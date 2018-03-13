Хейли полна решимости запретить России наносить авиаудары в Сирии

В последние две недели российский и сирийский режим были очень заняты тем, что навешивали ярлыки на каждую оппозиционную группу в Восточной Гуте, называя их террористическими группами,

Мы подготовили новый проект резолюции об установлении режима прекращения огня, который не оставит никаких лазеек. Он простой, прямолинейный и обязательный для исполнения. Резолюция вступит в силу сразу после принятия, в ней нет контртеррористических лазеек, которыми могут воспользоваться (президент Сирии Башар) Асад, Иран и Россия,