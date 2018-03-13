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Минобороны Турции оборудует свои танки активной защитой «Пулат»
В ближайшее время действующие в Африне турецкие танки будут оснащены системами активной защиты «Пулат» (Pulat) отечественного производства, сообщает ЦАМТО со ссылкой на Минобороны Турции.
Сообщается, что система «Пулат» успешно прошла испытания. Ее разработала национальная компания Aselsan.
«Система обеспечивает защиту от противотанковых управляемых ракет и реактивных гранат РПГ в секторе 360 град., может применяться в экстремальных условиях, включая пыль, грязь, снег и дождь», – говорится в сообщении.
По словам военных, система «обеспечивают защиту танков даже при обстреле ракетами с близкой дистанции». В перспективе планируется, помимо танков, оборудовать САЗ «Пулат» и другую бронетехнику.
Вместе с тем, несмотря на заявление Минобороны о чисто отечественной разработке, многие эксперты полагают, что турецкая САЗ создана на базе украинского комплекса «Заслон-Л».
Издание напоминает, что «система "Заслон" имеет модульную архитектуру и состоит из РЛС, блока управления и нескольких боевых модулей, которые устанавливаются на ББМ таким образом, чтобы перекрывать зоны поражения и обеспечить полную защиту объекта». Она обнаруживает атакующий боеприпас и «инициирует защитный заряд, создающий высокоскоростной эшелонированный поток осколков и взрывную волну, разрушающие или ослабляющие действие атакующих ПТУР, реактивных гранат или других бронебойных боеприпасов ранее, чем те достигают защищаемого объекта».
Сообщается, что система «Пулат» успешно прошла испытания. Ее разработала национальная компания Aselsan.
«Система обеспечивает защиту от противотанковых управляемых ракет и реактивных гранат РПГ в секторе 360 град., может применяться в экстремальных условиях, включая пыль, грязь, снег и дождь», – говорится в сообщении.
По словам военных, система «обеспечивают защиту танков даже при обстреле ракетами с близкой дистанции». В перспективе планируется, помимо танков, оборудовать САЗ «Пулат» и другую бронетехнику.
Вместе с тем, несмотря на заявление Минобороны о чисто отечественной разработке, многие эксперты полагают, что турецкая САЗ создана на базе украинского комплекса «Заслон-Л».
Издание напоминает, что «система "Заслон" имеет модульную архитектуру и состоит из РЛС, блока управления и нескольких боевых модулей, которые устанавливаются на ББМ таким образом, чтобы перекрывать зоны поражения и обеспечить полную защиту объекта». Она обнаруживает атакующий боеприпас и «инициирует защитный заряд, создающий высокоскоростной эшелонированный поток осколков и взрывную волну, разрушающие или ослабляющие действие атакующих ПТУР, реактивных гранат или других бронебойных боеприпасов ранее, чем те достигают защищаемого объекта».
Использованы фотографии: http://newsturk.ru
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