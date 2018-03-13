В Израиле утверждена покупка БТР Eitan и разработка новой САУ

Проект закупки был одобрен единогласно, и теперь можно объявить, что в течение десятилетия в сухопутных войсках ЦАХАЛа произойдут существенные улучшения. Впервые мы обеспечим ЦАХАЛ сотнями колесных БТРов с активной системой защиты и другими передовыми возможностями. В артиллерийских войсках также произойдет настоящая революция. Там был утвержден проект разработки орудия нового поколения. Через десять лет сухопутные войска будут выглядеть абсолютно иначе. Более эффективными, более быстрыми, более технологичными. Кроме того, эти решения станут настоящим подспорьем для местной промышленности, от Кирьят Шмона до поселений на границе с сектором Газа, которые будут участвовать в разработке и производстве продукции, на общую сумму в миллиарды шекелей за десять лет.

Правительство Израиля утвердило план МО по укреплению Сухопутных войск: закупку сотен колёсных БТР «Эйтан» и разработку новой САУ, сообщает bmpd «Созданием БТР "Эйтан" занимается Управление по разработке танка "Меркава" и БТТ при МО (МАНТАК). БТР должен пойти в серию с 2020 года для частичной замены БТР М113. Минобороны заявляет, что "Эйтан" будет самым передовым и самым защищённым колёсным БТР в мире. Он будет обладать КАЗ аналогичной установленной на БТР "Намер" и танке "Меркава-4", а также другими особыми системами защиты», – говорится в публикации.Машина построена на принципе открытой архитектуры, что позволяет в дальнейшем достаточно просто интегрировать с ней новые системы и вооружение.Созданием новой САУ занимается Управление НИОКР (МАФАТ). Планируется, что самоходка начнет поступать на вооружение в следующем десятилетии для замены САУ М109.Министр обороны Авигдор Либерман: