        1. LSA57 Сегодня, 12:53
          Цитата: Shurik70
          Жаль нету фото формы лопастей. Очень интересно.

          так это и есть тайна. вы заметили, что когда показывают спуск на воду п. лодок, у них винты закрыты? всё по этому
          LSA57
        2. андрей юрьевич Сегодня, 12:54
          Конструктор отметил, что новый квадрокоптер поразил своими характеристиками представителей США.
          \ куда им ...со своим MQ-1 Predator...
          андрей юрьевич
        3. предки с Дона Сегодня, 12:55
          А какой шум от коптера ? Это же не вертолет. Его крайне низкий шум сливается с естественным шумовым фоном местности. Имею коптер в личном пользовании, конечно не боевой но для разведки местности годен, высота подъема до 200 метров, разрешение камеры вполне приемлемо для смартфона или планшета.
          предки с Дона
        4. okko077 Сегодня, 13:50
          Когда прекратится этот парад глупости и зазнайства? У военного БПЛА главные характеристика - радиус обмена информации в реальном времени, качество и разрешение в передаваемой изображении для принятия решения в реальном времени, точность определения координат противника и обстановки....защищенность и устойчивость к внешнему воздействию каналов передачи информации и управления....Мы в этих вопросах на уровне 1 -го класса школы....А в вопросах уровня интеграции и создания информационных систем полные " 0"....Лучше бы молчали эти ..... " сказочники"....
          okko077
          1. МЮД Сегодня, 14:28
            Уважаемый, вы путаете твердое с длинным.
            Здесь речь идет не об электронике , а об носителе. Корпус, двигатель,винты. А значит о бесшумности, дальности, времени нахождения в полете.
            МЮД
            1. okko077 Сегодня, 14:31
              А зачем всё это,если главного нет ? А его нет? И не предвидется !!! "Мозги" можно поставить на деревянную игрушку и это будет работать и приносить пользу,а высокотехнологичная основа без мозгов хуже деревяшки !!! У нас со ВСЕМ обычным оружием так ! Вам это понятно ?
              okko077
              1. МЮД Сегодня, 14:34
                Меня все таки не покидает надежда, что в будущем, в ближайшем будущем и в этом вопросе появится прорыв.
                МЮД
      2. kapitan92 Сегодня, 12:55
        Цитата: LSA57
        дык у них тоже разведка работает

        А чЁ разведывать то, сами покажем и расскажем.

        Стабилизационный карданный вал Duke Robotics. Шесть манипуляторов орудийной платформы двигаются, чтобы компенсировать отдачу.
        В США появился новый тип дрона-убийцы — TIKAD.
        В этой области нам надо разведывать, покупать и использовать полученную инфо. Может такого гигантского отставания в этой области не будет. hi
        kapitan92
  2. LSA57 Сегодня, 12:43
    Также беспилотник способен блокировать сотовую связь стандарта GSM и искажать навигацию GPS.

    вот теперь какой бандюган получит за заложника денег, будет убегать и заблудится
    LSA57
  3. камо грядеши Сегодня, 13:26
    Хоть что-нибудь знать бы о его характеристиках: вес, грузоподъёмность,
    потолок и т.д. Если не секрет, конечно...
    камо грядеши
    1. котовский Сегодня, 15:28
      Цитата: камо грядеши
      Хоть что-нибудь знать бы о его характеристиках: вес, грузоподъёмность,
      потолок и т.д. Если не секрет, конечно...

      Вам же объяснили выше,фсе лож и неможетбыть..
      А сейчас еще и евреи расскажут...
      котовский
Картина дня