11:50 13 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Минобороны получило первый модернизированный Ил-76МД-М

Первый серийный транспортный самолет Ил-76МД-М передан Министерству обороны РФ после модернизации, сообщил вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации, генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин.

Минобороны получило первый модернизированный Ил-76МД-М


В данный момент первая модернизированная строевая машина находится на одной из баз военно-транспортной авиации ВКС России.


На самолете установлен новый пилотажно-навигационный комплекс, который соответствует всем требованиям и правилам полетов как на российских, так и на зарубежных воздушных трассах. Кроме того, на нем заменено светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, а также средства обороны и связи.

Устанавливается оптико-электронная визирная система, которая позволяет наблюдать за площадками десантирования и работает как в инфракрасном, так и в оптическом диапазоне
- добавил Рогозин.

При модернизации частично применялись детали, взаимозаменяемые с перспективными военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А и топливозаправщиком Ил-78М-90А, производство которых идет в Ульяновске. Двигатели самолета Д-30КП в ходе модернизации были доработаны. Тем самым, срок службы самолета продлен на 15 лет, передает ТАСС

Использованы фотографии: NewsTeam
16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Владыка Ситх Сегодня, 10:09
    Люблю конец квартала, идут поступления техники в войска.
    Владыка Ситх
    1. dik-nsk Сегодня, 10:16
      сколько же мы уже на советском наследии вылазим, настругали мама не горюй, сейчас модернизируют меньше, чем выпускали, хотя справедливости ради и Союз был в два раза больше России
      dik-nsk
  2. Салют Сегодня, 10:11
    Ил-76 как и Ан-124 имеют возможность садится и взлетать в ровном поле?
    возможен ли такой вариант снабжения воздушного десанта по воздуху и переброски дополнительных войск? (С-300, С-400 например)
    Салют
    1. faiver Сегодня, 10:58
      да и тот и другой могут садица на грунтовые полосы...
      faiver
      1. Салют Сегодня, 11:00
        танки, бмп и самоходную артиллерию на борт брать могут? вообще полноценная переброска значительных сухопутных сил возможна?
        Салют
        1. faiver Сегодня, 11:07
          канеш, почти всю номенклатуру сухопутных сил за редким исключением..., а по части "значительных сил" это уже зависит от количественных показателей ВТА
          faiver
          1. Салют Сегодня, 11:10
            при проектировании этих самолетов видимо не с проста учитывали возможность работы с грунтовых аэродромов, у запада подобные самолеты есть? с возможностью садится в поле?
            Салют
            1. svp67 Сегодня, 11:13
              Цитата: Салют
              у запада подобные самолеты есть? с возможностью садится в поле?

              svp67
  3. bazzbazz Сегодня, 10:13
    Товарищи, а кто в курсе. Какой был процент модернизированной техники в СССР? Или там чаще просто вводили новый образец в строй.
    bazzbazz
    1. НасРать Сегодня, 10:27
      Глупый вопрос... уж извините. Процесс модернизации ни когда не прекращался... пока техника была в строю... когда проходил технологический скачек, то все повторялось в плане модернизации... с новой техникой
      Пример:
      Ту-22, 22М, 22М2, 22М3 - самолёты разные, а всё модернизация...
      И производство с 1962 года....
      НасРать
  4. Архивариус Вася Сегодня, 10:16
    Только передали самолет, как он уже успел краешком эстонскую границу нарушить))) lol
    Архивариус Вася
  5. san4es Сегодня, 10:28

    Главный конструктор самолета Ил-76 Андрей Юрасов рассказам журналистам о новом комплексе обороны, установленном на Ил-76МД-М. Этот комплекс способен защитить самолёт от всех средств поражения вероятного противника.Сам комплекс включает в себя как активные, так и пассивные элементы защиты, в том числе и известные многим тепловые ловушки, и некоторые новые системы, которые теперь установлены на борту.
    soldier
    июн. 2016 г.
    san4es
  6. ССИ Сегодня, 10:29
    ЭДСУ-76, а инерциалка старая... И в автомате летать когда? Несколько недоделанный борт...
    ССИ
    1. okko077 Сегодня, 10:34
      А старая ИС это какая ? Можно уточнить ?
      okko077
      1. ССИ Сегодня, 11:30
        И-11-76..Еще вопросы?
        ССИ
Картина дня