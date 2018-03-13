15:59 13 марта
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ОСК рассчитывает подписать контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова» в этом месяце

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассчитывает, что контракт на модернизацию авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» будет подписан не позднее апреля 2018 года, передает Интерфакс-АВН.



Ожидаем, что контракт будет подписан не позднее апреля этого года. Дождемся подписания и раскроем некоторые параметры,
сказал журналистам глава ОСК Алексей Рахманов.


Ранее сообщалось, что крейсер в ожидании модернизации находится на 35-м судоремонтном заводе – филиале Центра судоремонта «Звездочка» (входит в ОСК). К настоящему времени Минобороны составило «дорожную карту» предполагаемых работ, которые, как ожидается, будут идти в течение двух – двух с половиной лет. Реальный объем работ будет уточнен после того, как станет известна выделенная на ремонт сумма.

В начале декабря прошлого года командующий Северным флотом Николай Евменов сообщал, что «Адмирал Кузнецов» отправлен для прохождения ремонта.

Он уже в ремонт поставлен, сейчас идут подготовительные мероприятия, он находится на судоремонтном предприятии,
сказал командующий.

Использованы фотографии: https://militaryarms.ru
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Комментарии 17

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  1. Салют Сегодня, 14:49
    с новыми движками он еще послужит
    Салют
    1. Охотовед 2 Сегодня, 14:53
      А что, котлы меняют? belay на кухне ??? wassat
      Охотовед 2
      1. Геркулесыч Сегодня, 14:59
        Ну да, поставят в кухню турбины, так будет прикольнее -два в одном и кухня, и машинное отделение wassat .
        Геркулесыч
    2. Chertt Сегодня, 15:14
      Цитата: Салют
      с новыми движками он еще послужит

      Есть конечно, резоны высшего порядка, о которых мы не знаем. Но со стороны кажется, хватит мучить старичка и вбухивать колоссальные деньги. Пора флагману в учебное судно или музей, переквалифицироваться
      Chertt
      1. Тикси-3 Сегодня, 15:33
        Цитата: Chertt
        Но со стороны кажется, хватит мучить старичка и вбухивать колоссальные деньги. Пора флагману в учебное судно или музей, переквалифицироваться

        это с чего такой вывод?...только прошу подробно...
        Тикси-3
        1. Chertt Сегодня, 15:41
          Цитата: Тикси-3
          только прошу подробно

          Я дилетант, Как и написал, это "взгляд со стороны"
          Chertt
    3. Piramidon Сегодня, 15:43
      Цитата: Салют
      с новыми движками он еще послужит

      Если наша доктрина предписывает наличие в составе ВС РФ авианосцев, то "Кузнецов" может служить базой подготовки летного состава. Как боевая единица против серьезных стран, он не более, чем обычный крейсер. А вот на счет того, что если эта доктрина предусматривает наличие в составе флота АУГ, то:
      1.Против кого?
      2.Потянет ли это бюджет?
      Может быть лучше развивать свои противокорабельные средства?
      Piramidon
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 14:56
    Реальный объем работ будет уточнен после того, как станет известна выделенная на ремонт сумма.
    Ключевая фраза - короче ремонт будет , но в неясных объёмах . Главное конечно двигатели и обеспечение взлёта - посадки .
    КВУ-НСвД
  3. Magic Archer Сегодня, 15:00
    Надеюсь что не долгострой...А то знаю как у нас ремонтируют «быстро»
    Magic Archer
    1. DEZINTO Сегодня, 15:16
      Вот именно, и мне кажется что сейчас его запаркуют, и будут деньги пилить, года этак до 25-го, а потом скажут что устарел и спишут, и распилят, и опять денег намутят.....грустно это всё конечно. recourse
      DEZINTO
      1. Александр War Сегодня, 15:19
        Новые не закладывают, не Эсминцы не Авианосцы А ремонтируют почти по времени как постройка нового sad
        Александр War
      2. Тикси-3 Сегодня, 15:35
        Цитата: DEZINTO
        Вот именно, и мне кажется что сейчас его запаркуют, и будут деньги пилить, года этак до 25-го, а потом скажут что устарел и спишут, и распилят, и опять денег намутят.....грустно это всё конечно

        вы так судите на основании чего?....себя??...после выборов военным поднимут бюджет...и Путин про срывы госов обещал четвертование на площадях...
        Тикси-3
  4. Palagecha Сегодня, 15:31
    Если суммировать весь доказанный ущерб,который нанесли осужденные генералы и адмиралы,то можно построить новый авианосец.А если к этому добавить олигархов,то флоту не просто быть,а быть самым лучшим и первым в мире!
    Palagecha
    1. Тикси-3 Сегодня, 15:35
      Цитата: Palagecha
      Если суммировать весь доказанный ущерб,который нанесли осужденные генералы и адмиралы,то можно построить новый авианосец

      теперь давайте факты в студию...про ущерб...кто когда сколько....
      Тикси-3
    2. антивирус Сегодня, 15:47
      еще и дворников прибавить- из-за них люди ноги на льду ломают
      антивирус
  5. prapor75m Сегодня, 15:33
    Кузя Кузя в/ч 20506 , долгой службы тебе родной soldier
    prapor75m
  6. антивирус Сегодня, 15:43
    Ольговичу: как много можно было сделать при плохих СССР-КПСС -4 коптилки иметь.
    как много сейчас один отремонтировать
    антивирус
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