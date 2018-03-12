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Отдельная миротворческая бригада ЦВО поднята по тревоге в рамках учений
Отдельная миротворческая бригада Центрального военного округа, дислоцированная в Самарской области, поднята по тревоге в рамках учений, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа
В военном ведомстве отметили, что бригада является единственным миротворческим соединением в Сухопутных войсках Российской Федерации. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники.
После завершения мероприятий в рамках проверки боеготовности подразделения совершат марш на Тоцкий полигон в Оренбургской области, где пройдут тактико-специальные учения с отработкой миротворческих задач. В них примут участие более 1 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц военной техники- говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что бригада является единственным миротворческим соединением в Сухопутных войсках Российской Федерации. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники.
Использованы фотографии: пресс-служба ЦВО
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