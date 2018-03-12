16:27 12 марта
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ОАЭ закупят в США 340 авиационных ракет

Минобороны США направило в конгресс уведомление о намерении поставить в ОАЭ авиационные управляемые ракеты на сумму $270,4 млн, передает ТАСС.



Ранее предстоящую сделку одобрил Госдеп США.


Сообщается, что Эмираты запросили «340 управляемых ракет класса "воздух-воздух" с инфракрасной головкой самонаведения AIM-9Х-2 Sidewinder», а также необходимые запасные части, оборудование и логистическую поддержку.

Предполагаемая продажа этих вооружений будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность дружественной страны, которая продолжает играть важную роль в усилиях по обеспечению политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке,
говорится в опубликованном Пентагоном заявлении.

Американские военные добавили, что данная сделка «позволит улучшить возможности ОАЭ в противостоянии нынешним и будущим угрозам» и «не приведет к изменению военного баланса в регионе.

Напомним, американское законодательство обязывает Пентагон уведомлять парламентариев о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У Конгресса есть месяц, чтобы блокировать поставки, однако происходит это крайне редко.

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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Комментарии 10

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  1. 210окв Сегодня, 12:57
    Пусть закупают.Это арабы и этим все сказано.
    210окв
    1. Rusland Сегодня, 12:59
      Столбушки для забора? smile
      Rusland
    2. Chertt Сегодня, 13:08
      «340 управляемых ракет класса "воздух-воздух" с инфракрасной головкой самонаведения AIM-9Х-2 Sidewinder»

      К серьезным воздушным боям готовятся. Потенциальный противник у ОАЭ, это Иран
      Chertt
      1. Deadушка Сегодня, 13:49
        Цитата: Chertt
        К серьезным воздушным боям готовятся.

        Они те еще вояки, до ракет ближнего боя дело может и не дойти...
        будут все на максимальной дистанции пускать и убегать по привычке laughing
        Deadушка
        1. Chertt Сегодня, 13:57
          Цитата: Deadушка
          будут все на максимальной дистанции пускать и убегать по привычке

          Так в том то и дело, что в регионе у них противника нет. ВВС Ирака практически отсутствуют, Ирана -крайне устаревшие. А войну с Израилем, вообще представить трудно
          Chertt
  2. Alex-a832 Сегодня, 12:58
    К потере баланса точно не приведёт, так как стараниями США баланса на БВ нет.
    Alex-a832
  3. злой пиннокио Сегодня, 13:00
    видимо против хуситов готовяться
    злой пиннокио
    1. К0щей Сегодня, 13:15
      Цитата: злой пиннокио
      видимо против хуситов готовяться

      а у тех самолеты есть что ли?
      К0щей
  4. MKPU-115 Сегодня, 13:15
    AIM-9Х-2 Sidewinder - замодернизированная дальше некуда разработка 50-х годов прошлого века. Похожи штаты начали избавляться от старья, хотя на БВ и это пойдет.
    MKPU-115
    1. Deadушка Сегодня, 13:51
      У старых иногда всякие "нюансы" всплывали и процент попадания в реале оказывался 0.3-0.5 от заявленных. request
      Deadушка
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