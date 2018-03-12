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ОАЭ закупят в США 340 авиационных ракет
Минобороны США направило в конгресс уведомление о намерении поставить в ОАЭ авиационные управляемые ракеты на сумму $270,4 млн, передает ТАСС.
Ранее предстоящую сделку одобрил Госдеп США.
Сообщается, что Эмираты запросили «340 управляемых ракет класса "воздух-воздух" с инфракрасной головкой самонаведения AIM-9Х-2 Sidewinder», а также необходимые запасные части, оборудование и логистическую поддержку.
Американские военные добавили, что данная сделка «позволит улучшить возможности ОАЭ в противостоянии нынешним и будущим угрозам» и «не приведет к изменению военного баланса в регионе.
Напомним, американское законодательство обязывает Пентагон уведомлять парламентариев о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У Конгресса есть месяц, чтобы блокировать поставки, однако происходит это крайне редко.
Ранее предстоящую сделку одобрил Госдеп США.
Сообщается, что Эмираты запросили «340 управляемых ракет класса "воздух-воздух" с инфракрасной головкой самонаведения AIM-9Х-2 Sidewinder», а также необходимые запасные части, оборудование и логистическую поддержку.
Предполагаемая продажа этих вооружений будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность дружественной страны, которая продолжает играть важную роль в усилиях по обеспечению политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке,говорится в опубликованном Пентагоном заявлении.
Американские военные добавили, что данная сделка «позволит улучшить возможности ОАЭ в противостоянии нынешним и будущим угрозам» и «не приведет к изменению военного баланса в регионе.
Напомним, американское законодательство обязывает Пентагон уведомлять парламентариев о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У Конгресса есть месяц, чтобы блокировать поставки, однако происходит это крайне редко.
Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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