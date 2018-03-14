08:45 14 марта
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В Молдавии 61% опрошенных граждан выступили против вступления страны в НАТО

В Республике Молдова проведено социологическое исследование на тему возможного вступления страны в Североатлантический военный блок. Опрос проводился центром исследования общественного мнения Imas по заказу Демпартии Молдавии.

По итогам опроса выяснилось, что за вступление Молдавии в НАТО высказались лишь 17% опрошенных. И 61% респондентов высказались против того, что Молдова становилась членом Североатлантического альянса. Остальные либо отказались отвечать на поставленный вопрос, либо не смогли дать однозначного ответа.

Напомним, что по молдавской конституции государство имеет статус нейтрального в военном плане. Ранее в прорумынских парламенте и правительстве РМ неоднократно предлагали пойти на изменение основного закона страны и изъять из него формулировку о военном нейтралитете. Категорически против этой инициативы выступает нынешний президент Молдовы Игорь Додон.


В Молдавии 61% опрошенных граждан выступили против вступления страны в НАТО


По его словам, активное и насильственное движение страны в сторону НАТО может навсегда уничтожить саму молдавскую государственность на фоне неразрешённого Приднестровского вопроса. В правительстве на заявления президента не реагируют, и вряд ли станут реагировать должным образом на результаты опроса населения. Перед этими марионеточными чиновниками стоят другие задачи.


Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. Равик Сегодня, 06:48
    Выдать этим 17% по автомату и в Сирию...
    Равик
    1. Кроу Сегодня, 06:52
      В Черногории процент несогласных не остановил вхождение страны в НАТО. Только смена парламента остановит.
      Кроу
  2. Jovanni Сегодня, 06:48
    По итогам опроса выяснилось, что за вступление Молдавии в НАТО высказались лишь 17% опрошенных.

    Беда что эти 17 процентов во власти собрались. Ну, кроме Додона. А 61 процент что против, просто яблоки собирают...
    Jovanni
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:50
    Кто их будет слушать? Возле нашей границы появится еще несколько натовских военных баз, просто сменят президента силой. Раз у Дадона не хватает мужества разогнать парламент, и изменить конституцию, то его самого в нужный для запада момент уберут, и вероятно, жестко уберут, чтобы не путался под ногами. Молдовию всунут в румынию, и автоматом -в нато. Неугодных или пересаживают, или выдворят прочь.
    Геркулесыч
    1. просто экспл Сегодня, 07:08
      давайте не будем устраивать еще одну войну на территории СССР и не будем поступать как каклы - устраивать войну , вместо того что бы подождать полгода .
      там в ноябре выборы парламента , может там все мирно обойдется .
      ну не обойдется , тогда и про насилие можно подумать .
      просто экспл
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:24
        Только вот до выборов все может кончится -вообще должность президента уберут, и сразу же и в румынию и в нато всунут Молдовию! Вы не думаете, что нереально? ??
        Геркулесыч
  4. ochakow703 Сегодня, 06:54
    И кто их послушает?
    ochakow703
  5. МВГ Сегодня, 06:56
    "61% респондентов высказались против того, что Молдова становилась членом Североатлантического альянса" - и кого интересует их мнение? Это же современная фишка, обкатанная на примере Украины - государство это не люди, а территория и группа управляющих этой территорией.
    МВГ
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:03
    Кто же будет ориентироваться на тех кто не желает в НАТО если прорумынское и прозападное лобби настолько сильно, что не считается даже с выбранным президентом. Другое дело, что пока Молдавии НАТО не светит по другим причинам.
    rotmistr60
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 07:38
      Цитата: rotmistr60
      Другое дело, что пока Молдавии НАТО не светит по другим причинам.

      вот по этому и хотят наш контингент выдавить от туда
      Angel_and_Demon
  7. Серж Горелый Сегодня, 07:04
    Хоссподи! Здорово! Большинство за нас! Надо срочно Молдове подарить муллиардов 10 - 20. Ну как там Черногории, например. Ну что поделать, карма такой- как только народ "братушка" , так обязательно правительство русофоб... Видимо мало денег дарим!
    Серж Горелый
  8. лысова Сегодня, 07:17
    К словам Додона, трудно что то добавить. Пока в правительстве заседают продажные гниды - Молдова будет угасать.
    лысова
  9. DEZINTO Сегодня, 07:27
    Да да конечно НАТО срочно прислушались к мнению населения интересующей её страны и собрали манатки, ага....
    DEZINTO
  10. gorenina91 Сегодня, 07:45
    -Странно... -Молдова "хочет" в Румынию.., а "не хочет" в НАТО...
    gorenina91
  11. К-50 Сегодня, 08:01
    61% респондентов высказались против того, что Молдова становилась членом Североатлантического альянса.

    В стране уже давно "рулят" купленные матрасниками "депутаты", поэтому такие "голосования" голос сованиями и останутся, а "депутаты" исполнят так как полоссатый "обком" прикажет. sad
    К-50
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