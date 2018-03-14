Турчинов: Россия собиралась напасть на Украину ровно в 4 утра

В течение марта несколько раз, трижды, а может и больше, наша разведка давала данные, что ровно в 4 часа утра российские войска войдут на территорию Украины, начнется масштабное наступление. Первый раз - мы ночь провели в командном пункте, полная боевая готовность. Ждём. Танки подошли почти к границе и развернулись. Второй такой раз, в течение недели - теперь точно сегодня в 4 часа будет наступление.

Но он (Путин) не просчитал того, что у нас будет создано добровольческое движение. Когда ребята юристы, преподаватели, студенты прямо с Майдана пойдут на передовую. Именно добровольцы сдержали Путина и спасли ситуацию - дали время оправиться армии, купить бронежилеты, каски, оружие.