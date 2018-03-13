Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
ОСК рассчитывает подписать контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова» в этом месяце
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассчитывает, что контракт на модернизацию авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» будет подписан не позднее апреля 2018 года, передает Интерфакс-АВН.
Ранее сообщалось, что крейсер в ожидании модернизации находится на 35-м судоремонтном заводе – филиале Центра судоремонта «Звездочка» (входит в ОСК). К настоящему времени Минобороны составило «дорожную карту» предполагаемых работ, которые, как ожидается, будут идти в течение двух – двух с половиной лет. Реальный объем работ будет уточнен после того, как станет известна выделенная на ремонт сумма.
В начале декабря прошлого года командующий Северным флотом Николай Евменов сообщал, что «Адмирал Кузнецов» отправлен для прохождения ремонта.
Ожидаем, что контракт будет подписан не позднее апреля этого года. Дождемся подписания и раскроем некоторые параметры,сказал журналистам глава ОСК Алексей Рахманов.
Ранее сообщалось, что крейсер в ожидании модернизации находится на 35-м судоремонтном заводе – филиале Центра судоремонта «Звездочка» (входит в ОСК). К настоящему времени Минобороны составило «дорожную карту» предполагаемых работ, которые, как ожидается, будут идти в течение двух – двух с половиной лет. Реальный объем работ будет уточнен после того, как станет известна выделенная на ремонт сумма.
В начале декабря прошлого года командующий Северным флотом Николай Евменов сообщал, что «Адмирал Кузнецов» отправлен для прохождения ремонта.
Он уже в ремонт поставлен, сейчас идут подготовительные мероприятия, он находится на судоремонтном предприятии,сказал командующий.
Использованы фотографии: https://militaryarms.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти