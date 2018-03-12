19:12 12 марта
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На Украине началась охота на «пособников России»

Служба безопасности Украины (СБУ) в понедельник, 12 марта, начала проводить в разных регионах страны обыски у предполагаемых пособников «страны-агрессора», сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в своем Facebook

По ее словам, ведомство проводит более 25 санкционированных обысков.

На Украине началась охота на «пособников России»



Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательства подрывной работы против нашей страны
— указала Гитлянская.

Более подробная информация о результатах обысков будет обнародована на сайте СБУ после завершения всех необходимых процессуальных действий, пообещала Гитлянская.

«Украинская правда» сообщает, что обыски начались в Киеве, Днепре (бывший Днепропетровск), Харькове и Одессе. Известно, что сотрудники СБУ пришли к журналисту Юрию Лукашину, проживающему в Киеве. «Страна.ua» указывает, что обыски у Лукашина осуществляются в рамках уголовного производства об «информационной агрессии» против Украины со стороны «неустановленных представителей Российской Федерации и оккупационных властей Крыма». Расследованием дела занимается прокуратура Автономной республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины, располагается в Киеве).

Украина называет Россию «страной-агрессором» из-за ситуации вокруг Крыма и заявляет об участии российских войск в вооруженном противостоянии в Донбассе, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: https://rusegodnya.ru/
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Комментарии 46

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  1. 210окв Сегодня, 15:44
    Неудивительно..Уничтожают Русский Мир...Когда же на них управа найдется?
    210окв
    1. Тралл Сегодня, 15:47
      Мобильный вертолетный отряд Авакова задействовали? Или все по старинке?smile
      Тралл
      1. Чёрный Сегодня, 15:48
        Год до выборов. Петя начал активную работу по подавлению любого инакомыслия. Так сказать, что подводит черту под тем, что любое недовольство будет властью признано и озвучено как "антиукраинская акция" и "пособничество стране-агрессору". Под это определение теперь можно подвести любые дейсвия против нынешней власти.
        Чёрный
        1. влад66 Сегодня, 17:04
          Служба безопасности Украины (СБУ) в понедельник, 12 марта, начала проводить в разных регионах страны обыски у предполагаемых пособников «страны-агрессора»

          Она и не прекращалась. request
          влад66
          1. Николай Фёдоров Сегодня, 18:02
            Цитата: влад66
            Служба безопасности Украины (СБУ) в понедельник, 12 марта, начала проводить в разных регионах страны обыски у предполагаемых пособников «страны-агрессора»

            Она и не прекращалась.

            А кто это - Она? Служба безопасности Украины? Тут, в тексте статьи , вроде бы других подходящих женского рода нет. Ознакомьте, пожалуйста, с полной мыслью.
            Николай Фёдоров
            1. влад66 Сегодня, 18:06
              Цитата: Николай Фёдоров
              Ознакомьте, пожалуйста, с полной мыслью

              Прошу прощения,в цитату вставить хотел вот это:
              На Украине началась охота на «пособников России»

              Вот тогда бы мысль была бы полной. hi
              Охота-слово женского рода. yes Прошу понять и простить. hi
              влад66
        2. taiga2018 Сегодня, 17:35
          Цитата: Чёрный
          Год до выборов. Петя начал активную работу по подавлению любого инакомыслия.

          это больше похоже на зачистку тылов перед крупномасштабной военной операцией...
          taiga2018
      2. 210окв Сегодня, 15:51
        Я хотел бы видеть сей"отряд" во время эвакуации..Как в Сайгоне.Скрыши амерзского посольства.
        Цитата: Тралл
        Мобильный вертолетный отряд Авакова задействовали? Или все по старинке?smile
        210окв
        1. Чёрный Сегодня, 15:54
          Селяне,вам бесплатный совет,как разжиться laughing Займи денег у соседа , подкинь ему Георгиевскую ленточку и позвони в СБУ. laughing
          Чёрный
          1. Тралл Сегодня, 15:58
            Цитата: 210окв
            во время эвакуации

            Может и не понадобиться...

            Расстрел четы Чаушеску в 1989
            Тралл
            1. Sergej1972 Сегодня, 16:29
              При всех заморочках и при том, что им пора было уходить из власти, чета Чаушеску не заслужила такой конец.
              Sergej1972
            2. 210окв Сегодня, 17:08
              Я бы не стал ставить параллели с этим убийством..Они что,совершили госизмену?Убивали кого?Одни негодяи устроили переворот,другие негодяи обстряпали "судилище"..Это все следствие измены меченного..Он не только один СССР развалил но и весь соцлагерь..Подвёл к суду,а кое кого и к стенке ни за что..Гаденыш редкостный..
              Цитата: Тралл
              Цитата: 210окв
              во время эвакуации

              Может и не понадобиться...

              Расстрел четы Чаушеску в 1989
              210окв
          2. Silvestr Сегодня, 15:58
            Цитата: Чёрный
            Селяне,вам бесплатный совет,как разжиться laughing Займи денег у соседа , подкинь ему Георгиевскую ленточку и позвони в СБУ

            к этому все и идет.У меня знакомая -бабушка, там есть. Так вот ее дочка запретила бубушке песни учитьс внучкой на русском языке.
            Silvestr
            1. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:54
              не поможет,как жаренный петух по заду простучит,моментом сразу русский вспоминают,причем лвовяне быстрей всех))
              Ратник с пулеметом
          3. НасРать Сегодня, 15:59
            Спрос на донос! wassat
            НасРать
          4. poquello Сегодня, 16:23
            Цитата: Чёрный
            Селяне,вам бесплатный совет,как разжиться laughing Займи денег у соседа , подкинь ему Георгиевскую ленточку и позвони в СБУ. laughing

            этт сочувствующий , надо ещё триколорную ленточку - тада террорист
            poquello
        2. volodya Сегодня, 15:58
          Как же это, я незнаю? В европейском, страшно демократическом ,почти государстве? Не может быть!
          volodya
        3. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:49
          на авианосцах тоже весело было в этот момент))
          Ратник с пулеметом
      3. LSA57 Сегодня, 16:27
        Цитата: Тралл
        Мобильный вертолетный отряд Авакова задействовали? Или все по старинке?

        да ничего там не меняется, застой
        LSA57
        1. глум Сегодня, 17:18
          что вы всякую ахинею сюда тулите????
          глум
          1. LSA57 Сегодня, 17:42
            Цитата: глум
            что вы всякую ахинею сюда тулите????

            в чём??? не я это написал, ваш земляк. или только на цензоре правду пишут?
            LSA57
            1. глум Сегодня, 17:46
              та на заборах тоже пишут, так что верить всему что пишут??? зайдите к нему на фейсбук и почитайте. нет так таких сообщений.
              глум
    2. лаврентий павлович Сегодня, 16:31
      Цитата: 210окв
      Неудивительно..Уничтожают Русский Мир...Когда же на них управа найдется?

      Ну и сколько будет Русский Мир терпеть бандеровщину, уже давно пора ввести войска и вырезать этих нацистских уродов, именно уничтожить. Не повторять ошибку Сталина, он слишком многих помиловал, а теперь мы расхлебываем. Я не кровожадный, но по другому нельзя, иначе "коричневая чума", расползаясь как опухоль уничтожит миллионы. Решать Украинский вопрос все равно придется именно России, так чего ждать, одной санкцией больше или меньше.
      лаврентий павлович
      1. taiga2018 Сегодня, 17:31
        Цитата: лаврентий павлович
        одной санкцией больше или меньше.

        это простому народу так,а вот "элита" очень страдает от них и готова сдать всех,лишь бы добиться их отмены...
        taiga2018
    3. ОБЕРЕГ Сегодня, 16:40
      Цитата: 210окв
      Неудивительно.

      А это называется двумя очень ёмкими словами-ГЕНОЦИД и РЕПРЕССИИ.
      ОБЕРЕГ
  2. bankirchik34 Сегодня, 15:44
    Демократическая, независимая, европейская страна, что тут еще добавить) Свобода слова и все такое.
    bankirchik34
    1. 210окв Сегодня, 15:46
      Нет там свободы слова..Попробуйте ТАМ написать что нибудь в поддержку России.Это у нас свобода и вседозволенность..Всяким навальным,каспаровым,собчакам и иже с ними.
      Цитата: bankirchik34
      Демократическая, независимая, европейская страна, что тут еще добавить) Свобода слова и все такое.
      210окв
    2. Чёрный Сегодня, 15:49
      Все, кто против нынешней влады - пособники РФ. Всех в тюрьму. Кстати, сколько уже отсидел винничанин за то, что порвал портрет самого гуманного и демократичного президента в мире?
      Чёрный
  3. Masya Masya Сегодня, 15:46
    началась охота

    не началась, а продолжается с усиленным рвением...
    Masya Masya
  4. MKPU-115 Сегодня, 15:55
    "началась охота на «пособников России»" - а она и не прекращалась никогда, у них свобода же.
    MKPU-115
  5. Romario_Argo Сегодня, 15:57
    пускай лучше начнёт со своих Генералов - и форсирует события (!)
    так будет быстрее, и наконец то в Украине, всё закончится (!)
    чё простых людей просто так терроризировать
    а так Одесский военный округ целиком и разом войдёт в Киев, и Петя свалит сразу в Майами
    Romario_Argo
  6. ИмПерц Сегодня, 15:57
    Может сразу надо было газом травить?
    Пол-Украины протравить и проблема сепаратизма решена.
    ИмПерц
  7. MKPU-115 Сегодня, 16:00
    "обыски у Лукашина осуществляются в рамках уголовного производства об «информационной агрессии»" - вот и новую статью сляпали "информационная агрессия" , можно "наших не братьев" по такой статейке пачками упрятывать.
    MKPU-115
  8. Сергей-8848 Сегодня, 16:02
    Друг дружку перекусают на основе накопившихся друг на друга (враг на врага) компроматов. В итоге половина бандеровцев уже будет в тюрьмах сидеть, работы вполовину меньше.
    Сергей-8848
  9. mavrus Сегодня, 16:11
    Цитата: Сергей-8848
    Друг дружку перекусают на основе накопившихся друг на друга (враг на врага) компроматов. В итоге половина бандеровцев уже будет в тюрьмах сидеть, работы вполовину меньше.

    Да бандеровцев пусть хоть пачками без суда и следствия расстреливают. Но скольких нормальных людей эти упыри, пока не сбежат, замордуют?
    mavrus
  10. бухой лесник Сегодня, 16:14
    вор должен сидеть,
    оккупант должен висеть
    бухой лесник
  11. синоби Сегодня, 16:17
    Времени у бандеры всё меньше.Снег сойдёт,грязь подсохнет и завертится мясорубка по новой.Им бы сейчас начать,да кишка тонка.
    синоби
  12. Дормидонт Сегодня, 16:41
    Окраина давно нуждается в калибровке
    Дормидонт
  13. Altona Сегодня, 16:48
    Цитата: лаврентий павлович
    Не повторять ошибку Сталина, он слишком многих помиловал, а теперь мы расхлебываем. Я не кровожадный, но по другому нельзя, иначе "коричневая чума", расползаясь как опухоль уничтожит миллионы. Решать Украинский вопрос все равно придется именно России, так чего ждать, одной санкцией больше или меньше.

    ----------------------------
    Хрущев помиловал...А в остальном вы правы, все равно придется давить эту коричневую чуму.
    Altona
  14. КОТ БАЮН Сегодня, 16:59
    Лелею надежду, что вскоре те же бандерлоги будут искать пособников теперешней укрохунты. От всей души и с величайшим рвением...
    Одно расстраивает, что надежда дохнет в последнюю очередь...
    КОТ БАЮН
    1. assa67 Сегодня, 17:24
      Василий,приветствую hi ...
      Цитата: КОТ БАЮН
      Украина называет Россию «страной-агрессором» из-за ситуации вокруг Крыма и заявляет об участии российских войск в вооруженном противостоянии в Донбассе, передает "Лента.ru"

      assa67
  15. Ирек Сегодня, 17:33
    История повторяется. ..
    Ирек
  16. Опер Сегодня, 17:43
    А куда можно на СБУ И ВСУ донос написать? Может подскажет кто? Хочу сообщить-сотрудники этих структур совершенно наглым образом используют оружие и элименты экипировки страны агрессора! Постоянно! Прошу срочно принять меры!
    Опер
  17. Ingvar0401 Сегодня, 17:48
    «Украинская правда» сообщает
    Правильнее писать "Украинская кривда"....
    Ingvar0401
  18. armourer Сегодня, 18:51
    Стукачей как грязи
    armourer
  19. DEZINTO Сегодня, 19:02
    А Европа такая - "всё нормально на Украине вовсе не 1933 год".....

    Ближе к выборам Порошенко наверное подпалит Раду,.....и понеслось.....
    DEZINTO
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