«Калашников» начал строительство катеров БК-16 для Росгвардии

Скоростной десантный катер БК-16 является одним из лучших отечественных судов своего класса, разработанных за последнее время. Характерными особенностями катера являются возможность перемещения с высокой скоростью, наличие крупного десантного отсека, а также возможность подхода непосредственно к берегу с последующей высадкой бойцов. В зависимости от пожеланий заказчика, мы можем поставлять технику в различных вариантах комплектации под решение конкретных войсковых задач

Концерн "Калашников" приступил к строительству быстроходных десантных катеров БК-16 для Росгвардии, церемония закладки первого такого катера прошла на судостроительном заводе "Рыбинская верфь", сообщается на сайте "Калашников.медиа".В церемонии приняли участие заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко и генеральный директор компании «Рыбинская верфь» Сергей Антонов, представители Концерна «Калашников» работники верфи. В торжественной обстановке генерал-лейтенант Сергей Милейко и Сергей Антонов прикрутили памятную табличку к секции будущего катера БК-16.- прокомментировал Сергей Антонов, генеральный директор АО «Рыбинская верфь».Катера проекта БК-16 предназначены для проведения операций в прибрежной зоне, перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье и его огневой поддержки, медицинской эвакуации, оказания помощи терпящим бедствие, борьбы с пиратством и терроризмом.До конца года, по словам замдиректора Росгвардии, ведомство планирует получить несколько катеров БК-16.