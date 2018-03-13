15:56 13 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

В Сирии замечен 36-ствольный «Град-1»

Под Дамаском в боевых порядках сирийской армии была впервые замечена боевая машина 9П138 полковой реактивной системы залпового огня 9К55 «Град-1», сообщает Российская газета.

В Сирии замечен 36-ствольный «Град-1»


«Наследница знаменитых "Катюш" смонтирована на автомобилях повышенной проходимости ЗиЛ-131 с колесной формулой 6×6. Она является облегченной версией 9К51 "Град". Вместо 40 направляющих на ней установлено 36. Вес установки в боевом положении достигает 11,5 т вместо 13,7 т», – говорится в материале.


Максимальная дальность стрельбы установки по сравнению со стандартным БМ-21 несколько уменьшилась: с 20,4 км до 15 км.

Максимальная скорость 9П138 – 80 км/час, запас хода – 850 км. Расчет – 3 человека.



По данным автора, в Сирии ранее применялись БМ-21 на шасси автомобилей Урал-375 с бензиновыми двигателями. Эти установки поступили в САР еще из СССР. К началу войны, по разным данным, в сирийских войсках находилось около 300 таких систем. В конце 2015 года, на фронте были замечены РСЗО 9К51 на базе УРАЛ-4320-31 с дизельным двигателем.

Кроме того, в боях против террористов задействованы боевые машины 2Б26 на шасси КамАЗ-5350 «Мустанг».


Использованы фотографии: https://twitter.com/MathieuMorant
18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 11:29
    Если есть возможность, то сам бог велел всё что можно опробовать в реальных условиях...
    Vard
    1. cariperpaint Сегодня, 11:49
      что? ))) раритет на базе 131 ЗИЛа?)))
      cariperpaint
      1. Герман Сегодня, 11:55
        Кстати,град-1 не очень популярная система, кроме СССР была на вооружении только в Ираке,да и выпущено их было не много.
        Герман
  2. Салют Сегодня, 11:30
    самое простое, эффективное и удобное для маскировки ракетное оружие. Можно замаскировать под обычный грузовик и скрытно перебросить значительные ударные силы, со смерчем или ураганом сложнее будет незамеченным перемещаться
    Салют
  3. Romka47 Сегодня, 11:34
    Классная вещь! только одними градами тоже не победишь, нет победы там где не ступала нога нашего пехотинца.
    Romka47
    1. Чёрный Полковник Сегодня, 13:39
      Нашим пехотинцам нечего там делать!
      Чёрный Полковник
  4. bazzbazz Сегодня, 11:37
    Всегда считал, что Грады, Смерчи, Ураганы....так скажем варварское оружие и подходит только для классической войны стенка на стенку. А не для Донбаса и Сирии!! Слишком много мирных жертв бывает.
    bazzbazz
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:40
    В Сирии замечен 36-ствольный «Град-1»
    Много чего замечено в Сирии и будет замечаться в дальнейшем.
    rotmistr60
    1. Чёрный Полковник Сегодня, 13:40
      Не всегда же бои проходят в населённых пунктах
      Чёрный Полковник
  6. taiga2018 Сегодня, 11:41
    одно дело воевать на чужой территории,но когда приходится равнять с землёй свою страну...
    taiga2018
  7. svp67 Сегодня, 11:45
    боевая машина 9П138 полковой реактивной системы залпового огня 9К55 «Град-1»
    В Приморье у нас такие были...интересно не от туда ли с баз хранения...
    svp67
    1. cariperpaint Сегодня, 11:51
      скорее всего нет. но то что с хранения видно сразу. как новая )))
      cariperpaint
    2. NKT Сегодня, 11:53
      А какой смысл было делать «облегченную» версию? Чтобы влезала куда-то?
      NKT
      1. cariperpaint Сегодня, 11:58
        ее для морпехов делали насколько я помню... думаю в том и причина.
        cariperpaint
        1. svp67 Сегодня, 12:04
          Цитата: cariperpaint
          ее для морпехов делали насколько я помню... думаю в том и причина.

          пять баллов.
          svp67
      2. svp67 Сегодня, 12:07
        Цитата: NKT
        А какой смысл было делать «облегченную» версию? Чтобы влезала куда-то?

        В дружной семье "Градов" есть еще более облегченная...
        svp67
        1. Герман Сегодня, 12:22
          И совсем легкая град-п.
          Герман
        2. x.andvlad Сегодня, 12:27
          Да, эта версия называется БМ-21В "Град-В". Специально разработана для артиллерийских подразделений ВДВ. В свое время в артиллерийских полках Воздушно Десантных дивизий был реактивный дивизион на БМ-21В.
          При подготовке к десантированию брезентовая крыша кабины складывается.
          x.andvlad
  8. Micfoster Сегодня, 11:48
    А все просто! Или ты их сравняешь или тебя сравняют. О жертвах среди мирного населения нужно думать до начала конфликта. А после нужно думать о том как быстрее победить. Что тоже уменьшает количество жертв.
    Micfoster
  9. FalconD Сегодня, 14:33
    ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - В СИРИИ ЗАМЕЧАТЬ!
    FalconD
Картина дня