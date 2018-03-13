Минобороны получило первый модернизированный Ил-76МД-М

Устанавливается оптико-электронная визирная система, которая позволяет наблюдать за площадками десантирования и работает как в инфракрасном, так и в оптическом диапазоне

Первый серийный транспортный самолет Ил-76МД-М передан Министерству обороны РФ после модернизации, сообщил вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации, генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин.В данный момент первая модернизированная строевая машина находится на одной из баз военно-транспортной авиации ВКС России.На самолете установлен новый пилотажно-навигационный комплекс, который соответствует всем требованиям и правилам полетов как на российских, так и на зарубежных воздушных трассах. Кроме того, на нем заменено светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, а также средства обороны и связи.- добавил Рогозин.При модернизации частично применялись детали, взаимозаменяемые с перспективными военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А и топливозаправщиком Ил-78М-90А, производство которых идет в Ульяновске. Двигатели самолета Д-30КП в ходе модернизации были доработаны. Тем самым, срок службы самолета продлен на 15 лет, передает ТАСС