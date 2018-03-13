Теракт в отношении палестинского премьера в секторе Газа

Израильские и палестинские информационные ресурсы сообщают о террористическом акте в секторе Газа. Целью террористов стал кортеж председателя правительства Палестины Рами Хамдаллы.По последней информации, взрывное устройство было заложено на обочине дороги, по которой должен был проследовать кортеж палестинского чиновника. Когда один из автомобилей кортежа поравнялся с этим местом, прогремел взрыв. Автомобиль получил повреждения, находившиеся в нём люди – ранения.Сам Рами Хамдалла, как заявлено, жив и в ходе взрыва не пострадал. Его в срочном порядке отправили подальше от места взрыва заложенной бомбы.В местных СМИ сообщается, что взрывное устройство имело мощность до 300 г в тротиловом эквиваленте. На месте взрыва образовалась воронка диаметром около 2 м и глубиной до полуметра. Взрывом разворотило бетонный бордюр.Примечательно, что в сектор Газа Хамдалла прибыл в сопровождении главы разведки Маджида Фараджа. Палестинские лидеры заявили, что подрыв могли устроить как израильские спецслужбы в качестве провокации, так и представители вооружённого крыла ХАМАС.