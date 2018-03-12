Rzeczpospolita о следствии по президентскому Ту-154: Это политическая игра вокруг Смоленска

Я не говорю, что это будет окончательный документ, но то, что он будет представлен – несомненно. Он будет включать информацию о том, что ранее скрыли русские. Например, некоторые данные после расшифровки бортовых самописцев.

В Польше продолжаются «пляски на костях» вокруг потерпевшего в 2010 году крушение авиалайнера Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту. На сей раз в польских СМИ обсуждается наметившийся кризис в отношениях между лидером правящей в Польше партии Ярославом Качиньским и экс-министром обороны Польши Антони Мацеревичем, назначенным после отставки с поста главы МО главой очередной комиссии по расследованию причин трагедии под Смоленском.В руководстве польской партии «Право и справедливость» заявили о том, что комиссия г-на Мацеревича «вряд ли представит к очередной годовщине трагедии под Смоленском полный отчёт», а если представит, то выводы будут "дублированием прежних". В газете Rzeczpospolita со ссылкой на источники в партии Я.Качиньского заявлено, что в апреле будет готова лишь попытка презентации о той деятельности, которую за последнее время следственная комиссия провела.Сам Мацеревич заявляет, что возглавляемая им группа в апреле представит «полноформатный документ» в виде отчёта на более чем сотню страниц.Мацеревич:По словам экс-министра обороны Польши, «имеются некоторые факты, указывающие на то, что самолёт начал разваливаться ещё до столкновения с берёзой».Этот тезис Мацеревич озвучивает уже не в первый раз, при этом фактически игнорируя главное: если, как он сам утверждает, на борту Ту-154 с Лехом Качиньским произошёл взрыв, то подозрения автоматически падают на тех, кто готовил борт к вылету в Польше, и косвенно на брата Леха Качиньского, который тогда не полетел в Смоленск. Не потому ли в партии «Право и справедливость» теперь заявляют о "сомнительности проведённой Мацеревичем работы"?В частности, в национальной прокуратуре Польше заявили, что «команда Мацеревича дублирует работу предшественников, ничего самостоятельно при этом не делая».Примечательно, что название материала о расследовании причин крушения Ту-154 под Смоленском польское изданиеназывает "Политической игрой вокруг Смоленска".