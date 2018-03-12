Гонка-2018. Грудинин - за отмену моратория на смертную казнь, Собчак называет оппонентов клоунами

Я за то, чтобы снять мораторий для педофилов, для маньяков.

По поводу «лохов» и прочего. Если люди 18 лет выбирают одну и ту же власть, не понимая, к чему это всё приводит, то как же ещё они называются? Нас лишили права голосовать. У нас как бы выборы. Я пришла наоборот сказать, не будьте лохами, которые приходят в казино в надежде выиграть золотой ключик. Вас разводят на выборы, когда на самом деле никакого выбора нет. Вам представляют вот этих клоунов (показывает на других участников дебатов, - прим. «ВО»), чтобы показать, как будто бы реальные выборы.