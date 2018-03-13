15:55 13 марта
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Россия пригласила 128 стран на форум "Армия-2018"

Министерство обороны России разослало приглашения на форум "Армия-2018" и Неделю национальной безопасности, которые пройдут 21-26 августа в подмосковном парке "Патриот", заявил начальник главного управления научно-исследовательской деятельности военного ведомства Александр Миронов.

Россия пригласила 128 стран на форум "Армия-2018"


Официальные обращения направлены в 128 оборонных ведомств, а также в дипломатические представительства 123 государств с приглашением сформировать свои выставочные экспозиции на площадке форумов и принять участие в научно-деловой программе
— сказал Миронов на встрече с военными атташе 53 стран.


По его словам, планируется увеличить количество национальных экспозиций и расширить географию иностранных разработчиков и производителей продукции военного и двойного назначения, а также расширить экспозицию авиационной техники на аэродроме Кубинка с привлечением как отечественных, так и иностранных производителей.

В международном военно-техническом форуме "Армия-2017" приняли участие представители 114 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, в том числе 35 – высокого уровня. Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 300 человек. Семь стран были представлены национальными выставочными экспозициями (Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР), передает РИА Новости




Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 8

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  1. Салют Сегодня, 13:16
    русское оружие славится простотой в использовании и надежностью, для многих стран этот показатель важный
    Салют
  2. Vard Сегодня, 13:17
    Кроме шуток... личные связи иногда такое разрулить позволяют... что в кошмарном сне не привидеться...
    Vard
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:19
    А зачем? Реально, зачем кого-то приглашать? Захотят -сами приедут! Внутри страны почаще подобные мероприятия проводите, своего Ваньку или Тольку с техникой знакомьте, пускай даже детвора там толпами лазает -патриотизм в населении нужно прямо сегодня с детства развивать! Чтобы потом, они за это армии спасибо сказали.
    Геркулесыч
  4. Корсар0304 Сегодня, 13:20
    Надо думать что на Арми-2018 народу будет наверное побольше чем в 2017 году. Хотя бы из-за того, что именно в 2018 году был представлен ряд новинок.
    Корсар0304
  5. ul_vitalii Сегодня, 13:41
    Приедут те, кому нужно российское оружие и кто может положить на предполагаемые американские санкции.
    ul_vitalii
    1. rocket757 Сегодня, 14:01
      Привет Виталий soldier
      И правда приедут, будут покупать, будут потом .... Родину защищать, возможно. Такова жизнь и наши будут продавать ... опять же таков наш мир!
      rocket757
      1. ul_vitalii Сегодня, 14:10
        Здравия желаю, Виктор! Всё правильно, никто на месте стоять и ждать не хочет. hi
        ul_vitalii
  6. Alexey-74 Сегодня, 14:49
    Пусть намекнут на презентацию новейшего оружия: Кинжал, Лазерной установки, Подлодки и Авангарда (даже теоретически).........набегут со всего света, и мест хватать не будет
    Alexey-74
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