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Ледокол "Илья Муромец" примет участие в российско-норвежских учениях "Баренц-2018"
Новейший ледокол Северного флота "Илья Муромец" впервые примет участие в двусторонних российско-норвежских учениях "Баренц-2018", которые пройдут в мае в Баренцевом море, сообщил начальник пресс-службы флота капитан 1 ранга Вадим Серга.
Серга отметил, что делегация Северного флота во главе с начальником управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитаном 1 ранга Владимиром Горбанем приняла участие в первой планирующей конференции по проведению маневров "Баренц-2018" в городе Киркенес (Норвегия).
Международные учения "Баренц" проводятся ежегодно в соответствии с соглашением между правительствами РФ и Норвегии о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасании терпящих бедствие людей на Баренцевом море от 4 октября 1995 года. Руководство учениями поочередно осуществляют как представители российских, так и норвежских сил поисково-спасательного обеспечения, передает ТАСС
От Северного флота в учениях будут задействованы спасательное буксирное судно "Алтай", самолет Ил-38 и вертолет Ка-27ПС. Планируется также участие ледокола "Илья Муромец", для которого эти учения будут первыми- сказал он.
Серга отметил, что делегация Северного флота во главе с начальником управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитаном 1 ранга Владимиром Горбанем приняла участие в первой планирующей конференции по проведению маневров "Баренц-2018" в городе Киркенес (Норвегия).
Учения "Баренц-2018" - это единственные учения сил поисково-спасательного обеспечения, проводимые Россией и Норвегией в Арктическом регионе на ежегодной основе. Традиционными для отработки станут эпизоды по поиску, спасании и эвакуации членов экипажей судов и летательных аппаратов, терпящих бедствие на воде, а также по устранению последствий экологической аварии из-за разлива нефти на морской акватории- пояснил он.
Международные учения "Баренц" проводятся ежегодно в соответствии с соглашением между правительствами РФ и Норвегии о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасании терпящих бедствие людей на Баренцевом море от 4 октября 1995 года. Руководство учениями поочередно осуществляют как представители российских, так и норвежских сил поисково-спасательного обеспечения, передает ТАСС
Использованы фотографии: Лев Федосеев/ТАСС
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