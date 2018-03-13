11:45 13 марта
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Европейский план: патриотическая русская молодёжь станет либеральной!

Путин теряет симпатии российской молодёжи, считают некоторые иностранные обозреватели. В следующие шесть лет, когда Россией снова будет править Путин, Евросоюзу следует «поработать» не только с либералами России, но и с юными русскими патриотами.



Повлиять на Россию? Европа сделает это через недовольную молодёжь. Об этом пишет Штефан Майстер в газете «Neue Zürcher Zeitung». Путин представляет, что он поднимает мировой престиж России, однако при этом он теряет симпатии молодого поколения. Автор швейцарской газеты убеждён, что Евросоюзу и Германии следует поддерживать общественные изменения в России. Для этого нужно «работать» не только с либеральной оппозицией, но и с той частью молодёжи, что настроена патриотически.


Владимир Путин представляет себя якорем стабильности и лидером, который приносит стране высокий уровень престижа во внешнем мире и внутреннюю предсказуемость, цитирует «ИноТВ» швейцарскую газету. Однако молодое поколение Путин теряет. А раз так, Европе нужно разработать стратегию для российского общества, опирающуюся не на либеральное меньшинство, а на мыслящую патриотически часть общества, которая объединена Интернетом, в том числе социальными сетями. Такая стратегия должна стать долгосрочной.

Как напоминает автор, после «переизбрания 18 марта» президент Путин обойдёт по длительности пребывания во власти Брежнева. Это означает обеспечение влияния «на целое поколение». Но следующие 6 лет путинского правления будут дополнительными шестью годами экономической и политической стагнации: для государства характерны отсутствие инвестиций в образование, науку, здравоохранение, инфраструктуру при одновременных высоких расходах на модернизацию вооружений и оттоком средств из государственных корпораций через коррупцию «элит».

Путин, считает автор швейцарского издания, — человек прошлого. Он не в состоянии остановить изменения в обществе. «Молодые россияне, — цитирует Майстера «ИноТВ», — хотят жить как на Западе, ценят свободу и индивидуальное развитие и всё же чувствуют себя связанными скорее с консервативными ценностями и российским патриотизмом».

И несмотря на то, что Кремль успешно отвлекает внимание населения от внутренних проблем через переключение на внешнюю политику, Евросоюзу и Германии, полагает автор, нужно поддерживать изменения в российском обществе. Цель следующая: необходимо добиться «позитивного видения будущего России в Европе». Это видение распространится «дальше Путина». Средства достижения цели: «Началом для этого могло бы быть по меньшей мере упрощение визового режима и увеличение количества образовательных программ для молодых людей».

* * *


Итак, «видение», которое изобразил герр Майстер, подразумевает долгосрочную стратегию. В Европе уже поняли, что мало смысла заигрывать с русской оппозицией, которая не имеет влияния на власть и тем более не в состоянии исправить положение в стране. Оппозиция настолько малочисленна, что скоро сравняется со статистической погрешностью. Поэтому иные наблюдатели предлагают переключиться на патриотическую молодёжь и развернуть её в сторону Запада. Степень влияния при этом оценивается объективно: такой разворот возможен только в долгосрочной перспективе.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 92

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  1. Spartanez300 Сегодня, 07:56
    Решили российскую молодежь перековать в предатели Родины , это вряд ли .
    Spartanez300
    1. сибиралт Сегодня, 07:59
      А как немецкая молодежь воспринимает Меркель, которая на своем посту уже целое поколение? winked
      сибиралт
      1. Кроу Сегодня, 08:02
        Но ситуация с нынешней молодёжью действительно не безоблачная. Вспомнить хотя бы Колю из Уренгоя. В купе с невежественными преподавателями вообще - трагедия. А чем ближе к столице, тем ситуация хуже. Ориентиры клонятся в сторону сомнительных ценностей.
        Кроу
        1. maxim947 Сегодня, 08:05
          У них многовековая забава такая - как бы нагадить России, и они уже это не скрывают. Вот только нам самим им помогать не надо. И цензура в интернете необходима.
          maxim947
          1. Ушлый_башкорт Сегодня, 08:47
            Одной цензурой не обойдешься, она вообще молодежью в штыки воспринимается. Вспомните в 80-90е накал обжигающей правды(тм), которую скрывали большивики(тм), будет тоже самое. Нужно на всю информацию, льющуюся из вне, давать пояснения, что там не так и почему. Ну и в статье тоже зерно истины есть, во внутренней политике у нас швах, коррупцию не навальный придумал, к сожалению, идеологии вменяемой нет, власть своими руками из детей кует ярких индивидуальностей и профессиональных потребителей. Я это все к чему, комплекскно подходить к проблеме нужно, а у нас все дырки затыкают.
            Ушлый_башкорт
            1. DenZ Сегодня, 09:27
              Цитата: Ушлый_башкорт
              идеологии вменяемой нет

              Странно, Путин говорил что в качестве идеологии у нас "патриотизм".
              Цитата: Ушлый_башкорт
              Одной цензурой не обойдешься, она вообще молодежью в штыки воспринимается

              Нужно просто разъяснять для чего нужна цензура от чего она ограждает тогда это не так уж сильно будет в штыки восприниматься.
              Цитата: Ушлый_башкорт
              Я это все к чему, комплекскно подходить к проблеме нужно, а у нас все дырки затыкают.

              Что верно, то верно но если комплексно подходить то обратно в социализм нужно уходить а этого никто не будет делать. Так и будут дырки затыкать. Вот увидите.
              DenZ
            2. Orionvit Сегодня, 10:12
              Цитата: Ушлый_башкорт
              Вспомните в 80-90е накал обжигающей правды

              Это Солженицин с Суворовым-Резуном, и журнал "Огонёк", "накал правды"? Большевики, может многое умалчивали, но так нагло никогда не врали.
              Orionvit
              1. Ушлый_башкорт Сегодня, 10:27
                Уважаемый, это ирония была)
                Ушлый_башкорт
                1. Orionvit Сегодня, 10:39
                  Тогда извиняюсь. Я обычно такие вещи беру в кавычки, для наглядности.
                  Orionvit
                  1. Ушлый_башкорт Сегодня, 10:47
                    Нужно было просто дописать - накал обжигающей правды(тм), которую скрывали большивики(тм), как известно каждому гомосексуалисту и либеральному журналисту.
                    Ушлый_башкорт
      2. андрей юрьевич Сегодня, 08:03
        Путин теряет симпатии российской молодёжи
        Цитата: Spartanez300
        Решили российскую молодежь перековать в предатели Родины , это вряд ли

        " процент" за Ксюшадь-сам за себя скажет...
        андрей юрьевич
        1. Кроу Сегодня, 08:11
          Цитата: андрей юрьевич
          " процент" за Ксюшадь-сам за себя скажет...

          Не скажет. Часть оттащщат на себя другие кандидаты. Ещё часть, не верующая в победу Собчак, отдаст голоса за Грудинина (не имею в виду всех проголосовавших за него). Так что нужно будет накинуть ещё столько же, как минимум.
          Кроу
        2. perepilka Сегодня, 08:15
          Цитата: андрей юрьевич
          " процент" за Ксюшадь-сам за себя скажет...

          Здрав будь! Думаешь в кавалеристах одна молодЕжь? what
          perepilka
    2. Chertt Сегодня, 08:08
      Надо согласиться, что работа государства с молодежью просто провальная. Все эти Наши, идущие вместе, молодая (вроде) гвардия, селигер итд Просто бездарно провалились. А настоящих, молодых патриотов НацБолов, Другоросов. либо садят, либо гнобят. Дошло до того, что грудастый дЭб*ил Навальный, лидер молодежи
      Chertt
      1. Zoldat_A Сегодня, 08:19
        Цитата: Chertt
        Надо согласиться, что работа государства с молодежью просто провальная.

        Я тут уже как-то рассказывал. Во время банковского кризиса на Кипре, когда огромное число наших кипрских оффшорщиков нервно чесали разные места, сидим с женой как-то ужинаем под телевизор. Выступает наш нано-премьер с айфончиком и говорит, что в связи с банковским кризисом на Кипре финансирование программ патриотического воспитания молодёжи временно приостановлено... Я чуть вилкой не подавился. Смотрю на жену - она на меня. Эт чо выходит - деньги на патриотическое воспитание нашей молодёжи лежат в кипрских оффшорах????
        Абзац....
        P.S. Видимо, ТАМ, НАВИРХУ, кто-то быстро сообразил, что дитё что-то не то ляпнуло - сколько не искал в интернетах если не видео, то хотя бы что-то просто на ленте новостей - без толку... Вычистили махом... У двоих одновременно ведь слуховых галлюцинаций не бывает?
        Zoldat_A
        1. андрей юрьевич Сегодня, 08:39
          Европейский план: патриотическая русская молодёжь станет либеральной!
          а не смешно...можно сколь угодно тут,говорить "за патриотизм",а молодёжь действительно другая теперь,и не одинакова во взглядах,очень много аполитичной,которым всё до "фени" на выборы не пойдут-не интересно (смотрим опросы на улицах) Телевидение- там полный кошмар...насквозь толерастно-либералистическое! радио-тоже самое... то есть вся пропаганда западного образа жизни с её "толерентностью" льётся в уши с каждого утюга. так что,всё серьёзно...
          андрей юрьевич
          1. Orionvit Сегодня, 10:14
            Повлиять на Россию? Европа сделает это через недовольную молодёжь.
            И потом кто то обвиняет Россию во вмешательство во внутренние дела других стран. О чём вообще можно разговаривать с подобными людьми? Впрочем, они искренне считают, что им можно, они же "носители света".
            Orionvit
        2. Vard Сегодня, 08:42
          Несколько лет назад по ящику смотрю наши ВВ бегают, стреляют... всё в дыму... за кадром комментарии... идут учения по деблокированию трассы федерального значения перекрытой ПЕНСИОНЕРАМИ... Аналогично потом..
          Vard
          1. Zoldat_A Сегодня, 08:55
            Цитата: Vard
            идут учения по деблокированию трассы федерального значения перекрытой ПЕНСИОНЕРАМИ...

            Великий Кириллов говорил, что у него настольная книга была "Орфографический словарь". Что за две оговорки с эфира на месяц снимали. А сейчас новости слушать невозможно - в какой мозамбикской деревне сегодняшние "говорящие головы" русскому языку учили?... crying
            Zoldat_A
        3. Chertt Сегодня, 09:31
          Да, нано-премьер с айфончиком столько языком на молол, что где то в Кремле есть угол, куда его каждый раз ставят, в наказание
          Chertt
          1. Zoldat_A Сегодня, 10:47
            Цитата: Chertt
            Да, нано-премьер с айфончиком столько языком на молол, что где то в Кремле есть угол, куда его каждый раз ставят, в наказание

            Коленями на горох, как меня бабушка в детстве за "особо тяжкие"... Зато, спасибо бабушке - колени железобетонные... Наверное, не зря ставила... feel
            Zoldat_A
            1. Chertt Сегодня, 10:52
              Цитата: Zoldat_A
              Коленями на горох, как меня бабушка в детстве за "особо тяжкие"

              А сейчас интернета на сутки лишают wink
              Chertt
              1. Zoldat_A Сегодня, 10:55
                Цитата: Chertt
                Цитата: Zoldat_A
                Коленями на горох, как меня бабушка в детстве за "особо тяжкие"

                А сейчас интернета на сутки лишают wink

                По-моему - несопоставимо.... Я понимаю, что у каждого поколения свои игрушки. И наказания свои. Но я сейчас, в свои 70 с лишним - сутки, неделю - без интернетов - ЛЕГКО. А вот час-два на горохе..... belay
                Zoldat_A
      2. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:53
        Цитата: Chertt
        А настоящих, молодых патриотов НацБолов, Другоросов. либо садят, либо гнобят.

        А ларчик просто открывался -они..эээ..не кошерные hi
        ДЕДПИХТО
      3. Silvestr Сегодня, 09:21
        Цитата: Chertt
        Все эти Наши, идущие вместе, молодая (вроде) гвардия, селигер итд Просто бездарно провалились.

        они работали за деньги и за карьеру. Свое получили и на сторону
        Silvestr
      4. DenZ Сегодня, 09:30
        Цитата: Chertt
        Все эти Наши, идущие вместе, молодая (вроде) гвардия, селигер итд Просто бездарно провалились

        Да потому что это не системная рабта а "затыкание дыр" и "латание брешей" в молодежной политике (вернее в ее отсутствии).
        DenZ
        1. Chertt Сегодня, 10:28
          Цитата: DenZ
          Да потому что это не системная рабта а "затыкание дыр"

          Не соглашусь. Сколько там было потрачено времени, сил, средств. Первые лица Государства все их тусовки посещали, и пресса все освещала. А в результате полный ноль,
          Chertt
      5. assa67 Сегодня, 10:14
        утра доброго...
        Цитата: Chertt
        А раз так, Европе нужно разработать стратегию для российского общества, опирающуюся не на либеральное меньшинство, а на мыслящую патриотически часть общества, которая объединена Интернетом, в том числе социальными сетями. Такая стратегия должна стать долгосрочной.

        и что это как не вмешательство во внутренние дела РФ?согласен,что за последние 20 лет молодежная политика и и вектор патриотической пропаганды были просто швах..вот незалежная этого не упустила-посмотрите,что вырастили...
        assa67
        1. assa67 Сегодня, 10:15
          а это вырастили мы
          assa67
        2. сорок восьмой Сегодня, 11:37
          Достоевский такого не писал, не говорил и, по моему мнению, даже не думал. Цитата - ложь.
          сорок восьмой
          1. assa67 Сегодня, 11:44
            Вы читали Достоевского?
            assa67
            1. assa67 Сегодня, 11:45
              этого Тютчев тоже,разумеется не писал,по Вашему?
              assa67
    3. Зяблицев Сегодня, 08:37
      Я, как человек, всю свою сознательную жизнь работающий с молодежью, хочу сказать, что она разная - как и 10, 20 и, наверное, 100 лет назад! А данный эксперт, просто редкостный ду..., от либеральной прослойки пишущий на заказ для глобалистов - сами условия жизни в России, особенно физико-географические, являются лучшими воспитателями!Я не говорю об исторических, культурных, этнического многообразия...А Путин? Путины приходят и уходят, а русский народ остаться и он сам отторгает от себя таких ур..., как Навальный, у которого поддержки среди молодежи процентов 5, кирующих сиюминутно, но возводит в ранг всенародных героев, таких как старший лейтенант Прохоренко, которому было 26 лет на века...Вот такая она, наша молодежь!
      Зяблицев
      1. ССИ Сегодня, 09:21
        Цитата: Зяблицев
        Вот такая она, наша молодежь!

        Ну, да... Но это военный, ему с первого курса говорили, что его жизнь принадлежит государству... Кто его родители? Кто его близкие? Кто пойдет по его стопам, если Александр Матросов - это миф и сказки.... Да, голосовать, я точно НЕ ПОЙДУ....
        ССИ
        1. Зяблицев Сегодня, 09:28
          В военные ВУЗы - конкурс....А либеральных мифоборцев во все времена хватало,но правда то в жизни одна и она рано или поздно, но все расставляет на свои места!
          Зяблицев
          1. ССИ Сегодня, 09:31
            Цитата: Зяблицев
            В военные ВУЗы - конкурс...

            Ну,да... А куда еще пойти? В юристы, в экономисты? Там везде перебор... В инженеры - а зарплата???
            ССИ
            1. Зяблицев Сегодня, 09:33
              Я преподаю в техническом ВУЗе и скажу, что инженерные профессии, так же пользуются популярностью.
              Зяблицев
              1. ССИ Сегодня, 09:41
                Цитата: Зяблицев
                Я преподаю в техническом ВУЗе и скажу, что инженерные профессии, так же пользуются популярностью.

                Прошу прощения, я преподавал сопромат в прошлом веке и многократно работал в приемной комиссии... Какой популярностью и ГДЕ, инженерные профессии пользуются? И зарплаты их, если не секрет???
                ССИ
        2. DenZ Сегодня, 09:31
          Цитата: ССИ
          Да, голосовать, я точно НЕ ПОЙДУ....

          Ваше право, конечно, но если вместо Вас придут на участки трое и проголосуют за "Ксюшадь" то Вам легче будет?
          DenZ
          1. Зяблицев Сегодня, 09:36
            Голосующие за Собчак - это показатель не отсутствие воспитания или патриотизма, а показатель отсутствия мозгов laughing Но я, лично, то же не пойду на выборы, но у меня от понимания сущности - демократия, это миф, а выборы, это лохотрон, говоря современным языком! Да и мне просто лень с дивана вставать... laughing
            Зяблицев
          2. ССИ Сегодня, 09:37
            Цитата: DenZ
            но если вместо Вас придут на участки трое и проголосуют за "Ксюшадь"

            Это моя вина, если ВМЕСТО меня трое (неизвестно кто) проголосуют? И, далее, хотите я с ОДНОГО раза угадаю результаты ТАК называемых ВЫБОРОВ? И причем здесь мой голос? И не надо мне приписывать сочувствие собчачке!
            ССИ
      2. Silvestr Сегодня, 09:28
        Цитата: Зяблицев
        Вот такая она, наша молодежь!

        с вами с одной строны соглашусь, но с другой стороны- пример Украины.
        Там молодежь недолго валялась на дороге, пока ее не подняли националисты. Результат всем известен.
        Молодежь четко видит ложь и потом с ней сложно что-то изменить.
        Только на Героях ВОВ и сегодняшнего дня молодежь не организуешь.Молодежи надо участие в делах. БАМ- это движение молодых, помните, как из из Кремлевского дворца отправляли с 18 сьезда ВЛКСМ?
        а сейчас- движение по вертикали по деньгам или по блату. Нет денег- значит ты лох.
        Silvestr
        1. Зяблицев Сегодня, 09:32
          В Украине есть и другая молодежь! Но в целом, конечно же воспитание должно быть!
          Зяблицев
    4. Егоза Сегодня, 08:47
      Цитата: Spartanez300
      Решили российскую молодежь перековать в предатели Родины , это вряд ли .

      Если старшее поколение не будет бдительным и не будет заниматься воспитанием собственных детишек, то вполне возможно. Думаете такая как Мара Богдасарян будет отстаивать Россию? А ведь она не одна. Пусть таких и не много, но яд, который такие "деточки" распространяют уж больно заразителен.
      Егоза
      1. Mestny Сегодня, 09:13
        Таких как эта Мара мало. А молодёжи много. И она вся разная.
        Речь в статье идёт не про эту кстати молодёжь, а про тех, кто сейчас учится в школе.
        Вражина сокрушается, что в этот раз они проиграли раунд, Россию и Путина свалить не удалось. Так теперь надежда на будущее поколение.
        И что интересно - упоминается молодёжь с патриотическими настроениями в контексте того, что такое настроение возникло на фоне плохих условий жизни и отсутствия свободы.
        И разумеется озвучена хотелка, что эту патриотическую молодёжь удастся направить против России.
        Mestny
    5. Тикси-3 Сегодня, 09:14
      Цитата: Spartanez300
      , это вряд ли .

      это не так и сложно сделать!
      Тикси-3
    6. Венд Сегодня, 10:05
      Цитата: Spartanez300
      Решили российскую молодежь перековать в предатели Родины , это вряд ли .

      Ну кое-кого удалось перековать. Митинги Навального и поддержка Собчак тому свидетельство. Хочется халявы, вот как тут ни вспомнить струю сказку "Сказка о военной тайне". Всегда найдется мальчиш-плохиш.
      Венд
    7. amr Сегодня, 10:39
      ну когда молодежь купили за кока-колу и жвачку....

      Молодежь неопытна и неадекватна, в принципе и взрослые сплошь такие же попадаются.
      Не давно общался с молодежью, коснулись политики, молодежи 17-19 лет, уверенно и упорно говорят - на фиг Путина, я говорю - а чего, а говорят ппц, он во всем виноват, пусть кто угодно, тока не он, потому что там целый клан.... я спрашиваю а кто, если например не он? ну типа Навального можно........
      На мои более уточняющие вопросы, типа а что у нас не так и каким образом навальный изменит все, дать ответ так и не смогли, особенно их впечатлило как мы жили всего то 10-15 лет назад)))) они не знали что вот 10-5 лет назад было хуже, про 90е уже не стал рассказывать...
      но по разговору понял, молодежь ну очень безграмотна в плане даже примитивных понятий, я так понял, что даже не смогли объяснить в какой этап рулил Сталин и он был 1918году или же 1945ом, Ленин вообще толком сказать кто это.....

      Но АБСОЛЮТНАЯ увереность что Путина надо снести)))
      amr
  2. dik-nsk Сегодня, 07:56
    необходимо добиться «позитивного видения будущего России в Европе»
    так уже показали на примере соседней Украины какого оно, будущее в Европе, спасибо, мы уж как-нибудь сами
    dik-nsk
    1. Zoldat_A Сегодня, 08:02
      Цитата: dik-nsk
      необходимо добиться «позитивного видения будущего России в Европе»
      так уже показали на примере соседней Украины какого оно, будущее в Европе, спасибо, мы уж как-нибудь сами

      Мы, по своей сиволапости, западных ценностей не понимаем. Самому-то мне осталось настоящее да ещё пару рюмок коньяку. А вот зря только они на Западе думают, что у нас все, кто моложе 40 - то всё "Болотная". И поэтому, думается мне, наше будущее не в Европе, а в России...
      Zoldat_A
    2. Dreamboat Сегодня, 08:22
      Тоже мне, "капитан очевидность". Через молодежь все "цветные" гос. перевороты и делаются, что на окраине, что в арабских странах, что в СССР. Во-первых, у молодежи нет еще жизненного опыта и ее запутать проще сказками про "прекрасное далеко", во-вторых, молодежь более склонна к радикализму и имеет склонность к протестному (подростковому) поведению.
      Сначала таких "этождети" бросают на полицию для организации провокаций, а потом утилизируют в локальных войнах...
      Поэтому с молодежью надо работать, воспитывать, а предателям не давать возможность свою пропаганду разводить.
      Dreamboat
      1. dik-nsk Сегодня, 09:01
        а этот опус типа что-то новое, а не очевидное? ну-ну, и к то из нас кэп? wink
        dik-nsk
    3. Silvestr Сегодня, 09:29
      Цитата: dik-nsk
      примере соседней Украины

      нужно понимать, что с молодежью надо РАБОТАТЬ системно.
      Silvestr
  3. Zoldat_A Сегодня, 07:57
    Штефан Майстер Собчачкиных поносоизлияний наслушался? Зря... У меня внук тоже "молодёжь". И эта молодёжь Родину за конфетку не продаст и когда-нибудь Западу ещё зубы в глотку вобьёт...
    Zoldat_A
  4. 210окв Сегодня, 07:57
    А на молодежь и продажных при власти у них вся надежда..Это вопрос воспитания и работы с молодежью.Ну а кто продался-разговор должен быть короток.
    210окв
    1. Zoldat_A Сегодня, 08:08
      Дмитрий, hi !
      Цитата: 210окв
      А на молодежь и продажных при власти у них вся надежда..Это вопрос воспитания и работы с молодежью.Ну а кто продался-разговор должен быть короток.

      Ах! Как бы ИМ хотелось молодёжи... "Младореформаторов"... ОНИ вот всё время нас ругают, что мы живём старыми победами - май-1945, Гагарин... А сами-то? Всё 90-е вспоминают и во влажных снах ИМ снится повторение..
      Только разница есть половая. Мы-то май 45-го повторить сможем, а вот они наши 90-е - вряд ли... Сами виноваты - вон какую нам прививку от "западных ценностей" на Юкрейне ввалили....
      Zoldat_A
      1. gaura Сегодня, 08:49
        Сами виноваты - вон какую нам прививку от "западных ценностей" на Юкрейне ввалили....

        Впереди у нас два мега события, под которые будут раскачивать лодку нашего спокойствия: выборы и ЧМ по футболу. Олимпиаду уже слили. Скоро мы услышим что-нибудь вроде: "что вы все на Украину киваете? у нас по-другому все будет! у нас-то ОООО, а на Украине АААА"
        gaura
  5. Alex-a832 Сегодня, 08:01
    Оптимистичные отчеты либероидов, осваивающих западные "гранты" на либерализацию нашей молодёжи, срособствуют влажным мечтам устроителей револиций. Проблеммы конечно есть и де.би.лов срнди молодёжи полно, но работа в этом ключе нами проводится. Хрен им, а не молодёжь наша!
    Alex-a832
    1. Vard Сегодня, 08:07
      Они ни там информацию черпают... у меня в соседях школьный зауч... Так в её школе... кстати не элитной... в девятых классах нет троечников... этого кстати ни когда не было... детки не пьют, не курят... спортом занимаются и учатся... А те кого либералы окучивают, это отбросы...
      Vard
      1. Ronald Reagan Сегодня, 08:38
        А по воскресеньям в церковь не ходят? laughing
        Ronald Reagan
        1. dauria Сегодня, 09:50
          А по воскресеньям в церковь не ходят?
          good


          По воскресеньям учат английский, это поможет их деловым контактам с партнёрами..
          dauria
        2. Alex-a832 Сегодня, 10:27
          Цитата: Ronald Reagan
          А по воскресеньям в церковь не ходят? laughing

          Нет, не ходят и даже большинство мусульман в мечети редко хаживают. Чтобы быть хорошим человеком, не обязательно ходить в церьковь.
          Alex-a832
  6. Салют Сегодня, 08:05
    Либерализм это не плохо, толерантное отношение друг к другу приветствуется в Европе, есть люди которым не просто живется в России, в качестве примера могу назвать геев и трансгендеров
    Салют
    1. Комментарий был удален.
      1. Салют Сегодня, 08:33
        как хорошо что жизнь в России не только от вашего мнения зависит
        Салют
      2. Ronald Reagan Сегодня, 08:41
        Неприятный опыт был? laughing
        Ronald Reagan
        1. Салют Сегодня, 08:49
          дело не в личном опыте а в серьезной проблеме которая касается определенного круга лиц, пора менять отношение к геям. В России геи тоже патриоты и любят свою страну
          Салют
          1. Б.Т.В. Сегодня, 09:40
            Цитата: Салют
            В России геи тоже патриоты и любят свою страну


            " А пони- тоже кони..."?!
            Б.Т.В.
          2. Ronald Reagan Сегодня, 10:14
            Травля сексуальных меньшинств - политический инструмент в решении личных интересов, а не борьба за трад.ценности и тд и тп. Ситуация не поменяется, пока она приносит свои плоды.
            Ronald Reagan
          3. Ural Cossack Сегодня, 10:57
            Под одеялом и в темноте пусть геят друг друга сколько хотят. Но видеть их не хочу. И детей подальше от подобных держать постараюсь.
            Ural Cossack
    2. Vard Сегодня, 08:46
      Ну что вы... У нас в России любой представитель так сказать меньшинства 2 августа имеет право у любого фонтана провести любую акцию в поддержку своих убеждений...
      Vard
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:07
    Повлиять на Россию? Европа сделает это через недовольную молодёжь.
    Очень трудно проходя мимо замков чиновников и проезжая мимо их авто ценой от пяти лямов.Объяснить своему ребёнку."Смотри сынок, учись хорошо и у тебя так будет" laughing Вот что интересно стало.Наши руками водители в роскоши купаются. Это значит мы должны понять."А кто деньги не любит". А миллионам граждан России нужно опять потерпеть.И вот обязательно следущее поколение как заживёт wassat laughing И так которое десятилетие подряд.Так ладно бы не мешали. Так ещё и издеваются завозя специально гастарбайтеров.Где вообще логика?!
    Наблюдатель2014
  8. filatik Сегодня, 08:08
    Проблемы есть, исправится!
    filatik
  9. Masya Masya Сегодня, 08:09
    Старо как мир...

    никогда нас в покое не оставят, как гадили, гадят и будут гадить...
    Masya Masya
    1. cniza Сегодня, 09:13
      Это надо не забывать , что пока мы живы они не успокоятся , не успокоятся никогда.
      cniza
  10. rotmistr60 Сегодня, 08:13
    Сегодня разве только ленивый в Европе (и конечно Сша) не дает рекомендаций как "осчастливить" российский народ и при этом не забыть плюнуть на портрет нашего президента. Вся англосаксонская и европейская сволота в едином порыве пытается строить Россию под себя. Мало их били в свое время.
    rotmistr60
  11. Altona Сегодня, 08:13
    С этими выборами уже с ума посходили. Включаю сайт точного времени и там уже опрос "за кого будете голосовать?". Вчера Твиттер с путинскими "аналитиками" дошел до маразма, в лице телеканала Life. Оказывается, что Грудинин-это проект Госдепа и Ходорковского. То есть, дружишь с Кудриным и Чубайсом, то ты патриот. А если создаешь нормальное хозяйство-агент Госдепа. Абсурд же полный.
    Altona
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:32
      Цитата: Altona
      Включаю сайт точного времени и там уже опрос "за кого будете голосовать?"

      чо ответил? feel lol
      андрей юрьевич
  12. Житель Урала Сегодня, 08:34
    С молодежью и так уже "работают". Через педагогов в ВУЗах. Там некоторые профессора не ленятся мозги промывать студентам, научные лекции превращаются в политические, а вернее в антироссийские. Нельзя сказать про всех, но не малое количество. На мой взгляд здесь трудно применим термин "либеральная молодежь", либерализм это нечто иное. Это слово стало ругательным благодаря некоторым авантюристам грантоедам 90-х, сейчас почему-то либерал это обязательно-равно русофоб, с пеной у рта ненавидящий все русское, российское, да и само существование России как факт.
    Житель Урала
    1. Alex66 Сегодня, 10:48
      Моему шестикласснику недавно про "железную леди" на уроке истории рассказывали, о ее достоинствах. пришлось ему коротко обрисовать ее отношение к русским (гражданам России) их должно остаться по ее убеждениям 15 млн. человек. И сказать нельзя что все плохо, но что то не так у нас в образовании учат да, но образ мировоззрения не формируют, его скорее разрушают.
      Alex66
  13. tchoni Сегодня, 08:39
    Европейский план: патриотическая русская молодёжь станет либеральной!
    Дважды в прошлом веке получилось, может получится и в этом. Если государь-ампяратор не начнет заниматься проблемамт граждан, а продолдит его грабить методом обесцениваниянациональной валюты - так и будет.
    Кто в этом сомневается - пусть задумаются над вопросом: "А с чего это из избирательных биллютеней исчез кандидат " против всех"?"
    tchoni
  14. Хорон Сегодня, 09:08
    Евросоюзу следует «поработать» не только с либералами России, но и с юными русскими патриотами.

    А как же принцип невмешательства? Может тогда и другим странам подкорректировать мозг молодёжи в ЕС?! Гулять так гулять!
    Хорон
  15. andrej-shironov Сегодня, 09:08
    Да власть будет манипулировать любыми группами и любыми смыслами, только бы придать себе выборами легитимности и остаться у кормушки! Она (власть) уже давно далека от народа и лбслуживает свои собственные интересы и интересы олигархата, в том числе и зарубежного.
    andrej-shironov
  16. spirit Сегодня, 09:12
    Странная статья !Запад хочет бороться с лебиралами коим является ВВП со всем своим окружением при помощи новых ,молодых лебиралами!однако.... fool
    spirit
  17. КОТ БАЮН Сегодня, 09:17
    Евросоюзу следует «поработать» не только с либералами России, но и с юными русскими патриотами.

    А евросоюзу больше поработать уже не с чем? у них самих уже все хорошо? Уже успешно разрешился кризис с мигрантами? Уже больше заняться нечем?
    КОТ БАЮН
  18. Altona Сегодня, 09:25
    Цитата: андрей юрьевич
    чо ответил?

    ----------------------------
    Да ниче не ответил. Я еще не знаю, идти ли на выборы вообще. Вчера ФОМ и ВЦИОМ сказали, что 63% явка будет, я вот думаю в эти 37% затесаться. laughing
    Altona
    1. dauria Сегодня, 10:07
      я вот думаю в эти 37% затесаться.


      Тфу... старались-старались. В прошлый раз "белоленточников" спровоцировали через соцсети на демонстрацию ради явки. Теперь вам Грудинина с Ксенией дали ради явки. А Вас всё никак с дивана на морозец... laughing Пойдите власти навстречу, сходите уж...
      dauria
  19. Alex_59 Сегодня, 09:38
    Дык все правильно написано. Молодежь теперь другая, эпоха другая, а Путин и его методы старые. Молодежь действительно хочет жить свободно, не хочет ни с кем воевать и конфликтовать, ценит саморазвитие. Именно так. С их точки зрения все эти официальные парады с Путиным, чиновниками, попами выглядят какой-то маразматичной карикатурой, эхом брежневщины. Образ совершенно не привлекательный. Я уже молчу как наши власти работают с современными СМИ - блоггерами и в сетях - как слон в посудной лавке. С таким фоном молодежь переносит это впечатление и на традиционные ценности, вроде веры, семьи, или Великой Победы. Им эти вещи тоже начинают казаться каким-то пережитком с излишним пафосом. Так и профукивают державы. СССР так же развалился. А причина проста - власть должна обновляться, должны прийти люди которые понимают как молодежь воспринимает эти явления, как она думает. А у нас Путин, Путин и конца края не видно. Снизу есть реальный запрос на обновление, а сверху этого не понимают - а чего париться, когда рейтинг 70%? Всё хорошо ведь, правда? В Брежневском СССР тоже все было хорошо. А вот что было после...
    Alex_59
  20. rocket757 Сегодня, 09:47
    Вопрос? Сейчас такое не прокатит, долгосрочная перспектива, эт вопрос-вопросов? Всё может быть и эт зависит только от нашей власти, но по любому очень надо постараться шоб всё проср---профукать! К сожалению такие примеры в нашей истории уже были! Так, что будем посмотреть, если доживём? soldier
    rocket757
  21. Tevdori Сегодня, 10:24
    И это на самом деле наше слабое место. Что по поводу Мары и на нее похожих, да, возможно их мало, но вы забываете сколько у них так называемых подписчиков. Если этих звезд соц. сетей посчитать вместе с их подписчиками, выйдет достаточно большая серьезная цифра! Поэтому игнорировать это и отрицать не правильно! Это действительно проблема, практически вся молодежь сейчас погружена с головой в интернете в соц. сетях и на разных сайтах с сомнительными видеороликами. И когда они смотрят как эти "Мары" живут, ездят на шикарных машинах, отдыхают и т.д. и т.п., то отравляют этим свое сознание, думают о своей жизни, которая далеко не такая как у них - итог вот вам недовольная молодежь и самое время по ней бить.
    Конечно я более чем уверен что просто напросто закроют соц. сети и будет аналог соц. сетей только работающая на территории РФ и жестко под крылом соответствующих структур и соответственно всякие сайты площадки где выкладывают видеоролики. Кончено это в корне не вырежет проблему, но на много ее ослабит.
    Tevdori
  22. Alex66 Сегодня, 10:40
    Заняться молодежью это правильно, кто ее воспитает, тот и управлять Россией будет. Ну с западом все понятно. Не понятно с нашей элиткой, с одной стороны Путин с его 80% рейтинга, с другой Медведев, Чубайс, Кудрин, Набиулина (лучший глава по западной версии) и др. Молодежь видит, что дети элитки занимают должности (и ладно бы от этого польза была) им присваивают ордена, но учатся да и живут они фактически не здесь. Так вот на кого молодым ориентироваться на элитку с двойной моралью (Путин любит запад в это носом тыкать) или на другие может либеральные модели. Они то в тонкостях не разбираются, раз одним можно на тачке по Москве гаишников гонять почему им не могут нормальную работу дать? Почему одни в кембридже учатся, а они должны перибиваться с пельменей на макароны в общаге. почему одни на островах по пол года отдыхают, а им только озеро или речка светит. Даже наш Крым им не по карману.
    Alex66
  23. Оплот Орел Сегодня, 11:17
    Умная мысль, но поздно пришла! Европа с арабами, трансами и прочими извращенцами не является авторитетом и ориентиром для патриотичной молодёжи.(прос..ли)Они утратили стабильность, традиции, привлекательность для консервативной части общества. Привлечь смогут только пи..ов, продажных и не сформировавшихся.
    Оплот Орел
  24. MKPU-115 Сегодня, 11:23
    "Евросоюзу следует «поработать» не только с либералами России, но и с юными русскими патриотами." - какие они русские патриоты? Это будут патриоты запада тогда, предатели национальных интересов России.
    MKPU-115
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