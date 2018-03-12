16:20 12 марта
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Россия по просьбе Турции ускорила реализацию контракта на поставку С-400

Россия по просьбе Турции быстрее исполнит контракт на поставку С-400. Об этом сообщил помощник президента России по ВТС Владимир Кожин в интервью телеканалу «Россия 24».

Контракт подписан, он выполняется. Турецкая сторона выражала постоянно желание ускорить его выполнение, здесь мы нашли оптимальный вариант, пошли навстречу с тем, чтобы ускорить выполнение контракта
- сказал Кожин

Россия по просьбе Турции ускорила реализацию контракта на поставку С-400



По его словам, выполнять поставку планируют в начале 2020 года. При этом ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что Анкара приобретает четыре дивизиона С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов, первые поставки намечены на март 2020-го. Турецкие СМИ со ссылкой на министра обороны Нуреттина Джаникли передавали, что Москва передаст Анкаре первую зенитную ракетную систему С-400 в 2019 году.

Чемезов также сообщал, что Россия выделит Турции кредит, который покроет более половины контракта на поставку С-400.

Российский и турецкий Минфин уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% от общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% - российские кредитные средства
- сказал Чемезов

10 марта глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что зенитные ракетные системы С-400, закупленные Анкарой у Москвы, нужны Турции в срочном порядке из-за отсутствия у страны системы противовоздушной обороны.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 25

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  1. 210окв Сегодня, 13:07
    А что это турки так торопятся?Ожидается скорая их "дерьмократизация"?
    210окв
    1. Кроу Сегодня, 13:09
      Цитата: 210окв
      А что это турки так торопятся?Ожидается скорая их "дерьмократизация"?

      Чтобы США меньше санкций ввести успели. Угрозы сыплются.
      Россия выделит Турции кредит, который покроет более половины контракта на поставку С-400.
      А это уже настораживает. АЭС в кредит, С-400 в кредит, газопровод в кредит. Много кредитов раздаётся. А ведь турки ещё те - хитрованы.
      Кроу
      1. Jovanni Сегодня, 13:38
        Нннн-да... А помидоры - то, за наличку...
        Jovanni
      2. Muvka Сегодня, 13:46
        АЭС не в кредит. это будет наша АЭС на их земле. По С-400 себестоимость они отдают деньгами. Что вам не нравится?
        Muvka
    2. Chertt Сегодня, 13:11
      Цитата: 210окв
      А что это турки так торопятся?

      Для России важно, с кем Турки бодаться собираются, исходя из этого и решения надо принимать
      Chertt
    3. предки с Дона Сегодня, 13:18
      Кредит ? а что турки и газ по "южному потоку" в кредит собрались брать. На войну с курдами нашли деньги, пусть у америкосов в долг займут, но за комплексы в срок расплатятся, нам разработку С-600 финансировать надо.
      предки с Дона
    4. ОБЕРЕГ Сегодня, 13:30
      Цитата: 210окв
      А что это турки так торопятся?Ожидается скорая их "дерьмократизация"?

      Это положительный момент для наших интересов,тк это значит ускорение поворота Турции задом к Западу.
      ОБЕРЕГ
    5. seti Сегодня, 13:35
      Ну так американцы после одной попытки госпереворота не успокоятся - это ведь ясно.
      seti
    6. RASKAT Сегодня, 13:53
      Нужно бы это за скорость то накинуть деньжат слегка. hi
      RASKAT
      1. котовский Сегодня, 15:35
        Цитата: RASKAT
        Нужно бы это за скорость то накинуть деньжат слегка.

        Видимо просто интересы совпадают.По северу Сирии например.
        котовский
    7. assa67 Сегодня, 16:15
      пусть по "потоку "ускоряются...а то раз уже кинули
      assa67
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:09
    Чемезов также сообщал, что Россия выделит Турции кредит, который покроет более половины контракта на поставку С-400.

    А что, у турок напряг с валютой? request
    a.s.zzz888
    1. seti Сегодня, 13:36
      Это нормальная практика.
      seti
  3. Хагалаз Сегодня, 13:11
    А Турция по просьбе России ускорит выплаты по кредиту?
    Хагалаз
  4. Rusland Сегодня, 13:13
    Тогда и с денежкой пусть ускорятся! smile
    Rusland
  5. Горный стрелок Сегодня, 13:16
    Турки ожидают ссоры со штатами? Причем с "битьем тарелок" и прочими удовольствиями?
    Горный стрелок
  6. Alex-a832 Сегодня, 13:17
    Видимо, тему с курдами турки решили гнуть до победного и предвидят риски возможной стычки с США на этой почве, поэтому спешат отрастить себе "зубы" против штатовской авиации. Да и США потроллить Эрдоган последнее время обожает.
    Alex-a832
  7. MKPU-115 Сегодня, 13:21
    "... нужны Турции в срочном порядке из-за отсутствия у страны системы противовоздушной обороны" - я так понимаю против ВВС США и Израиля. ЗРК «Patriot» ведь "откажется" стрелять по F16 и F22.
    MKPU-115
    1. Tusv Сегодня, 15:33
      Цитата: MKPU-115
      я так понимаю против ВВС США и Израиля. ЗРК «Patriot» ведь "откажется" стрелять по F16 и F22.

      Нету у Турции ЗРК «Patriot». Там другие члены НАТО дежурят на ротационной основе
      Tusv
  8. MKPU-115 Сегодня, 13:22
    Цитата: Chertt
    Цитата: 210окв
    А что это турки так торопятся?

    Для России важно, с кем Турки бодаться собираются, исходя из этого и решения надо принимать

    Да понятно с кем, с друзьями по НАТО, раз наш комплекс закупают.
    MKPU-115
  9. Lester7777 Сегодня, 13:26
    На месте греков и киприотов я бы уже начинал беспокоиться. Судя по некоторым новостям, уже беспокоятся - проявили заинтересованность закупкой российского вооружения.
    Lester7777
  10. prapor75m Сегодня, 13:33
    Цитата: Chertt
    Для России важно, с кем Турки бодаться собираются, исходя из этого и решения надо принимать

    4 дивизиона не достаточно , чтобы начать "бодаться " да и не будут турки с НАТО ссорится , раздаем на право и налево новейшие вооружения , как бы потом от них и не пострадать , а вот Ирану Су -30 и Су -35 зажали , не понятна такая "политика партии "
    prapor75m
    1. Tusv Сегодня, 15:29
      Цитата: prapor75m
      а вот Ирану Су -30 и Су -35 зажали , не понятна такая "политика партии "

      Таковы наши с американцами условия "Ядерной сделки", которые поставили Ирану в 2015. Часть санкций снимаем сразу, часть в прошлом году, а наступательное вооружение можно продавать в середине 2019 вроде
      Tusv
  11. igor1981 Сегодня, 14:40
    Не знаю кому как, а вот лично мне это всё противно, пока у власти находится Эрдоган. Я всё понимаю, что Турция на данном этапе это ситуационный временный союзник и в дипломатии не должно быть место чувствам, но всё же, как вспомню наш самолёт и Олега Пешкова аж злость берёт...
    igor1981
  12. КОТ БАЮН Сегодня, 14:57
    О как... Если так горит, то нужна волшебная фраза "шеф, плачу два счетчика!" laughing
    КОТ БАЮН
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