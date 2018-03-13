Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Северная верфь : фрегат «Адмирал флота Касатонов» готов к вселению экипажа
Комиссией с участием специалистов 13-ой бригады строящихся и ремонтирующихся кораблей, судостроителей и экипажа завершена контрольная проверка готовности первого серийного фрегата «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 к вселению личного состава корабля, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»
Отмечается, что заключительным этапом проверки стало тестирование камбузного оборудования. Для демонстрации его работы камбузная команда приготовила «контрольный» обед, который состоял из овощного салата, солянки, котлет, отварного картофеля, выпеченного хлеба и компота. Моряки рассказали, что четырем-пяти кокам для приготовления обеда на экипаж из примерно двухсот человек требуется около трех - четырех часов. Всего по корабельному распорядку установлено четыре приема пищи в день.
По итогам проверки комиссия подписала акт о готовности корабля к вселению моряков, добавили в пресс-службе.
Комиссия осмотрела жилые, служебные, санитарно-бытовые помещения, медицинский блок в составе амбулатории и изолятора, проверила наличие и работу аварийно-спасательных средств, систем пожаротушения, кондиционирования воздуха, дизель-генераторов, компрессоров, холодильных машин и другого оборудования- говорится в сообщении.
Отмечается, что заключительным этапом проверки стало тестирование камбузного оборудования. Для демонстрации его работы камбузная команда приготовила «контрольный» обед, который состоял из овощного салата, солянки, котлет, отварного картофеля, выпеченного хлеба и компота. Моряки рассказали, что четырем-пяти кокам для приготовления обеда на экипаж из примерно двухсот человек требуется около трех - четырех часов. Всего по корабельному распорядку установлено четыре приема пищи в день.
По итогам проверки комиссия подписала акт о готовности корабля к вселению моряков, добавили в пресс-службе.
Использованы фотографии: пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти