08:45 14 марта
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Истёк "ультиматум" Лондона в отношении Москвы по делу об отравлении Скрипаля

В бюрократическом аппарате НАТО (кто бы сомневался) поддержали инициативу официального Лондона о выдвижении «ультиматума» в адрес России по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Скрипаля. Инициативу поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель.

Напомним, что премьер-министр Британии Тереза Мэй ранее заявила, что если Россия «не объяснится по поводу отравления, то Лондон примет меры». О каких конкретно мерах идёт речь, Мэй не сказала, зато риторику поддержал глава МИД Соединённого королевства Борис Джонсон, объявивший, что политики Британии будут бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

Сегодня срок «ультиматума» истек. Российское посольство в Лондоне ранее заявило, что реагировать РФ на какие-либо ультиматумы не намерена.


Истёк "ультиматум" Лондона в отношении Москвы по делу об отравлении Скрипаля


В МИД РФ в свою очередь потребовали от самого Лондона предоставить все данные по делу об отравлении, так как вместе со Скрипалём в столице Британии была отравлена и его дочь, являющаяся на данный момент гражданкой Российской Федерации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Лондон действует в типичном для себя ключе: сначала раздувает невероятную медийную шумиху с обвинениям в адрес России, как, например, по делу Литвиненко или Березовского, а потом проводит расследование так, что его результаты вдруг оказываются засекреченными. По словам Марии Захаровой, высказавшейся в эфире программы «60 минут» на ТК «Россия 1», это выглядит как минимум странно – для чего же Британии понадобилось «секретить» все эти материалы, если, как ранее заявляли в Лондоне, «в этих делах всё ясно».

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 52

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  1. Vard Сегодня, 06:17
    Ну просто Алиса в стране чудес... Все страчнее и страчее...
    Vard
    1. 210окв Сегодня, 06:26
      Я удивляюсь нашим...Почему не удавили?Ведь отравление это настолько сакральное для них...Начиная с первых аглицких королей.
      210окв
      1. Metallurg_2 Сегодня, 06:36
        Одному вроде еще кочергу в задницу засунули...
        Metallurg_2
        1. 210окв Сегодня, 06:42
          Да Вы шо?!Вот ведь нелюди..
          Цитата: Metallurg_2
          Одному вроде еще кочергу в задницу засунули...
          210окв
          1. dik-nsk Сегодня, 06:58
            +, надо было так и ответить, ищите у себя, исторически отравление западная прерогатива, мы бы на кол посадили))
            dik-nsk
        2. Hariton Laptev Сегодня, 08:12
          Как утверждают историки Эдуард II, и был удостоен подобной казни за принадлежность к гей меньшинствам.
          Hariton Laptev
      2. Вежливый Лось Сегодня, 07:05
        Цитата: 210окв
        Я удивляюсь нашим...Почему не удавили?

        Чтобы не повторяться. Для разнообразия, так сказать. Березовский 2.0 - это уже скучно.
        Предполагаю, что третья сакральная жертва наших спецслужб будет утоплена или сожжена заживо в камине (вместе с горничной и дворецким).
        Вежливый Лось
        1. LSA57 Сегодня, 07:53
          Цитата: Вежливый Лось
          Предполагаю, что третья сакральная жертва наших спецслужб будет утоплена или сожжена заживо в камине (вместе с горничной и дворецким).

          тогда там будет нога Кремля. руками в камин не заьолкаешь
          LSA57
      3. LSA57 Сегодня, 07:51
        Цитата: 210окв
        Ведь отравление это настолько сакральное для них...Начиная с первых аглицких королей.

        а вот и не угадали. они уже заявили, что яды придуманы в СССР fool
        LSA57
    2. den3080 Сегодня, 07:07
      Англия - опасное место. как справедливо отметил Сергей Михеев.
      Чай попить в кафе - полония подсыпят.
      На лавочке посидеть - отравят газом.
      В ванную зайдёшь - задушат, чем попадётся.
      den3080
      1. LSA57 Сегодня, 07:54
        Цитата: den3080
        Чай попить в кафе - полония подсыпят.
        На лавочке посидеть - отравят газом.
        В ванную зайдёшь - задушат, чем попадётся.

        но заметьте, в сортире ещё никого не замочили
        LSA57
        1. askort154 Сегодня, 08:28
          LSA57....но заметьте, в сортире ещё никого не замочили..

          И ледоруб давно не применяли. bully
          askort154
          1. LSA57 Сегодня, 08:35
            Цитата: askort154
            И ледоруб давно не применяли.

            мельчают кадры lol
            LSA57
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 07:58
        Цитата: den3080
        нглия - опасное место. как справедливо отметил Сергей Михеев.
        Чай попить в кафе - полония подсыпят.
        На лавочке посидеть - отравят газом.
        В ванную зайдёшь - задушат, чем попадётся.

        а в темзе еще никого не находили? ну это как предложение, что б не повторятся
        Angel_and_Demon
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:17
    Жалко, что в политике оппонента нельзя прямым текстом послать на три буквы, на родном Русском языке! А то вся эта еврошушара давно заслуживает такого к ним предложения о массовой европрогулке по указанному адресу.
    Геркулесыч
    1. ul_vitalii Сегодня, 06:28
      В переводе для них это будет звучать как дружки-голубки, расчувствуются. hi Здесь нужно как-то построже. smile
      ul_vitalii
      1. Охотовед 2 Сегодня, 06:41
        И поаккуратнее!!! Борис Джонсон - точно побежал бы вприпрыжку! Этот же предел мечтаний , для этого заднеприводного! laughing
        Охотовед 2
  3. Волька Сегодня, 06:18
    торри, а ответ за "гнилой базар" держать придется...
    Волька
  4. Михаил м Сегодня, 06:18
    политики Британии будут бойкотировать чемпионат мира по футболу в России

    Спорт вне политики? И футболистов не спросят. Отфутболят. Остаётся надежда, что футболисты политиков отметелят. Чтобы впредь неповадно было.
    Михаил м
  5. Jovanni Сегодня, 06:23
    премьер-министр Британии Тереза Мэй ранее заявила, что если Россия «не объяснится по поводу отравления, то Лондон примет меры».

    Пусть книжки читают. Ведь ясно же написано:
    - Только я умоляю Вас, Вы не ешьте на ночь сырых помидоров, чтобы не причинить вреда желудку…
    (Золотой теленок)
    Jovanni
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:29
    Жалко выглядит Англия с премьером - агрессивной и несдержанной старушкой и министром иностранных дел - откровенным клоуном. Наверное по колониальной привычке (слова Лаврова) думали, что Россия на коленях будет упрашивать не наказывать ее строго. Англосаксонский маразм обернутый в упаковку русофобии перешел уже все допустимые границы.
    rotmistr60
    1. рюрикович Сегодня, 06:38
      Цитата: rotmistr60
      Жалко выглядит Англия

      А что Вы хотели laughing ...
      Ещё лет сто назад быть самой мощной и большой империей на планете,над которой никогда не заходит солнце,быть хозяйкой морей-акиянов,творить что хочешь в угоду своим интересам и вдруг оказаться дешевой шавкой у заокеанских бывших своих подданых,при этом не иметь ни грамма от былого могущества( "перехватывать" русских уже становится проблемой - корабли то не те, то в ремонтах, то не хватает, по ещё что нибудь)
      Тут уж только и остаётся,что подленько так в лучших своих традициях гадить lol yes
      Цитата: rotmistr60
      Англосаксонский маразм обернутый в упаковку русофобии перешел уже все допустимые границы.
      рюрикович
    2. kit88 Сегодня, 07:03
      Да шатал я ваш бигбэн
      kit88
  7. faiver Сегодня, 06:30
    дауны, ей богу - ультиматумы, секретные кибератаки про которые пишет пресса laughing
    faiver
    1. zhekazs Сегодня, 06:40
      Дауны....
      Что поделать? Уже давно замечено, что европолитики выродились как класс. Остается только посочувствовать и пожелать терпения нашим работникам МИД.
      zhekazs
  8. Strashila Сегодня, 06:36
    Последние десятилетия все расследование на Западе преступлений связанных со смертью агентов-предателей напоминает истерическое визжание... с тыканьем в сторону России... еще нет ни каких заключений... но уже следуют истеричные высказывания и обвинения в адрес России... еще нет заключения... но способ убийства озвучен... может шаманов привлекают, смотреть прошлое, как и в случае с Литвиненко, они все больше экзотичные... а оно России собственно надо...??? как то соприкасаться с этими фекалиями, при любом раскладе будет вонь. Чем Скрипаль не угодил своим теперешним хозяевам знают только они, зачистили даже не пощадив дочь... так резонанснее.

    по мотивам анекдотов про Штирлица...
    Что то в агенте Смите выдавало, что он агент Кремля... то ли автомат Калашникова на плече и в руке авоська с черной икрой и водкой, толь безупречный по британской традиции костюм... повышенной радиохимической защиты.
    Strashila
    1. sogdy Сегодня, 07:55
      А не помните, когда в Великобритании сожгли ведьму последний раз?
      В 1963. А _запретили сжигать_ в 1967.
      sogdy
  9. Вежливый Лось Сегодня, 06:37
    Тереза Мэй ранее заявила, что если Россия «не объяснится по поводу отравления, то Лондон примет меры».

    ...Если вы не отзоветесь - мы напишем в Спортлото...
    Работники цирка.
    Вежливый Лось
  10. Yak28 Сегодня, 06:37
    Думаю вряд ли Россия замешана в отравлении.Но если бы наши спецслужбы находили предателей за границей и отправляли их на тот свет,даже вместе с семьёй,я бы гордился нашими спецслужбами и их сотрудниками
    Yak28
    1. ltc35 Сегодня, 06:50
      Полностью поддерживаю. Предатель просто обязан знать о неотвратимости наказания за судьбы людей, которых он предал. А англичане просто разыгрывают нужную карту в данный момент.
      ltc35
      1. свой1970 Сегодня, 07:52
        Цитата: ltc35
        Полностью поддерживаю. Предатель просто обязан знать о неотвратимости наказания за судьбы людей, которых он предал. А англичане просто разыгрывают нужную карту в данный момент.
        -он СИДЕЛ в тюрьме - когда возникла необходимость обмена.Если бы представлял собой хоть какую нибудь угрозу РФ - вряд ли его бы помиловали и обменяли..
        свой1970
    2. sogdy Сегодня, 08:00
      Цитата: Yak28
      Думаю вряд ли Россия замешана в отравлении

      ОВ изготавливалось и хранилось в Узбекистане. В рамках борьбы с ею родимой половина запаса вывезена в РФ и комиссионно уничтожена. Вторая половина вывезена в США, "в связи с недостатком финансирования" не уничтожалось, актов проверки хранения нет.
      sogdy
    3. Тикси-3 Сегодня, 08:19
      Цитата: Yak28
      Но если бы наши спецслужбы находили предателей за границей и отправляли их на тот свет

      с этим согласен

      Цитата: Yak28
      даже вместе с семьёй,я бы гордился нашими спецслужбами и их сотрудниками

      belay , да вы случаем не нацист? Ни одна спецслужба мира не мстит семье! Виноват - ответь, семья -табу.....
      Тикси-3
  11. Серж Горелый Сегодня, 06:52
    В английской сказочке "Маугли" есть момент, когда старая кобра, охранявшая сокровища, ужалила Маугли... Но в ввиду своей дряхлости перестала быть ядовитой. Сказочка сбылась - мелкобритания способна только шипеть и вонять.
    Серж Горелый
    1. den3080 Сегодня, 07:17

      да, очень похоже wink
      den3080
  12. серафимамурский Сегодня, 06:54
    В 2002 году власти Великобритании перевели марихуану из класса B в класс С, к которому, в частности, также относятся стероиды. Её можно употреблять легально как стероиды. Посмотрите на Бориса Джонсона сразу видно клиент наркодиспансера.
    серафимамурский
  13. Пленник Сегодня, 06:55
    И что? Английские корабли на подходе к нашим берегам? Вот суетные существа!
    Пленник
    1. faiver Сегодня, 07:22
      у них посылать нечего к нашим берегам... laughing
      faiver
  14. DEZINTO Сегодня, 07:00
    Я вообще ничё не понял, уже второй день то радио в машине, то по телеку, то в интернете, кто это был такой и почему столько воплей!?!?!?
    Где-то, кого-то, чем то отравили.....всё блин срочно орём о России...так что-ли ?

    "Вчера на Бейкер стрит, под мостом здохла собачка, и пропала подаренная ей сосиска, что-бы это могло случится" ? - "Все мы знаем" ! - любое CNN и BBC -теперь так делаются новости....
    DEZINTO
  15. синоби Сегодня, 07:16
    Отравить,это как раз чисто британская фишка.Наши ликвидаторы из СВР так грубо не работают.Цель как правило умирает от "естественных" причин или в несчастном случае.
    PS:С 1934 года и по сей день существующая под крылом внешней разведки,в разное время она называлась по разному,была создана лаборатория по изучению ядов.1937-38гг там был создан один чудо препарат который при попадании в кровь вызывал у абсолютно здорового человека любого возраста инфаркт.После чего распадался на естественные компоненты крови мёртвого человека которые через 4 часа после смерти не определяет ни один анализ.Грамотный врач,при желании,может написать с десяток сочетаний вполне доступных лекарств которые могут вызвать смерть.Короче,как и с делом Литвиненко,это классическая подстава.
    синоби
  16. 2112vda Сегодня, 07:26
    Цитата: Metallurg_2
    Одному вроде еще кочергу в задницу засунули...

    Немного не так. Король был так сказать "толерантным" уже в то время. Ему вставили в "очко" бычий рог и через него залили расплавленный свинец. Я так подозреваю что таким образом один из королевских миньонов поставил свинцовую пломбу на объект своего вожделения. Мелкобриты травили своих противников всегда и везде, взять хоть наших царей. Ну а со Скрипалём всё может оказаться гораздо проще. По фамилии Скрипаль является "великим шумером", что-то эти "шумеры" не поделили, ну а тут ещё и выборы у нас на подходе.
    2112vda
  17. AlexS Сегодня, 07:29
    королевский режим, он такой...
    AlexS
  18. гильза Сегодня, 07:30
    А где наши експерты "нувсёнамписец"? Кстати спасибо британцам-Лаврову помогли шибко. В последнее время чего-то наш МИД ласковый и мягкий стал,уговористый какой-то ...замирвовсёммирестый. Прижали дядьку,хоть взбрыкнуть есть возможность обоснованно.Народ у нас это любит. Чего с "д..б..." разговаривать с сахорком в руках? Где там ихние санкции односторонние? Давай наливай.
    гильза
  19. Косолапый Сегодня, 07:36
    Британия на Великах , опять сели в лужу )))
    Косолапый
  20. TarasVE Сегодня, 07:49
    Литвинеко изотопами, Скрипаля хим.оружием очень удобные средства для поднятия шумихи. Ведь если предатель например пивом подавится или из окна выпадет ни кому не будет интересно.А так на весь мир шумиха.Россия, варвары, убийцы.
    TarasVE
  21. К-50 Сегодня, 07:55
    это выглядит как минимум странно – для чего же Британии понадобилось «секретить» все эти материалы, если, как ранее заявляли в Лондоне, «в этих делах всё ясно».

    Да всё просто. Следствие выводит совсем не на того, кого обвиняли ( Россию). Поэтому, чтобы не "палить контору" результаты лучше спрятать, а гавкать можно и бездоказательно, тем более, что все давно уже к этому привыкли в отношении России. По зубам-то за это не дадут, к сожалению recourse
    К-50
  22. gukoyan Сегодня, 08:02
    Бабий бунт какой-то Меркель и Мэй, весна - гормоны)
    gukoyan
  23. Ретвизан 8 Сегодня, 08:04
    Да, это же коварный план Путина, запад бойкотирует Чемпионат мира по футболу и вуаля, чемпионами мира становится Россия!
    Ретвизан 8
  24. John_f Сегодня, 08:25
    ну как обычно... потом найдется свидетель, который слышал, как кто то виде как лично Путин их травил... аж тошнит уже(((
    John_f
  25. Злой 55 Сегодня, 08:39
    В больных головах бредовые мысли..Хотя французы в былые годы к таким политикам применяли весьма успешные методы, в частности гильотинирование..
    Злой 55
  26. Fornit Сегодня, 08:41
    Самое время Родченкова на кукан притянуть... Зря, ой зря он всё это затеял...

    "Каждое лычко в строчку..."
    Fornit
  27. Ретвизан 8 Сегодня, 08:42
    Бриты раздувает скандал, специально, чтобы скрыть отвратительное качество своего общепита! То один отравился, то другой!
    Ретвизан 8
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