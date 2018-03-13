15:53 13 марта
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В Израиле утверждена покупка БТР Eitan и разработка новой САУ

Правительство Израиля утвердило план МО по укреплению Сухопутных войск: закупку сотен колёсных БТР «Эйтан» и разработку новой САУ, сообщает bmpd.



«Созданием БТР "Эйтан" занимается Управление по разработке танка "Меркава" и БТТ при МО (МАНТАК). БТР должен пойти в серию с 2020 года для частичной замены БТР М113. Минобороны заявляет, что "Эйтан" будет самым передовым и самым защищённым колёсным БТР в мире. Он будет обладать КАЗ аналогичной установленной на БТР "Намер" и танке "Меркава-4", а также другими особыми системами защиты», – говорится в публикации.


Машина построена на принципе открытой архитектуры, что позволяет в дальнейшем достаточно просто интегрировать с ней новые системы и вооружение.

Созданием новой САУ занимается Управление НИОКР (МАФАТ). Планируется, что самоходка начнет поступать на вооружение в следующем десятилетии для замены САУ М109.

Министр обороны Авигдор Либерман:

Проект закупки был одобрен единогласно, и теперь можно объявить, что в течение десятилетия в сухопутных войсках ЦАХАЛа произойдут существенные улучшения. Впервые мы обеспечим ЦАХАЛ сотнями колесных БТРов с активной системой защиты и другими передовыми возможностями. В артиллерийских войсках также произойдет настоящая революция. Там был утвержден проект разработки орудия нового поколения. Через десять лет сухопутные войска будут выглядеть абсолютно иначе. Более эффективными, более быстрыми, более технологичными. Кроме того, эти решения станут настоящим подспорьем для местной промышленности, от Кирьят Шмона до поселений на границе с сектором Газа, которые будут участвовать в разработке и производстве продукции, на общую сумму в миллиарды шекелей за десять лет.

Использованы фотографии: https://oleggranovsky.livejournal.com
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Комментарии 45

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  1. Салют Сегодня, 12:14
    этот БТР попадание из РПГ может выдержать? у евреев традиционно хорошо защищенная своя техника на вооружении.
    Салют
    1. Маз Сегодня, 12:17
      Выдержит, не боись, там напхано защиты от РПГ и ПТУР по самые помидоры. Вопрос в другом, в миролюбии Израиля, которым он так гордится... Зачем мирному государству так вооружаться средствами нападения. БО :Основное предназначение БТР - доставка пехоты на поле боя, поддержка огнём и эвакуация раненых... А зачем пехоту везти куда-то из безопасного израиля? Наверно на пикник к соседям...не иначе. а зачем ехать к соседям на БТР? Есть же автобусы, рав кав на месяц, библиотеки на остановках? Наверно снова гуманитарную помощь в Сирию повезут, самолеты-то отлетались, ракеты тоже. Осталась арта. нуну.
      Маз
      1. Салют Сегодня, 12:18
        а при одновременном обстреле с разных ракурсов? а при разбитой КАЗ?
        Салют
      2. AlexVas44 Сегодня, 12:29
        Цитата: Маз
        Зачем мирному государству так вооружаться средствами нападения. Основное предназначение БТР - доставка пехоты на поле боя, поддержка огнём и эвакуация раненых... А зачем пехоту везти куда-то из безопасного израиля? Наверно на пикник к соседям...не иначе.

        Столицу им новую определили, к соседям....не иначе. Пехоту везти, и раненых... soldier soldier soldier
        AlexVas44
      3. Околоточный Сегодня, 12:31
        И вот это:
        Минобороны заявляет, что "Эйтан" будет самым передовым и самым защищённым колёсным БТР в мире.

        Это синоним "неимеющиханалогов". Ну и как господа евреи? У вас оказывается тоже есть "неимеющиеаналоговвмире"?
        Околоточный
        1. voyaka uh Сегодня, 12:34
          Аналогов - колесных БТР - полно.
          Но с КАЗами - очень мало.
          voyaka uh
          1. Околоточный Сегодня, 12:36
            Вояка, не уходите от прямого вопроса словоблудием. Я сказал, что слова вашего министра обороны - этот синоним "неимеющиханалоговвмире". Так чего не стебётесь?
            Околоточный
            1. voyaka uh Сегодня, 12:39
              "самый передовой" и "не имеющий аналогов в мире" - не
              являются синонимами.
              Есть три изделия - аналога. Одно из них - самое передовое. Или второе (кто как считает).
              Что тут непонятного? winked
              voyaka uh
              1. Околоточный Сегодня, 12:42
                Для начала разберитесь в понятии СИНОНИМЫ, слова разные по написанию, но одинаковые по смыслу. Не имеющий аналогов - ни у кого такого нет.
                Слова Либермана - самый передовой и самый защищённый в мире, ни у кого такого нет. Ферштеен? Аналог, аналогичен, ОДИНАКОВ. Не слышу смеха и издевок на слова вашего МО.
                Околоточный
                1. voyaka uh Сегодня, 13:03
                  Sorry, Нихт ферштейн hi
                  voyaka uh
                2. Oleg7700 Сегодня, 15:04
                  "Заявляет" bmpd, цитируя Олега Грановского, который якобы приводит заявление пресс-службы Министерства Обороны (не Либермана) в обычном, чаще всего неадекватном перепеве с иврита русскоязычных израильских СМИ.
                  Oleg7700
                3. KonoGon Сегодня, 15:10
                  Цитата: Околоточный
                  Не слышу смеха и издевок на слова вашего МО.
                  будет самым передовым и самым защищённым колёсным БТР в мире. Тоесть, аналогов иметь будут в будущем, но никак не сейчас. А так, да, правда ваша.
                  KonoGon
      4. Essex62 Сегодня, 12:38
        Боевые действия лучше вести на чужой территории и малой кровью. Все верно. Трудно быть миролюбивым когда соседи сожрать мечтают. У нас такая- же судьбинушка.
        Essex62
      5. Арон Заави Сегодня, 12:39
        Цитата: Маз
        Выдержит, не боись, там напхано защиты от РПГ и ПТУР по самые помидоры. Вопрос в другом, в миролюбии Израиля, которым он так гордится... Зачем мирному государству так вооружаться средствами нападения. БО :Основное предназначение БТР - доставка пехоты на поле боя, поддержка огнём и эвакуация раненых... А зачем пехоту везти куда-то из безопасного израиля? Наверно на пикник к соседям...не иначе. а зачем ехать к соседям на БТР? Есть же автобусы, рав кав на месяц, библиотеки на остановках? Наверно снова гуманитарную помощь в Сирию повезут, самолеты-то отлетались, ракеты тоже. Осталась арта. нуну.

        Маз ты главное не волнуйся. Тебе на пособие на старость никто не уменьшит. Так что тебя наша армия никаким боком не касается.
        Арон Заави
        1. Маз Сегодня, 13:05
          Как же мне не волноваться, вы ж сунетесь в сирию, а НШ предупредил - если кто сунется,то влупим не только по средствам доставки , но и по носителям , а у меня тута дети. А мало то не покажется, я то знаю. Так что без золотых шкафов разберемся. А то тебе некому будет Керен Иштальмуд выплачивать на бедность в пособие по инвалидности, В твоей армии. И никакой КАЗ не спасет. И кстати, твоя армия касается щас всех соседей, несмотря на её микроскопичность.., Что, мало территории? Или цены на бензин в Иордании глаза колят? Литр 1 шекель шестьдесят огород - полдоллара, в Израиле - 6 шекелей. Больше чем в америке. Почти два бакса.
          Маз
          1. Арон Заави Сегодня, 13:15
            Цитата: Маз
            Как же мне не волноваться, вы ж сунетесь в сирию, а НШ предупредил - если кто сунется,то влупим не только средствам доставки , но и по носителям , а у меня тута дети. А мало то не покажется, я то знаю. Так что без золотых шкафов разберемся. А то тебе некому будет Керен Иштальмуд выплачивать на бедность в пособие по инвалидности, В твоей армии. И никакой КАЗ не спасет. И кстати, твоя армия касается щас всех соседей, несмотря на её микроскопичность.., Что, мало территории?

            Надо будет сунемся. Влупят по нам. Получат в ответ. Если тебе здесь тяжело ,можешь спокойно забрать детей и ехать на свою Родину. Тебя здесь цепями не держат. Выезд свободный. А уж политика Израиля тебя совсем не касается.
            Арон Заави
            1. Маз Сегодня, 13:16
              Влупят и по мне. Еще как касается. А тебе тошно от этого? Смирись Где хочу там и живу на свободе, въезд то свободный :) laughing . А вам Мозгов то только на американские посулы хватает. И Перебьешься с советами - иди, с ортодоксами поборись - гибор. Вырастили паразитов.

              Во вторник в рамках учения Управления тыла по всей стране прозвучат две сирены ПВО «Цева адом» — в 11:05 и в 19:05.

              Предупреждение о сирене поступит во все электронные средства массовой информации, на телевидение и на радио, граждане получат сообщение на телефоны, в аппликации и на сайте Управления тыла.

              Управление напоминает, что в случае реальной атаки, сирена прозвучит дважды и соответствующее сообщение появится в СМИ.

              В России такого нет
              Маз
              1. Арон Заави Сегодня, 13:29
                Цитата: Маз
                Влупят и по мне. Еще как касается. А тебе тошно от этого? Смирись Где хочу там и живу на свободе, въезд то свободный :) laughing . А вам Мозгов то только на американские посулы хватает. И Перебьешься с советами - иди, с ортодоксами поборись - гибор. Вырастили паразитов.

                Живи. Страдай. Мне по барабану. Тем более, что ты из России в Израиль деньги ввозишь.
                P.S. ортодоксы это наши паразиты, тебя они не касаются.
                Арон Заави
    2. Vard Сегодня, 12:24
      Это смотря куда стрелять... если тупо в борт... то да... выдержит... а если по ходовой... то уже совсем другое дело... Машина высокая... попасть не проблема...
      Vard
      1. Салют Сегодня, 12:29
        в 2006-м израильские танки в Ливане часто горели при попадании из гранатометов и ПТУР, и это танк весом в 60 тонн, а здесь всего лишь колесный БТР не могу поверить что он достаточно защищен против кумулятивных боевых частей. То же самое касается защиты от подрыва на мине
        Салют
        1. voyaka uh Сегодня, 12:35
          В 2006 не было КАЗов на танках.
          voyaka uh
          1. Салют Сегодня, 12:38
            КАЗ уязвим от огня стрелкового оружия и особенно крупнокалиберных пулеметов?
            представьте ситуацию, колонна израильской техники попадает в засаду передняя машина подрывается на фугасе и по замыкающей открывают шквальный огонь из пулеметов и РПГ, что гарантированно выведет ее из строя, из этого капкана трудно будет куда нибудь деться и КАЗ остальных машин так же будет сметаться пулеметным огнем а добивать технику будут из РПГ и ПТУРов
            Салют
            1. voyaka uh Сегодня, 13:05
              Добавьте еще тяжелую артиллерию и ЯО, и бессмысленность КАЗов станет еще более очевидна. smile
              voyaka uh
              1. Салют Сегодня, 13:07
                но то оружие что я перечислил террористы могут принести с собой, оно достаточно легкое
                Салют
            2. Глушь Сегодня, 13:35
              А если ситуация : передняя машина подрывается на фугасе, следующая за ней врезается ей в зад (блокирую аппарель) ? Вылезти можно только через верхний люк (судя по фото - маленький) ? Всем отделением, по очереди, в полный рост (ну по пояс точно), при немаленькой высоте машины? При работающем КАЗ? Противник может не иметь ЯО и тяжелой артиллерии, только кучку взрывчатки и старые калаши?
              Глушь
        2. Vard Сегодня, 12:38
          Мину скорее всего выдержит... V образное днище... а вот РПГ без решёток врядли...
          Vard
    3. сибиралт Сегодня, 12:49
      Ну, теперь Израиль двинется египетские пирамиды "освобождать". Отомстят за изгнание Моисея, а Гизу провозгласят своей третьей столицей. winked
      сибиралт
    4. Dreamboat Сегодня, 13:02
      Попадание из старого РПГ-7 60х годов может и выдержит, а вот ядерного удара от Ирана - нет.
      Вся эта "суперзащищенная" и "не имеюная аналогов" техника хороша детей с камнями и "коктейлями молотова" разгонять....
      Леоперд 2 тоже считался непобедимым (как Тигр и Пантера, когда-то), а вон, горят за милую душу в войне с полуграмотным ополчением.
      Dreamboat
  2. Дормидонт Сегодня, 12:21
    Стопудово против палестинских танковых клиньев
    Дормидонт
    1. stone Сегодня, 12:50
      Чувак поменял аккаунт, а фразу эту как впечатывает в почти каждую ветку про Израиль, так и впечатывает, уже не первый год по-моемуwink Только окончания меняет! Не надоело, милейший! lol
      stone
  3. Геркулесыч Сегодня, 12:25
    Как всегда, двухэтажный вагон, а не БТР! Тренд такой, глупый, во всем мире, делать хорошие мишени, вместо нормальных бэтээров. Там экипаж и десант явно стоя стоят?
    Геркулесыч
    1. Essex62 Сегодня, 12:34
      У Израиля все машины крупные, своей разработки.Навешенное" динамо-защиты ,"на "слоеные пироги "Все для максимальной защиты экипажа и десанта. КАЗ на бэтаре - это круто. И оченно дорого. Ну война у евреев специфическая и людей мало, им так необходимо .
      Essex62
    2. Dreamboat Сегодня, 13:14
      Зря переживаете за высоту, высота обитаемого отделения (куда самое опасное попадание) там не сильно больше обычного (хотя иной подход к антропометрии тоже присутствует), а вот под обитаемым отделением всякий "шмурдяк", в который если и попадут - не так критично. И от мин десант и экипаж подальше.
      Кроме того, размещение новых блоков ДЗ требует места, чтоб не любой РПГ мог взять.
      И еще, все зациклились на РПГ (у которого точность так себе), а главная задача на перспективу, защита от ПТУРов. Современным ПТУРам не важно, 1,5 метра высота цели или 2, системы наведения совсем другие стали.
      Dreamboat
  4. А. Привалов Сегодня, 12:41
    О нём уже было несколько статей на ВО:
    https://topwar.ru/99153-izrail-predstavil-novyy-b
    ronetransporter-eytan.html

    https://topwar.ru/113118-novosti-proekta-btr-eyta
    n-izrail.html
    Полевые испытания колесного БТР "Эйтан"

    А. Привалов
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:49
      Наши все равно выглядят элегантнее и глаз радуют. А КАЗ - дело времени.
      rotmistr60
    2. А. Привалов Сегодня, 12:50
      Интерьер. Картинки не новые. Это ещё прототип для испытаний.

      А. Привалов
  5. Des10 Сегодня, 12:51
    smile Вот есть нечто схожее сейчас у нас: Израиля и России.
    Кругом одни многочисленные завистники, злопыхатели и просто желающие нас.рать()).
    Потому всё внимание - армии.
    Молодцы.
    Des10
  6. voyaka uh Сегодня, 13:10
    Жаль не написали, какой будет САУ - гусеничной или колесной.
    Нам бы новую гусеничную с полуавтоматичским заряжением, как Мста-С...
    voyaka uh
    1. Арон Заави Сегодня, 13:17
      Цитата: voyaka uh
      Жаль не написали, какой будет САУ - гусеничной или колесной.
      Нам бы новую гусеничную с полуавтоматичским заряжением, как Мста-С...

      Увы, первые 5 дивизионов будут колесные. Потом планируют принять и гусеничные варианты.
      Арон Заави
      1. voyaka uh Сегодня, 13:40
        Я еще опасаюсь, что новый Эйтан потеснит в военном бюджете Намер.
        Одно за счет другого. Чего-то я не верю, что проходимости Эйтана
        достаточно в Ливане, например.
        voyaka uh
  7. Horst78 Сегодня, 13:25
    Чем то Бокстера напоминает. Как и куча других БТРов разведенных в последнее время.
    Horst78
    1. Арон Заави Сегодня, 13:30
      Цитата: Horst78
      Чем то Бокстера напоминает. Как и куча других БТРов разведенных в последнее время.

      Если пойдет в такой комплектации, то будет лучше.
      Арон Заави
      1. Horst78 Сегодня, 13:38
        Вот и Я думаю "Без башни ни куда". Граната с верху (тем более в городе) ни кому не нужна.
        Horst78
  8. Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:27
    Все правильно делают в Израиле (жаль что у нас пока не так) любая бронетехника, сейчас должна иметь и ДЗ и КАЗ, а иначе это просто дорогие движущиеся мишени на стрельбище противника...
    Ratmir_Ryazan
  9. Ураган70 Сегодня, 14:04
    Цитата: Околоточный
    Вояка, не уходите от прямого вопроса словоблудием. Я сказал, что слова вашего министра обороны - этот синоним "неимеющиханалоговвмире". Так чего не стебётесь?

    Где ж вы прямого многоугольного видели? Вопросом на вопрос- это их стратегия, словоблудие- тактика...
    Ураган70
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