16:24 12 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Российские военные проведут инспекцию части территории Франции

Российские военные специалисты в течение 4-х дней совершат облет части территории Франции и посетят полигоны, передает Интерфакс сообщение Минобороны РФ.

Российские военные проведут инспекцию части территории Франции


С 12 по 15 марта в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию намеченного района на территории Франции,
говорится в релизе.


Сообщается, что «инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой там уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в пределах указанного района».

Площадь обследуемого района – около 18 тысяч кв. км.

«В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят полигоны, получат брифинги от командования формирований и воинских частей, а также о проводимом учении "Цитадель Жилбер 2018" на северо-западе Франции», – добавили в пресс-службе военного ведомства.

Напомним, Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности был принят 30 ноября 2011 года на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности. Целью документа является «осуществление мер укрепления доверия и безопасности для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 25

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Дормидонт Сегодня, 15:15
    Надеюсь - калибрами?
    Дормидонт
    1. Кроу Сегодня, 15:27
      Цитата: Дормидонт
      Надеюсь - калибрами?

      Вы что несёте? Франция - ядерная держава. Они и ответить могут. Не смертельно, но мало, уж точно, не покажется.
      С Европой сотрудничать нужно, выстраивать отношения супротив США. Они экономически штаты нагнуть могут.
      Кроу
      1. Чёрный Сегодня, 15:30
        Надеюсь - калибрами?
        Нет...там "Сатану" утилизировать собрались laughing
        Чёрный
      2. собаковод Сегодня, 15:50
        Кроу
        Вы что несёте? Франция - ядерная держава. Они и ответить могут. Не смертельно, но мало, уж точно, не покажется.
        С Европой сотрудничать нужно, выстраивать отношения супротив США. Они экономически штаты нагнуть могут.
        Да-да. Только что "нагнули". Продлили санкции против РФ и её граждан ещё на полгода!
        собаковод
  2. ul_vitalii Сегодня, 15:15
    А надо ли, сами с усами.
    ul_vitalii
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 15:20
    Помню в феврале 2004 к нам в бригаду приезжали натовцы , когда на полигоне из Смерчей вместо 70 км долбанули на 90 . Я тогда жаль в полях был ... Правда дальше ППД их не пустили..
    КВУ-НСвД
    1. rruvim Сегодня, 15:23
      Нарушение договора по РСМД...
      rruvim
    2. assa67 Сегодня, 15:26
      Виктор hi
      Цитата: КВУ-НСвД
      12 по 15 марта в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию намеченного района на территории Франции,

      не так давно в рамках этой программы мы пролетели над фашингтоном и еще где-то.....так до сих пор матрасии в коме лежит от перепуга..надеюсь,французы более вменяемы
      assa67
      1. assa67 Сегодня, 15:26
        пардон...половина матрасии)))))))
        assa67
      2. КВУ-НСвД Сегодня, 15:30
        Добрый день , Андрей hi В рамках этих программ взаимных проверок было много чего и судя по последним обоюдным сованиям палок в колёса - скоро их свернут до символического уровня ..
        КВУ-НСвД
        1. rruvim Сегодня, 15:49
          Пармезан и вино из Бордо... drinks
          rruvim
        2. assa67 Сегодня, 15:53
          в америке ,под "давлением общественности"полеты в рамках программы уже приостановлены
          assa67
          1. rruvim Сегодня, 16:09
            Это что, я не смогу на своём параплане взлететь? У нас в Канзасе всё отлично ! Жду утра...
            rruvim
            1. assa67 Сегодня, 16:13
              аппаратуру не забывайте!...доклад завтра к вечеру на ВО laughing
              assa67
  4. rruvim Сегодня, 15:22
    Интересно кого выберут на "инспекцию"? Там вино отменное...
    rruvim
    1. роман66 Сегодня, 15:27
      да уж! я бы инспекцию начал с винных подвалов - однозначно, прячут там что-то!
      роман66
    2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:37
      Лично мне их вино не нравится, а вот коньяк вещь)
      Генерал Песчаных Карьеров
  5. злой пиннокио Сегодня, 15:32
    а может как в 45 происпектировать на танках
    злой пиннокио
  6. Govorun Сегодня, 15:32
    Российские военные проведут инспекцию части территории Франции
    УХ КАК, а госдеп озаботился или пока не успел?!
    Govorun
  7. kit88 Сегодня, 15:39
    На фотке че, господа офицеры сели пульку расписать?
    kit88
    1. rruvim Сегодня, 15:45
      В "World of Tanks" однозначно... bully
      rruvim
  8. rruvim Сегодня, 15:47
    На фото один человек точно из Роскосмоса.
    rruvim
  9. MKPU-115 Сегодня, 15:50
    Кто не спрятался - мы не виноваты. А Империя Добра, по этому поводу, озабоченность еще не высказала?
    MKPU-115
  10. MKPU-115 Сегодня, 15:53
    Четыре дня явно маловато будет: вино, коньяк ,француженки, а работать когда?
    MKPU-115
  11. rruvim Сегодня, 15:54
    Вот ф-гею от "летунов". "Протащили" два ноутбука "DELL" и ничего не бояться. Что не знают, что всё "просчитывается"...?
    rruvim
Картина дня