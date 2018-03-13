15:53 13 марта
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Минобороны Турции оборудует свои танки активной защитой «Пулат»

В ближайшее время действующие в Африне турецкие танки будут оснащены системами активной защиты «Пулат» (Pulat) отечественного производства, сообщает ЦАМТО со ссылкой на Минобороны Турции.

Минобороны Турции оборудует свои танки активной защитой «Пулат»


Сообщается, что система «Пулат» успешно прошла испытания. Ее разработала национальная компания Aselsan.


«Система обеспечивает защиту от противотанковых управляемых ракет и реактивных гранат РПГ в секторе 360 град., может применяться в экстремальных условиях, включая пыль, грязь, снег и дождь», – говорится в сообщении.

По словам военных, система «обеспечивают защиту танков даже при обстреле ракетами с близкой дистанции». В перспективе планируется, помимо танков, оборудовать САЗ «Пулат» и другую бронетехнику.

Вместе с тем, несмотря на заявление Минобороны о чисто отечественной разработке, многие эксперты полагают, что турецкая САЗ создана на базе украинского комплекса «Заслон-Л».

Издание напоминает, что «система "Заслон" имеет модульную архитектуру и состоит из РЛС, блока управления и нескольких боевых модулей, которые устанавливаются на ББМ таким образом, чтобы перекрывать зоны поражения и обеспечить полную защиту объекта». Она обнаруживает атакующий боеприпас и «инициирует защитный заряд, создающий высокоскоростной эшелонированный поток осколков и взрывную волну, разрушающие или ослабляющие действие атакующих ПТУР, реактивных гранат или других бронебойных боеприпасов ранее, чем те достигают защищаемого объекта».

Использованы фотографии: http://newsturk.ru
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Комментарии 21

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  1. Салют Сегодня, 12:54
    ВПК Турции позволяет создавать такие сложные образцы вооружения?
    Салют
    1. фигвам Сегодня, 13:00
      Цитата: Салют
      ВПК Турции позволяет создавать такие сложные образцы вооружения?

      Нет, просто окраина продаёт все советские разработки.
      фигвам
    2. kapitan92 Сегодня, 13:01
      Цитата: Салют
      ВПК Турции позволяет создавать такие сложные образцы вооружения?

      Турецкие специалисты решили почти в прямом смысле этого слова скопировать проект украинского комплекса активной защиты «Заслон-Л», который по лицензии производится ещё и в Польше под названием «Шершень». Более того, известно, что в программной адаптации комплекса под турецкие танковые информационно-управляющие системы были задействованы специалисты ГП БЦКТ «Микротек», договорённость о чём, по-видимому, была достигнута после октябрьского визита Эрдогана в «незалежную». Именно поэтому комплекс обрёл оперативную боевую готовность необычайно быстро.

      Вернёмся к рассмотрению аналога украинского КАЗ «Заслон-Л» — турецкого комплекса «Akkor Pulat», который, ввиду простоты конструкции и соответствующего принципа действия, специалистам из «Aselsan» повторить удалось в достаточно сжатые сроки. Также напомним, «Заслон-М» не является разработкой украинского «Микротека», а относится к советским достижениям Всероссийского научно-исследовательского института транспортного машиностроения по проекту «Дождь»
      https://pravdoryb.info/ukrainskiy-sled-v-afrinsko
      y-boyne-slityy-ankare-proekt-sistemy-dozhd-izmeni
      t-balans-sil-v-sirii.html
      kapitan92
      1. Partyzan Сегодня, 13:11
        Цитата: kapitan92
        акже напомним, «Заслон-М» не является разработкой украинского «Микротека», а относится к советским достижениям Всероссийского научно-исследовательского института транспортного машиностроения по проекту «Дождь»

        вот це - зрада, а где переможные разработки? и что-то султан сглупил - дешевле было перекупить спецов, или они не продаются?
        Partyzan
        1. kapitan92 Сегодня, 13:15
          Цитата: Partyzan
          вот це - зрада, а где переможные разработки? и что-то султан сглупил - дешевле было перекупить спецов, или они не продаются?

          Купили и документацию и спецов! hi
          kapitan92
          1. Partyzan Сегодня, 13:22
            Цитата: kapitan92
            Купили и документацию и спецов!

            а тогда при чем тут незалежная? или просто мелкими буквами указан поставщик еще оставшихся мозгов?
            Partyzan
            1. san4es Сегодня, 14:01
              Цитата: Partyzan
              ... тогда при чем тут незалежная?

              hi ...Привет Володь...Судя по всему, они махнулись технологиями:

              ..."Заслон" ниже recourse
              san4es
              1. Partyzan Сегодня, 14:17
                Цитата: san4es
                "Заслон" ниже

                вот и я не понял "нож" это пассивная
                Partyzan
                1. san4es Сегодня, 14:32
                  Цитата: Partyzan
                  "нож" это ...

                  ... -- динамическая...Я сам запутался
                  san4es
      2. san4es Сегодня, 13:56
        Цитата: kapitan92
        ...Вернёмся к рассмотрению аналога украинского КАЗ «Заслон-Л» — турецкого комплекса «Akkor Pulat», который, ввиду простоты конструкции и соответствующего принципа действия...
        hi ...Одноразовая приспособа...или весь корпус надо ими облепить

        san4es
        1. Partyzan Сегодня, 14:23
          Цитата: san4es
          Одноразовая приспособа...или весь корпус надо ими облепить

          будут работать парами - все дешевше чем танк, Саня привет hi
          Partyzan
        2. Nikolaevich I Сегодня, 15:53

          КАЗ "Дождь"
          Nikolaevich I
  2. vatrpas Сегодня, 12:54
    Посмотрим что из себя представляет, в реальном бою.
    vatrpas
  3. Геркулесыч Сегодня, 12:57
    А танк когда свой запустят в производство? А то у них там сборная солянка, китайских пока что только нету!
    Геркулесыч
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:14
    А мы ждем явления арматы армии России, и посему нам КАЗ для танков как то нет желания делать и ставить на танки? Только не рассказывайте мне сказки, что вот сейчас 30 танков т90м построем, и уж на них, возможно, или даже вероятно, не исключено что может быть когда -нибудь КАЗ и установим! Все верно "бабы новых нарожают "-железо дороже человеческой жизни! Нас уже турки уделали! !!
    Геркулесыч
    1. Dreamboat Сегодня, 13:25
      А вам при каждой истерике верховный лично докладывает или только начальника штабов присылает?
      Как показало недавнее выступление, пока диванные эхсперты разводят стенания, в войсках появляется много чего интересного, о чем до поры, до времени не говорят.
      Dreamboat
      1. Геркулесыч Сегодня, 14:18
        Любое негодование для вас истерика? what Ерунду не пишите -у нас в этом плане хорошо только в показушных частях, да для большого начальства! А в реальности в армии на танках у нас КАЗ не стоят от слова совсем! Урякайте дальше! !!
        Геркулесыч
  5. Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:25
    Ну а мы когда на свои танки и на свою бронетехнику будем ставить и ДЗ и полноценный КАЗ?! Тоже после очередной горы сожженной техники и трупов наших солдат?! Может пора уже на чужих ошибках учиться?!
    Ratmir_Ryazan
  6. Nikolaevich I Сегодня, 13:58
    На базе КАЗ "Арена" можно создать упрощенный КАЗ,аналогичный по действию комплексу "Заслон"("Дождь")...
    Nikolaevich I
  7. san4es Сегодня, 14:18
    турецкая САЗ создана на базе украинского комплекса «Заслон-Л»

    ...Даже укроролик оставили:
    san4es
  8. FalconD Сегодня, 14:37
    А как эта система против РПГ-30 будет бороться, или ему подобным?

    FalconD
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