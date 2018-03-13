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Чехи начали сборку обновленного "Альбатроса"
Чешская компания Aero Vodochody начала сборку учебно-боевых самолётов (лёгких штурмовиков) L-39NG, передает "Warspot" со ссылкой на портал flightglobal.com.
L-39NG (NG — next generation, новое поколение) является новейшей версией чехословацкого учебно-боевого самолёта L-39 Albatros, совершившего первый полёт в 1968 году и производившегося для ВВС СССР и стран социалистического лагеря. Его обновлённая версия L-159, разработанная в 90-е годы, состоит на вооружении ВВС Чехии, Венгрии, Ирака, а также используется частной американской военной компанией Draken International.
В течение последних десяти лет компания Aero Vodochody занималась только восстановлением и модернизацией ранее построенных самолётов. Попытку возродить производство нового самолета чехи предприняли в 2014 году, а в 2015 прототип L-39NG совершил свой первый полет. Теперь чехи планируют возобновить серийное производство штурмовиков и учебных машин для международного рынка.
В пресс-службе компании Aero Vodochody указывают, что сейчас на предприятии ведётся сборка четырёх принципиально новых самолётов L-39NG. Уже в этом году лёгкие штурмовики приступят к лётным тестам, а к 2020 году должны получить статус боевой готовности. От предшественников L-39NG будет отличаться новыми двигателем, авионикой, а также применением композитных материалов.
L-39NG (NG — next generation, новое поколение) является новейшей версией чехословацкого учебно-боевого самолёта L-39 Albatros, совершившего первый полёт в 1968 году и производившегося для ВВС СССР и стран социалистического лагеря. Его обновлённая версия L-159, разработанная в 90-е годы, состоит на вооружении ВВС Чехии, Венгрии, Ирака, а также используется частной американской военной компанией Draken International.
Прототип L-39NG
В течение последних десяти лет компания Aero Vodochody занималась только восстановлением и модернизацией ранее построенных самолётов. Попытку возродить производство нового самолета чехи предприняли в 2014 году, а в 2015 прототип L-39NG совершил свой первый полет. Теперь чехи планируют возобновить серийное производство штурмовиков и учебных машин для международного рынка.
В пресс-службе компании Aero Vodochody указывают, что сейчас на предприятии ведётся сборка четырёх принципиально новых самолётов L-39NG. Уже в этом году лёгкие штурмовики приступят к лётным тестам, а к 2020 году должны получить статус боевой готовности. От предшественников L-39NG будет отличаться новыми двигателем, авионикой, а также применением композитных материалов.
Использованы фотографии: aero.cz
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