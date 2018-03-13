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Хейли полна решимости запретить России наносить авиаудары в Сирии
Соединенные Штаты предлагают проект резолюции Совбеза ООН, который не даст российским и сирийским войскам возможности наносить удары по «умеренной оппозиции», приводит газета Взгляд заявление постпреда США Никки Хейли.
На заседании Совбеза Хейли заявила, что Москва и Дамаск изначально не планировали выполнять резолюцию ООН 2401 о прекращении огня в Сирии.
Она добавила, что если ООН не сможет добиться прекращения огня в пригороде Дамаска, США могут вновь нанести удар по Сирии.
Ранее Москва неоднократно подчеркивала, что прекращение огня не должно распространяться на борьбу с террористическими группировками, такими как «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). При этом боевики продолжают обстреливать мирных жителей и гуманитарные коридоры в Восточной Гуте.
На заседании Совбеза Хейли заявила, что Москва и Дамаск изначально не планировали выполнять резолюцию ООН 2401 о прекращении огня в Сирии.
В последние две недели российский и сирийский режим были очень заняты тем, что навешивали ярлыки на каждую оппозиционную группу в Восточной Гуте, называя их террористическими группами,сказала она.
Мы подготовили новый проект резолюции об установлении режима прекращения огня, который не оставит никаких лазеек. Он простой, прямолинейный и обязательный для исполнения. Резолюция вступит в силу сразу после принятия, в ней нет контртеррористических лазеек, которыми могут воспользоваться (президент Сирии Башар) Асад, Иран и Россия,пояснила постпред.
Она добавила, что если ООН не сможет добиться прекращения огня в пригороде Дамаска, США могут вновь нанести удар по Сирии.
Ранее Москва неоднократно подчеркивала, что прекращение огня не должно распространяться на борьбу с террористическими группировками, такими как «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). При этом боевики продолжают обстреливать мирных жителей и гуманитарные коридоры в Восточной Гуте.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com