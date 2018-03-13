Трамп уволил Тиллерсона с поста главы Госдепа

Нашим новым госсекретарём станет Майк Помпео. Ждём от него фантастической работы. А новым директором ЦРУ назначена Джина Хаспел. Это первая женщина на этом посту. Поздравляю.

Из США приходят срочные сообщение о том, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп снял с поста государственного секретаря Рекса Тиллерсона. По последним данным, вместо Тиллерсона на этот пост будет назначен Майк Помпео, который занимал должность директора Центрального разведывательного управления США.Судя по активности Тиллерсона, было сложно предположить, что он собирается в отставку с поста главы Госдепа. Буквально несколько часов назад он выступил с заявлением по поводу того, что к отравлению бывшего офицера ГРУ Скрипаля в Лондоне "вероятно, причастна Россия".Из заметки Дональда Трампа в Твиттере:Джина Чери Хаспел (Хэспел) родилась в 1956 году. Офицер американской разведки. С 1985 года работает в ЦРУ. С февраля 2017 года – заместитель директора ЦРУ.