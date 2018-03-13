11:52 13 марта
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Хейли полна решимости запретить России наносить авиаудары в Сирии

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Соединенные Штаты предлагают проект резолюции Совбеза ООН, который не даст российским и сирийским войскам возможности наносить удары по «умеренной оппозиции», приводит газета Взгляд заявление постпреда США Никки Хейли.



На заседании Совбеза Хейли заявила, что Москва и Дамаск изначально не планировали выполнять резолюцию ООН 2401 о прекращении огня в Сирии.


В последние две недели российский и сирийский режим были очень заняты тем, что навешивали ярлыки на каждую оппозиционную группу в Восточной Гуте, называя их террористическими группами,
сказала она.

Мы подготовили новый проект резолюции об установлении режима прекращения огня, который не оставит никаких лазеек. Он простой, прямолинейный и обязательный для исполнения. Резолюция вступит в силу сразу после принятия, в ней нет контртеррористических лазеек, которыми могут воспользоваться (президент Сирии Башар) Асад, Иран и Россия,
пояснила постпред.

Она добавила, что если ООН не сможет добиться прекращения огня в пригороде Дамаска, США могут вновь нанести удар по Сирии.

Ранее Москва неоднократно подчеркивала, что прекращение огня не должно распространяться на борьбу с террористическими группировками, такими как «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). При этом боевики продолжают обстреливать мирных жителей и гуманитарные коридоры в Восточной Гуте.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 38
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      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. AloeMC Сегодня, 10:33 Новый
    Пусть запретит себе генерировать идиотские мысли. Д.Б.
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    AloeMC
    1. Зяблицев Сегодня, 10:40 Новый
      Мне просто интересно - Как она себе это представляет? laughing
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      Зяблицев
      1. dzvero Сегодня, 10:52 Новый
        Взятием половины Хмеймим в аренду, наверное smile
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        dzvero
      2. Alex-a832 Сегодня, 10:52 Новый
        Вопрос к США будет прежний: список этих "умеренных", точные координаты их дислокации, отличительные особенности от остальных террористов, доказательства этих отличий. Нет ответа? Тогда эвакуируйте их в США - они же не опасны...
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        Alex-a832
      3. LSA57 Сегодня, 11:49 Новый
        Цитата: Зяблицев
        Мне просто интересно - Как она себе это представляет?

        кулаком по столу. у себя на кухне
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        LSA57
    2. Венд Сегодня, 10:44 Новый
      Пора может уже поменять риторику в обращении к США, начать называть правление в США кровавый режим демократии.
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      Венд
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 10:47 Новый
        это надо было делать еще позавчера,а у нас все "партнеры"(гореть им в аду)
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        Ратник с пулеметом
    3. сибиралт Сегодня, 10:49 Новый
      Как бы она не лопнула от такой полноты своей решимости! belay
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      сибиралт
      1. x.andvlad Сегодня, 11:18 Новый
        Я не понял её прел про "антитеррористические лазейки".
        То есть данные террористы, которые обстреливают мирных жителей и держат их в заложниках для США не заслуживают наказания, т . к . они в оппозиции.
        Но понял, что с одной стороны, обращаясь к совету безопасности ООН, с другой стороны США на него "клали". Это ли не международный шантаж?
        Не пора ли уже дать по сусалам этим наглецам. Тем более, что после 7-го февраля должок за ними...
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        x.andvlad
  2. андрей юрьевич Сегодня, 10:33 Новый
    Хейли полна решимости запретить России наносить авиаудары в Сирии
    в ответ: кратно увеличить! охреневшие мерикатосы...
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    андрей юрьевич
    1. лесовозник Сегодня, 10:38 Новый
      Припекло видать шибко , раз так заверещала.
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      лесовозник
      1. Чёрный Сегодня, 10:41 Новый
        Не, не тянешь ты, Никки, на Мюнхгаузена. Это только он мог в одиночку объявить войну (Англии) и выиграть её. А ты бы шла домой по-плохому, а то по-хорошему будет ещё хуже, Небензя тебе объяснит. laughing
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        Чёрный
      2. BerBer Сегодня, 10:46 Новый
        Точно. Значит в правильном направлении движемся. Главное не останавливаться. Пора игнорировать эти крики.
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        BerBer
    2. Лелёк Сегодня, 11:20 Новый
      Цитата: андрей юрьевич
      в ответ: кратно увеличить!

      hi
      Уже. Для этого РФ перебросила в Сирию, если не ошибаюсь, 27 самолётов и обозначила "испытательные" пуски "крылаток" с эскадры в Средиземном море. Но все эти действия америкосов и наши чреваты большими неприятностями и ситуация в Сирии беременна войной. Право на нашей стороне поскольку США находятся на территории Сирии не законно и действуют без одобрения ООН, а наши силы дислоцируются там с приглашения правительства и действуют с одобрения ООН. Но "исключительную" наглую нацию это не останавливает и она уже диктует свои "хотелки" ООН (которая размазывает сопли и не принимает никаких мер к зарвавшемуся бандиту).
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      Лелёк
  3. Dashout Сегодня, 10:34 Новый
    Дааа, ..., просто так не рассосется...
    Жаль, что нового оружия еще не наделали достаточное количество...
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    Dashout
  4. silberwolf88 Сегодня, 10:37 Новый
    Интересный замес получается)) ... окупанты в Сирии (а США и прочая коалиция там незаконно находится) ... объявляют открытый вызов законному правительству и войскам суверенной державы ... РОССИИ находящимся в Сирии в соответствии с международным правом)
    И где только готовят таких безграмотных политиков которые последние лет 25 - 30 ведут себя как последние гопники/беспредельщики без всяких политических понятий ... я уже не говорю о соблюдении элементарных международных норм и правил ...
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    silberwolf88
    1. okko077 Сегодня, 10:49 Новый
      Вы во всём правы кроме одного...Пи_ндосы могут нарастить своё присутствии в Сирии кратно и нас теоретически просто размазать без международных заявлений....Только понимая ,что рубиловка будет конкретная и конкретные потери ,пи_ндосы не решаются,а время играет на нас...Мы крепчаем с каждым днём....
      «P. S.».Но не как в старом анекдоте...
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      okko077
    2. Pingo Сегодня, 11:09 Новый
      обычное американское, пока безнаказанное, свинство
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      Pingo
  5. Vita VKO Сегодня, 10:39 Новый
    Очередное подтверждение того, что чем дольше США не получают по зубам, тем наглее и агрессивнее становится их внешняя политика.
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    Vita VKO
  6. Roster Сегодня, 10:40 Новый
    Повопить в ООН - максимум на что способны сегодня США по ситуации в Гуте.
    Намного интересней станет, когда начнется зачистка за Евфратом.
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    Roster
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:40 Новый
    США могут вновь нанести удар по Сирии.
    Если это случится, а это не исключено, то Россия с союзниками просто обязана будет отреагировать жестко иначе обнаглевших янки не остановить.
    Меня всегда интересовал вопрос - в каком инкубаторе готовят этих дам для СБ ООН. Одна хлеще другой, как внешностью, так и агрессивностью.
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    rotmistr60
    1. роман66 Сегодня, 10:52 Новый
      не, эта на внешность еще ничего, все жду, когда страшнеть начнет. чтобы соответствовать
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      роман66
    2. tech3030 Сегодня, 10:52 Новый
      Это говорящие куклы. Они лиш озвучивают но ничего не решают .
      Ответить
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      tech3030
  8. Silvestr Сегодня, 10:41 Новый
    и Мэй хочет, и Хейли хочет. Лучше бы им на кухню пойти и заняться общественно полезным трудом.
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    Silvestr
    1. XYZ Сегодня, 10:46 Новый
      Не трогайте комическую старуху (старое актерское амплуа). Она такая классная и оригинальная в своих красных лодочках. Так безуспешно комично пытается быть похожей на Маргарет Тэтчер. Но недаром утверждают, что история повторяется сначала в виде трагедии, а затем в виде фарса. Где вы еще такую найдете?
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      XYZ
    2. faiver Сегодня, 10:52 Новый
      может у них с мужиками проблемы? не удовлетворяют? laughing
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      faiver
  9. КВУ-НСвД Сегодня, 10:44 Новый
    Видят , что в пригородах Дамаска успешно работает схема , как в Алеппо в своё время , вот и истерят .
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    КВУ-НСвД
  10. Altona Сегодня, 10:48 Новый
    Цитата: Зяблицев
    Мне просто интересно - Как она себе это представляет?

    ---------------------------
    Она предлагает перейти от прокси-войны к прямому столкновению с Россией на территории Сирии. В общем-то у них уже руки чешутся попробовать себя в бою.
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    Altona
    1. Умник Сегодня, 10:52 Новый
      Я так и непонял что с чвк вагнера произошло? Было это или нет? Кто что знает?
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      Умник
  11. afrikanez Сегодня, 10:51 Новый
    Что значит "обязательным к исполнению"? Много чего штаты сами "исполняют", что бы нас заставить делать то что им хочется?
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    afrikanez
  12. Sverdlov Сегодня, 10:52 Новый
    Нет. Надо встречный "иск" подать в СБ ООН от Сирии, Ирана и России совместно с предложением убраться интервентам. В случае невыполнения сбивать всё, что незаконно летает в пределах границ суверенного государства.
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    Sverdlov
  13. fif21 Сегодня, 11:02 Новый
    Прямое вмешательство в дела суверенного государства am В отличии от матрасников, Сирийцы ведут боевые действия на своей территории . Базы США созданные на оккупированной ими территории Сирии подлежат уничтожению, как базы агрессора! hi
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    fif21
  14. мерцание Сегодня, 11:03 Новый
    Хейли полна решимости запретить России наносить авиаудары в Сирии
    Пусть лучше еще раз напомнит, что Россия не знает, где находятся американские подлодки, а потому не сможет их уничтожить и тем самым себя обезопасить.
    Когда отсутствует возможность, что либо сделать реально, то просто поднимают визг - Мэй визжит, Хейли от нее не отстает. Визг - новое гипероружие запада.
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    мерцание
  15. kriten Сегодня, 11:03 Новый
    Надо жестче выдавливать США из Сирии, пора уничтожать американские центры по подготовке террористов.Хватит сопли по лицу размызывать.
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    kriten
  16. Комментарий был удален.
  17. askme Сегодня, 11:08 Новый
    Это фанатики. Особый тип помешательства. Но такого типа фанатики боятся смерти. До ужаса. А то, что толкает их идти по этому пути к смерти - это страх. Сумасшествие. Сознание умного животного - это сумасшествие.
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    askme
  18. Vard Сегодня, 11:10 Новый
    Похоже настали такие времена, когда США как тот дед... сидит на заваленке и гавкает на прохожих... Первое... право вето... Второе... я так понял... это просто сотрясение воздуха...
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    Vard
  19. g1washntwn Сегодня, 11:28 Новый
    Смешно слушать эту мадаму. США в Сирии незаконно и на положении интервентов. Это как если бы вор вломившись в чужой дом стал звать на помощь полицейского, чтобы тот его защитил от хозяина. Послушав Хейли, можно об тупой угол порезаться.
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    g1washntwn
  20. pvv113 Сегодня, 11:38 Новый
    в ней нет контртеррористических лазеек, которыми могут воспользоваться (президент Сирии Башар) Асад, Иран и Россия

    То есть, вся эта резолюция в интересах США, и лазеек для них будет предостаточно
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    pvv113
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