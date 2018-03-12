Российские военные проведут инспекцию части территории Франции

С 12 по 15 марта в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию намеченного района на территории Франции,

Российские военные специалисты в течение 4-х дней совершат облет части территории Франции и посетят полигоны, передает Интерфакс сообщение Минобороны РФ.говорится в релизе.Сообщается, что «инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой там уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в пределах указанного района».Площадь обследуемого района – около 18 тысяч кв. км.«В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят полигоны, получат брифинги от командования формирований и воинских частей, а также о проводимом учении "Цитадель Жилбер 2018" на северо-западе Франции», – добавили в пресс-службе военного ведомства.Напомним, Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности был принят 30 ноября 2011 года на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности. Целью документа является «осуществление мер укрепления доверия и безопасности для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ».