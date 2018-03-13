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Пентагон сократил число операций, выполняемых с авиабазы Инджирлик
Американские военные резко сократили число боевых операций, которые выполнялись с турецкой авиабазы Инджирлик, а также рассматривают возможность сокращения размещенного там персонала, передает ТАСС сообщение газеты Wall Street Journal.
По данным газеты, с турецкой базы была перебазирована в Афганистан эскадрилья штурмовиков А-10. Постепенно снижается число семей американских военнослужащих, находящихся на территории базы. «В настоящее время в Инджирлике базируются американские истребители F-22 Raptor и F-15 Eagle, а также самолеты-заправщики», – говорится в материале.
Как сообщил американский военный представитель, «вопрос о сокращении масштабов использования турецкой авиабазы рассматривается уже некоторое время».
Газета напоминает, что «напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона связана с тем, что Турция всерьез обеспокоена поддержкой Соединенными Штатами сирийских курдов из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС)». Турецкое правительство не раз заявляло, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя вооружение формированиям, которые в Анкаре ассоциируются с боевиками Рабочей партией Курдистана (РПК). По мнению турецкого руководства, полученное курдами американское оружие может быть направлено против Турции.
По данным газеты, с турецкой базы была перебазирована в Афганистан эскадрилья штурмовиков А-10. Постепенно снижается число семей американских военнослужащих, находящихся на территории базы. «В настоящее время в Инджирлике базируются американские истребители F-22 Raptor и F-15 Eagle, а также самолеты-заправщики», – говорится в материале.
Как сообщил американский военный представитель, «вопрос о сокращении масштабов использования турецкой авиабазы рассматривается уже некоторое время».
Газета напоминает, что «напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона связана с тем, что Турция всерьез обеспокоена поддержкой Соединенными Штатами сирийских курдов из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС)». Турецкое правительство не раз заявляло, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя вооружение формированиям, которые в Анкаре ассоциируются с боевиками Рабочей партией Курдистана (РПК). По мнению турецкого руководства, полученное курдами американское оружие может быть направлено против Турции.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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