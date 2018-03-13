18:56 13 марта
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Чехи начали сборку обновленного "Альбатроса"

Чешская компания Aero Vodochody начала сборку учебно-боевых самолётов (лёгких штурмовиков) L-39NG, передает "Warspot" со ссылкой на портал flightglobal.com.

L-39NG (NG — next generation, новое поколение) является новейшей версией чехословацкого учебно-боевого самолёта L-39 Albatros, совершившего первый полёт в 1968 году и производившегося для ВВС СССР и стран социалистического лагеря. Его обновлённая версия L-159, разработанная в 90-е годы, состоит на вооружении ВВС Чехии, Венгрии, Ирака, а также используется частной американской военной компанией Draken International.

Чехи начали сборку обновленного "Альбатроса"

Прототип L-39NG



В течение последних десяти лет компания Aero Vodochody занималась только восстановлением и модернизацией ранее построенных самолётов. Попытку возродить производство нового самолета чехи предприняли в 2014 году, а в 2015 прототип L-39NG совершил свой первый полет. Теперь чехи планируют возобновить серийное производство штурмовиков и учебных машин для международного рынка.

В пресс-службе компании Aero Vodochody указывают, что сейчас на предприятии ведётся сборка четырёх принципиально новых самолётов L-39NG. Уже в этом году лёгкие штурмовики приступят к лётным тестам, а к 2020 году должны получить статус боевой готовности. От предшественников L-39NG будет отличаться новыми двигателем, авионикой, а также применением композитных материалов.

Использованы фотографии: aero.cz
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Комментарии 22

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  1. павлентий Сегодня, 15:46
    Вот и еще один конкурент для Як-130..и так все сложнее на внешний рынок его вытолкнуть
    павлентий
    1. Например Сегодня, 15:51
      Это чешское предприятие существовало лишь благодаря политической воле руководства СССР. Решили в Кремле, что чехи будут делать для наших ВВС учебный самолет.
      Кончился СССР - кончился чешский авиационный гений. hi
      Например
      1. Тралл Сегодня, 16:04
        Загнется и этот проект чехов, как и предыдущие попытки выйти на рынок с модернизированными Эльками.
        Тралл
        1. тол100в Сегодня, 16:15
          Цитата: Тралл
          Загнется и этот проект чехов, как и предыдущие попытки выйти на рынок с модернизированными Эльками.

          А загнется этот проект только по одной причине: в НАТО конкуренты не нужны ! А с Земаном, тем более!
          тол100в
    2. Piramidon Сегодня, 15:59
      Цитата: павлентий
      Вот и еще один конкурент для Як-130..и так все сложнее на внешний рынок его вытолкнуть

      До конкуренции с Як-130 ему, как до Китая пешком. Для какой нибудь Украины, или Уганды может и потянет.
      Piramidon
    3. Genry Сегодня, 16:13
      Цитата: павлентий
      Вот и еще один конкурент для Як-130..и так все сложнее на внешний рынок его вытолкнуть

      А Як-130 здесь причем?
      L-39 конкурирует c СР-10:
      Genry
    4. Berkut24 Сегодня, 16:32
      Вот и еще один конкурент для Як-130..и так все сложнее на внешний рынок его вытолкнуть

      Эта птица не ровня Яку. 130-й имеет функцию симулирования управления практически управления практически любого стоящего у нас на вооружении самолёта. Соответственно, авионика и кабина там соответствующие. Кроме того, 130-й действительно может использоваться как боевой самолёт соответствующего класса - лёгкий истребитель или лёгкий штурмовик. Что до экспортных заказов, то завод нормально работает. Мы для своих то нужд еще недостаточно закупили.
      Berkut24
    5. Strashila Сегодня, 16:36
      вряд ли конкурент... если раньше их машины затачивались под концепцию варшавского договора, то теперь под натовскую.
      Strashila
  2. pafegosoff Сегодня, 15:46
    Ну и на кой нам эти ЭЛки?
    Своих гнобим, у чехов - купим?
    pafegosoff
    1. павлентий Сегодня, 15:48
      На хрен они нам не нужны, это так, для информации)
      павлентий
    2. Околоточный Сегодня, 17:38
      Могу ошибаться, но по моему эту чешскую авиа фирму приобрело российское предприятие.
      Околоточный
      1. Ин100грамм Сегодня, 18:52
        Цитата: Околоточный
        Могу ошибаться, но по моему эту чешскую авиа фирму приобрело российское предприятие.

        Там скорее наоборот, мутная история
        https://bmpd.livejournal.com/1889713.html
        Ин100грамм
  3. Hariton Laptev Сегодня, 15:48
    ну пока на них курсанты летают учатся.
    Hariton Laptev
  4. Клебер Сегодня, 15:48
    Это беспилотники с пилотами .. маразм крепчает.
    Клебер
  5. Романенко Сегодня, 15:50
    Хорошие были самолеты и хорошо послужили при социализме, да их и сейчас еще много осталось, одна беда - баки резиновые требуют замены по истечении срока эксплуатации, а взять их у производителя целая история, так что очень вовремя у нас появился Як-130, он новее и лучше во всех отношениях.
    И не от кого не зависит
    Романенко
    1. тол100в Сегодня, 16:19
      Цитата: Романенко
      , так что очень вовремя у нас появился Як-130, он новее и лучше во всех отношениях.
      И не от кого не зависит

      Наблюдал сегодня в Армавире полеты курсантов на 130-х красавчиках! Загледение!
      тол100в
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 15:58
    Будет дешёвым - найдёт широкого покупателя . А если живучим и надёжным , то и карьера штурмовика в странах третьего мира вполне сложится..
    КВУ-НСвД
  7. Strashila Сегодня, 16:33
    Молодцы... если идея концепция машины выдержала десятилетия эксплуатации, просто модернизируют, время не стоит на месте... новые веяния... новые требования, стремятся их поддерживать и им соответствовать.
    Strashila
  8. Волька Сегодня, 17:23
    международный рынок вооружений однако интенсивно насыщается новыми образцами, янки со своим нато и дорогими малоэффективными (сырыми) поделками, не смогут долго этому препятствовать, принцип каждый выбирает по себе пробьет американское лобби...
    Волька
  9. Челдон Сегодня, 18:06
    Столько курсантов на крыло стало! Старичок!!!
    Челдон
    1. NN52 Сегодня, 18:25
      Если посчитать все самолёты Л 39 и сколько они все вместе налетали.... Я думаю цифра будет обалденная...

      А по новому самолёту, думаю чехам кто то помог его запилить, сами наврядли додумались бы...
      NN52
  10. Устин Умаров Сегодня, 18:37
    как их немцы до сих пор не превратили в ещё один свой сборочный цех? Видимо и они поняли, что это уже гиблый проект и чехи сами скоро закончатся.
    Устин Умаров
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