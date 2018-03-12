21:18 12 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Гонка-2018. Грудинин - за отмену моратория на смертную казнь, Собчак называет оппонентов клоунами

Кандидат в президенты России Павел Грудинин посетил эфир радиостанции «Эхо Москвы», где стал гостем программы "A-Team". И если ранее Грудинина (до вступления в предвыборную гонку) воспринимались аудиторией «Эха» в достаточной степени нейтрально, то теперь его заявления вызывают настоящую бурю эмоций.

Одно из высказываний кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, особенно взбудоражило аудиторию. По словам кандидата от КПРФ, в КПРФ не входящего, он выступает за отмену моратория на смертную казнь в отношении маньяков и педофилов.

Из заявления Грудинина:
Я за то, чтобы снять мораторий для педофилов, для маньяков.



Напомним, что в России действует мораторий на смертную казнь в отношении всех категорий осужденных преступников. Смертная казнь заменяется пожизненным сроком заключения.

Другой кандидат в президенты России – Ксения Собчак – в очередной раз привлекла к себе особое внимание в ходе дебатов. Выступая в эфире телеканала ТВЦ, она фактически назвала большинство россиян, приходящих с 2000 года на выборы, «лохами».

Гонка-2018. Грудинин - за отмену моратория на смертную казнь, Собчак называет оппонентов клоунами


Цитата:
По поводу «лохов» и прочего. Если люди 18 лет выбирают одну и ту же власть, не понимая, к чему это всё приводит, то как же ещё они называются? Нас лишили права голосовать. У нас как бы выборы. Я пришла наоборот сказать, не будьте лохами, которые приходят в казино в надежде выиграть золотой ключик. Вас разводят на выборы, когда на самом деле никакого выбора нет. Вам представляют вот этих клоунов (показывает на других участников дебатов, - прим. «ВО»), чтобы показать, как будто бы реальные выборы.


Такое заявление Собчак сделала после того, как другой кандидат – Владимир Жириновский – продемонстрировал в студии ранее вышедшую книгу Ксению Собчак «Энциклопедия лоха».

Видео с 22:25:

Использованы фотографии: ТВЦ
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 153

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Ингвар 72 Сегодня, 18:18
    А кто против смертной казни - маньяки педофилы? belay
    П.С. И кстати, никто кроме Грудинина прогрессивную шкалу налогообложения не предлагает.
    Ингвар 72
    1. Chertt Сегодня, 18:24
      Цитата: Ингвар 72
      И кстати, никто кроме Грудинина прогрессивную шкалу налогообложения не предлагает

      В команде "Темнейшего" предлагали (не помню фамилию) Трех ступенчатую шкалу
      Chertt
      1. Ингвар 72 Сегодня, 18:26
        Цитата: Chertt
        предлагали

        Но воз и ныне там. request Боятся наверное, что Депардье от гражданства откажется. laughing
        Ингвар 72
        1. faiver Сегодня, 19:35
          какая потеря для общества laughing
          faiver
          1. Охотовед 2 Сегодня, 20:43
            Ксюша хочет - чтоб в Дом 2
            Погрузилась - Вся страна!
            Жириновский - отжигает
            И Явлинский - чёт комлает!
            ВВП - грозит успехом, нам военным и на этом
            Фоне что-то говорит...
            Что - страна, зерно продала
            Только легче кому стало?
            За - продукты, платим втрое
            Медицина - поневоле
            Олигархи - расплодились
            Бедные ....
            Не в пост - постились.
            И кого РОССИЯ - МАТЬ!
            Мне прикажешь выбирать?
            Чтобы - детям было лучше
            Образованность - не худшей?

            Вот же мудрость Русских (блин)
            Куда кинешь - ВСЮДУ КЛИН!

            С уважением А.А
            Охотовед 2
        2. Silvestr Сегодня, 20:41
          Цитата: Ингвар 72
          Боятся наверное, что Депардье от гражданства откажется.

          разговаривал с местными из Саранска- больше никто и никогда его в Саранске не видал. Недавно читал- новое гражданство принял- ну ни как налоги платить дома не хочет!
          Silvestr
      2. 210окв Сегодня, 18:49
        Шкалу педофилов и маньяков?Один критерий-посетители и сотрудники "Эха".Грудинин туда пришел зря..
        Цитата: Chertt
        Цитата: Ингвар 72
        И кстати, никто кроме Грудинина прогрессивную шкалу налогообложения не предлагает

        В команде "Темнейшего" предлагали (не помню фамилию) Трех ступенчатую шкалу
        210окв
        1. assa67 Сегодня, 19:04
          и куда эти кандидаты пришли? на "эхо"...позорняк...какой груда на фиг коммунист?такой же либераст
          assa67
          1. Tatanka Yotanka Сегодня, 19:37
            Цитата: assa67
            и куда эти кандидаты пришли? на "эхо"...позорняк

            худое дерево -дает худой плод, плоть от плоти вскормленное "народным достоянием" ближайшего эффективного, попробуйте обвинить власть в политическом мазохизме fellowили такой же либераст?

            Tatanka Yotanka
            1. assa67 Сегодня, 19:45
              эва,батенька,куда Вас занесло...немного внятней можно выразиться?
              assa67
              1. Tatanka Yotanka Сегодня, 19:59
                Цитата: assa67
                немного внятней можно выразиться?

                эхо москвы финансирует газпром fellow
                Tatanka Yotanka
                1. assa67 Сегодня, 20:06
                  действительно?вот уж не знал...а "Газпром"в курсе?
                  assa67
                  1. Tatanka Yotanka Сегодня, 20:12
                    Цитата: assa67
                    действительно?

                    ну что Вы уж врага надо знать или как теперь называть, либеральный друг))) https://ria.ru/society/20160512/1431990104.html
                    Tatanka Yotanka
                  2. Silvestr Сегодня, 20:43
                    Цитата: assa67
                    "Газпром"в курсе?

                    конечно.С ноября 2001 года радиостанция является частью холдинга «Газпром-медиа».
                    Silvestr
          2. Ингвар 72 Сегодня, 19:46
            Цитата: assa67
            и куда эти кандидаты пришли? на "эхо"...позорняк.

            Согласен, позорище! Шойгу аж дважды опозорился, в 2008-м и 2013-м! wassat
            Ингвар 72
            1. assa67 Сегодня, 19:49
              таки 5 лет косяков нет lol
              assa67
              1. Svarog51 Сегодня, 20:42
                таки 5 лет косяков нет

                Андрей, а ведь ждут от него вот это.
                wink
                Svarog51
        2. Vita VKO Сегодня, 20:22
          Цитата: 210окв
          Шкалу педофилов и маньяков?Один критерий-посетители и сотрудники "Эха".Грудинин туда пришел зря..

          Убийство это грех, за исключением если вы оборонялись или спасали жизни других людей. Политик или государство берущее на себя "ответственность" Бога само себя проклинает. Если есть возможность сохранить жизнь без ущерба для безопасности общества, то нужно стараться сохранять. Вы просто не представляете, как каются некоторые пожизненно-заключенные. Только безбожники могут ратовать за смертную казнь.
          Vita VKO
          1. Ингвар 72 Сегодня, 20:38
            Цитата: Vita VKO
            только безбожники могут ратовать за смертную казнь.

            А оставлять в живых того, кто может забрать чужие жизни по божески? belay
            Ингвар 72
          2. cast iron Сегодня, 21:13
            ЭТО только до тех пор пока отмороз не убъет или не покалечет твоих родных и близких. ТВОИХ.
            cast iron
        3. МЮД Сегодня, 20:37
          Да он бы и рад прийти на 1 и на Россия1, так власть боится его пускать туда, хоть какая то альтернатива
          Дебаты не в счет, за 2 минуты не сказать ни оппонента выслушать.
          МЮД
      3. Альф Сегодня, 20:15
        Цитата: Chertt
        В команде "Темнейшего" предлагали (не помню фамилию) Трех ступенчатую шкалу

        Было, было. Причем предлагали такую шкалу, что олигархи, друганы вована, оставались при 13%.
        Альф
        1. Комментарий был удален.
    2. taiga2018 Сегодня, 18:26
      Цитата: Ингвар 72
      А кто против смертной казни

      сам же и Грудинин,если бы был избран президентом тут же пошел бы на попятную и как модно говорить завуалировал бы своё предвыборное обещание,а то ведь в Европе,где его денежки находятся и сыночки живут могут не понять...
      taiga2018
      1. Ингвар 72 Сегодня, 18:36
        Цитата: taiga2018
        если бы был избран президентом тут же пошел бы на попятную

        Ключевое слово - БЫ! good
        Цитата: taiga2018
        где его денежки находятся

        Швейцария ответила на запрос, и указала, что у Грудинина на 31.12.2017-го БЫЛО 13 счетов на общую сумму около 1 млн. долларов. Об этом сказала Памфилова, вчера в вечерних Вестях. Сейчас счета закрыты, и ни ЦИК, никто другой не может доказать обратное.
        А по поводу сыночков - напишите в поисковике "дети чиновников за границей", будете "приятно" удивлены количеству детей членов Единой России и совета федерации за бугром. wink
        Ингвар 72
        1. taiga2018 Сегодня, 18:47
          Цитата: Ингвар 72
          дети чиновников за границей

          так поэтому эти чиновники и не предлагают такие меры,да и Грудинин не предлагал бы,но чего не сделаешь ради привлечения голосов избирателей...ещё раз повторюсь,в случае избрания он просто "забудет" про это обещание,а когда будут задавать неудобный вопрос будет просто игнорировать как он уже это делает...
          taiga2018
          1. cast iron Сегодня, 21:14
            Поэтому голосуем дальше за Путина и ЕдРо. Народ ел кактус, давился от боли, но все равно ел кактус)))
            cast iron
        2. SOF Сегодня, 19:17
          Цитата: Ингвар 72
          Сейчас счета закрыты, и ни ЦИК, никто другой не может доказать обратное

          ... да ладно... Швейцария и доказывает, что ... ни фига не закрыты... О чем и будет отражено, вклейкой, на информационных листах, на избирательных участках. Хотя, чего проще может быть...принеси справку-счет из швейцарского же банка о том, что перевел активы в банки РФ и обнародуй эту справку, да хоть в соцсетях... Ну так ведь нет же!!!; Нам проще с трибун КПРФ кричать, что все это - ПРОВОКАЦИЯ!!!... Это все вбросы, кровавой, вороватой власти, призванные, только лишь, опорочить непорочного кандидата!!!...
          Вам самим-то не смешно подобные отмазки слышать?
          Куда бабосики-то делись? Растворились? На благотворительность ушли? Пропились? Где деньги Зин???
          А детишек, не каких-то там чиновников, на которых вы пенять привыкли, а конкретно президента целого государства всегда можно взять за иички. По умолчанию... И тогда, если он отец, а не кукушка - крути им, аки флюгером, в любую доступную сторону...

          Вам шоры, чтоль, на голову одели....чес слово. Мозг включите....в конце-то концов.....
          SOF
          1. Ингвар 72 Сегодня, 20:12
            Цитата: SOF
            Швейцария и доказывает, что ... ни фига не закрыты.

            Слова Памфиловой ВНИМАТЕЛЬНО послушайте, во вчерашних вестях говорила.
            Цитата: SOF
            А детишек, не каких-то там чиновников

            Песков, помощник президента не какой нибудь чиновник. Сын, если не ошибаюсь в Лондоне. Дочь Лаврова живет в США. Илья Медведев заявил, что обучение будет продолжать в США. У Якунина дети живут в Швейцарии и в Англии.
            Все вы нафиг "потреоты", нет на вас морской пехоты.
            Ингвар 72
            1. Silvestr Сегодня, 20:46
              Цитата: Ингвар 72
              Сын, если не ошибаюсь в Лондоне.

              и судим там за разбой (боюсь ошебится)
              Цитата: Ингвар 72
              У Якунина дети живут в Швейцарии и в Англии.

              и сам туда уехал вместе с "честнозаработанными"
              Silvestr
              1. kush62 Сегодня, 21:05
                Silvestr Сегодня, 20:46 ↑ Новый
                Цитата: Ингвар 72
                Сын, если не ошибаюсь в Лондоне.

                и судим там за разбой (боюсь ошебится)
                Смотрел когда-то фильм " Ошебка резидента " laughing laughing laughing
                kush62
        3. sir_obs Сегодня, 19:21
          Да фгрулинин просто на президента не тянет. Ни держаться не умеет, ни говорить, а про внешнюю политику вооьще не слышал никогла. Слвхозьу негт передовой? Ну так пусть и занимается совхозами, а президент из него никакой.
          sir_obs
          1. Альф Сегодня, 20:18
            Цитата: sir_obs
            Да фгрулинин просто на президента не тянет. Ни держаться не умеет, ни говорить, а про внешнюю политику вооьще не слышал никогла. Слвхозьу негт передовой?

            Вы по русски пишите, а то непонятный набор слов получается.
            Альф
          2. cast iron Сегодня, 21:15
            Вы на Путина образца 2000 года посмотрите. Он и разговаривать то толком не мог. Научился.
            cast iron
      2. Альф Сегодня, 20:16
        Цитата: taiga2018
        тут же пошел бы на попятную и

        Откуда известно ?
        Альф
    3. влад66 Сегодня, 18:34
      Ну срач и агитпром продолжаются,Слава тебе Господи,что осталась неделя до конца этой вакханалии.где все обещают,а после выборов забывают. yes
      влад66
      1. Ингвар 72 Сегодня, 18:39
        Цитата: влад66
        ,а после выборов забывают.

        Это да, если вспомнить все обещания Путина! Хотя в сравнении с Ельциным и Порошенко Путин святой! laughing А с другой стороны - зачем по гомну равняться? wink
        Ингвар 72
        1. Терский Сегодня, 19:00
          Цитата: Ингвар 72
          Это да, если вспомнить все обещания Путина!

          Игорь, вот этого
          Кандидат в президенты России Павел Грудинин посетил эфир радиостанции «Эхо Москвы»
          вполне хватит перехлеснуть все невыполненные обещания Путина. Дер@мо, оно всё ближе к дерьмецу (Уху)норовит.... Спешишь в лихие девяностые?
          Терский
          1. Ингвар 72 Сегодня, 19:03
            Цитата: Терский
            Кандидат в президенты России Павел Грудинин посетил эфир радиостанции «Эхо Москвы

            Вить, Квачков то же на "Эхе" был, это не показатель. Шойгу то же там был если что. hi
            Ингвар 72
            1. Терский Сегодня, 19:32
              Цитата: Ингвар 72
              Квачков то же на "Эхе" был, это не показатель. Шойгу то же там был если что.

              Игорь, конечно были, но с какими целями..., разницу почувствуй...
              Терский
              1. sabakina Сегодня, 19:42
                Кандидатам дали бесплатное время на радиостанции. Что не понятно то?
                sabakina
    4. taiga2018 Сегодня, 18:43
      Цитата: Ингвар 72
      никто кроме Грудинина прогрессивную шкалу налогообложения не предлагает.

      очень такая заманчивая замануха для избирателя,мол самые богатые будут платить больше всех,кто чуть меньше богат,тот соответственно меньше будет платить налогов,а беднейшие совсем будут освобождены от уплаты налогов...согласен,красота!нет,красотища!но есть маленький нюанс,а он в том,что богатейшие всегда найдут способ уйти от налогов,и чем больше их захотят заставить платить,тем больше у них будет желание этого не делать...вопрос:как и чем пополнять бюджет?откуда брать деньги на зарплаты бюджетникам?чем оплачивать выполнение оборонзаказа?или ну его к черту национальную безопасность,как предлагают либералы?
      taiga2018
      1. Ингвар 72 Сегодня, 18:47
        Цитата: taiga2018
        а беднейшие совсем будут освобождены от уплаты налогов..

        Зачем утрировать - этого никто не предлагает. И вопрос - прогрессивная шкала правильно или нет?
        Ингвар 72
        1. taiga2018 Сегодня, 18:50
          Цитата: Ингвар 72
          прогрессивная шкала правильно или нет?

          правильно!полностью,за!но делать это надо вдумчиво,а не в порыве предвыборного запала...
          taiga2018
        2. taiga2018 Сегодня, 18:51
          Цитата: Ингвар 72
          Зачем утрировать - этого никто не предлагает

          не утрирую,это проскальзывало и в высказываниях того же Грудинина...
          taiga2018
          1. Ингвар 72 Сегодня, 18:54
            Цитата: taiga2018
            это проскальзывало и в высказываниях того же Грудинина...

            Говорилось за сельхоз предприятия, и про только что открытые. hi
            Ингвар 72
            1. Вольнопёр Сегодня, 19:29
              Цитата: Ингвар 72
              Цитата: taiga2018
              это проскальзывало и в высказываниях того же Грудинина...

              Говорилось за сельхоз предприятия, и про только что открытые. hi

              Из программы "20 шагов"
              8. Налоги – в интересах справедливости и развития.
              Подоходный налог на богачей вырастет, а для малоимущих будет отменён. Налоговая система станет стимулировать инвестиционную и инновационную деятельность предприятий. Будет ликвидирован налог на добавленную стоимость, удушающий нашу промышленность. Мы отменим транспортный налог и систему «Платон»
              Вольнопёр
        3. Вольнопёр Сегодня, 19:25
          Цитата: Ингвар 72
          Цитата: taiga2018
          а беднейшие совсем будут освобождены от уплаты налогов..

          Зачем утрировать - этого никто не предлагает. И вопрос - прогрессивная шкала правильно или нет?

          Ну почему же никто. Вот Явлинский предлагает
          Освободить от налогов работающих граждан, чей доход ниже или не превышает 15% от прожиточного минимума.
          Вольнопёр
          1. Ингвар 72 Сегодня, 20:19
            Цитата: Вольнопёр
            чей доход ниже или не превышает 15% от прожиточного минимума.

            Бомжей что ли? laughing 15% от прожитухи, в Москве прожитуха 15307 руб, 15% от этой суммы равны где то около 2000 руб. А минимальный МРОТ в Москве 17561 руб, т.е никто официальную З/П ниже 17561 р. сделать не может. Вот и подумайте, что ЛЯПНУЛ Явлинский. hi
            Ингвар 72
      2. Альф Сегодня, 20:20
        Цитата: taiga2018
        богатейшие всегда найдут способ уйти от налогов,и чем больше их захотят заставить платить,тем больше у них будет желание этого не делать..

        Правильно, надо богатых вообще от налогов освободить, они же социально ответственные.
        Альф
        1. Silvestr Сегодня, 20:48
          Цитата: Альф
          надо богатых вообще от налогов освободить, они же социально ответственные.

          как вас Путин послушал и все выполнил. Друзьям - все, остальным - закон!
          Silvestr
    5. сибиралт Сегодня, 18:47
      Для казнокрадов смертная казнь в первую очередь! am
      сибиралт
      1. Silvestr Сегодня, 20:49
        Цитата: сибиралт
        Для казнокрадов смертная казнь в первую очередь!

        и с конфискацией без каких-либо ссылок на бабушек, дедушек, дядей и теть.
        Silvestr
    6. Starover_Z Сегодня, 18:54
      Вам представляют вот этих клоунов (показывает на других участников дебатов, - прим. «ВО»), чтобы показать, как будто бы реальные выборы.

      Кто бы ещё ржал ?

      Хотя чего животное из природы обижать !
      Starover_Z
      1. Громобой Сегодня, 19:50
        Цитата: Chertt
        В команде "Темнейшего" предлагали (не помню фамилию) Трех ступенчатую шкалу

        Ротенберги,наверно предлагали.они кстати эту "3-ёх ступенчатую шкалу" успешно преодолели на днях!Третий миллиардер появился в династии российских предпринимателей Ротенбергов
        11 марта 2018, 03:08
        Состояние Игоря Ротенберга, старшего сына основателя династии, составило 1 млрд долларов.http://www.tatar-inform.ru/news/2018/03/
        11/601521/        Владеет половиной системы "Платон" и вот,такой успех)))
        Громобой
        1. sapporo1959 Сегодня, 20:07
          Ты смотри какой умненький сыночек то! Третий миллиардик уже заработал на благо Родины.Растет смена патриотическая! Растёть!
          sapporo1959
        2. Silvestr Сегодня, 20:52
          Цитата: Громобой
          Состояние Игоря Ротенберга, старшего сына основателя династии, составило 1 млрд

          старается на благо страны! Не щадит себя и свои карманы. Куй железо. пока оно горячо. Главное быть ближе к Путину!
          Silvestr
    7. КОСМОС Сегодня, 19:42
      Цитата: Ингвар 72
      П.С. И кстати, никто кроме Грудинина прогрессивную шкалу налогообложения не предлагает.

      Потому что глупый. Пропорциональная шкала налогооблажения для растущей и развивающей экономики наиболее подходящая, простая, не требует гигантского налогового аппарата при минимуме развития банковского сектора. Главный вопрос, для чего и что желают достичь, каких целей добиться, те кто ратует за введением прогрессивной шкалы? Улучшить жизнь бедных? И намного ли она улучшиться у человека с заработной платой в 10000 рублей? При ставке налога например в 10%? А может они хотят этим повысить налоговые сборы в бюджет? Взимая с богатых и бизнеса двойную долю? При экономике где теневая часть достигает 30%, наивно предполагать что бизнес, особенно развивающийся, это положительно воспримет, снова пойдут в подполье, начнут дробить предприятия на мелкие и изыскивать иные сложные формы ухода от налогов, в итоге налоговые сборы однозначно упадут и налоговые службы просто погрязнуть в рутине и судебных спорах. А может Грудинин желает еще повышенными налогами обложить гос монополии? ))) Вот уж точно колхозник, по принципу сначало сделаю, потом думаю, да уж только у нас есть индивидуумы которые законы принимаются не надо благо людей, а чтоб жизнь ухудшить, вот так прогресс? А ведь тот же бизнес тоже должен иметь финансы на развитие, где деньги взять? В банке под немаленькие проценты? Ну ещё больше станут урезать фонды заработной платы, в итоге масса работающих людей будет переходить в разряды бедных и платящих маленькие налоги. Нет чтоб дать бизнесу работать и так в не очень хороших условиях, ну получат больше доходов, ну так и пусть тратят свои доходы в стране, способствуя развитию уже других сфер бизнеса, например тех же услуг итд. В итоге получите обратную реакцию и недобор налогов и дефицит бюджета на пенсий итд. Но и это не все, экономика и так обладает не высокой конкурентоспособностью, четкостью системы, добавьте к этому ещё барьеров в виде налогового бремени и смотрите удивлённо, как иссякают инвестиции и деньги бегут прочь в более тёплые страны, ну да конечно колхозник Грудинин финансово "умнее" чем Набибулина, что додумался пустить экономику под откос. И кто спрашивается, после этого предприятия строить будет и на какие деньги и экономику развивать?
      З.ы. Будущее конечно за прогрессивным налогооблажения, но только когда страна достигнет уровня развития например как в Германии, исчезнут риски, улучшиться качество налоговой сферы, бизнес станет наиболее прозрачным итд. Как говориться до тех пор пока дом непостроиться. Короче менять сейчас налогооблажения ещё рано, всему своё время. А прежде чем что либо менять надо десять раз подумать и взвесить все плюсы и минусы. А то многие слышат звон, да не знают где он...
      КОСМОС
      1. onix757 Сегодня, 19:47
        Пропорциональная шкала налогооблажения для растущей и развивающей экономики наиболее подходящая, простая, не требует гигантского налогового аппарата при минимуме развития банковского сектора.

        В каком месте растет?Вроде как количество чиновников выросло в 4 раза по сравнению с Союзом, а экономика стремится к оси абсцисс smile
        onix757
      2. onix757 Сегодня, 19:52
        И намного ли она улучшиться у человека с заработной платой в 10000 рублей?

        Как 10? Разве могут быть такие маленькие заработные платы в самой богатой стране мира после 18 лет бурного развития?
        onix757
        1. КОСМОС Сегодня, 20:06
          Даже не напрягайтесь, все равно нечего не поймете и не хотите. Ваши непонятно о чем комментарии бессмысленны и неинтересны. Все отдыхай.
          КОСМОС
        2. sapporo1959 Сегодня, 20:17
          Ну не всех видимо еще бурное развитие затронуло? Страна же большая и пока указ с Москвы дойдет...
          sapporo1959
        3. Альф Сегодня, 20:22
          Цитата: onix757
          маленькие заработные платы

          Они просто не хотят работать.
          Альф
  2. Alex-a832 Сегодня, 18:18
    Очереная провокационная предвыборная статья. Ну сейчас понесётся...
    Alex-a832
    1. Chertt Сегодня, 18:21
      Ксюха, все таки молодец. Отсутствие мозгов и здравого смысла, как предвыборная платформа, это креативно
      Chertt
      1. Alex-a832 Сегодня, 18:26
        Цитата: Chertt
        Ксюха, все таки молодец. Отсутствие мозгов и здравого смысла, как предвыборная платформа, это креативно

        Добавьте сюда: ни кожи, не рожи... ну, для полноты пейзажа... lol
        Alex-a832
        1. Chertt Сегодня, 18:29
          Цитата: Alex-a832
          Добавьте сюда: ни кожи, не рожи.

          На вкус и цвет, как говорится.. wink .Но то, что в неадеквате это факт
          Chertt
        2. Ингвар 72 Сегодня, 18:42
          Цитата: Alex-a832
          Добавьте сюда: ни кожи, не рожи.

          Другим берет! good
          Ингвар 72
          1. Svarog51 Сегодня, 20:56
            Живу на белом свете более полувека и всегда думал, что берут этим "i",этим "-" и этим "о". Ан нет, оказывается ещё харизма присутствует. lol
            Svarog51
      2. taiga2018 Сегодня, 18:33
        Цитата: Chertt
        Ксюха, все таки молодец.

        действительно молодец,что то из себя представляет благодаря только богатым родителям,а делает вид,что всего добилась только сама,ну и потом,это участие в выборах тоже хорошо для роста её благосостояния,если раньше у неё были одни суммы за проведение корпоративов,то теперь за бывшего кандидата в президенты придётся выложить больше...
        taiga2018
        1. KCA Сегодня, 18:59
          А уж за продолжение банкета сколько...
          KCA
      3. Балу Сегодня, 19:51
        Цитата: Chertt
        Ксюха, все таки молодец. Отсутствие мозгов и здравого смысла, как предвыборная платформа, это креативно

        Предлагаю выдвинуть ее в президенты Украины, или хотя бы в мэры Львова. Кто за? wink
        Балу
        1. sapporo1959 Сегодня, 20:23
          До Львова она еще не доехали и пока в России кандидат? Да и может да же что она и права про избирателей раз её им выдвинули в качестве разогрева?
          sapporo1959
        2. Silvestr Сегодня, 20:54
          Цитата: Балу
          или хотя бы в мэры Львова. Кто за?

          она на Питер замахнулась. А ведь все может быть. Нельзя недооценивать даму. Последняя шестилетка- можно все, надо успеть.
          Silvestr
        3. Svarog51 Сегодня, 21:02
          Балу, ты же учитель! У них уже есть Кличко в Киеве. Теперь и во Львов, только женского рода, предлагаешь? Перебор будет. wink
          Svarog51
  3. Muvka Сегодня, 18:19
    Точно ксюшадь...
    Muvka
    1. reservist Сегодня, 18:35
      Цитата: Muvka
      Точно ксюшадь...

      reservist
      1. japs Сегодня, 20:55
        Капли будет мало, ведро...
        japs
      2. Svarog51 Сегодня, 21:05
        Иммунитет у неё, тут и ведро никотина не поможет. wink
        Svarog51
    2. Балу Сегодня, 20:34
      Цитата: Muvka
      Точно ксюшадь...

      А еще она ведет корпоративы для богатеньких и разбирается в переработке мусора.
      Балу
  4. Комментарий был удален.
    1. Гардамир Сегодня, 18:32
      а на это наши богатенькие буратины, в том числе и Путин, ни когда не пойдут
      Гардамир
      1. Oden280 Сегодня, 18:41
        Он это предлагал ещё 2002 г., но наша Дума и СФ встали на дыбы.
        Oden280
        1. sapporo1959 Сегодня, 20:28
          И тут бояре собаки не дали Путину? Совсем вижу бедолагу скрутили со всех сторон..,а так бы он ух и ах..
          sapporo1959
        2. Silvestr Сегодня, 20:56
          Цитата: Oden280
          Он это предлагал ещё 2002 г., но наша Дума и СФ встали на дыбы.

          хотите сказать, что названные вами структуры - контра? Так ведь там матрос Железняк?
          Silvestr
      2. Комментарий был удален.
      3. Вольнопёр Сегодня, 19:58
        Цитата: Гардамир
        а на это наши богатенькие буратины, в том числе и Путин, ни когда не пойдут

        С 2015 года фактически бойкотируем ПАСЕ
        Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции остались в силе: Россия была лишена возможности голосовать в ПАСЕ до конца года, а также отстранена от участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге русофобских настроений.

        В конце июня 2017 года стало известно, что Россия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно Москва предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.

        11 января глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Россия не будет направлять заявку на подтверждение полномочий делегации РФ в ПАСЕ в 2018 году и не поедет "на январскую сессию ни в полном, ни в усеченном составе".
        Вольнопёр
    2. лаврентий павлович Сегодня, 18:36
      Цитата: Oden280
      Этот клубничный клоун уже и не знает как ещё к себе внимание привлечь. В случае отмены моратория на смертную казнь Россию исключат из совета Европы и ПАСЕ, а на это наши богатенькие буратины, в том числе и Грудинин, ни когда не пойдут иначе все свои денюжки и собственность на Западе потеряют.

      ПИ.. ой, то есть болтать - не мешки ворочить. Лично я за выход из совета европии, а тем более пасе. А смертная казнь очень нужна не только для педофилов, а для изменников, предателей, убийц, коррупционеров и воров государственной собственности. Таких как Навальный, Каспаров, Сванидзе, Гозман.. на Красной площади предать казни - столько бы народу пришло посмотреть вживую и порадоваться.
      лаврентий павлович
      1. japs Сегодня, 20:59
        Если Вы призываете всю братию пятиколонную на эшафот, то советую Вам быть внимательнее со словами, могут привлечь за антисемитизм... ,так сказать, геноцид еврейского народа.
        japs
    3. KCA Сегодня, 19:01
      Вообще-то Россия собирается выходить и из совета Европы и из ПАСЕ, нечего там пастись за свои деньги и молчать в тряпочку, а уж с недовольными чинушами ГАЗПРОМ поговорит ласково и всё объяснит
      KCA
    4. Альф Сегодня, 20:24
      Цитата: Oden280
      В случае отмены моратория на смертную казнь Россию исключат из совета Европы и ПАСЕ,

      И что ? Мир перевернется ? Или Россия исчезнет ? Все равно мы там никто и звать нас никак, что мы потеряем ?
      Альф
      1. japs Сегодня, 21:13
        Командировочные...
        japs
  5. DEZINTO Сегодня, 18:26
    А она сама не клоун ?
    DEZINTO
    1. reservist Сегодня, 18:47
      не обижайте клоунов ...
      reservist
  6. filatik Сегодня, 18:28
    Мозг за языком не поспевает у Ксении. Не задумывалась, что люди могут принять ее информацию как личное оскорбление?
    filatik
    1. с-т Petrov Сегодня, 18:33
      Нас лишили права голосовать. У нас как бы выборы. Я пришла наоборот сказать


      Это животное было допущено до выборов в качестве кандидата - и это же животное глаголит такую чушь.

      Поэтому врятли "задумчивость" это о Ксении
      с-т Petrov
      1. Flatter Сегодня, 18:48
        Нас лишили права голосовать. У нас как бы выборы. Я пришла наоборот сказать

        Совсем не ксюховец,но по факту,так и есть.
        Flatter
        1. Svarog51 Сегодня, 21:15
          Иван, приветствую hi
          Я пришла наоборот сказать

          Совсем не ксюховец

          Ну хорошо, что я разобрался. А ведь у других участников форума вопросы возникнут. Вы уж научитесь цитаты вставлять, а то Ваш комент неоднозначно трактуется. feel
          Надеюсь - без обид? Шутка.
          Svarog51
      2. seal78 Сегодня, 18:55
        Наоборот сказать - это как ? Абырвалг ? :)
        seal78
  7. кедр Сегодня, 18:32
    Интересно все эти недовыбранные, каждый свою колонну на болотную поведёт или сольются в экстазе в одну..?
    кедр
    1. с-т Petrov Сегодня, 18:38
      Самая главная колонна будет от КПРФ.

      Патриотический майдан - это ведь классно, модно, молодежно. За все хорошее и против всего плохого.

      (народ говорит имеет полное право защищать на улицах своих кандидатов wassat )

      А так конечно смешно про майдан слушать от того - кто власть сам отдал. Ну или не взял. Тут как посмотреть.

      И смешно слушать про олигархов от того, чью партию скупил Юкос в свое время

      P.S. Америка одобрила кандидатуру грудинина. Значит он имеет право и ресурс на майдан.

      с-т Petrov
    2. ДЕДПИХТО Сегодня, 19:01
      Ну ваши точно одной колонной пойдут, вместе с остальными либерастами... laughing ..примерно так
      ДЕДПИХТО
  8. максим1987 Сегодня, 18:33
    Лично я буду голосовать за В.В.Жириновского hi
    максим1987
    1. с-т Petrov Сегодня, 18:35
      ну всяко лучше чем за человека, который ищет всякие способы для обхода закона и рассуждает об этом под камеры на собрании своих "товарищей"

      drinks
      с-т Petrov
      1. Ингвар 72 Сегодня, 18:45
        Цитата: с-т Petrov
        ну всяко лучше

        Жирик лучше???!!! belay
        Ингвар 72
        1. с-т Petrov Сегодня, 18:46
          Ну за Жирика Вашингтон пост не топило - це как факт
          с-т Petrov
          1. Ингвар 72 Сегодня, 18:48
            За Грудинина топило? belay
            Ингвар 72
            1. с-т Petrov Сегодня, 18:49
              Ингвар, ну ты что. Конечно. Статья от Дэвида Филипова. В самом начале его выдвижения омерика дала понять что он - ее главная надежда.

              Я ж угараю с него не только из-за митинга в 500 человек в Москве, и не потому что он отжал себе 40% народного хозяйства, и не потому что он землей торгует - таких торговцев пол думы

              Меня изначально напрягло то, как за него расписали в газете наших врагов.

              Ну а дальше поехало - это высказывание Зюганова о майдане, перлы грудинина со счетами, слова Зюганова о том что счетов нет и прочее прочее.

              Это же реально клиника Ингвар. Он под колпаком - и колпак тот далеко не ФСБшный

              В общем считаю в стране достаточное количество толковых деловых людей, которые построили крупный бизнес и вкладывали деньги в социальную политику на своей территории. И свет клином не сошелся на этом персонаже.


              с-т Petrov
              1. Ингвар 72 Сегодня, 18:52
                Цитата: с-т Petrov
                Статья от Дэвида Филипова

                Будь другом, скинь ссылку.
                П.С. И заодно вспомни, как мы тут все болели за Трампа. wink
                Ингвар 72
                1. с-т Petrov Сегодня, 18:54
                  https://www.washingtonpost.com/world/europe/this-
                  russian-presidential-contender-has-zero-chance-ag
                  ainst-putin-but-a-man-can-dream/2018/01/05/defcee
                  7a-f0d1-11e7-95e3-eff284e71c8d_story.html?utm_ter
                  m=.b2a1da85713f

                  Хз откроется нет. Но в поисковике забей Дэвид Филипов Вашингтонпост Грудинин
                  с-т Petrov
                  1. Ингвар 72 Сегодня, 19:00
                    Цитата: с-т Petrov
                    Дэвид Филипов Вашингтонпост Грудинин

                    7 января сего года Washington Post опубликовала статью Дэвида Филипова о кандидате от КПРФ Грудинине. Как и следовало ожидать, всё прогрессивное человечество (шутка, если что) изнемогающее в борьбе с Путиным, вдруг увидело среди чёрных туч неудач на этом поприще светлый лучик надежды – красного директора ЗАО "Совхоз…" Пашу Грудинина.
                    Краткое содержание (как я его вижу):
                    Перевода статьи на вскидку не нашел, одни пересказы да видения. wink Твоя ссылка не открылась. request
                    Ингвар 72
                    1. с-т Petrov Сегодня, 19:09
                      Найдешь. Я знаю.

                      Да и слишком много таких мелочей всплывают со временем. Я говорю - если бы он молчал - и сидел с умным видом водил бы бровями - толку бы было больше. Но когда он открывает рот - он подставляет всех, кто топит за него тут на форуме.

                      В твоей адекватности я не сомневаюсь. Так что он подставил тебя.

                      И тебе приходится постить в таких темах как - не передумали ли вы голосовать за грудинина и в прочих. Искать уже информацию в которой рассказывается почему у него счет, каким детям он собирал и прочее.

                      Потому что я понимаю, что ты уверовал посмотрев на сад и на рекламу, где он стоит в белой куртке и вообще похож на эльфа, который победит темноту. Но Ингвар - это болото.

                      Он на видео (под запись) рассуждает вариантах обхода российского законодательства (это рассуждает тот, кто метит в Президента РФ), сидя во главе стола среди умных мужей.

                      А Зюганов с трибуны орет о том, что избиратели имеют право отстаивать на улицах своих кандидатов. В общем это крындец.

                      с-т Petrov
                      1. Ингвар 72 Сегодня, 20:34
                        Цитата: с-т Petrov
                        Найдешь. Я знаю.

                        Нашел, с помощью Dym71. Ничего особенного, аналитическая статья не великого ума. request Таких аналогов было полно в нашей прессе накануне выборов в США. Я помню, как "болели" за Трампа, но это не значит, что Трамп наш. По одной статье судить неблагодарное дело, да и Путиным на западе то же восхищаются, причем чаще.
                        Цитата: с-т Petrov
                        В твоей адекватности я не сомневаюсь.

                        Вот уж спасибо, ноя тебя разочарую - и меня иногда несет! wink
                        П.С. Курить бросил, или все сам себе отговорки придумываешь? bully
                        Ингвар 72
                    2. Dym71 Сегодня, 19:56
                      Цитата: Ингвар 72
                      Перевода статьи на вскидку не нашел

                      Перевод здесь:
                      https://inosmi.ru/social/20180108/241139578.html
                      Dym71
                    3. Вольнопёр Сегодня, 20:23
                      Ингвар 72 Сегодня, 19:00
                      ссылка не открылась.

                      Ссылка рабочая, после копирования в адресную строку надо убрать 4 пробела между символами.
                      И я не понял, почему с-т Petrov решил, что статья "прогрудининская"?
                      Скорее наоборот его "топят"
                      Поэтому, когда Грудинин появился, звуча так, как будто он действительно хочет заменить Путина, вопросы были: насколько он искренен? И сколько взлетно-посадочной полосы позволит ему Кремль?

                      Российские аналитики предполагают, что кандидатура Грудинина является частью Кремлевского проекта по увеличению явки избирателей, предлагая много лоялистских альтернатив Путину (в том числе Жириновского для националистов и телевизионной личности Ксении Собчак для Вестернизирующих либералов).)

                      "Коммунистическая партия является проправительственной партией, интегрированной в Государственную политическую систему, поэтому никто не должен считать ее предвыборное решение неожиданным для властей трюком”, - прокомментировал в Facebook политолог Евгений Минченко.

                      В этой системе “Коммунистический номинант получает свои 15 процентов плюс или минус”, - написал перцев. "Но этот сценарий разыгрывается только в том случае, если кандидат играет по системным правилам.”
                      Вольнопёр
                2. Терский Сегодня, 19:20
                  Цитата: Ингвар 72
                  Будь другом, скинь ссылку.

                  laughing Ну ты чел Игорь request , такие вещи надо отслеживать, лови laughing ,
                  Washington Post: Грудинин единственная надежда США на свержение "ненавистного путинского режима" Ну и немного местной прессы в догонку Отхожий промысел Грудинина
                  Терский
                  1. onix757 Сегодня, 19:42
                    Ну ты чел Игорь request , такие вещи надо отслеживать, лови

                    Статейку сейчас любую напечатают, только деньги плати. Что касается содержания, то это констатация факта и не более.
                    Что там цик, снял нарушителя закона Грудинина?
                    onix757
                    1. Терский Сегодня, 19:45
                      Цитата: onix757
                      Что касается содержания, то это констатация факта и не более.

                      По четче пожалуйста- факта чего? Но так уж и быть уточню сам- того что он прокладка только что не "меченая" а в остальном один в один с одним известным "комбайнёром" Ох и богата земля Российская "сельхозпроизводителями"
                      Цитата: onix757
                      Что там цик, снял нарушителя закона Грудинина?
                      То что он проскочил как уж на сами выборы не говорит о том что после них он не окажется в качестве этого ужа только на сковородке. Не на йоту не сомневаюсь что вы совместно с одной заокеанской конторой ему роль мученика подготовили. И ещё, о себе озаботьтесь, ибо троллинг на сайте наказуем . Доступно объяснил? Не.. ?
                      Терский
                      1. onix757 Сегодня, 20:01
                        Ну еще расплачтесь и пожалуйтесь на меня администрации сайта laughing
                        onix757
                      2. onix757 Сегодня, 20:08
                        По четче пожалуйста- факта чего? Того что он прокладка только что не "меченая" ?

                        Факта составления реальной конкуренции.
                        onix757
              2. onix757 Сегодня, 19:43
                Цитата: с-т Petrov
                Я ж угараю с него не только из-за митинга в 500 человек в Москве

                И заметьте, добровольно пришли.
                onix757
                1. Терский Сегодня, 20:21
                  Цитата: onix757
                  Ну еще расплачтесь и пожалуйтесь на меня администрации сайта

                  laughing Нашли дитя, мне и моих полномочий вполне хватит.
                  Терский
                2. ML-334 Сегодня, 20:41
                  Ксюша тут разжевала кто добровольно пришли.А слабо директору где ни будь в Зауралье совхоз поднять али земля не та или МКАД слишком далек?
                  ML-334
  9. mavrus Сегодня, 18:34
    Цитата: Chertt
    Ксюха, все таки молодец. Отсутствие мозгов и здравого смысла, как предвыборная платформа, это креативно
    Ага, обозвать электорат "генетическим мусором", а затем призывать тех, кто с этим согласен, проголосовать за неё... Это даже для наших либералов чересчур. Но в плюс, что наконец-то выясним, а каков всё же процент этого "генетического мусора" среди наших сограждан.
    mavrus
    1. с-т Petrov Сегодня, 18:36
      на уровне 2%. причем это за норму. Если бы не было этих 2% - было бы подозрительно
      с-т Petrov
  10. Монос Сегодня, 18:37
    Если бы я был кандидатом в Президенты, я бы на выборы пошёл с таким вот лозунгом:
    Монос
    1. с-т Petrov Сегодня, 18:40
      безпроигрышный вариант, кстати wassat
      с-т Petrov
      1. Монос Сегодня, 18:44
        Цитата: с-т Petrov
        безпроигрышный вариант, кстати wassat

        Представляете, а ведь нашлись бы критики и оппоненты. laughing
        Монос
  11. Влад Петров Сегодня, 18:43
    Не понятно почему все носятся с Грудининым и Собчак, они же в подметки не годятся Титову? У него например хорошее образование, знание языков, опыт руководства в крупных компаниях, современное мышление, работа в Европе. У Титова подготовленная «Столыпинским клубом», реальная программа Как за 5 лет создать 10 млн. рабочих мест, сделать ипотеку под 5% годовых, поддержка частной инициативы, предпринимательства.
    Влад Петров
    1. taiga2018 Сегодня, 18:59
      Цитата: Влад Петров
      Не понятно почему все носятся с Грудининым и Собчак, они же в подметки не годятся Титову?

      очень уж он интеллигентный,да и избирателям не нравится(я так думаю),то,что он главной своей целью избрал освобождение от уголовного преследования проворовавшихся бизнесменов...ему надо бы быть проще и люди к нему потянутся...а экономическая программа у него действительно не плохая,а главное то,что она у него четкая,и самое главное она у него есть,в отличии от большинства других кандидатов...
      taiga2018
  12. Incvizitor Сегодня, 18:44
    Павел Грудинин посетил эфир радиостанции «Эхо Москвы»

    Вот нормальные люди туда пойдут? request
    Ксюшадь вообще светская по.дица больше про это создание нечего сказать...
    Incvizitor
    1. с-т Petrov Сегодня, 18:56
      Вот нормальные люди туда пойдут?


      разные туда ходят. И наши и не наши. Какая разница через какой эфир воздействовать на уши аудитории.

      Тем более на Эхе Мацы она отборная
      с-т Petrov
  13. Александр War Сегодня, 18:44
    И.Стрелков и С.Удальцов Дебаты
    Александр War
  14. Jovanni Сегодня, 18:45
    А кто против смертной казни - маньяки педофилы? belay

    Ну да, они. И "Эхо Москвы"
    Jovanni
  15. Александр War Сегодня, 18:46
    Кто пытается уничтожить Грудинина? /В.Боглаев/
    Александр War
  16. Yak28 Сегодня, 18:49
    Ещё бы конфискацию имущества ввести,что бы взяточники и казнокрады после отсидки в комфортабельных камерах ,не к миллионам возвращались,а к голому заду
    Yak28
  17. DEZINTO Сегодня, 18:50
    Когда я собираюсь почитать комментарии в теме о политике....или случайно включил "дебаты" по телеку....... laughing

    DEZINTO
    1. Вольнопёр Сегодня, 21:00
      Цитата: DEZINTO
      Когда я собираюсь почитать комментарии в теме о политике....или случайно включил "дебаты" по телеку....... laughing


      stop Вы подвергаете себя серьёзной опасности.
      Это Костюм изолирующий химический КИХ-5М предназначен для защиты от воздействия жидкого и газообразного хлора, аммиака и др. агрессивных химических веществ.
      От воздействия радиации, а перечисленное вами является мощнейшими её источниками, он не спасёт.
      Надо применять Радиационно-защитный комплект одежды для пожарных "РЗК"

      Предназначен для индивидуальной комплексной защиты человека при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в зоне сочетанного бета-гамма облучения.
      laughing
      Вольнопёр
      1. DEZINTO Сегодня, 21:03
        Спасибо учту...... hi
        Придётся переодеваться ..... laughing
        DEZINTO
  18. seal78 Сегодня, 18:53
    Собчак называет оппонентов клоунами

    Ну, тут она права. Правда, и она тоже такой же клоун. Там у них битва клоунов )
    seal78
  19. Волька Сегодня, 18:53
    во чудики. однако деньги отрабатывают как будто честно...
    Волька
  20. Василенко Владимир Сегодня, 19:19
    я может по мнению ксюшади и лох, но ни когда себе не позволю в пьяном виде устраивать непотребство на пороге ЛЮБОГО Храма
    Василенко Владимир
  21. APASUS Сегодня, 19:35
    Честно говоря Путину должно быть обидно? Набралось такое количество клоунов,что проиграть им ,не знаю что надо ему сделать.
    На счет Грудинина и Собчак - попытка набрать очки на популизме,они в курсе что не в тренде! Странно что еще не предложили выдать всем россиянам природную ренту ,но думаю еще дойдет до этого
    APASUS
  22. Tiras Сегодня, 19:41
    Это не выборы 2018,а цирк 2018.
    Те, кто никогда не займут пост президента страны, делают заявления и предложения , которые никогда будут выполнены, если вдруг Путин этого не захочет.

    Какие видео и статьи - кто пытается уничтожить Грудинина, кто пытается уничтожить Собчак, кто пытается уничтожить очередного клоуна, которому дал разрешение на участие Путин.

    Как будто реально кто-то выбирает. Максимум что делается на этих якобы выборах - это развлечение верхушки власти, которая смеётся от того, что народ спорит, защищает своих кандидатов, которые поставлены лишь для иллюзии демократии при очередном выборе Путина.

    Все эти клоуны допущены до выборов, чтобы на их фоне Путин хорошо смотрелся при всех тех проблемах, которых он создал и при том, во что он привратил страну.
    Tiras
  23. Million Сегодня, 20:06
    Крестница Путина права в данном случае
    Million
  24. Severok Сегодня, 20:11
    С того момента, как дочка собчака пошла в кандидаты президента РФ, с той поры она ведёт себя как со-ба-ка: лает на народ России, подлизывается к тому, кого считает хозяином и юлит хвостом перед сильными.
    Severok
  25. Radikal Сегодня, 20:17
    Цитата: Терский
    Цитата: Ингвар 72
    Это да, если вспомнить все обещания Путина!

    Игорь, вот этого
    Кандидат в президенты России Павел Грудинин посетил эфир радиостанции «Эхо Москвы»
    вполне хватит перехлеснуть все невыполненные обещания Путина. Дер@мо, оно всё ближе к дерьмецу (Уху)норовит.... Спешишь в лихие девяностые?

    Что тут многие "пугают" лихими девяностыми?! Люди, которые сейчас у власти выросли в эти годы (и кстати прекрасно в тот период себя чувствовали), а в двухтысячных поднялись в полный рост! И самое главное - практически все те, кто "рулил" в 90-х (исключая "выбывших" естественным, и не очень путём) никуда не делись, и до сих пор, как говорится "в шоколаде" во всех отношениях! Так что для них 90-е годы плавно перетекли в 2000-ые! sad
    Radikal
    1. Терский Сегодня, 21:10
      Цитата: Radikal
      Что тут многие "пугают" лихими девяностыми?!

      А я ни кого не пугаю, я пережил переходные шестидесятые, застойные восьмидесятые, лихие девяностые + чеченские двухтысячные и поверьте мне лучше худой мир, чем все то с чем пришлось столкнутся.
      Цитата: Radikal
      Так что для них 90-е годы плавно перетекли в 2000-ые!

      Для Березовского, Ходорковского, Дудаева, Басаева? То же нехило раскрутились, не правда ли?
      Терский
  26. unignm Сегодня, 20:23
    Грудинин , лошадка, лошадка, Грудинин. других нет или не бошляют? ыыыыы
    unignm
  27. vladimirvn Сегодня, 20:25
    Не понимаю возмущений по поводу вмешательства РФ в выборы в США - я считаю, что выборы в США настолько важны для всего мира, что было бы странно доверить это дело одним только американцам.
    vladimirvn
    1. Silvestr Сегодня, 21:05
      Цитата: vladimirvn
      я считаю, что выборы в США настолько важны для всего мира

      точно! А как в Думе ликовали
      этому поводу!
      Silvestr
  28. Silvestr Сегодня, 20:39
    как понеслась предвыборная агитация! Чего еще услышим!
    Silvestr
  29. МОЯ МЫСЛЬ Сегодня, 20:46
    НЕ буду голосовать за путина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! хоть и почти во всем с ним согласен, с 2013 года по моему он забыл про то что у него есть Я!!!!!!
    crying crying crying
    МОЯ МЫСЛЬ
  30. groks Сегодня, 21:00
    Как бы там ни было, но Ксюшадь во всём права.
    groks
  31. emwave Сегодня, 21:07
    А все-таки озвученное Жириновским из книги Собчак правда? И она врет про свой судебный иск? Не удивлюсь, если она так сказала на самом деле - пусть сидит в своей тусовке. Среди евреев тоже всяких хватает, но правила приличия для ЭТОЙ не писаны. Не дай Б..г такое счастье до власти допустить.
    emwave
    1. Терский Сегодня, 21:15
      Цитата: emwave
      Среди евреев тоже всяких хватает, но правила приличия для ЭТОЙ не писаны.

      Для эта кобылы значение слова ПРАВИЛА недостижимы. Печалька однако, видно не все евреи интеллектом блещут...., особенно конезаводские
      Терский
Картина дня