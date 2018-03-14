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В Москве пресечена деятельность сторонников ИГ, переправлявших боевиков в Сирию и Ирак
Сотрудники ФСБ и МВД в ходе совместной операции пресекли в Москве и Московской области деятельность сторонников «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ), наладивших канал переброски завербованных боевиков в Сирию и Ирак, передает РИА Новости.
По данным пресс-службы ФСБ, члены этнической преступной группировки занимались также подделкой документов для нелегальных мигрантов из Средней Азии.
Сообщается, что в ходе мероприятий обнаружены три лаборатории по изготовлению фальшивых документов, изъято большое количество бланков миграционных карт, оригиналов и копий паспортов иностранных государств, банковских карт, а также штампы о пересечении государственной границы.
Кроме того, подтвердилась связь организаторов канала с эмиссарами террористических организаций
Всего силовики задержали 60 иностранцев. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
Напомним, в воскресенье ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Саратовской области, который планировала законспирированная террористическая ячейка.
По данным пресс-службы ФСБ, члены этнической преступной группировки занимались также подделкой документов для нелегальных мигрантов из Средней Азии.
Сообщается, что в ходе мероприятий обнаружены три лаборатории по изготовлению фальшивых документов, изъято большое количество бланков миграционных карт, оригиналов и копий паспортов иностранных государств, банковских карт, а также штампы о пересечении государственной границы.
Кроме того, подтвердилась связь организаторов канала с эмиссарами террористических организаций
Всего силовики задержали 60 иностранцев. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
Напомним, в воскресенье ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Саратовской области, который планировала законспирированная террористическая ячейка.
Использованы фотографии: РИА Новости / Андрей Стенин
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