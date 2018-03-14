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Турчинов: Россия собиралась напасть на Украину ровно в 4 утра
В эфире украинского телеканала «1+1» вышел фильм "Украина. 100 дней над пропастью". В нём представлены заявления прямых участников государственного переворота на Украине о событиях 2014 года. Среди интервьюируемых оказался и бывший и.о.президента Украины, который отдал приказ о начале гражданской войны, нынешний секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов. В фильме Турчинов заявляет, что Россия "была готова начать полномасштабное наступление на Украину в марте". Особенно обращает на себя внимание заявление Турчинова о «готовности России напасть ровно в 4 часа утра».
Из заявления Турчинова (приводит «УНИАН»):
По словам Турчинова, «Путин просчитался, полагая, что уничтожит украинскую армию, экономику и всю страну».
Турчинов:
О том, что тогда армию Украины, бегающую из котла в котёл, спасли минские договорённости, Турчинов предпочитает умолчать.
Конспирологии нагнал в фильме и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, заявивший, что получал данные якобы о том, что «летят ударные вертолёты то ли из Белоруссии, то ли из России».
Из заявления Турчинова (приводит «УНИАН»):
В течение марта несколько раз, трижды, а может и больше, наша разведка давала данные, что ровно в 4 часа утра российские войска войдут на территорию Украины, начнется масштабное наступление. Первый раз - мы ночь провели в командном пункте, полная боевая готовность. Ждём. Танки подошли почти к границе и развернулись. Второй такой раз, в течение недели - теперь точно сегодня в 4 часа будет наступление.
По словам Турчинова, «Путин просчитался, полагая, что уничтожит украинскую армию, экономику и всю страну».
Турчинов:
Но он (Путин) не просчитал того, что у нас будет создано добровольческое движение. Когда ребята юристы, преподаватели, студенты прямо с Майдана пойдут на передовую. Именно добровольцы сдержали Путина и спасли ситуацию - дали время оправиться армии, купить бронежилеты, каски, оружие.
О том, что тогда армию Украины, бегающую из котла в котёл, спасли минские договорённости, Турчинов предпочитает умолчать.
Конспирологии нагнал в фильме и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, заявивший, что получал данные якобы о том, что «летят ударные вертолёты то ли из Белоруссии, то ли из России».
Использованы фотографии: Фейсбук
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