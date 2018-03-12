На Украине началась охота на «пособников России»

Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательства подрывной работы против нашей страны

Служба безопасности Украины (СБУ) в понедельник, 12 марта, начала проводить в разных регионах страны обыски у предполагаемых пособников «страны-агрессора», сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в своем FacebookПо ее словам, ведомство проводит более 25 санкционированных обысков.— указала Гитлянская.Более подробная информация о результатах обысков будет обнародована на сайте СБУ после завершения всех необходимых процессуальных действий, пообещала Гитлянская.«Украинская правда» сообщает, что обыски начались в Киеве, Днепре (бывший Днепропетровск), Харькове и Одессе. Известно, что сотрудники СБУ пришли к журналисту Юрию Лукашину, проживающему в Киеве. «Страна.ua» указывает, что обыски у Лукашина осуществляются в рамках уголовного производства об «информационной агрессии» против Украины со стороны «неустановленных представителей Российской Федерации и оккупационных властей Крыма». Расследованием дела занимается прокуратура Автономной республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины, располагается в Киеве).Украина называет Россию «страной-агрессором» из-за ситуации вокруг Крыма и заявляет об участии российских войск в вооруженном противостоянии в Донбассе, передает "Лента.ru"