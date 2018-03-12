16:30 12 марта
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ВМФ России получит возможность проводить операции на суше

ВМФ РФ получит более широкие возможности проведения наступательных и оборонительных операций на суше, сообщают Известия.



Впервые в истории у главкома ВМФ РФ появился заместитель по сухопутным и береговым войскам и сухопутным операциям.


Согласно информации Минобороны, «до конца 2018 года в ВМФ завершится первый этап формирования интегрированной группировки сил флота, сухопутных войск, ПВО и авиации».

На следующих этапах будет проводиться переформирование воинских частей, соединений и органов военного управления, а также продолжится их перевооружение.

Как отмечает газета, ранее сухопутные силы ВМФ должны были противодействовать десантами противника, защищать военно-морские базы, уничтожать вражеские корабли. «Теперь они получили возможность наносить высокоточные удары по наземным войскам, пунктам связи и управления, инфраcтруктурным и другим сухопутным объектам», – говорится в материале.

Использованы фотографии: http://морпех.рус
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Комментарии 33

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  1. Охотовед 2 Сегодня, 14:02
    Если честно - ничего не понял! smile Морская пехота - для каких операций предназначена? Раньше мы - что по воде ходили? request
    Охотовед 2
    1. RASKAT Сегодня, 14:14
      Ага согласен, особенно поражает пафос. Мы блин не можем два несчастных БДК достроить уже двадцать лет. Старых БДК то же как кот наплакал, ДК Зубр всего два штуки. На чем высаживаться то собрались дорогие товарищи? Так что тут хоть формируйте новые подразделения хоть вводите новые должности и раздувайте штаты. Без специализированных кораблей далеко не уплывете, которые нужно было закладывать еще вчера.
      При всем уважении к Морпехам.
      RASKAT
      1. vorobey Сегодня, 14:18
        Цитата: RASKAT
        При всем уважении к Морпехам.


        получилось что и Вам ответил ниже... не было единого командования... морпехи морпехами но еще были дивизии береговой обороны (сейчас бригады).. с тяжелым вооружением..я помню как нас то в штат 810 й то за штат то прикомандирован, то еще как лишь бы договор об ограничении наступательных вооружений не нарушать.. Моряков просто избавили от наземных хлопот..
        vorobey
        1. Serg65 Сегодня, 14:39
          Цитата: vorobey
          я помню как нас то в штат 810 й то за штат то прикомандирован

          Воробей, дружище, служил в 810-й или 126-й??
          Serg65
          1. vorobey Сегодня, 14:50
            Цитата: Serg65
            Цитата: vorobey
            я помню как нас то в штат 810 й то за штат то прикомандирован

            Воробей, дружище, служил в 810-й или 126-й??


            Официально в 126й .. 257 ТП.. но в 810 почти все время проводили... роту туда перекинулив 93 году. а в 95 батальон в штат ввели
            vorobey
            1. Serg65 Сегодня, 14:58
              Цитата: vorobey
              Официально в 126й .. 257 ТП.. но в 810 почти все время проводили... роту туда перекинулив 93 году. а в 95 батальон в штат ввели

              Пимпец.. wassat А я весь интернет шерстю о истории 126-й и 810-й в период распада Соза, а информатор то рядом good fellow drinks
              Напишу в личку!!!
              Serg65
              1. vorobey Сегодня, 15:03
                Цитата: Serg65
                Напишу в личку!!!


                Я тебе еще и ссылку на кино скину времен первой грузино- абхазской.. на ютубе есть. На фотке мы как раз туда на" Куникова" грузимся. четвертая справа машина моя laughing
                vorobey
      2. svp67 Сегодня, 16:14
        Цитата: RASKAT
        На чем высаживаться то собрались дорогие товарищи?

        Если надо, то с речных трамвайчиков и барж высаживаться будут. Тут же дело в ином. Сейчас на флот полностью возложена задача по проведению операций в прибрежной зоне, в том числе охрана и оборона своих баз и мест базирования. Вот и все, для того и создается новая структура.
        svp67
    2. vorobey Сегодня, 14:14
      Цитата: Охотовед 2
      Если честно - ничего не понял! smile Морская пехота - для каких операций предназначена? Раньше мы - что по воде ходили? request


      объясняю... так как сам из земноводных... раньше такой должности не было... но на каждом флоте был свой командующий береговыми войсками..с узким набором полномочий поэтому стратегически все решения принимали моряки пардон некомпетентные ни в орг штатных мероприятиях ни в области вооружения и техники... . теперь все полномочия по береговым войскам передаются непосредственно в одни руки .. как то так
      vorobey
    3. сибиралт Сегодня, 14:16
      Это когда у нас пехота станет контрактной на 100%, то морячки призывники будут вместо неё царствовать в поле! lol
      сибиралт
      1. Laksamana Besar Сегодня, 15:07
        На северный флот призывников уже как год в плавсостав не берут.
        Laksamana Besar
    4. Галеон Сегодня, 15:19
      Думаю, что речь идет о появлении новой стратегической задачи флота за упразднением некоторых старых. Т.к. океанского флота у нас нет, нарушать океанские коммуникации противника мы не в состоянии. Громить врага на море задача больше переходящая к авиации, флот становится стартовой ракетной площадкой и получает задачу громить супостата на суше в пределах своего радиуса действия. Плохо, что мы теряем способность искать и уничтожать ПЛАРБ - в строю только 2 "Ясеня", которые на это способны. Два против восемнадцати АПЛ типа "Огайо". Практически они полностью безнаказанны. БПК пр.1155, мне кажется, уже не в счет.
      Галеон
    5. Sergej1972 Сегодня, 15:39
      Это не морская пехота. Это именно сухопутные силы ВМФ.
      Sergej1972
      1. vorobey Сегодня, 15:43
        Цитата: Sergej1972
        Это именно сухопутные силы ВМФ.


        Это называется береговые войска.. и морская пехота к ним относится тоже... как и ракетно артиллерийские и зенитно ракетные части....
        vorobey
    6. svp67 Сегодня, 16:09
      Цитата: Охотовед 2
      Если честно - ничего не понял

      Так понимаю, что у нового - заместителя главкома ВМФ РФ по сухопутным и береговым войскам и сухопутным операциям. Появится свой штаб и структуры управления. Иного смысла в повышении статуса я просто не вижу.
      svp67
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:02
    На фрегате по лесам wassat !Страшный сон наркомана wassat !Тральщик в метро! !! wassat
    Геркулесыч
    1. bazzbazz Сегодня, 14:05
      И на БДК прям в столицу врага!)
      bazzbazz
  3. Глушь Сегодня, 14:12
    Легализация конных водолазов?)))
    Глушь
  4. Micfoster Сегодня, 14:18
    Может быть имеется в виду глубина проведения сухопутных операций. Задача морской пехоты - высадка на берег и операции в прибрежной зоне, то есть операции тактического уровня. А теперь стратегические операции от берега и до победы?
    Micfoster
    1. Глушь Сегодня, 14:19
      Это вы сейчас про Аляску?
      Глушь
      1. Micfoster Сегодня, 14:30
        Аляска, Лондон и Париж да что угодно, что с моря ближе чем по суше. Позволю себе поиграть в альтернативку. ВОВ, 42 или 43 год от побережья до Берлина 177 км, высадка армии в тылу врага, вполне себе стратегическая операция. Если бы была такая возможность и силы Вы бы не воспользовались? Не надо только закидывать меня лепешками это только предположение без учета деталей. Я просто представил себе такую возможность. И теперь думаю что в этом есть смысл. Наличие у флота возможности проведения крупных сухопутных операций еще один намек нашим не друзьям.
        Micfoster
    2. Охотовед 2 Сегодня, 14:25
      Цитата: Micfoster
      Может быть имеется в виду глубина проведения сухопутных операций. Задача морской пехоты - высадка на берег и операции в прибрежной зоне, то есть операции тактического уровня. А теперь стратегические операции от берега и до победы?

      Ну Да, ну Давай! В Первую чеченскую - один неумный человек, из Морпехов уже пытался - Альпинистов сделать! fool
      Охотовед 2
      1. Micfoster Сегодня, 14:40
        А вы понимаете разницу и задачи которые выполняют морпехи и сухопутные войска? Где сказано что все операции на суше будут проводиться морпехаи? Вы вообще статью читали? Это о чем?
        "Согласно информации Минобороны, «до конца 2018 года в ВМФ завершится первый этап формирования интегрированной группировки сил флота, сухопутных войск, ПВО и авиации»"
        Я понял, вас расстраивает вид морпехов сбивающих саперными лопатками вертолеты! Статью внимательно читайте!
        Micfoster
        1. Охотовед 2 Сегодня, 14:53
          Мил человек! Я их не только понимаю - Я их вызубрил и на подкорке записал! А так же - спешу вам сообщить, что у Флота есть и Авиация и ПВО и МНОЖЕСТВО береговых структур! Я - статью в отличии от вас, прочитал внимательно, и прекрасно понял - что сей опус - про появление новой должности , заместителя Главкома ВМФ. laughing А «сухопутчики» - на Флоте были всегда. И летуны - тоже!
          Охотовед 2
      2. Doliva63 Сегодня, 14:44
        Про неумного человека не скажу, лично не знаком, а морпехи СФ воевали, как могли.
        Doliva63
      3. Serg65 Сегодня, 14:47
        Цитата: Охотовед 2
        один неумный человек, из Морпехов уже пытался - Альпинистов сделать!

        И что? Морпехи плохо воевали?
        Serg65
        1. Охотовед 2 Сегодня, 14:59
          Цитата: Serg65
          Цитата: Охотовед 2
          один неумный человек, из Морпехов уже пытался - Альпинистов сделать!

          И что? Морпехи плохо воевали?

          Морпехи - плохо воевать НЕ могут!!! soldier ТАМ ГДЕ МЫ - ТАМ ПОБЕДА!
          Охотовед 2
    3. Doliva63 Сегодня, 14:42
      Стратегические операции силами бригады - несколько самоуверенно, не? Ведь дивизии береговых войск никто никуда не отправит, им и так есть чем заняться, вроде.
      Doliva63
      1. Micfoster Сегодня, 14:54
        Ну давайте все таки смотреть на вещи в более широком смысле, в стратегическом. Если прибрежные дивизии заняты разборками с десантом, то наверное на другое направление их не перебросят. А может наоборот, подождут когда прибрежные к границе например стянут и тогда. Задача поставить противника в условия, что нет ему покоя с любой стороны. А может это затевается для прикрытия организационных мероприятий. Для крупного десанта нужно собирать части и подразделения, готовить к десанту. Это скрыть сложно и сразу выдает намерения. А так у флота всегда армия под рукой, постоянная задача которой подготовка к десантам. Говоря другими словами, погрузка танковой дивизии на БДК это подозрительно. А танковая дивизия постоянно на БДК катающаяся это нормально. Ну это я утрированно.
        Micfoster
        1. Doliva63 Сегодня, 15:28
          Теперь переложите это на имеющиеся ТВД. Ну, и где это применимо?
          Doliva63
  5. Doliva63 Сегодня, 15:43
    "На следующих этапах будет проводиться переформирование воинских частей, соединений и органов военного управления..."
    Несчастные морпехи, для них "реформа" продолжается bully Как были экспериментальными войсками, так и остались. recourse
    Doliva63
  6. Palagecha Сегодня, 15:49
    Хорошая новость!Ещё на одного генерала стало больше и штат увеличился.А главное-возросла эффективность управления.Два генерала всегда лучше,чем один.
    Palagecha
    1. Doliva63 Сегодня, 15:53
      Сарказм? Согласен! drinks
      Doliva63
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