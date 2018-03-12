16:20 12 марта
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Отдельная миротворческая бригада ЦВО поднята по тревоге в рамках учений

Отдельная миротворческая бригада Центрального военного округа, дислоцированная в Самарской области, поднята по тревоге в рамках учений, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа

Отдельная миротворческая бригада ЦВО поднята по тревоге в рамках учений


После завершения мероприятий в рамках проверки боеготовности подразделения совершат марш на Тоцкий полигон в Оренбургской области, где пройдут тактико-специальные учения с отработкой миротворческих задач. В них примут участие более 1 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц военной техники
- говорится в сообщении.


В военном ведомстве отметили, что бригада является единственным миротворческим соединением в Сухопутных войсках Российской Федерации. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники.

Использованы фотографии: пресс-служба ЦВО
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Комментарии 5

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  1. 210окв Сегодня, 12:58
    "Звоночек"Киеву и "партнёрам"Мать их ети..
    210окв
  2. adma Сегодня, 13:03
    До сих пор вспоминаю слова ротного перед первой "тревогой" - " Товарищи курсанты! Завтра! Совершенно неожиданно! В 5 часов 30 минут! Нас поднимут по тревоге! Всем перед отбоем проверить снаряжение и комплектность вещевых мешков!!!"
    lol
    adma
  3. MKPU-115 Сегодня, 13:06
    Готовят на Украину в качестве миротворцев? В Абхазии отметилась, укомплектована контрактниками.
    Привет хохлам.
    MKPU-115
  4. Jovanni Сегодня, 13:17
    Надеюсь у ребят всего хватает для сотворения мира. Заждались дончане...
    Jovanni
  5. Rusland Сегодня, 13:18
    Самое то, чтобы перекрыть границу со стороны ДНР и ЛНР.
    Rusland
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