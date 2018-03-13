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В Сирии замечен 36-ствольный «Град-1»
Под Дамаском в боевых порядках сирийской армии была впервые замечена боевая машина 9П138 полковой реактивной системы залпового огня 9К55 «Град-1», сообщает Российская газета.
«Наследница знаменитых "Катюш" смонтирована на автомобилях повышенной проходимости ЗиЛ-131 с колесной формулой 6×6. Она является облегченной версией 9К51 "Град". Вместо 40 направляющих на ней установлено 36. Вес установки в боевом положении достигает 11,5 т вместо 13,7 т», – говорится в материале.
Максимальная дальность стрельбы установки по сравнению со стандартным БМ-21 несколько уменьшилась: с 20,4 км до 15 км.
Максимальная скорость 9П138 – 80 км/час, запас хода – 850 км. Расчет – 3 человека.
По данным автора, в Сирии ранее применялись БМ-21 на шасси автомобилей Урал-375 с бензиновыми двигателями. Эти установки поступили в САР еще из СССР. К началу войны, по разным данным, в сирийских войсках находилось около 300 таких систем. В конце 2015 года, на фронте были замечены РСЗО 9К51 на базе УРАЛ-4320-31 с дизельным двигателем.
Кроме того, в боях против террористов задействованы боевые машины 2Б26 на шасси КамАЗ-5350 «Мустанг».
«Наследница знаменитых "Катюш" смонтирована на автомобилях повышенной проходимости ЗиЛ-131 с колесной формулой 6×6. Она является облегченной версией 9К51 "Град". Вместо 40 направляющих на ней установлено 36. Вес установки в боевом положении достигает 11,5 т вместо 13,7 т», – говорится в материале.
Максимальная дальность стрельбы установки по сравнению со стандартным БМ-21 несколько уменьшилась: с 20,4 км до 15 км.
Максимальная скорость 9П138 – 80 км/час, запас хода – 850 км. Расчет – 3 человека.
По данным автора, в Сирии ранее применялись БМ-21 на шасси автомобилей Урал-375 с бензиновыми двигателями. Эти установки поступили в САР еще из СССР. К началу войны, по разным данным, в сирийских войсках находилось около 300 таких систем. В конце 2015 года, на фронте были замечены РСЗО 9К51 на базе УРАЛ-4320-31 с дизельным двигателем.
Кроме того, в боях против террористов задействованы боевые машины 2Б26 на шасси КамАЗ-5350 «Мустанг».
Использованы фотографии: https://twitter.com/MathieuMorant
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