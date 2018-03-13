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Европейский план: патриотическая русская молодёжь станет либеральной!
Путин теряет симпатии российской молодёжи, считают некоторые иностранные обозреватели. В следующие шесть лет, когда Россией снова будет править Путин, Евросоюзу следует «поработать» не только с либералами России, но и с юными русскими патриотами.
Повлиять на Россию? Европа сделает это через недовольную молодёжь. Об этом пишет Штефан Майстер в газете «Neue Zürcher Zeitung». Путин представляет, что он поднимает мировой престиж России, однако при этом он теряет симпатии молодого поколения. Автор швейцарской газеты убеждён, что Евросоюзу и Германии следует поддерживать общественные изменения в России. Для этого нужно «работать» не только с либеральной оппозицией, но и с той частью молодёжи, что настроена патриотически.
Владимир Путин представляет себя якорем стабильности и лидером, который приносит стране высокий уровень престижа во внешнем мире и внутреннюю предсказуемость, цитирует «ИноТВ» швейцарскую газету. Однако молодое поколение Путин теряет. А раз так, Европе нужно разработать стратегию для российского общества, опирающуюся не на либеральное меньшинство, а на мыслящую патриотически часть общества, которая объединена Интернетом, в том числе социальными сетями. Такая стратегия должна стать долгосрочной.
Как напоминает автор, после «переизбрания 18 марта» президент Путин обойдёт по длительности пребывания во власти Брежнева. Это означает обеспечение влияния «на целое поколение». Но следующие 6 лет путинского правления будут дополнительными шестью годами экономической и политической стагнации: для государства характерны отсутствие инвестиций в образование, науку, здравоохранение, инфраструктуру при одновременных высоких расходах на модернизацию вооружений и оттоком средств из государственных корпораций через коррупцию «элит».
Путин, считает автор швейцарского издания, — человек прошлого. Он не в состоянии остановить изменения в обществе. «Молодые россияне, — цитирует Майстера «ИноТВ», — хотят жить как на Западе, ценят свободу и индивидуальное развитие и всё же чувствуют себя связанными скорее с консервативными ценностями и российским патриотизмом».
И несмотря на то, что Кремль успешно отвлекает внимание населения от внутренних проблем через переключение на внешнюю политику, Евросоюзу и Германии, полагает автор, нужно поддерживать изменения в российском обществе. Цель следующая: необходимо добиться «позитивного видения будущего России в Европе». Это видение распространится «дальше Путина». Средства достижения цели: «Началом для этого могло бы быть по меньшей мере упрощение визового режима и увеличение количества образовательных программ для молодых людей».
Итак, «видение», которое изобразил герр Майстер, подразумевает долгосрочную стратегию. В Европе уже поняли, что мало смысла заигрывать с русской оппозицией, которая не имеет влияния на власть и тем более не в состоянии исправить положение в стране. Оппозиция настолько малочисленна, что скоро сравняется со статистической погрешностью. Поэтому иные наблюдатели предлагают переключиться на патриотическую молодёжь и развернуть её в сторону Запада. Степень влияния при этом оценивается объективно: такой разворот возможен только в долгосрочной перспективе.
Повлиять на Россию? Европа сделает это через недовольную молодёжь. Об этом пишет Штефан Майстер в газете «Neue Zürcher Zeitung». Путин представляет, что он поднимает мировой престиж России, однако при этом он теряет симпатии молодого поколения. Автор швейцарской газеты убеждён, что Евросоюзу и Германии следует поддерживать общественные изменения в России. Для этого нужно «работать» не только с либеральной оппозицией, но и с той частью молодёжи, что настроена патриотически.
Владимир Путин представляет себя якорем стабильности и лидером, который приносит стране высокий уровень престижа во внешнем мире и внутреннюю предсказуемость, цитирует «ИноТВ» швейцарскую газету. Однако молодое поколение Путин теряет. А раз так, Европе нужно разработать стратегию для российского общества, опирающуюся не на либеральное меньшинство, а на мыслящую патриотически часть общества, которая объединена Интернетом, в том числе социальными сетями. Такая стратегия должна стать долгосрочной.
Как напоминает автор, после «переизбрания 18 марта» президент Путин обойдёт по длительности пребывания во власти Брежнева. Это означает обеспечение влияния «на целое поколение». Но следующие 6 лет путинского правления будут дополнительными шестью годами экономической и политической стагнации: для государства характерны отсутствие инвестиций в образование, науку, здравоохранение, инфраструктуру при одновременных высоких расходах на модернизацию вооружений и оттоком средств из государственных корпораций через коррупцию «элит».
Путин, считает автор швейцарского издания, — человек прошлого. Он не в состоянии остановить изменения в обществе. «Молодые россияне, — цитирует Майстера «ИноТВ», — хотят жить как на Западе, ценят свободу и индивидуальное развитие и всё же чувствуют себя связанными скорее с консервативными ценностями и российским патриотизмом».
И несмотря на то, что Кремль успешно отвлекает внимание населения от внутренних проблем через переключение на внешнюю политику, Евросоюзу и Германии, полагает автор, нужно поддерживать изменения в российском обществе. Цель следующая: необходимо добиться «позитивного видения будущего России в Европе». Это видение распространится «дальше Путина». Средства достижения цели: «Началом для этого могло бы быть по меньшей мере упрощение визового режима и увеличение количества образовательных программ для молодых людей».
* * *
Итак, «видение», которое изобразил герр Майстер, подразумевает долгосрочную стратегию. В Европе уже поняли, что мало смысла заигрывать с русской оппозицией, которая не имеет влияния на власть и тем более не в состоянии исправить положение в стране. Оппозиция настолько малочисленна, что скоро сравняется со статистической погрешностью. Поэтому иные наблюдатели предлагают переключиться на патриотическую молодёжь и развернуть её в сторону Запада. Степень влияния при этом оценивается объективно: такой разворот возможен только в долгосрочной перспективе.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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