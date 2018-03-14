08:44 14 марта
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Турчинов: Россия собиралась напасть на Украину ровно в 4 утра

В эфире украинского телеканала «1+1» вышел фильм "Украина. 100 дней над пропастью". В нём представлены заявления прямых участников государственного переворота на Украине о событиях 2014 года. Среди интервьюируемых оказался и бывший и.о.президента Украины, который отдал приказ о начале гражданской войны, нынешний секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов. В фильме Турчинов заявляет, что Россия "была готова начать полномасштабное наступление на Украину в марте". Особенно обращает на себя внимание заявление Турчинова о «готовности России напасть ровно в 4 часа утра».

Из заявления Турчинова (приводит «УНИАН»):
В течение марта несколько раз, трижды, а может и больше, наша разведка давала данные, что ровно в 4 часа утра российские войска войдут на территорию Украины, начнется масштабное наступление. Первый раз - мы ночь провели в командном пункте, полная боевая готовность. Ждём. Танки подошли почти к границе и развернулись. Второй такой раз, в течение недели - теперь точно сегодня в 4 часа будет наступление.


Турчинов: Россия собиралась напасть на Украину ровно в 4 утра



По словам Турчинова, «Путин просчитался, полагая, что уничтожит украинскую армию, экономику и всю страну».

Турчинов:
Но он (Путин) не просчитал того, что у нас будет создано добровольческое движение. Когда ребята юристы, преподаватели, студенты прямо с Майдана пойдут на передовую. Именно добровольцы сдержали Путина и спасли ситуацию - дали время оправиться армии, купить бронежилеты, каски, оружие.


О том, что тогда армию Украины, бегающую из котла в котёл, спасли минские договорённости, Турчинов предпочитает умолчать.

Конспирологии нагнал в фильме и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, заявивший, что получал данные якобы о том, что «летят ударные вертолёты то ли из Белоруссии, то ли из России».

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 48

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  1. DEZINTO Сегодня, 07:05
    Говорящая рыба фугу вновь заговорила!
    DEZINTO
    1. dik-nsk Сегодня, 07:07
      трижды, а может и больше, наша разведка давала данные
      разогнать такую разведку
      танки подошли почти к границе и развернулись
      да там не только Петя запойный, весь состав с белочкой уже
      dik-nsk
      1. DEZINTO Сегодня, 07:12
        да там не только Петя запойный, весь состав с белочкой уже

        Да там не в белочках дело и не в запойностях, там засели очень хитрые лицемеры которые доят народ большой страны, и имели всех ввиду, и сидят и доят и доят, - пока им будут это позволять!, а потом как прижмёт - вжых и уже где-то на острове посреди Тихого Океана.....(они далеко не глупые я об этом просто, редкостные м....ки но не глупые)

        Акция "прикрути" это вообще верх наглости я даже сначала не поверил, - но нет Порошенко действительно попросил свой народ помёрзнуть! это просто капец!....а потом были интервью на улицах города, и знаете что!? большинство с ропотством овец готовы "прикрутить" и помёрзнуть.

        Мне так и представляется Порошенко дико ржущий в голосину в своём особняке......


        Наверное в домике для собачек он всё таки немножко снизил температуру,...ну так что-бы совесть не мучала, прикрутил - же! А потом пошёл дальше ржать над всеми....
        DEZINTO
        1. Например Сегодня, 07:41
          Задолбали описанием жизни этих упырей. Кому нужны мысли этих долбонутых? В денежном угаре начните еще мемуары гитлера публиковать. am
          Меру надо знать. Гонитесь за рейтингом и баблом не гнушаясь ни чем.
          Например
      2. LSA57 Сегодня, 07:59
        Цитата: dik-nsk
        да там не только Петя запойный, весь состав с белочкой уже

        а с кем поведёшься, от того и нахватаешься lol
        LSA57
      3. Тикси-3 Сегодня, 08:23
        Цитата: dik-nsk
        да там не только Петя запойный, весь состав с белочкой уже

        wink а для вас это новость? Стояли на границе и танки и войска и что в этом? что так вас возбудило в фразе - танки подошли почти к границе и развернулись
        Тикси-3
    2. 210окв Сегодня, 07:33
      Выборы через год,надо напоминать о себе
      Цитата: DEZINTO
      Говорящая рыба фугу вновь заговорила!
      210окв
    3. антивирус Сегодня, 07:57
      пастор победил Путина молитвой
      антивирус
    4. Spartanez300 Сегодня, 07:59
      Пусть не беспокоится и не сомневается для таких как он 4 часа утра еще наступит .
      Spartanez300
    5. 210окв Сегодня, 08:17
      Как хотелось не услышать с утра этот смрад из вна.... sad Увы..
      Цитата: DEZINTO
      Говорящая рыба фугу вновь заговорила!
      210окв
  2. Охотовед 2 Сегодня, 07:07
    Да уж ! Весна наступила! Буйные - повылазили! fool
    Охотовед 2
  3. сергей32 Сегодня, 07:08
    Давит на подсознание . 4 утра , параллель с 22 июня.
    сергей32
    1. Серж Горелый Сегодня, 07:12
      22 июня, ровно в 4 утра - Киев бомбили, нам объявили, что началася война...
      Серж Горелый
      1. den3080 Сегодня, 07:23
        причём Россия до сих пор собирается, каждый день, в 4 утра...
        den3080
        1. LSA57 Сегодня, 08:01
          Цитата: den3080
          причём Россия до сих пор собирается, каждый день, в 4 утра...

          и не приходит... вот ведь Путин какой коварный...
          LSA57
      2. 210окв Сегодня, 07:34
        Он наверное имел в виду 9 мая..А жаль что не снесли этих утыркков..
        Цитата: Серж Горелый
        22 июня, ровно в 4 утра - Киев бомбили, нам объявили, что началася война...
        210окв
    2. Alex-a832 Сегодня, 07:39
      Цитата: сергей32
      Давит на подсознание . 4 утра , параллель с 22 июня.

      Параллель - да. Но фрицы выбирали самый продолжительный световой день, плюс сухой летний период, чтобы отним ударом как можно дальше вклиниться на нашу территорию. А тут зима, снежно-водная каша с грязью, короткий день. Короче - лапша для тех, кто хоть смутно помнит дату, но не более. Продолжают демонизировать Россию, разогревать ненависть между русскими и спятившими русскими, которые поверили, что они украинцы, а украинцы - это типа нация с отличиями на генном уровне. Тьфу... ...
      Alex-a832
    3. 30 вис Сегодня, 08:17
      У страха глаза велики!!! Турчиновы все эти в Киеве , в это время от страха тряслись . Петя с тех пор пить не может прекратить , Сеня кролик в Штаты дёрнул и зашухарился , пастор и так отмороженный был ( на бога уповал ) ,а теперь вообще в полной заморозке мозга пребывает ..
      30 вис
  4. Uncle Lee Сегодня, 07:10
    добровольцы сдержали Путина
    Вот это сила !
    И все с кастрюлями на головах и в кружевных труселях !
    Uncle Lee
    1. faiver Сегодня, 07:25
      ну такое увидишь и впрямь испугаешься laughing
      faiver
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 07:26
      Цитата: Uncle Lee
      Вот это сила !

      а как же, нужно было время, что бы
      дали время оправиться армии, купить бронежилеты, каски, оружие.

      а что за армия без оружия? янукович ее что специально разоружил перед переворотом?
      Angel_and_Demon
  5. gukoyan Сегодня, 07:13
    Что они там на пару с петькой употребляют?
    gukoyan
  6. mamont5 Сегодня, 07:14
    Да-а-а... Это уже не курево... Явно ширяется идиот.
    mamont5
  7. Геркулесыч Сегодня, 07:20
    Сказать де-бил про него -это как комплимент, но то что там у власти изобилие умственно неполноценных, и они упорно убивают все хорошее, что было до них создано, это факт, не подлежащий сомнению.
    Геркулесыч
  8. Egorovich Сегодня, 07:21
    Зачем бред неадекватных людей публиковать на ВО!? Дурдом, он и есть дурдом. wassat
    Egorovich
  9. Монархист Сегодня, 07:21
    Мне понравилось:"теперь точно в 4 будет наступление" . ВСЕ военные мира захотят такой бинокль,что все видно и указывает дату наступления
    Монархист
    1. faiver Сегодня, 07:27
      видимо смотрели по телеку первую серию фильма "Война на западном направлении" wassat
      faiver
  10. Монархист Сегодня, 07:25
    Цитата: Серж Горелый
    22 июня, ровно в 4 утра - Киев бомбили, нам объявили, что началася война...

    С языка сняли. Это свидетельствует,что Вы помните уже полузабытую песню прошлых лет
    Монархист
  11. Vard Сегодня, 07:26
    Политика России... Не мешать... Все остальное Украина сделает сама...
    Vard
  12. лысова Сегодня, 07:28
    Симптомы белочки, с врождённой шизофренией - неизлечимы.
    лысова
  13. alexnmv5 Сегодня, 07:40
    Боже. Украина под властью жидов. Поверить не могу. Жидовские шестёрки бегают по улицам с портретами Бендеры. Убийства, грабежи, хаос, экономика в заднице. Люди голодают. Украина очнись.
    alexnmv5
  14. eleronn Сегодня, 07:42
    Зачем ретранслировать бред преступника?
    eleronn
    1. Ретвизан 8 Сегодня, 07:52
      Ну, а зачем анекдоты друг другу рассказывают? Чисто поржать.
      А ещё оценить степень маразма уро-политияеской элиты.
      Ретвизан 8
  15. Bulrumeb Сегодня, 07:46
    наша разведка давала данные, что ровно в 4 часа утра российские войска войдут на территорию Украины

    Так все-таки напала или не напала? Воюем или нет?
    Bulrumeb
    1. DEZINTO Сегодня, 07:52
      Воюем не воюем, война не война.....всё просто - украинская логика.....воюем не воюя. request
      "Где войска?,
      - никто не видел но все говорят что они есть!,
      - Куда стреляете?
      - а фиг его знает вон в ту сторону там домики"
      Блин! какие-же они конченные.......!
      "Газ продайте, а лучше подарите, но мы вас ненавидим, и это не война, но война"!
      И так уже 5-ый год....

      DEZINTO
  16. Ретвизан 8 Сегодня, 07:50
    Короче, до сих пор ждут. Просыпаются в 4:00 и ждут. Время то узнали, а вот день нет.
    Ретвизан 8
  17. Косолапый Сегодня, 07:54
    А мне нравится Яйценюх ))) , кролик за два года с...ил МИЛЛИАРД , а ,,шумеры,, всё Россию обвиняют ))) полная шумерия головного мозга ))) Вот Де...лы )))
    Косолапый
  18. К-50 Сегодня, 07:58
    заявление Турчинова о «готовности России напасть ровно в 4 часа утра».

    Представляю. Ложатся спать и будильник ставят на полчетвёртого, чтобы нападение не проворонить. И так КАЖДУЮ ночь. Неудивительно, что чем больше проходит времени, тем больше у укропитеков шумерских крышу сносит. laughing
    К-50
  19. Житель Урала Сегодня, 08:04
    Как так? - "может напасть в 4 утра"?
    Он уже 4 года говорит что война идет, даже победы грандиозные у него были, по моему 2 танковые дивизии уже уничтожал...
    Житель Урала
    1. Косолапый Сегодня, 08:21
      Бурятия , вобще обезлюдила ))) Псковскую дивизию ВДВ , кажется 5 раз набирают с нуля )))
      Косолапый
  20. федоров Сегодня, 08:10
    "Украина. 100 дней над пропастью"

    И до сих пор над ней висит..
    И что-же остановило Российские танки от вторжения ? Уж не личное присутствие заднеприводного турчинова на барикадах майдана request
    Наверное Путин майдан и замутил, что б Крым отжать и вторгнуться в Украину. Но вторгаться не стал,испугался голозадых добровольцев laughing
    федоров
    1. DEZINTO Сегодня, 08:29
      Наверное Путин майдан и замутил, что б Крым отжать

      Да не планировал никто возвращать Крым, более того велись переговоры о продлении платы за аренду баз,....но Вы там дружно чёкнулись, и решили устроить переворот, а в Крыму большинство за Россию! - и решение было реактивным, и очевидным! - сколько можно объяснять?, Вы сами нарвались!
      "Никто ничего тебе не сделает пока сам не нарвёшся". ©
      DEZINTO
      1. федоров Сегодня, 08:35
        Да ПРИКОЛОЛСЯ я просто... wink Ясно , что не планировал.
        федоров
        1. DEZINTO Сегодня, 08:37
          Да ПРИКОЛОЛСЯ я просто...

          А! ну ладно тогда, чего то прям прикипело начитался новостей из Украины,...сколько же там чёкнутых, жуть!. Хорошо что Вы не из тех.... hi
          DEZINTO
  21. Лена Петрова Сегодня, 08:16
    +++ «Путин просчитался, полагая, что уничтожит украинскую армию, экономику и всю страну».+++
    А потом подумал и понял, что всё это случится и без его участия.
    Лена Петрова
  22. Yngvar Сегодня, 08:18
    Ему вообще ВСЁ можно заявлять! Ответственности то никакой - справка из дурдома всегда при себе, ну а с больного и взять то нечего, кроме анализов.
    Yngvar
  23. AID.S Сегодня, 08:30
    "Украина. 100 дней над пропастью. Когда еще можно было все изменить."
    AID.S
  24. Jerk Сегодня, 08:33
    В Колумбии производят, в Раде - потребляют...
    Jerk
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