15:55 13 марта
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Теракт в отношении палестинского премьера в секторе Газа

Израильские и палестинские информационные ресурсы сообщают о террористическом акте в секторе Газа. Целью террористов стал кортеж председателя правительства Палестины Рами Хамдаллы.

По последней информации, взрывное устройство было заложено на обочине дороги, по которой должен был проследовать кортеж палестинского чиновника. Когда один из автомобилей кортежа поравнялся с этим местом, прогремел взрыв. Автомобиль получил повреждения, находившиеся в нём люди – ранения.

Теракт в отношении палестинского премьера в секторе Газа



Сам Рами Хамдалла, как заявлено, жив и в ходе взрыва не пострадал. Его в срочном порядке отправили подальше от места взрыва заложенной бомбы.

В местных СМИ сообщается, что взрывное устройство имело мощность до 300 г в тротиловом эквиваленте. На месте взрыва образовалась воронка диаметром около 2 м и глубиной до полуметра. Взрывом разворотило бетонный бордюр.



Примечательно, что в сектор Газа Хамдалла прибыл в сопровождении главы разведки Маджида Фараджа. Палестинские лидеры заявили, что подрыв могли устроить как израильские спецслужбы в качестве провокации, так и представители вооружённого крыла ХАМАС.

Использованы фотографии: https://twitter.com/felesteenonline
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Комментарии 17

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  1. ul_vitalii Сегодня, 14:03
    Не слабая воронка для трехсот грамм.
    ul_vitalii
    1. Тралл Сегодня, 14:05
      Не эту ли "сделку" анонсировал Трамп?
      Тралл
      1. Piramidon Сегодня, 15:26
        Цитата: Тралл
        Не эту ли "сделку" анонсировал Трамп?

        Прежде, чем кивать на кого то, нужно понять - кому это выгодно? Евреи - в первых рядах.
        Piramidon
        1. Partyzan Сегодня, 15:38
          Цитата: Piramidon
          Прежде, чем кивать на кого то, нужно понять - кому это выгодно? Евреи - в первых рядах.

          евреям это не выгодно в первую очередь, их поминают по привычке, - обострение им не нужно - а то опять теракты на их территории начнутся
          Partyzan
          1. Piramidon Сегодня, 15:46
            Цитата: Partyzan
            обострение им не нужно - а то опять теракты на их территории начнутся

            Можно подумать, что без этого они мало нагадили палестинцам.
            Piramidon
    2. сибиралт Сегодня, 14:09
      Ну, тут-то хотя бы Путин не виноват! request
      сибиралт
      1. Dym71 Сегодня, 14:14
        Цитата: сибиралт
        Ну, тут-то хотя бы Путин не виноват! request

        Это до тех пор, пока новость до укроСМИ не дошла wink
        Dym71
  2. Салют Сегодня, 14:05
    с какой целью, запугать?
    Салют
  3. Геркулесыч Сегодня, 14:06
    Вот уж Хамасу это невыгодно, такой терракт для них против них же и сыграет -увеличится количество недовольных Хамасом, а терять поддержку населения чревато парожению.
    Геркулесыч
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 14:09
    Триста грамм на обочине...Слабовато для надёжного поражения цели в наверняка бронированном автомобиле . Скорее провокация , а самого чиновника там и не было..Так..игры спецслужб на местном уровне скорее..
    КВУ-НСвД
  5. askort154 Сегодня, 14:09
    Чтобы был сговорчивее, при встречи с Трампом и Нетаньяху.
    askort154
  6. Влад Морозов Сегодня, 14:15
    Видно, видно полосатые уши! У амеров теперь много разного отребья, типа ИГИЛ
    Влад Морозов
  7. А. Привалов Сегодня, 14:17
    Нападение на колонну, в которой двигался автомобиль Хамдаллы, было совершено около 10 утра в районе Бейт-Хануна, в северной части сектора Газы. На пути следования кортежа прогремели три взрыва, затем правительственные автомобили были обстреляны из автоматического оружия. Ранения получили не менее семи человек. Сообщается, что представители палестинской администрации связались с израильским координатором действий на территориях генерал-майором Йоавом Мордехаем и попросили оказать содействие. Израиль выразил готовность оказать медицинскую помощь пострадавшим в результате атаки на кортеж премьер-министра.
    ХАМАС заявил о задержании подозреваемых в причастности к попытке убийства палестинского премьера и главы разведслужб ПА Маджида Фараджа, который находился с ним в машине.
    Между тем глава ПА Абу-Мазен (Махмуд Аббас) уже успел возложить ответственность за теракт на власти Газы.

    Это был первый визит Хамдаллы в сектор Газа за последние пять месяцев: причиной приезда стали возникшие между сторонами трудности в отношении примирения ФАТХ и ХАМАС.
    А. Привалов
    1. Dym71 Сегодня, 15:50
      Цитата: А. Привалов
      Это был первый визит Хамдаллы в сектор Газа за последние пять месяцев

      Из вики: Рами Хамдалла партия:ФАТХ Образование: университет Иордании, Манчестерский университет, Ланкастерский университет, учёная степень: доктор философии - в общем публичная личность.
      Цитата: А. Привалов
      и главы разведслужб ПА Маджида Фараджа, который находился с ним в машине.

      А вот это интересный тип!
      Выходец из низов, уроженец лагеря беженцев Дахэйшэ (южная окраина Вифлеема) – начинал свою карьеру как боевик террористической группировки "Танзим" (ФАТХ), провел много лет в израильских тюрьмах, потом стал "простым солдатом" в силовых структурах Палестинской автономии и вырос до руководителя превентивной службы безопасности.
      Господин Привалов, по возможности, подбросьте про него инфу, чёйт мало её в русскоязычном сегменте.
      Dym71
  8. Дормидонт Сегодня, 14:26
    Теракт в отношении палестинского премьера в секторе Газа
    Казалось бы: причём тут Путин? Но наши западные и ближневосточные партнёры так не думают
    Дормидонт
    1. А. Привалов Сегодня, 14:53
      Цитата: Дормидонт
      Теракт в отношении палестинского премьера в секторе Газа
      Казалось бы: причём тут Путин? Но наши западные и ближневосточные партнёры так не думают

      Не морочИте голову, уважаемый, ни себе, ни людЯм. Это их внутренние разборки в чистом виде.
      А. Привалов
  9. KonoGon Сегодня, 15:04
    Это называется торговля по арабски, так, попугать, А у самих глаза добрые добрые.
    KonoGon
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