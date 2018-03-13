15:53 13 марта
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Северная верфь : фрегат «Адмирал флота Касатонов» готов к вселению экипажа

Комиссией с участием специалистов 13-ой бригады строящихся и ремонтирующихся кораблей, судостроителей и экипажа завершена контрольная проверка готовности первого серийного фрегата «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 к вселению личного состава корабля, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»

Северная верфь : фрегат «Адмирал флота Касатонов» готов к вселению экипажа


Комиссия осмотрела жилые, служебные, санитарно-бытовые помещения, медицинский блок в составе амбулатории и изолятора, проверила наличие и работу аварийно-спасательных средств, систем пожаротушения, кондиционирования воздуха, дизель-генераторов, компрессоров, холодильных машин и другого оборудования
- говорится в сообщении.




Отмечается, что заключительным этапом проверки стало тестирование камбузного оборудования. Для демонстрации его работы камбузная команда приготовила «контрольный» обед, который состоял из овощного салата, солянки, котлет, отварного картофеля, выпеченного хлеба и компота. Моряки рассказали, что четырем-пяти кокам для приготовления обеда на экипаж из примерно двухсот человек требуется около трех - четырех часов. Всего по корабельному распорядку установлено четыре приема пищи в день.



По итогам проверки комиссия подписала акт о готовности корабля к вселению моряков, добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»
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Комментарии 37

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  1. Салют Сегодня, 14:17
    во время шторма и качки мебель летает?
    Салют
    1. Галеон Сегодня, 14:19
      Если срывается с креплений - не только летает, а и угрожает побоями. Только шустри и уворачивайся. На фото металлические "пятаки" в палубе - для крепления банок (стульев, скамей или табуреток - по флотски).
      Галеон
      1. prapor75m Сегодня, 14:28
        главное чтоб в" люмик" не улетела мебель wink
        prapor75m
      2. san4es Сегодня, 14:55
        Цитата: Галеон
        ...металлические "пятаки" в палубе - для крепления банок (стульев, ...


        ...Пришвартованный стул...чтоб с обеда не "уехать" soldier
        san4es
    2. Охотовед 2 Сегодня, 14:20
      Цитата: Салют
      во время шторма и качки мебель летает?

      Летает всё! А Выше всех - СТАРПОМ! feel и ругается!
      Охотовед 2
    3. Андрей К Сегодня, 14:24
      Я тоже обратил внимание на бюджетные стулья. Наверное для приёма комиссии поставили.
      Стол без "бортиков" - при волне, столовые приборы точно ловить придётся.
      Это не критично - поправят yes
      Андрей К
      1. Hariton Laptev Сегодня, 14:53
        Обратите внимание бортики прикручены обратной стороной. При выходе в море проведут пред походную подготовку поставят бортики так как надо. А в базе у стенки с поднятыми бортиками есть одна морока совсем не удобно.
        Hariton Laptev
      2. Например Сегодня, 14:54
        Цитата: Андрей К
        Я тоже обратил внимание на бюджетные стулья.

        После вашего замечания непременно заменят стулья на царские троны.
        Например
        1. Андрей К Сегодня, 15:04
          Цитата: Например
          ...После вашего замечания непременно заменят стулья на царские троны...

          Не зачёт feel
          Андрей К
    4. pafegosoff Сегодня, 15:50
      Там же на полу есть крепления. А тут - времянка.
      pafegosoff
  2. d1975 Сегодня, 14:17
    Всё правильно . Война войной , а обед по распорядку . Красивый кораблик вышел . good
    d1975
  3. Андрей К Сегодня, 14:17
    ...завершена контрольная проверка готовности первого серийного фрегата «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 к вселению личного состава корабля...

    Это ответ тем либероидам, что весь интернет со своими "всёпропало" завалили.
    Флот пополняется - не так как всем нам хотелось бы. Но будем объективны - не смотря на ограниченные финансы, идёт планомерное движение в правильном направлении good
    Андрей К
    1. Галеон Сегодня, 14:32
      Тезка, если на новостройке запустили камбуз, это не значит, что флот пополнился. Это значит, что некая группа матросов и офицеров, которым вместе предстоит стать экипажем, начала ходить не в казарменный сортир, а в корабельные гальюны и обживать не крашеный, а только засуриченный корпус. Но не более того!
      Галеон
      1. Андрей К Сегодня, 14:43
        Цитата: Галеон
        ...Тезка, если на новостройке запустили камбуз, это не значит, что флот пополнился!...

        Тёзка, если на новостройке запустили камбуз, это значит, что есть где камбуз запускать wink
        Андрей К
        1. Галеон Сегодня, 15:03
          smile Я летом в походе на каждой стоянке камбуз свой запускаю, под любым деревом. Нет, я разделяю ваш оптимизм, мне самому приятно, что пароход ожил, люди пришли поселились, потому что запустили камбуз и (самое главное и что не указано в статье) - систему внутренней громкой связи. Но до подъема флага еще работать и работать. Сам проходил новостройку на этом заводе, заказ 869 - эм. "Бурный" soldier
          Галеон
          1. Андрей К Сегодня, 15:06
            Цитата: Галеон
            ...Сам проходил новостройку на этом заводе, заказ 869 - эм. "Бурный" soldier

            Тогда Вам и все карты в руки, знаете о чём пишете soldier
            Андрей К
        2. Alexey RA Сегодня, 15:08
          Цитата: Андрей К
          Тёзка, если на новостройке запустили камбуз, это значит, что есть где камбуз запускать

          На "Горшкове" камбуз запущен с 2014 года. Однако госиспытания всё ещё не закончены - по всем известной причине.
          Alexey RA
          1. Андрей К Сегодня, 15:21
            Цитата: Alexey RA
            ...На "Горшкове" камбуз запущен с 2014 года. Однако госиспытания всё ещё не закончены - по всем известной причине...

            А разве ТАВКР "Горшков" - это не авианосец ВМС Индии "Викрамадитья", который передан 16 ноября 2013 года в состав индийского флота?
            Вы о каких госиспытаниях?
            Наверное опечатались.
            Андрей К
            1. Аристарх Людвигович Сегодня, 15:44
              Цитата: Андрей К
              А разве ТАВКР "Горшков" - это не авианосец ВМС Индии "Викрамадитья", который передан 16 ноября 2013 года в состав индийского флота?

              "Адмирал Горшков" – головной фрегат проекта 22350, который строят на "Северной верфи" в Петербурге. 1 февраля исполнилось 12 лет с момента его закладки, однако корабль не передан флоту. 23.12.2017 вышел из строя маршевый дизель. Отдельные части двигателя 10Д49 отправляют в Коломну, чтобы провести ревизию и ремонт, а в случае необходимости – замену. Предстоит также отправка на завод деталей коленчатого вала. Возможно придется резать корпус, пока ремонтируют в машинном отделении. "Адмирал Касатонов" его систершип.
              Аристарх Людвигович
              1. Андрей К Сегодня, 15:46
                Цитата: Аристарх Людвигович
                ..."Адмирал Горшков" – головной фрегат проекта 22350, который строят на "Северной верфи" в Петербурге. 1 февраля исполнилось 12 лет с момента его закладки. Систершип "Адмирала Касатонова"...

                Спасибо, что поправили. Развели "Горшковых". Я про фрегат, из той же серии и не подумал. Ассоциативно, по имени, сразу ТАВКР в памяти выскочил request
                Андрей К
    2. Тикси-3 Сегодня, 14:38
      Цитата: Андрей К
      Это ответ тем либероидам

      Цитата: Андрей К
      Флот пополняется

      чем флот пополнился после прочтения этой статьи?? belay fool
      Тикси-3
      1. Андрей К Сегодня, 14:41
        Цитата: Тикси-3
        ...чем флот пополнился после прочтения этой статьи??...

        Прочитайте статью и поразмышляйте. Лекторов на сайте нет. Напрягите извилины hi
        Андрей К
        1. Тикси-3 Сегодня, 14:46
          Цитата: Андрей К
          Прочитайте статью и поразмышляйте

          прежде чем писать --всегда читаю, потом думаю -потом пишу и вам того очень советую
          так чем флот пополнился????...сказать не чего, так что вам хоть напрягай хоть нет - толку ноль.
          Касатов не является боевой единицей и вселение не значит - принят в состав....ему еще год-полтора до принятия...а там сроки в 10 раз сдвинут, так что не постите белеберду, хотя вам тут нужны плюсики и званки...с текст - любой на ура!
          Тикси-3
          1. Андрей К Сегодня, 14:59
            Цитата: Тикси-3
            ...Касатов не является боевой единицей и вселение не значит - принят в состав....ему еще год-полтора до принятия...а там сроки в 10 раз сдвинут, так что не постите белеберду...
            ...хотя вам тут нужны плюсики и званки...с текст - любой на ура!...

            Не флудите и не распространяйте свои домыслы. Вам известны сроки сдачи?
            "Плюсики и званки", а так же что мне нужно на этом сайте - абсолютно не Вашего ума дело и к заявленной теме статьи не относятся.
            Андрей К
            1. Тикси-3 Сегодня, 15:29
              Цитата: Андрей К
              Не флудите и не распространяйте свои домыслы

              это вы про себя - в статье нет ни слова о принятии его в состав ВМФ, следовательно флот ни чем не пополнился а вот ты писал взахлеб -
              Цитата: Андрей К
              Это ответ тем либероидам, что весь интернет со своими "всёпропало" завалили.
              Флот пополняется
              , повторяю вопрос - чем флот пополнился?экипажем?..на не готовый корабль?? и кто из нас флудит?...
              Тикси-3
              1. Андрей К Сегодня, 15:42
                Цитата: Тикси-3
                ...это вы про себя - в статье нет ни слова о принятии его в состав ВМФ, следовательно флот ни чем не пополнился а вот ты писал взахлеб...
                ...повторяю вопрос - чем флот пополнился?экипажем?..на не готовый корабль?? и кто из нас флудит?...

                1. Вам, в крайний раз пальцем покажу- моя фраза: "Флот пополняется - не так как всем нам хотелось бы. Но будем объективны - не смотря на ограниченные финансы, идёт планомерное движение в правильном направлении". Что не так? Я написал, что корабль принят в состав флота? Не наковыривайте из отверстий то, чего не написано, не надо додумывать за меня несуществующие утверждения.
                2. На ты дома будете, если не словите плюху, я с Вами на одном поле не сидел. Отставить панибратство.
                3. Флудите Вы. Если возникли вопросы по комментарию - задавайте их ясно и корректно, не отходя от темы статьи. Если Вы считаете вправе повторно, троекратно, четырежды и прочее, цитировать самого себя - это флуд и изображение кипучего обсуждения. По сути Вы забрасываете ветки обсуждения своими никчемными, не несущими никакой полезной информации вопросами. Учите матчасть, вопросов меньше будет.
                Андрей К
          2. Галеон Сегодня, 15:05
            Тикси, осенью флаг подымут, если не будет проблем с техникой (тут упоминали "Полимент-Редут"). Готов держать пари!
            Галеон
            1. Тикси-3 Сегодня, 15:30
              Цитата: Галеон
              Готов держать пари!

              готов поспоритьчто нет...но могут поднять флаг без полимент-редута...тогда кто победит?
              Тикси-3
        2. Alexey RA Сегодня, 15:06
          Цитата: Андрей К
          Прочитайте статью и поразмышляйте. Лекторов на сайте нет. Напрягите извилины

          Если прочитать статью, то из неё следует, что флот не пополнился ничем. Просто корабль стал готов к размещению команды. То есть готов к превращению в плавказарму.
          Вот когда будет статья о том, что "полимент-редут" успешно прошёл испытания во всех штатных режимах работы - вот тогда можно будет радоваться будущему пополнению флота фрегатом.
          Alexey RA
          1. Андрей К Сегодня, 15:12
            Цитата: Alexey RA
            ...Если прочитать статью, то из неё следует, что флот не пополнился ничем. Просто корабль стал готов к размещению команды. То есть готов к превращению в плавказарму...

            Алексей, я внимательно прочитал статью. Осведомлён о процедуре принятия кораблей в состав флота. Готов и дальше обсуждать с Вами новости флота, в оптимистическом ключе yes
            Андрей К
  4. Влад Морозов Сегодня, 14:18
    Хочу на этот корабль! Электромехаником
    Влад Морозов
    1. Геркулесыч Сегодня, 14:22
      Туда вакансия только командир авиагруппы wassat , с высшим шахматным оброзованием lol не ниже 15 классов, и трех тысяч побед в шахматы wassat
      Геркулесыч
      1. Alexey RA Сегодня, 15:10
        Цитата: Геркулесыч
        не ниже 15 классов, и трех тысяч побед в шахматы

        Из них не менее двух тысяч - нокаутом. laughing
        Alexey RA
    2. Тикси-3 Сегодня, 15:30
      Цитата: Влад Морозов
      Хочу на этот корабль! Электромехаником

      а я коком и водолазом!!!
      Тикси-3
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 14:24
    Несомненно , что с доведением Горшкова до ума скоро получим и второй фрегат проекта . Только бы с Полимент-Редутом наконец всё сложилось..
    КВУ-НСвД
  6. bazzbazz Сегодня, 14:27
    Ну главное компот есть) Остальное доделают! Удачи!
    bazzbazz
  7. Palagecha Сегодня, 15:39
    Интересно,а как кормят на флоте,вкусно?Добавку дадут,если не хватило порции?
    Palagecha
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