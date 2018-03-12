19:14 12 марта
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«Калашников» начал строительство катеров БК-16 для Росгвардии

Концерн "Калашников" приступил к строительству быстроходных десантных катеров БК-16 для Росгвардии, церемония закладки первого такого катера прошла на судостроительном заводе "Рыбинская верфь", сообщается на сайте "Калашников.медиа".

«Калашников» начал строительство катеров БК-16 для Росгвардии


В церемонии приняли участие заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко и генеральный директор компании «Рыбинская верфь» Сергей Антонов, представители Концерна «Калашников» работники верфи. В торжественной обстановке генерал-лейтенант Сергей Милейко и Сергей Антонов прикрутили памятную табличку к секции будущего катера БК-16.




Скоростной десантный катер БК-16 является одним из лучших отечественных судов своего класса, разработанных за последнее время. Характерными особенностями катера являются возможность перемещения с высокой скоростью, наличие крупного десантного отсека, а также возможность подхода непосредственно к берегу с последующей высадкой бойцов. В зависимости от пожеланий заказчика, мы можем поставлять технику в различных вариантах комплектации под решение конкретных войсковых задач
- прокомментировал Сергей Антонов, генеральный директор АО «Рыбинская верфь».

Катера проекта БК-16 предназначены для проведения операций в прибрежной зоне, перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье и его огневой поддержки, медицинской эвакуации, оказания помощи терпящим бедствие, борьбы с пиратством и терроризмом.

До конца года, по словам замдиректора Росгвардии, ведомство планирует получить несколько катеров БК-16.

Использованы фотографии: https://kalashnikov.media/
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Комментарии 17

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  1. Тралл Сегодня, 16:35
    Брат пелловского Раптора и потомок шведского CB90
    Тралл
    1. svp67 Сегодня, 16:42
      Цитата: Тралл
      Брат пелловского Раптора и потомок шведского CB90

      Да, он такой... Мне понравилось, что будут строить быстро. В марте заложили и уже в этом году Росгвардия получит несколько катеров.
      svp67
      1. Андрей К Сегодня, 16:56
        ...Концерн "Калашников" приступил к строительству быстроходных десантных катеров БК-16 для Росгвардии...

        Укомплектовывают охрану Крымского моста. Как раз к открытию.
        Директор Росгвардии Виктор Золотов на заседании в Совете Федерации:
        ...В структуре Росгвардии появится новое соединение, в обязанности которого будет входить охрана Крымского моста. Согласно существующим планам, в 2019 году транспортный переход свяжет полуостров и материковую Россию автобусной дорогой и железнодорожным полотном.
        Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности транспортного перехода через Керченский пролив предстоит сформировать новое соединение — морскую бригаду...
        Андрей К
        1. assa67 Сегодня, 17:04
          Андрей,приветствую hi вот"Калашников"развернулся!...скоро и самолеты начнет делать,за беспилотники уже принялся....а заявленная скорость постройки катеров впечатляет
          Цитата: Андрей К
          До конца года, по словам замдиректора Росгвардии, ведомство планирует получить несколько катеров БК-16.
          assa67
          1. Андрей К Сегодня, 17:11
            Будь здрав тёзка hi
            ...вот"Калашников"развернулся!...
            ...заявленная скорость постройки катеров впечатляет...

            Молодцы - открыли цеха, людей набрали. Все при деле.
            Постучим по столу, чтоб скорость постройки, не повлияла на качество.
            Чтоб в случае чего - ребятишки могли без неожиданностей, майданутый "москитный флот" пришвартовать на вечную стоянку.
            Андрей К
            1. assa67 Сегодня, 17:18
              "Калашников"-это и есть знак качества,не думаю,что посрамят марку....
              а вот бандерложьи лодки действительно надо
              Цитата: Андрей К
              пришвартовать на вечную стоянку.
              assa67
          2. APASUS Сегодня, 17:48
            Цитата: assa67
            вот"Калашников"развернулся!...скоро и самолеты начнет делать,за беспилотники уже принялся....а заявленная скорость постройки катеров впечатляе

            Посмотрите на эту информацию с другой стороны.
            Верфи стоят без заказов ,а Калашников вдруг начал строить катера.Вот если бы это был например заказ для Катара катеров на 300 ,я бы радовался.А так это просто у Калашникова есть кто то на верху для перенаправления этого заказа .
            Сейчас полно проблем по производству того же оружия.Пожалуйста выпускай оружие для (беспилотных систем,датчики контроля температуры ствола,контроля боеприпасов в ленте ,автоматические системы прицеливания,кому как не Калашникову производить данное вооружение! Ан нет,Калашников занят кораблями ,БПЛА ,роботами ,а по сути распилом военного бюджета.
            Кто на верху очень сильно вливает деньги в очередную мега корпорацию и заказы туда похоже попадают без тендера,на эти катера,я вот не слышал что был тендер и выиграли сразу две компании.
            APASUS
            1. assa67 Сегодня, 18:00
              Цитата: APASUS
              Верфи стоят без заказов ,а Калашников вдруг начал строить катера

              кто Вам сказал что верфи стоят?...загружены под завязку...а Катар подождет-пока и самим эти катера пригодятся...так что Ваш скепсис неуместен,а про распилы бюджетов и того что действительно,по вашему,нужно слушать надоело...повторюсь,убирайте со стола методички ,думайте сами...
              assa67
            2. XXXIII Сегодня, 18:16
              Цитата: APASUS
              Цитата: assa67
              вот"Калашников"развернулся!...скоро и самолеты начнет делать,за беспилотники уже принялся....а заявленная скорость постройки катеров впечатляе

              Посмотрите на эту информацию с другой стороны.
              Верфи стоят без заказов ,а Калашников вдруг начал строить катера.Вот если бы это был например заказ для Катара катеров на 300 ,я бы радовался.А так это просто у Калашникова есть кто то на верху для перенаправления этого заказа .
              Сейчас полно проблем по производству того же оружия.Пожалуйста выпускай оружие для (беспилотных систем,датчики контроля температуры ствола,контроля боеприпасов в ленте ,автоматические системы прицеливания,кому как не Калашникову производить данное вооружение! Ан нет,Калашников занят кораблями ,БПЛА ,роботами ,а по сути распилом военного бюджета.
              Кто на верху очень сильно вливает деньги в очередную мега корпорацию и заказы туда похоже попадают без тендера,на эти катера,я вот не слышал что был тендер и выиграли сразу две компании.

              А кто такие малые катера готов производить на сегодняшний день? Верфи и так заняты своими делами, строят многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны. Да и это очень маленький заказ для верфей, больше выглядит как штучное изделия для разных целей. Пусть "Калашников" делает раз у него есть для этого все, видимо его разработка, купили патент у шведов и собрали для себя, своими мощностями....
              XXXIII
    2. Stas157 Сегодня, 17:10
      Цитата: Тралл
      Брат пелловского Раптора и потомок шведского CB90

      Меньше, проще, дешевле... Переработанный проект, и лицензию платить не надо. Я так понял.
      Stas157
    3. Тикси-3 Сегодня, 17:44
      Цитата: Тралл
      и потомок шведского CB90

      вот вот....а в статье белеберда -"катер БК-16 является одним из лучших отечественных судов своего класса, разработанных за последнее время"
      Тикси-3
  2. Ingvar0401 Сегодня, 16:46
    Цитата: Тралл
    Брат пелловского Раптора и потомок шведского CB90

    Согласен. На шведском бывать и ходить приходилось, на нашем пока нет. Но по слухам на БФ два таких уже есть...
    Ingvar0401
  3. злой пиннокио Сегодня, 16:56
    я думал калашников автоматы делает а они еще катера штампуют
    злой пиннокио
    1. svp67 Сегодня, 17:03
      Цитата: злой пиннокио
      я думал калашников автоматы делает а они еще катера штампуют

      Мало того, он еще и БПЛА "крестиком вышивает" .
      svp67
      1. Alexey RA Сегодня, 17:06
        Цитата: svp67
        Мало того, он еще и БПЛА "крестиком вышивает" .

        И ПТУР тоже - "Вихрь-1".
        Alexey RA
        1. тлауикол Сегодня, 17:17
          я в Мексике Комбатботы видел, так у них еще и спиннинги есть good
          Цитата: Alexey RA
          Цитата: svp67
          Мало того, он еще и БПЛА "крестиком вышивает" .

          И ПТУР тоже - "Вихрь-1".
          тлауикол
      2. злой пиннокио Сегодня, 17:08
        может он еще и танцевать может
        злой пиннокио
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