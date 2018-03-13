18:58 13 марта
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Трамп уволил Тиллерсона с поста главы Госдепа

Из США приходят срочные сообщение о том, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп снял с поста государственного секретаря Рекса Тиллерсона. По последним данным, вместо Тиллерсона на этот пост будет назначен Майк Помпео, который занимал должность директора Центрального разведывательного управления США.

Трамп уволил Тиллерсона с поста главы Госдепа


Судя по активности Тиллерсона, было сложно предположить, что он собирается в отставку с поста главы Госдепа. Буквально несколько часов назад он выступил с заявлением по поводу того, что к отравлению бывшего офицера ГРУ Скрипаля в Лондоне "вероятно, причастна Россия".


Из заметки Дональда Трампа в Твиттере:
Нашим новым госсекретарём станет Майк Помпео. Ждём от него фантастической работы. А новым директором ЦРУ назначена Джина Хаспел. Это первая женщина на этом посту. Поздравляю.


Джина Чери Хаспел (Хэспел) родилась в 1956 году. Офицер американской разведки. С 1985 года работает в ЦРУ. С февраля 2017 года – заместитель директора ЦРУ.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
27

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 111

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  1. Тралл Сегодня, 16:06
    Ну и фих с ним
    Тралл
    1. Чёрный Сегодня, 16:09
      Похоже Трамп нашел оригинальный способ избавляться от попутчиков... их просто надо повышать... а когда повышать уже некуда увольнять... smile
      Чёрный
      1. Чёрный Сегодня, 16:10
        Ну и фих с ним
        Да уж...Он последние дни просто зубами держался за место, гнал всякую пургу!...не помогло laughing
        Чёрный
        1. Тралл Сегодня, 16:13
          Директор ЦРУ - женщина smile
          Надеюсь, она нетрадиционной сексуальной ориентации? lol
          Цитата: Чёрный
          гнал всякую пургу!...не помогло

          Намекаете, что Навке тоже нужно подыскивать супругу новую работу? smile
          Тралл
          1. Чёрный Сегодня, 16:17
            Цитата: Тралл
            Намекаете, что Навке нужно подыскивать супругу новую работу?

            Это не я намекаю, а ВВП laughing
            Чёрный
            1. Тралл Сегодня, 16:20
              Похоже, быть ему директором Крымского моста smile
              Тралл
              1. Чёрный Сегодня, 16:25
                Цитата: Тралл
                Похоже, быть ему директором Крымского моста

                А я бы на эту должность Тилерсона пригласил...орденоносец как никак....приедет Тиллерсон в Россию и будет рассказывать,как он очень "хочет дружить с Россией,что с Россией надо разговаривать на равных, что они наделали много ошибок ну а мы ему раз - и должность wassat ".
                Чёрный
                1. татарин 174 Сегодня, 16:39
                  Цитата: Чёрный
                  А я бы на эту должность Тилерсона пригласил

                  Нет. Он попал в плохую компанию, пусть там около них и крутится где-то.
                  татарин 174
                  1. Чёрный Сегодня, 16:40
                    Цитата: татарин 174
                    Нет. Он попал в плохую компанию, пусть там около них и крутится где-то.

                    Ты предлагаешь нашему орденоносцу под Далласом коров пасти?...Жестокий ты wassat
                    Чёрный
                    1. татарин 174 Сегодня, 16:42
                      Ну что тут сделаешь, селяви однако yes
                      татарин 174
                2. demo Сегодня, 16:55
                  Да-да. Я так же подумал.
                  У западных политиков мозг на время службы изымают и сдают на ответхранение.
                  А по окончанию его им имплантируют назад (во медицина "у них" до каких высот дошла).
                  И на пенсии или в отставке они начинают говорить более-менее связные и умные вещи.
                  Но бывает что склад был закрыт и они продолжали нести чушь, по старой привычке.
                  demo
                  1. Монос Сегодня, 17:26
                    Ждём от него фантастической работы

                    Сказочника заменяют фантастом. Главное, чтобы триллеры не начали писать.
                    Монос
        2. taiga2018 Сегодня, 16:30
          Цитата: Чёрный
          Он последние дни просто зубами держался за место,

          теперь надо восстанавливать прежние связи,покаяться,может ещё на один орден наработает...
          taiga2018
        3. Scoun Сегодня, 16:33
          Цитата: Чёрный
          гнал всякую пургу!...не помогло

          Да тут и другие "ножки" проклюнулись)))

          Ждём от него фантастической работы.

          Вот от кому подражает Поросня со своими "фантастик". laughing

          Фантастические до.... (с) Лавров.
          Scoun
          1. Чёрный Сегодня, 16:36
            Цитата: Scoun
            Вот от кому подражает Поросня со своими "фантастик".
            Фантастические до.... (с) Лавров.

            Думаю наоборот...Пецюндер Тилерсону фору даст по этой части wassat
            Чёрный
        4. Венд Сегодня, 16:39
          Цитата: Чёрный
          Ну и фих с ним
          Да уж...Он последние дни просто зубами держался за место, гнал всякую пургу!...не помогло laughing

          Видно перегнул, вот и результат. Хотелось бы надеяться, что это первый звонок, что с руссофобской риторикой пора заканчивать. Надежда как говорится умирает последней, поживем увидим.
          Венд
        5. Лелёк Сегодня, 16:59
          Цитата: Чёрный
          Он последние дни просто зубами держался за место, гнал всякую пургу!

          hi , Вячеслав.
          Думаете что-то изменится? Майк Помпео - ЦРУшник и один из самых ярых противников России и, насколько мне помнится, в тандеме с Маккейном был инициатором упреждающего удара по России. Так-что Лаврова ждут не лёгкие времена.
          Лелёк
          1. Чёрный Сегодня, 17:49
            Думаете что-то изменится?
            hiКонечно изменится...Помпедур будет ещё хуже. Я не сомневаюсь.Если без шуток, то Тилерсон был более менее адекватный.
            Чёрный
            1. stalkerwalker Сегодня, 17:55
              Цитата: Чёрный
              Помпедур будет ещё хуже. Я не сомневаюсь.Если без шуток, то Тилерсон был более менее адекватный.

              Какой будет - посмотрим. Госсекретарь - это микрофонщик, вещает то, что думает президент.
              stalkerwalker
        6. Ин100грамм Сегодня, 18:31
          Цитата: Чёрный
          Он последние дни просто зубами держался за место, гнал всякую пургу!...не помогло

          Очень сомнительно, что внешнеполитический курс изменится. Скорее всего станет более изощрённым. А Тиле это наказание за провалы внешней политики в Сирии, Афгане, олимпиаду припомнили, Северный поток 2, Турцию и т.д. Но парень точно не пропадет, вероятно окажется в конгрессе.
          Ин100грамм
      2. stalkerwalker Сегодня, 16:11
        Афигеть!
        Всё смешалось в доме Обломовых....
        Запасаемся попкорном... what
        stalkerwalker
        1. Комментарий был удален.
          1. stalkerwalker Сегодня, 16:17
            Не стоит мне тыкать и говорить в невежливой форме...
            stalkerwalker
            1. Тралл Сегодня, 16:23
              товарищ может просил диетой поделиться winked
              Тралл
            2. Комментарий был удален.
              1. stalkerwalker Сегодня, 16:31
                Не тыкай, не в хлеву.....
                stalkerwalker
                1. Комментарий был удален.
                  1. stalkerwalker Сегодня, 16:38
                    Цитата: Клебер
                    ты думаешь я не в курсе

                    ...что я делал прошлым летом? Свечку держал?
                    laughing
                    stalkerwalker
                    1. Комментарий был удален.
                      1. stalkerwalker Сегодня, 16:48
                        Цитата: Клебер
                        ты прапор лучше вспомни за что в 92 под следствие залител

                        Братан.... lol
                        Праздники давно закончились... Но ты давай, наливай.... drinks Без тебя нам будет скучно.... wassat
                        stalkerwalker
                    2. Андрей К Сегодня, 17:04
                      Цитата: stalkerwalker
                      ...Без тебя нам будет скучно...

                      Ильич!
                      Вечно ты в цирке первый ряд занимаешь recourse
                      Сам поржал, а люди на галёрке laughing
                      Андрей К
              2. Partyzan Сегодня, 16:36
                Цитата: Клебер
                чтоб я тебе не тыкал?

                вы вообще культуру речи изучали? или залужный обком по этому поводу методичку не прислал?
                Partyzan
                1. Комментарий был удален.
                  1. Partyzan Сегодня, 16:56
                    а вы в этом уверены - факты в студию
                    Partyzan
                    1. Комментарий был удален.
                      1. Partyzan Сегодня, 17:10
                        Цитата: Клебер
                        К тебе тоже вопросы имеются.

                        ну - весь внимание?
                        Partyzan
                      2. stalkerwalker Сегодня, 17:25
                        Цитата: Клебер
                        К тебе тоже вопросы имеются.

                        Шеф! Усё пропало! С клиента гипс снимают.... laughing
                        Цитата: Андрей К
                        Сам поржал, а люди на галёрке

                        Так сегодня день свободных дверей....
                        lol
                        stalkerwalker
                  2. проходящий Сегодня, 17:55
                    А с какого хрена полковник должен прапору (лишённому званияза измену Родине) должен Выкать?

                    Нифига себе belay
                    И эти люди учат нас патриотизму ? what
                    проходящий
            3. Вояджер Сегодня, 16:33
              Кстати попкорн как феномен индейцы открыли, не вижу ничего плохого в этом) А на хамло не обращай внимания!)
              Вояджер
          2. Андрей К Сегодня, 16:20
            Цитата: Клебер
            ...Ты кроме американского попкорна ещё чего жрёшь????...

            Вы из хлева вещаете?
            Андрей К
            1. Комментарий был удален.
            2. stalkerwalker Сегодня, 16:29
              Цитата: Андрей К
              Вы из хлева вещаете?

              Ничто не ново....
              stalkerwalker
              1. Комментарий был удален.
                1. stalkerwalker Сегодня, 16:44
                  Цитата: Клебер
                  Будет и ново ...

                  Если протектор стёрся....

                  ...и врач не поможет...
                  stalkerwalker
                  1. Комментарий был удален.
            3. Partyzan Сегодня, 16:34
              Цитата: Андрей К
              Вы из хлева вещаете?

              боится что ему не хватит, а залужный хозяин больше не присылает - не слышно визга, а любит очень это блюдо request
              Partyzan
              1. Андрей К Сегодня, 16:38
                Будь здрав Владимир hi
                Цитата: Partyzan
                ...боится что ему не хватит, а залужный хозяин больше не присылает - не слышно визга, а любит очень это блюдо request...

                Думаешь за попкорн мстю мстит, кукуруза мимо корыта пролетает laughing
                Андрей К
                1. Partyzan Сегодня, 16:47
                  Цитата: Андрей К
                  Думаешь за попкорн мстю мстит, кукуруза мимо корыта пролетает

                  да вот как то мысль такая посетила request
                  Partyzan
        2. Андрей К Сегодня, 16:16
          Цитата: stalkerwalker
          Афигеть!
          Всё смешалось в доме Обломовых....
          Запасаемся попкорном... what

          Полковник ФСБ Дональд (Даниил) Джонович (Иванович) Трамп (Трампов) жжот lol
          ...Нашим новым госсекретарём станет Майк Помпео. Ждём от него фантастической работы. А новым директором ЦРУ назначена Джина Хаспел. Это первая женщина на этом посту. Поздравляю...


          Администрацию тасует так, что будь это колода карт, давно бы уже разорились на них laughing
          Андрей К
          1. Тралл Сегодня, 16:26
            Пару встреч с Лавровым и настанет последний день Помпео smile
            Тралл
            1. Андрей К Сегодня, 16:29
              Цитата: Тралл
              ...Пару встреч с Лавровым и настанет последний день Помпео smile...

              Наши голову сломали, отчего Тиллерсон в Марокко, бегал от Лаврова.
              Наверное предчувствуя скорый "дембель", со стыдобушки не мог сказать, что уже отработанный материал laughing
              Андрей К
              1. kit88 Сегодня, 18:18
                Говорят, Лавров ему приказ об увольнении привозил
                kit88
            2. СРЦ П-15 Сегодня, 16:56
              Цитата: Тралл
              Пару встреч с Лавровым и настанет последний день Помпео

              Наш Лавров так непостоянен... Какой это у него госсекретарь по счёту? laughing
              СРЦ П-15
              1. Андрей К Сегодня, 17:06
                Цитата: СРЦ П-15
                ...Наш Лавров так непостоянен... Какой это у него госсекретарь по счёту? laughing...

                Да сам в шоке, меняет партнёрш, как перчатки laughing
                Андрей К
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:12
                  Цитата: Андрей К
                  Да сам в шоке, меняет партнёрш, как перчатки

                  Пусть балуется, лишь бы это не привело его к политической импотенции! lol
                  СРЦ П-15
          2. Чёрный Сегодня, 16:31
            Полковник ФСБ Дональд (Даниил) Джонович (Иванович) Трамп (Трампов) жжот

            Ты пошто Данилку сдал, фото выложил!!!! Ему ещё с ЕС торговую войнушку организовать надо! Не пали хлопца! wassat
            Чёрный
            1. Андрей К Сегодня, 16:58
              Вячеслав hi
              Цитата: Чёрный
              ... Ты пошто Данилку сдал, фото выложил!!!! Ему ещё с ЕС торговую войнушку организовать надо! Не пали хлопца! wassat...

              Так все мерины знают, что "Иваныч" на Кремль работает, чего уж тут палить-то request
              Чтоб авторитету ему прибавить и вступился за парубка laughing
              Андрей К
            2. Partyzan Сегодня, 17:00
              Цитата: Чёрный
              Ты пошто Данилку сдал, фото выложил!!!! Ему ещё с ЕС торговую войнушку организовать надо! Не пали хлопца!

              ой хочет наверное по стопам аглицких бегунков пойти laughing
              Partyzan
      3. Клебер Сегодня, 16:11
        Цитата: Чёрный
        Похоже Трамп нашел оригинальный способ избавляться от попутчиков... их просто надо повышать... а когда повышать уже некуда увольнять... smile


        И на их место назначать своих врагов ..... сейчас на место Госекретаря США МакКейн самое то ..
        Клебер
        1. Чёрный Сегодня, 16:13
          Цитата: Клебер
          МакКейн самое то ..

          Макейну похоже того...черепную коробку вскрыли и стерильно почистили..его уже am ждут
          Чёрный
          1. Комментарий был удален.
      4. Partyzan Сегодня, 16:27
        Цитата: Чёрный
        Похоже Трамп нашел оригинальный способ избавляться от попутчиков...

        похоже трампушу обложили как волчару, так что скоро можем увидеть чучело
        Partyzan
      5. тол100в Сегодня, 16:29
        Цитата: Чёрный
        Похоже Трамп нашел оригинальный способ избавляться от попутчиков... их просто надо повышать... а когда повышать уже некуда увольнять...

        В связи с переходом на новую работу ...
        тол100в
      6. Alex-a832 Сегодня, 16:33
        Цитата: Чёрный
        Похоже Трамп нашел оригинальный способ избавляться от попутчиков... их просто надо повышать... а когда повышать уже некуда увольнять... smile

        Вы имеете ввиду ТРАМПлин?
        "Разгон, толчёк...
        Лишь мгновение ты наверху -
        И стремительно падаешь вниз."
        Как у незабвенного Владимира Семёновича.

        Всего лишь смена говорящей головы. Думать им требуется только о том, чтобы не сказать лишнего.
        Alex-a832
        1. DMoroz Сегодня, 17:59
          Всего лишь смена говорящей головы. Думать им требуется только о том, чтобы не сказать лишнего.
          Они не могут сказать лишнего, для этого им требуется дополнительное уточнение вопроса в офисе... laughing
          DMoroz
      7. poquello Сегодня, 16:54
        Цитата: Чёрный
        Похоже Трамп нашел оригинальный способ избавляться от попутчиков... их просто надо повышать... а когда повышать уже некуда увольнять... smile

        таки чокнутых у них прибавилось или убавилось?
        poquello
        1. bk316 Сегодня, 18:35
          таки чокнутых у них прибавилось или убавилось?

          Ни то ни другое у них там ВСЕ чокнутые.
          bk316
      8. st25310 Сегодня, 17:37
        Трамп внял словам Путина! Кто не способен заглянуть в будущее - пора в отставку
        st25310
    2. Владыка Ситх Сегодня, 16:14
      Тиллерсон - уволен!
      Место госсекретаря занимает директор ЦРУ Майк Помпео, который, совсем недавно, встречался с руководством российских секретных служб (и потом долго оправдывался за это).
      Владыка Ситх
      1. stalkerwalker Сегодня, 16:18
        Цитата: Владыка Ситх
        Майк Помпео, который, совсем недавно, встречался с руководством российских секретных служб (и потом долго оправдывался за это).

        Ну.... За сотрудничество! drinks
        stalkerwalker
      2. kit88 Сегодня, 16:31
        Всем понятно, что в связи с утратой доверия, ВВП уволил тов. Тиллерсона.
        kit88
      3. тол100в Сегодня, 16:32
        Цитата: Владыка Ситх
        который, совсем недавно, встречался с руководством российских секретных служб (и потом долго оправдывался за это).

        В связи с этим будет создано еще одно расследование Конгресса!
        тол100в
      4. colonel Сегодня, 16:51
        Что то меня смущает фраза про "He will do a fantastic job". О чем это он?
        colonel
        1. poquello Сегодня, 17:05
          Цитата: colonel
          Что то меня смущает фраза про "He will do a fantastic job". О чем это он?

          ну может помпея наговорил чего, а трамп типа "продемонстрируй"
          poquello
          1. colonel Сегодня, 17:10
            Цитата: poquello
            "продемонстрируй"

            Не хочется быль вульгарным, но fantastic с немецким акцентом ассоциируется с конкретным родом деятельности.
            colonel
            1. poquello Сегодня, 17:45
              Цитата: colonel
              Цитата: poquello
              "продемонстрируй"

              Не хочется быль вульгарным, но fantastic с немецким акцентом ассоциируется с конкретным родом деятельности.

              ужель конгресс трахать будет? или по нашу душу?
              poquello
              1. colonel Сегодня, 18:56
                ХЗ, ну, то есть, хто знает.
                colonel
    3. сибиралт Сегодня, 16:19
      Посмотрим что скажет о нем Лавров после встречи. Но событие, похоже, знаковое. winked
      сибиралт
      1. stalkerwalker Сегодня, 16:27
        Цитата: сибиралт
        Но событие, похоже, знаковое

        А главное - на фоне разгорающегося скандала с солсберийским несчастным...
        stalkerwalker
    4. 210окв Сегодня, 17:46
      От перемены мест слагаемых сумма не меняется.. what
      Цитата: Тралл
      Ну и фих с ним
      210окв
  2. Клебер Сегодня, 16:08
    Бедный Йорик ... т.е. Трамп .....
    Клебер
  3. Alex777 Сегодня, 16:09
    Знал Тиллерсон, что уходит. Поэтому и с Лавровым в Африке встречаться не стал. Чтобы голову не морочить. hi
    Alex777
  4. rpuropuu Сегодня, 16:12
    Буквально несколько часов назад он выступил с заявлением по поводу того, что к отравлению бывшего офицера ГРУ Скрипаля в Лондоне "вероятно, причастна Россия".
    Вероятно Трамп пойдет на повышение yes Полковника дадут, не меньше good Вот только Темнейший вернется из командировки в Дагестана laughing
    rpuropuu
    1. kit88 Сегодня, 16:43
      Обойдется. Президент США - майорская должность.
      kit88
  5. слава1974 Сегодня, 16:13
    Буквально несколько часов назад он выступил с заявлением по поводу того, что к отравлению бывшего офицера ГРУ Скрипаля в Лондоне "вероятно, причастна Россия".

    За это и слетел наверное. Полковник Трамп не любит когда "несут пургу".
    слава1974
  6. prapor75m Сегодня, 16:14
    Джина Чери Хаспел .....рва еще та .....пытками руководила в секретных тюрьмах
    prapor75m
  7. Геркулесыч Сегодня, 16:14
    Ему в правительство нужно только бизнесменов набирать, разорять их, делая на них бабло, и выгонять с позором! wassat Трамп замашками на алкаша похож, тот тоже кричал, что никого не уволю, и тут же пачками увольнял неугодных!
    Геркулесыч
  8. Masya Masya Сегодня, 16:15
    Рекс! в будку на покой... спи с миром...
    Нашим новым госсекретарём станет Майк Помпео.

    знаковая фамилия...
    А новым директором ЦРУ назначена Джина Хаспел. Это первая женщина на этом посту.

    Всё хана, этот корабль точно идет ко дну... wink
    Masya Masya
    1. stalkerwalker Сегодня, 16:22
      Цитата: Masya Masya
      Рекс! в будку на покой... спи с миром...

      Щас метнётся в Москву "Вова, прости....."
      lol
      stalkerwalker
      1. Masya Masya Сегодня, 16:30
        love
        Цитата: stalkerwalker
        "Вова, прости....."

        "в Ростове местечко осталось?" laughing
        Masya Masya
        1. Partyzan Сегодня, 17:36
          Цитата: Masya Masya
          "в Ростове местечко осталось?"

          осталось - Вите одному тяжело грядки под картошку вскапывать laughing
          Partyzan
  9. HAM Сегодня, 16:15
    От перестановки мест русофобов сумма их не меняется,меняется только наглость,а Помпео не в меру нагл.
    HAM
    1. тол100в Сегодня, 16:39
      Цитата: HAM
      ,а Помпео не в меру нагл.

      Для наглецов у нас есть пилюли! Рецепты для их потребления выписал главный провизор нашей страны Первого марта сего года, и заверил своей Именной печатью! Пилюли подделке не подлежат!
      тол100в
  10. askme Сегодня, 16:21
    Это означает, что мирный курс на сосуществование с Россией и не только окончательно положен под сукно. Теперь на повестке дня у Трампа - война. ЦРУ - это министерство войны по сути. Так что впереди - война. Вопрос лишь в какой форме. ЦРУ - это система, переформатирующая мир, подминающая его с помощью силы.
    askme
    1. avt Сегодня, 16:32
      Цитата: askme
      Это означает, что мирный курс на сосуществование с Россией и не только окончательно положен под сукно.

      what Ну это как то ..... сложновато будет для Трампия то . request Больше похоже , что он собственное положение президента Соединённых Государств в Америке воспринимает как теле реалити шоу и тупо время от времени орёт -,,Вы уволены!"Вот с Ким Чен Ыном не прокатило , тот отчего то не испугался wassat bully Отыгрался на Тиллерсоне- выгнал Рекса из будки -,,Госдеп"
      Цитата: Berkut24
      США - это такой публичный дом,
      Ну как то -да. Понеслась ...вагина по кочкам в неизвестном направлении в поисках приключений на нижние 90. Такое впечатление , что в их ,,элите" какое то психическое заболевание , передающиеся воздушно-капельным путём через твиттер .
      avt
      1. askme Сегодня, 16:34
        и добавить нечего...
        askme
  11. Berkut24 Сегодня, 16:21
    США - это такой публичный дом, где уже ничего не меняет не только перестановка коек, но и замена девок.
    Berkut24
    1. тол100в Сегодня, 16:40
      Цитата: Berkut24
      США - это такой публичный дом, где уже ничего не меняет не только перестановка коек, но и замена девок.

      Даже смена вывески ничего не изменит!
      тол100в
  12. Strashila Сегодня, 16:29
    дедушка Крылов... послание из прошлого настоящему

    Басня Лебедь, щука и рак.

    Когда в товарищах согласья нет,
    На лад их дело не пойдет,
    И выйдет из него не дело, только мука.
    Однажды Лебедь, Рак да Щука
    Везти с поклажей воз взялись
    И вместе трое все в него впряглись;
    Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!
    Поклажа бы для них казалась и легка:
    Да Лебедь рвется в облака,
    Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
    Кто виноват из них, кто прав - судить не нам;
    Да только воз и ныне там.

    Еще из англо-американской мудрости... на переправе коней не меняют.
    Strashila
  13. MKPU-115 Сегодня, 16:31
    Цитата: askme
    Это означает, что мирный курс на сосуществование с Россией и не только окончательно положен под сукно. Теперь на повестке дня у Трампа - война. ЦРУ - это министерство войны по сути. Так что впереди - война. Вопрос лишь в какой форме. ЦРУ - это система, переформатирующая мир, подминающая его с помощью силы.

    Значит ждем в ближайшие 2-3 дня ракетный удар США по Сирии. Ну а там....
    MKPU-115
    1. askme Сегодня, 16:38
      А там эсминцы пустим на дно, а летунов расщепим на молекулы. Иначе заднеприводные не уразумеют.
      askme
  14. Вояджер Сегодня, 16:33
    Ну и треш там у них творится..
    Вояджер
  15. Гильятон Сегодня, 16:34
    ЦРУшники крепко взяли в лапы США ! belay
    Гильятон
  16. Романенко Сегодня, 16:35

    Sic transit gloia mundi...
    Вот так Рекс, даже шеф не сдержался, как же ты, награжденный русским орденом врешь про Россию???!!!
    Пускай врет тот, кому по роду деятельности положено...
    Романенко
  17. Волька Сегодня, 16:36
    женщина руководитель в разведке, это что-то новенькое у янки, видать и вправду дела у них швах...
    Волька
  18. Alexey RA Сегодня, 16:38
    М-да... Пушкин дописался, Гагарин долетался, а Тиллерсон... ну, Вы поняли. smile
    Alexey RA
  19. prior Сегодня, 16:43
    Тиллерсону после работы в команде Трампа - только в советники Порошенко.
    prior
  20. groks Сегодня, 16:46
    Что-то не скучно у них там. Но ходят слухи, что именно ЦРУшники привели Трампа к власти. ЦРУшники и вменяемые военные. Кстати Джина Чери Хаспел - белая. А причина бунта военных и разведчиков(по слухам) была как раз их замена на чёрных, во времена Обамы. И невзирая на профессиональные качества. просто всех белых нафиг, чёрных ставим. Тогда Тиллерсон просто провёл по договорённости необходимые преобразования, получил немного денег и пошёл спокойно отдыхать.
    groks
  21. Комментарий был удален.
    1. stalkerwalker Сегодня, 16:55
      Сгинь, пьян подзаборная.....
      stalkerwalker
  22. Partyzan Сегодня, 17:32
    stalkerwalker,
    Так сегодня день свободных дверей....
    по моему день открытых пробок, как то так belay
    Partyzan
  23. Sverdlov Сегодня, 17:33
    Недостаточно борзой оказался? Или наоборот слишком?
    Sverdlov
  24. Azazelo Сегодня, 17:36
    Вот так поворот...
    Azazelo
  25. Александр War Сегодня, 17:47
    Директор ЦРУ Майк Помпео объявил, что Дональд Трамп выбрал Джину Хаспел на должность нового заместителя директора ЦРУ. Это назначение, которое не требует одобрения сената, широко и очень неоднозначно комментируется в американской прессе.

    «В качестве тайного агента ЦРУ Джина Хаспел в 2002 году руководила пытками двух человек, подозреваемых в терроризме, а затем приняла участие в уничтожении видеозаписей этих жестоких пыток в секретной тюрьме в Таиланде», - пишет «Нью-Йорк Таймс».

    Джина Чери Хаспел большую часть своей карьеры провела «под прикрытием». Она возглавляла штаб главы тайной службы ЦРУ Хосе Родригеса, участвовала в так называемой «расширенной программе допросов», которая расследовалась сенатским комитетом по разведке и была охарактеризовна как пытки.

    В 2002 году она руководила секретной тюрьмой в Таиланде, где применялись, в частности, пытки утоплением (waterboarded).

    Джина Хаспел участвовала в секретной программе ЦРУ, известной под аббревиатурой R.D.I. (rendition, detention and interrogation – перемещение, задержание, допрос), в рамках которых подозреваемых в терроризме похищали в самых различных странах мира и подвергали пыткам в так называемых «черных объектах» ЦРУ (black sites), то есть секретных тюрьмах, пишет «Нью-Йоркер».

    Автор статьи, известный журналист-расследователь Декстер Филкинс, комментируя это назначение, пишет, что такие, как Хаспел, сами заслуживают тюремного заключения. Не скрывает своего возмущения назначением Хаспел и знаменитый Глен Гринвальд, впервые опубликовавший документы Эдварда Сноудена. В своей статье в издании «The Intercept» Гринвальд связывает деятельность Хаспел с самыми «зловещими злоупотреблениями эры пыток» в ЦРУ. https://www.nytimes.com/2017/02/02/us/politics/ci
    a-deputy-director-gina-haspel-torture-thailand.ht
    ml?_r=1
    Александр War
  26. Александр War Сегодня, 17:48
    http://ren.tv/novosti/2018-03-13/pytki-sekretnye-
    tyurmy-pohishcheniya-lyudey-chem-izvestna-novaya-
    glava-cru-dzhina
    Александр War
  27. мерцание Сегодня, 17:54
    Да, Трамп решительный человек ... похоже, Пентагон единственная сила которая его продолжает поддерживать.
    мерцание
  28. sxfRipper Сегодня, 17:57
    Почти по Льву Толстому - Всё смешалось в Белом доме!
    sxfRipper
  29. Sverdlov Сегодня, 17:59
    Цитата: Александр War
    http://ren.tv/novosti/2018-03-13/pytki-sekretnye-
    tyurmy-pohishcheniya-lyudey-chem-izvestna-novaya-
    glava-cru-dzhina

    Крутое назначеньице....
    Ещё Трампу "популярности" добавит...
    Sverdlov
  30. Алекс.. Сегодня, 18:12
    В связи с утратой доверия Владимир Путин освободил Рекса Тиллерсона от должности.
    Вот жеж, прям под выборы. Рекс, наверное, за кандидата от народа топил.
    Алекс..
  31. котовский Сегодня, 18:25
    Ждём от него фантастической работы.
    Трамп жжет.. laughing
    Может лучше обычного дипломата,а Дональд?
    Хоть сразу предупредил,что опять чудак..
    котовский
  32. rbz05 Сегодня, 18:28
    Мне кажется что мы на пороге грандиозного шухера
    rbz05
  33. bk316 Сегодня, 18:30
    Буквально несколько часов назад он выступил с заявлением по поводу того, что к отравлению бывшего офицера ГРУ Скрипаля в Лондоне "вероятно, причастна Россия".

    Дотрынделся медалист
    bk316
Картина дня