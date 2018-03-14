Истёк "ультиматум" Лондона в отношении Москвы по делу об отравлении Скрипаля

В бюрократическом аппарате НАТО (кто бы сомневался) поддержали инициативу официального Лондона о выдвижении «ультиматума» в адрес России по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Скрипаля. Инициативу поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель.Напомним, что премьер-министр Британии Тереза Мэй ранее заявила, что если Россия «не объяснится по поводу отравления, то Лондон примет меры». О каких конкретно мерах идёт речь, Мэй не сказала, зато риторику поддержал глава МИД Соединённого королевства Борис Джонсон, объявивший, что политики Британии будут бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.Сегодня срок «ультиматума» истек. Российское посольство в Лондоне ранее заявило, что реагировать РФ на какие-либо ультиматумы не намерена.В МИД РФ в свою очередь потребовали от самого Лондона предоставить все данные по делу об отравлении, так как вместе со Скрипалём в столице Британии была отравлена и его дочь, являющаяся на данный момент гражданкой Российской Федерации.Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Лондон действует в типичном для себя ключе: сначала раздувает невероятную медийную шумиху с обвинениям в адрес России, как, например, по делу Литвиненко или Березовского, а потом проводит расследование так, что его результаты вдруг оказываются засекреченными. По словам Марии Захаровой, высказавшейся в эфире программы «60 минут» на ТК «Россия 1», это выглядит как минимум странно – для чего же Британии понадобилось «секретить» все эти материалы, если, как ранее заявляли в Лондоне, «в этих делах всё ясно».