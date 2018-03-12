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Гонка-2018. Грудинин - за отмену моратория на смертную казнь, Собчак называет оппонентов клоунами
Кандидат в президенты России Павел Грудинин посетил эфир радиостанции «Эхо Москвы», где стал гостем программы "A-Team". И если ранее Грудинина (до вступления в предвыборную гонку) воспринимались аудиторией «Эха» в достаточной степени нейтрально, то теперь его заявления вызывают настоящую бурю эмоций.
Одно из высказываний кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, особенно взбудоражило аудиторию. По словам кандидата от КПРФ, в КПРФ не входящего, он выступает за отмену моратория на смертную казнь в отношении маньяков и педофилов.
Из заявления Грудинина:
Напомним, что в России действует мораторий на смертную казнь в отношении всех категорий осужденных преступников. Смертная казнь заменяется пожизненным сроком заключения.
Другой кандидат в президенты России – Ксения Собчак – в очередной раз привлекла к себе особое внимание в ходе дебатов. Выступая в эфире телеканала ТВЦ, она фактически назвала большинство россиян, приходящих с 2000 года на выборы, «лохами».
Цитата:
Такое заявление Собчак сделала после того, как другой кандидат – Владимир Жириновский – продемонстрировал в студии ранее вышедшую книгу Ксению Собчак «Энциклопедия лоха».
Видео с 22:25:
Одно из высказываний кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, особенно взбудоражило аудиторию. По словам кандидата от КПРФ, в КПРФ не входящего, он выступает за отмену моратория на смертную казнь в отношении маньяков и педофилов.
Из заявления Грудинина:
Я за то, чтобы снять мораторий для педофилов, для маньяков.
Напомним, что в России действует мораторий на смертную казнь в отношении всех категорий осужденных преступников. Смертная казнь заменяется пожизненным сроком заключения.
Другой кандидат в президенты России – Ксения Собчак – в очередной раз привлекла к себе особое внимание в ходе дебатов. Выступая в эфире телеканала ТВЦ, она фактически назвала большинство россиян, приходящих с 2000 года на выборы, «лохами».
Цитата:
По поводу «лохов» и прочего. Если люди 18 лет выбирают одну и ту же власть, не понимая, к чему это всё приводит, то как же ещё они называются? Нас лишили права голосовать. У нас как бы выборы. Я пришла наоборот сказать, не будьте лохами, которые приходят в казино в надежде выиграть золотой ключик. Вас разводят на выборы, когда на самом деле никакого выбора нет. Вам представляют вот этих клоунов (показывает на других участников дебатов, - прим. «ВО»), чтобы показать, как будто бы реальные выборы.
Такое заявление Собчак сделала после того, как другой кандидат – Владимир Жириновский – продемонстрировал в студии ранее вышедшую книгу Ксению Собчак «Энциклопедия лоха».
Видео с 22:25:
Использованы фотографии: ТВЦ
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