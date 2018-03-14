08:37 14 марта
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В Москве пресечена деятельность сторонников ИГ, переправлявших боевиков в Сирию и Ирак

Сотрудники ФСБ и МВД в ходе совместной операции пресекли в Москве и Московской области деятельность сторонников «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ), наладивших канал переброски завербованных боевиков в Сирию и Ирак, передает РИА Новости.

В Москве пресечена деятельность сторонников ИГ, переправлявших боевиков в Сирию и Ирак


По данным пресс-службы ФСБ, члены этнической преступной группировки занимались также подделкой документов для нелегальных мигрантов из Средней Азии.


Сообщается, что в ходе мероприятий обнаружены три лаборатории по изготовлению фальшивых документов, изъято большое количество бланков миграционных карт, оригиналов и копий паспортов иностранных государств, банковских карт, а также штампы о пересечении государственной границы.

Кроме того, подтвердилась связь организаторов канала с эмиссарами террористических организаций

Всего силовики задержали 60 иностранцев. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, в воскресенье ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Саратовской области, который планировала законспирированная террористическая ячейка.

Использованы фотографии: РИА Новости / Андрей Стенин
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Комментарии 7

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  1. Vard Сегодня, 08:20
    Те кто летал в Турцию в прошлом году наверняка обращали внимание на группы молодых людей специфической наружности... пьющих в барах аэропорта чай и колу...
    Vard
    1. Тикси-3 Сегодня, 08:24
      Цитата: Vard
      пьющих в барах аэропорта чай и колу.

      в каких аэропортах?...турецких?
      Тикси-3
      1. Vard Сегодня, 08:35
        В Курумоче например... Это Самара...
        Vard
    2. cniza Сегодня, 08:26
      Эта зараза укоренилась повсеместно и надо очень много усилий , что бы все вычистить.
      cniza
      1. igor1981 Сегодня, 08:36
        Цитата: cniza
        Эта зараза укоренилась повсеместно и надо очень много усилий , что бы все вычистить.

        Пока политика власти в отношении так называемых "соотечественников" не изменится , то ничего не произойдет. Вот лично я , гражданство России давал бы по национальному признаку, если русский , то гражданство сразу, а остальным (вся средняя Азия и Закавказье) давать гражданство РФ не нужно. И оттуда всех русских нужно вывезти и ввести визовый режим. Я бы по другому написал, но меня администрация забанит.
        igor1981
  2. silberwolf88 Сегодня, 08:21
    Лучше всего этих тварей даже и не брать живыми при задержании ... и чтобы все об этом (пусть и негласном правиле) ... знали ... Тогда возможно и подействует ...
    А за нелегалов нужно вводить более строгую ответственность ... а особенно там где используют их труд ... даже если это ремонт в квартире ... в Германии хозяин/руководитель использующий нелегалов получает 10 лет ...
    silberwolf88
  3. 210окв Сегодня, 08:21
    Москва превращается в некий "исламобад"...Там чистить и чистить.Впрочем это касается теперь и всей страны..
    210окв
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