В Молдавии 61% опрошенных граждан выступили против вступления страны в НАТО

В Республике Молдова проведено социологическое исследование на тему возможного вступления страны в Североатлантический военный блок. Опрос проводился центром исследования общественного мнения Imas по заказу Демпартии Молдавии.По итогам опроса выяснилось, что за вступление Молдавии в НАТО высказались лишь 17% опрошенных. И 61% респондентов высказались против того, что Молдова становилась членом Североатлантического альянса. Остальные либо отказались отвечать на поставленный вопрос, либо не смогли дать однозначного ответа.Напомним, что по молдавской конституции государство имеет статус нейтрального в военном плане. Ранее в прорумынских парламенте и правительстве РМ неоднократно предлагали пойти на изменение основного закона страны и изъять из него формулировку о военном нейтралитете. Категорически против этой инициативы выступает нынешний президент Молдовы Игорь Додон.По его словам, активное и насильственное движение страны в сторону НАТО может навсегда уничтожить саму молдавскую государственность на фоне неразрешённого Приднестровского вопроса. В правительстве на заявления президента не реагируют, и вряд ли станут реагировать должным образом на результаты опроса населения. Перед этими марионеточными чиновниками стоят другие задачи.