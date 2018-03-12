16:29 12 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Rzeczpospolita о следствии по президентскому Ту-154: Это политическая игра вокруг Смоленска

В Польше продолжаются «пляски на костях» вокруг потерпевшего в 2010 году крушение авиалайнера Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту. На сей раз в польских СМИ обсуждается наметившийся кризис в отношениях между лидером правящей в Польше партии Ярославом Качиньским и экс-министром обороны Польши Антони Мацеревичем, назначенным после отставки с поста главы МО главой очередной комиссии по расследованию причин трагедии под Смоленском.

В руководстве польской партии «Право и справедливость» заявили о том, что комиссия г-на Мацеревича «вряд ли представит к очередной годовщине трагедии под Смоленском полный отчёт», а если представит, то выводы будут "дублированием прежних". В газете Rzeczpospolita со ссылкой на источники в партии Я.Качиньского заявлено, что в апреле будет готова лишь попытка презентации о той деятельности, которую за последнее время следственная комиссия провела.

Сам Мацеревич заявляет, что возглавляемая им группа в апреле представит «полноформатный документ» в виде отчёта на более чем сотню страниц.


Мацеревич:
Я не говорю, что это будет окончательный документ, но то, что он будет представлен – несомненно. Он будет включать информацию о том, что ранее скрыли русские. Например, некоторые данные после расшифровки бортовых самописцев.


По словам экс-министра обороны Польши, «имеются некоторые факты, указывающие на то, что самолёт начал разваливаться ещё до столкновения с берёзой».

Этот тезис Мацеревич озвучивает уже не в первый раз, при этом фактически игнорируя главное: если, как он сам утверждает, на борту Ту-154 с Лехом Качиньским произошёл взрыв, то подозрения автоматически падают на тех, кто готовил борт к вылету в Польше, и косвенно на брата Леха Качиньского, который тогда не полетел в Смоленск. Не потому ли в партии «Право и справедливость» теперь заявляют о "сомнительности проведённой Мацеревичем работы"?

Rzeczpospolita о следствии по президентскому Ту-154: Это политическая игра вокруг Смоленска


В частности, в национальной прокуратуре Польше заявили, что «команда Мацеревича дублирует работу предшественников, ничего самостоятельно при этом не делая».

Примечательно, что название материала о расследовании причин крушения Ту-154 под Смоленском польское издание Rzeczpospolita называет "Политической игрой вокруг Смоленска".

Использованы фотографии: Фейсбук
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тралл Сегодня, 14:18
    Украина пошла, Польша приготовиться!
    Тралл
    1. Chertt Сегодня, 14:21
      Цитата: Тралл
      Украина - пошла, Польша - приготовиться!

      Вот ни какого сомнения, что Украина и Польша родственные страны. Оставить их на какое то время одних, и они сами себя съедят
      Chertt
      1. майор Юрик Сегодня, 14:29
        ШО, ОПЯТЬ? Опять леха откапывать для мацаревича будут! Задолбал старый некрофил!!! am
        майор Юрик
        1. Chertt Сегодня, 14:40
          Пусть поиграются, пока очередного раздела Польши не произошло
          Chertt
          1. Татьяна Сегодня, 14:54
            подозрения автоматически падают на тех, кто готовил борт к вылету в Польше, и косвенно , который тогда не полетел в Смоленск. Не потому ли в партии «Право и справедливость» теперь заявляют о "сомнительности проведённой Мацеревичем работы"?

            Правильно заявляют о своих подозрениях на брата Леха Качиньского! Жаль, что не обвиняют в этом также и преступное покрывательское участие самого Мацеревича!
            Татьяна
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 14:19
    По словам экс-министра обороны Польши, «имеются некоторые факты, указывающие на то, что самолёт начал разваливаться ещё до столкновения с берёзой».
    Этот тезис Мацеревич озвучивает уже не в первый раз, при этом фактически игнорируя главное: если, как он сам утверждает, на борту Ту-154 с Лехом Качиньским произошёл взрыв, то подозрения автоматически падают на тех, кто готовил борт к вылету в Польше, и косвенно на брата Леха Качиньского, который тогда не полетел в Смоленск. Не поэтому ли в партии «Право и справедливость» теперь заявляют о "сомнительности проведённой Мацеревичем работы"?
    никто не знает когда у них выборы? а то что-то 404 напоминает
    Angel_and_Demon
    1. Хагалаз Сегодня, 14:24
      Нееее. Польша это оригинальное и не повторимое (м)чудо.
      Хагалаз
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:28
        Цитата: Хагалаз
        Польша это оригинальное и не повторимое (м)чудо.

        не такое уж и оригинальное, но неповторимое это да, согласен
        Angel_and_Demon
  3. Masya Masya Сегодня, 14:27
    самолёт начал разваливаться ещё до столкновения с берёзой

    понял, что ни облететь, ни обойти и от ужаса развалился... lol
    Masya Masya
    1. Теренин Сегодня, 14:37
      У Мацеревича появились неопровержимые показания самой берёзы wink потому, что она была польским завербованным агентом lol
      Теренин
  4. Равик Сегодня, 14:31
    «имеются некоторые факты, указывающие на то, что самолёт начал разваливаться ещё до столкновения с берёзой».

    Именно поэтому в самолете все и обосрались...
    Равик
  5. assa67 Сегодня, 14:36
    ну ни как не угомонятся посполиты...признать ,что пьяный главком ВВС угробил президента-стыдно,а что сами подорвали-нет...ведь это русские нашептали....вообще не надо на месте крушения ничего делать,а то замахнулись пшеки на 300 га...а когда отказали,начали гнилоту свою лить...после того ,что с нашими памятниками у них делают-барабан с погремушками им...
    assa67
    1. роман66 Сегодня, 14:50
      hi так молчали бы, дятлы ые, давно забыли бы,как там , у Зощенко :" окромя того, кровь и теперя текеть, если, например, ежедневно сдирать болячки."
      роман66
      1. assa67 Сегодня, 14:59
        да шкуру бы с них ,Рома,содрать...слышал,они собрались стену на границе с нами строить?.... belay ...
        assa67
        1. роман66 Сегодня, 15:20
          это общеевропейский тренд, хай резвятся
          роман66
  6. Дормидонт Сегодня, 15:15
    Раз в год выкапывать дохлого близнеца и устраивать на его гниющих костях дикую разнузданную оргию давно стало хорошей польской забавной традицией
    Дормидонт
  7. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:09
    Качиньский на том свете матом кроет этих идиотов, пытающихся набрать политические очки, спекулируя его гибелью.
    Сатанисты и некроманты.
    Генерал Песчаных Карьеров
Картина дня