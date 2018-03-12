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Россия по просьбе Турции ускорила реализацию контракта на поставку С-400
Россия по просьбе Турции быстрее исполнит контракт на поставку С-400. Об этом сообщил помощник президента России по ВТС Владимир Кожин в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, выполнять поставку планируют в начале 2020 года. При этом ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что Анкара приобретает четыре дивизиона С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов, первые поставки намечены на март 2020-го. Турецкие СМИ со ссылкой на министра обороны Нуреттина Джаникли передавали, что Москва передаст Анкаре первую зенитную ракетную систему С-400 в 2019 году.
Чемезов также сообщал, что Россия выделит Турции кредит, который покроет более половины контракта на поставку С-400.
10 марта глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что зенитные ракетные системы С-400, закупленные Анкарой у Москвы, нужны Турции в срочном порядке из-за отсутствия у страны системы противовоздушной обороны.
Контракт подписан, он выполняется. Турецкая сторона выражала постоянно желание ускорить его выполнение, здесь мы нашли оптимальный вариант, пошли навстречу с тем, чтобы ускорить выполнение контракта- сказал Кожин
По его словам, выполнять поставку планируют в начале 2020 года. При этом ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что Анкара приобретает четыре дивизиона С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов, первые поставки намечены на март 2020-го. Турецкие СМИ со ссылкой на министра обороны Нуреттина Джаникли передавали, что Москва передаст Анкаре первую зенитную ракетную систему С-400 в 2019 году.
Чемезов также сообщал, что Россия выделит Турции кредит, который покроет более половины контракта на поставку С-400.
Российский и турецкий Минфин уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% от общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% - российские кредитные средства- сказал Чемезов
10 марта глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что зенитные ракетные системы С-400, закупленные Анкарой у Москвы, нужны Турции в срочном порядке из-за отсутствия у страны системы противовоздушной обороны.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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