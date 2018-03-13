11:44 13 марта
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Пентагон сократил число операций, выполняемых с авиабазы Инджирлик

Американские военные резко сократили число боевых операций, которые выполнялись с турецкой авиабазы Инджирлик, а также рассматривают возможность сокращения размещенного там персонала, передает ТАСС сообщение газеты Wall Street Journal.



По данным газеты, с турецкой базы была перебазирована в Афганистан эскадрилья штурмовиков А-10. Постепенно снижается число семей американских военнослужащих, находящихся на территории базы. «В настоящее время в Инджирлике базируются американские истребители F-22 Raptor и F-15 Eagle, а также самолеты-заправщики», – говорится в материале.


Как сообщил американский военный представитель, «вопрос о сокращении масштабов использования турецкой авиабазы рассматривается уже некоторое время».

Газета напоминает, что «напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона связана с тем, что Турция всерьез обеспокоена поддержкой Соединенными Штатами сирийских курдов из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС)». Турецкое правительство не раз заявляло, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя вооружение формированиям, которые в Анкаре ассоциируются с боевиками Рабочей партией Курдистана (РПК). По мнению турецкого руководства, полученное курдами американское оружие может быть направлено против Турции.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. dik-nsk Сегодня, 10:13
    Пердоган их еще не нагнал совсем?? хотя бабло наверное платят немалое, но все же за попытку свержения мягко он с ними
    dik-nsk
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:22
      Цитата: dik-nsk
      Пердоган их еще не нагнал совсем?? хотя бабло наверное платят немалое, но все же за попытку свержения мягко он с ними

      пока не окреп еще, и не определился куда податься
      Angel_and_Demon
      1. котовский Сегодня, 11:38
        Цитата: Angel_and_Demon
        пока не окреп еще, и не определился куда податься

        Да направление уже выбрал,судя по действиям.
        И на региональном уровне вполне крепок,
        остальное дело времени.
        котовский
    2. сибиралт Сегодня, 10:26
      То-то пошли слухи о самороспуске НАТО. belay
      сибиралт
      1. Tiras Сегодня, 10:30
        Цитата: сибиралт
        То-то пошли слухи о самороспуске НАТО.


        Да что-то незаметно.


        Командование НАТО создает в Европе механизм, призванный сократить время переброски войск к границам России. Об этом накануне рассказал замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

        "Новым приоритетом деятельности военно-политического руководства НАТО стало совершенствование логистической и транспортной инфраструктуры внутри Европы, создание так называемого "военного Шенгена". Суть его состоит в максимальном сокращении времени переброски войск в направлении российских границ", - сказал Фомин в интервью газете "Красная звезда" (официальное издание Минобороны России). По словам замминистра, на территории Европы в различных районах создаются запасы вооружения, боеприпасов и продовольствия для оперативного развертывания дополнительной группировки войск, в десятки раз превышающей размещенный в Европе контингент США. "Для организации приема, развертывания и размещения воинских контингентов созданы восемь координационных центров в Польше, Румынии, Венгрии, Болгарии, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии", - уточнил генерал Фомин.
        Tiras
        1. котовский Сегодня, 11:41
          Цитата: Tiras
          "Для организации приема, развертывания и размещения воинских контингентов созданы восемь координационных центров в Польше, Румынии, Венгрии, Болгарии, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии", - уточнил генерал Фомин.

          В том то и суть,что более весомые европейцы носом воротят,
          взялись за тех кто совсем думать не может.
          котовский
  2. Салют Сегодня, 10:15
    Турция медленно сближается с Россией, на насколько это возможно?
    Салют
  3. bazzbazz Сегодня, 10:16
    Янки гоу хоум!- Похоже потихоньку начинается)
    bazzbazz
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:21
    Турция (читай Эрдоган) потихоньку выталкивает американцев со своей территории. Эрдоган наверное до смерти не забудет, что за попыткой переворота маячили американские спецслужбы. Надеюсь, что придет время когда американцев будут вытеснять (гнать) из многих стран.
    rotmistr60
  5. silberwolf88 Сегодня, 10:44
    Вроде и надо уходить ... после доказанных фактов сотрудничества с путчистами ... но уж больно место сладкое во всех отношениях ...
    silberwolf88
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