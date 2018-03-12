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ВМФ России получит возможность проводить операции на суше
ВМФ РФ получит более широкие возможности проведения наступательных и оборонительных операций на суше, сообщают Известия.
Впервые в истории у главкома ВМФ РФ появился заместитель по сухопутным и береговым войскам и сухопутным операциям.
Согласно информации Минобороны, «до конца 2018 года в ВМФ завершится первый этап формирования интегрированной группировки сил флота, сухопутных войск, ПВО и авиации».
На следующих этапах будет проводиться переформирование воинских частей, соединений и органов военного управления, а также продолжится их перевооружение.
Как отмечает газета, ранее сухопутные силы ВМФ должны были противодействовать десантами противника, защищать военно-морские базы, уничтожать вражеские корабли. «Теперь они получили возможность наносить высокоточные удары по наземным войскам, пунктам связи и управления, инфраcтруктурным и другим сухопутным объектам», – говорится в материале.
Впервые в истории у главкома ВМФ РФ появился заместитель по сухопутным и береговым войскам и сухопутным операциям.
Согласно информации Минобороны, «до конца 2018 года в ВМФ завершится первый этап формирования интегрированной группировки сил флота, сухопутных войск, ПВО и авиации».
На следующих этапах будет проводиться переформирование воинских частей, соединений и органов военного управления, а также продолжится их перевооружение.
Как отмечает газета, ранее сухопутные силы ВМФ должны были противодействовать десантами противника, защищать военно-морские базы, уничтожать вражеские корабли. «Теперь они получили возможность наносить высокоточные удары по наземным войскам, пунктам связи и управления, инфраcтруктурным и другим сухопутным объектам», – говорится в материале.
Использованы фотографии: http://морпех.рус
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