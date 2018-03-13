15:53 13 марта
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Ледокол "Илья Муромец" примет участие в российско-норвежских учениях "Баренц-2018"

Новейший ледокол Северного флота "Илья Муромец" впервые примет участие в двусторонних российско-норвежских учениях "Баренц-2018", которые пройдут в мае в Баренцевом море, сообщил начальник пресс-службы флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

От Северного флота в учениях будут задействованы спасательное буксирное судно "Алтай", самолет Ил-38 и вертолет Ка-27ПС. Планируется также участие ледокола "Илья Муромец", для которого эти учения будут первыми
- сказал он.

Ледокол "Илья Муромец" примет участие в российско-норвежских учениях "Баренц-2018"



Серга отметил, что делегация Северного флота во главе с начальником управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитаном 1 ранга Владимиром Горбанем приняла участие в первой планирующей конференции по проведению маневров "Баренц-2018" в городе Киркенес (Норвегия).

Учения "Баренц-2018" - это единственные учения сил поисково-спасательного обеспечения, проводимые Россией и Норвегией в Арктическом регионе на ежегодной основе. Традиционными для отработки станут эпизоды по поиску, спасании и эвакуации членов экипажей судов и летательных аппаратов, терпящих бедствие на воде, а также по устранению последствий экологической аварии из-за разлива нефти на морской акватории
- пояснил он.

Международные учения "Баренц" проводятся ежегодно в соответствии с соглашением между правительствами РФ и Норвегии о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасании терпящих бедствие людей на Баренцевом море от 4 октября 1995 года. Руководство учениями поочередно осуществляют как представители российских, так и норвежских сил поисково-спасательного обеспечения, передает ТАСС





Использованы фотографии: Лев Федосеев/ТАСС
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Комментарии 10

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  1. Салют Сегодня, 11:05
    учения по спасению людей самые актуальные
    Салют
  2. bazzbazz Сегодня, 11:07
    Вот с ними бы я отменил все учения и общение вообще!
    Норвежцы - главные извращенцы и пи...филы европы. Пора уже разделять, хоть как то приличных от мусора.
    bazzbazz
    1. НасРать Сегодня, 11:18
      Цитата: bazzbazz
      Вот с ними бы я отменил все учения и общение вообще!

      Поэтому Вы не в правительстве!!! wassat
      НасРать
      1. bazzbazz Сегодня, 11:24
        К счастью да!)
        bazzbazz
    2. Стирбьорн Сегодня, 11:51
      Цитата: bazzbazz
      Норвежцы - главные извращенцы и пи...филы европы. Пора уже разделять, хоть как то приличных от мусора.

      с голландцами попутали fellow
      Стирбьорн
      1. bazzbazz Сегодня, 13:58
        Как не странно нет. Почитайте про Норвегию!
        bazzbazz
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 11:07
    Да уж - наш ледокольный флот - это надежда в случае беды для многих в регионе... как впрочем и их спасательные силы . Хороший пример нормального сотрудничества , а не истеричных взвизгов об угрозах...
    КВУ-НСвД
  4. сибиралт Сегодня, 11:19
    Цитата: bazzbazz
    Вот с ними бы я отменил все учения и общение вообще!
    Норвежцы - главные извращенцы и пи...филы европы. Пора уже разделять, хоть как то приличных от мусора.

    Будем надеется, что наши на учения с собой детей не возьмут. belay
    сибиралт
  5. andrewkor Сегодня, 11:22
    Правильное будет сказать:" Вспомогательный крейсер СФ России " Илья Муромец".
    andrewkor
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:25
    учения сил поисково-спасательного обеспечения
    Что конечно необходимо. Моряк в море прежде всего человек, который в любой момент может попасть в крайне сложную ситуацию.
    rotmistr60
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