Северная верфь : фрегат «Адмирал флота Касатонов» готов к вселению экипажа

Комиссия осмотрела жилые, служебные, санитарно-бытовые помещения, медицинский блок в составе амбулатории и изолятора, проверила наличие и работу аварийно-спасательных средств, систем пожаротушения, кондиционирования воздуха, дизель-генераторов, компрессоров, холодильных машин и другого оборудования

Комиссией с участием специалистов 13-ой бригады строящихся и ремонтирующихся кораблей, судостроителей и экипажа завершена контрольная проверка готовности первого серийного фрегата «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 к вселению личного состава корабля, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»- говорится в сообщении.Отмечается, что заключительным этапом проверки стало тестирование камбузного оборудования. Для демонстрации его работы камбузная команда приготовила «контрольный» обед, который состоял из овощного салата, солянки, котлет, отварного картофеля, выпеченного хлеба и компота. Моряки рассказали, что четырем-пяти кокам для приготовления обеда на экипаж из примерно двухсот человек требуется около трех - четырех часов. Всего по корабельному распорядку установлено четыре приема пищи в день.По итогам проверки комиссия подписала акт о готовности корабля к вселению моряков, добавили в пресс-службе.