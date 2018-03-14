13:22 14 марта
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Исследование: за 10 лет поляки разлюбили украинцев

Согласно опросу, проведённому польским Центром исследования общественного мнения, количество граждан Польши, которые испытывают антипатию к украинцам, существенно превышает количество тех, кто проявляет к ним симпатию, сообщает ИноТВ.



Как свидетельствуют данные Центра, «каждый четвёртый респондент имеет положительное отношение к украинцам (24%), тогда как антипатию испытывают 40% опрошенных».


Исследователи отмечают, «отношение к украинцам, а также к немцам ухудшилось существенно и сегодня является наименее благоприятным за последние десять лет». Они утверждают, что по сравнению с прошлым годом «отношение поляков ухудшилось практически ко всем нациям, которые были включены в опрос».

Анализ полученных данных показал, что больше всего полякам симпатичны чехи, итальянцы, американцы, британцы, словаки и венгры. Меньше всего – россияне, цыгане и арабы.

По данным Центра, «заявленное отношение к другим народам связано прежде всего с уровнем образования и размером населённого пункта: респонденты, которые были более образованными, выражали симпатию к другим народам». Кроме того, чаще положительное мнение о других народах высказывали жители крупных городов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. 210окв Сегодня, 10:19
    Они разве кого то любили!?Может только самих себя..
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 10:21
      Шумеры должны всего лишь знать правильный ответ на два вопроса - кто такой бандера и чей Львов...и будет им любовь wassat
      В стране Аспирантуре семимильными шагами растет экономика, как отмечают МВФ с Могеринни. Скоро все поляки и агрессоры ломанутся на заработки к нерабам. wassat
      Чёрный
      1. _MaX_ Сегодня, 10:46
        Поляки и Любили - эти понятия которые вообще не могут быть в одном пространстве, по моему
        _MaX_
        1. LSA57 Сегодня, 10:53
          Цитата: _MaX_
          Поляки и Любили - эти понятия которые вообще не могут быть в одном пространстве, по моему

          есть такое пространство. деньги. за это пространство, что угодно продадут
          LSA57
    2. Зяблицев Сегодня, 10:25
      Они их никогда не любили - просто умалчивали! Как и сейчас, что бы не прослыть в Европе не толерантными...На самом деле каждый великопоможный пан мечтает иметь одного нераба в хозяйстве, а лучше двух! laughing
      Зяблицев
    3. Андрей К Сегодня, 10:28
      Поляки украинцев любили? Вот это новость.
      Мне представлялось, что они интересовались больше возвратом своей бывшей собственности на западенщине, да халявными нерабами в садах и огородах.
      Ляхи по определению - любить могут только самих себя.
      Андрей К
      1. Weyland Сегодня, 11:38
        Цитата: Андрей К
        Поляки украинцев любили? Вот это новость.

        обычно не украинцев, а украинок. laughing
        Weyland
        1. Андрей К Сегодня, 11:45
          Цитата: Weyland
          ...обычно не украинцев, а украинок. laughing...

          Я их тоже, просто обожаю wink
          Андрей К
    4. DMB_95 Сегодня, 10:33
      Цитата: 210окв
      Они разве кого то любили!?Может только самих себя..

      Они любили собаку Шарик из фильма "Четыре танкиста и собака" , но оказалось что и Шарик родом из СССР ..
      DMB_95
      1. 210окв Сегодня, 10:41
        Да и сам мехвод из Грузии..Точнее из ГрССР...
        Цитата: DMB_95
        Цитата: 210окв
        Они разве кого то любили!?Может только самих себя..

        Они любили собаку Шарик из фильма "Четыре танкиста и собака" , но оказалось что и Шарик родом из СССР ..
        210окв
      2. юра яковлев Сегодня, 11:19
        Это в переводе на русский собачка Шарик, а если на польском, то Тобик.
        юра яковлев
    5. сибиралт Сегодня, 10:36
      До чего же "любил" поляков В.М. Достоевский. У него есть роман с мировой известностью, название которого на форуме запрещено к написанию, где он очень близко к современности выражает отношение Запада к России. winked
      сибиралт
    6. LSA57 Сегодня, 10:52
      Цитата: 210окв
      Они разве кого то любили!?Может только самих себя..

      сейчас взасос америку любят. за доллары
      LSA57
    7. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:29
      пшеки разлюбили своих бывших хлопов,даже звучит как то забавно,а раньше была большая любовь,но без допуска в трамвай и заведения))
      Ратник с пулеметом
  2. solzh Сегодня, 10:19
    Мне ляхи никогда не нравились. Больные они эти ляхи.
    solzh
    1. Кроу Сегодня, 10:24
      Больные ляхи - это либо потёртости со внутренней стороны бедра, либо - варикоз.
      Целлюль, чуть не забыл.
      Кроу
    2. К.А.С Сегодня, 11:22
      Цитата: solzh
      Мне ляхи никогда не нравились. Больные они эти ляхи.

      я думаю что ответ со сотроны ляхов будет аналогичным! Но это просто от незнания или от зависти , как с одной так и с другой стороны!
      поляки и их потомки на службе России такие как Дзержинский, Роккосовский, Прежевальский, Потёмкин,Потоцкий, Сикорский и прочие тоже больные? или в данном случае выздоравливают?
      Кстати а чем больны поляки? тем что находясь между молотом и наковальней пытаются остаться государством со своей национальной идентичностью? (как-это другой вопрос).
      Думается что такое особенное отношение поляков к России связано с тем, что жалеют об упущенной возможности самим основать большое сильное государство! Гдето прочитал что поляки нелюбят Россию как государство. а украинцев нелюбят как нелюбит хозяин холопа (из Украины не обижайтесь-не мои слова).
      Поляков и русских объединяет ненависть к бандере и прочему сброду!
      К.А.С
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:36
        спору нет,всегда находятся между молотом и наковальней,но умные люди ведут себя в такой ситуации осмотрительно,а эти все время предпринимают усилия в результате которых молот с наковальней когда соединяются,а когда падают на эти дурные головы по отдельности,причем при варианте что то урвать(Тешинская область,1938 г. кажется),пшеки тут как тут,при варианте выхватить - бедная жертва,старина Уинстон тоже не подарок был,но определил их точно- гиена.
        Ратник с пулеметом
  3. Jovanni Сегодня, 10:23
    Ветреные они какие-то, поляки-то ... request А я вот как никогда их не любил, так и сейчас не люблю...
    Jovanni
  4. Невеселый Сегодня, 10:25
    Единственный народ, который украинцев держал за людей - русские. И с теми украинцы позволили себе разругаться при содействии еврейско-армянского интернационала, отыгрывающего щирых украинских националистов.
    Невеселый
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:26
    антипатию испытывают 40% опрошенных
    Вот когда % превысит 70 может тогда поляки всерьез возьмутся за бандерлогов. Справедливости ради стоит отметить, что и сами поляки далеко не святые. Снобизма, гонора и русофобии тоже выше крыши.
    rotmistr60
  6. Корсар0304 Сегодня, 10:26
    Для поляков интересна только их Польша. Вообще эта нация не любила никого и никогда. Да что там говорить - шляхта с удовольствием пускала кровь и друг другу, в паузах когда не было какого-нибудь внешнего врага.
    Корсар0304
  7. Дормидонт Сегодня, 10:32
    У пана была собака, он её любил. Она съела кусок мяса, он её убил
    Дормидонт
  8. Egorovich Сегодня, 10:34
    Что укрошумеры, что пшеки - одного поля ко"злы. И всегда ими были.
    Egorovich
    1. Антарес Сегодня, 12:21
      Цитата: Egorovich
      Что укрошумеры, что пшеки - одного поля ко"злы. И всегда ими были.

      неверно.
      Эмоции подогреваемые средствами информационной войны--застилают вам глаза. В целом люди одинаковые..Один биологический вид. Разница только в виртуальных границах...и тут включается психология Мы и ОНИ.
      Антарес
  9. К-50 Сегодня, 10:37
    Исследователи отмечают, «отношение к украинцам, а также к немцам ухудшилось существенно и сегодня является наименее благоприятным за последние десять лет»

    Всё просто. Чем больше власти прогибаются под пин дос ников, тем не терпимее население к другим нациям, потому как главная цель пин дос ников разжечь огонь по жарче в Европе, чтобы ослабить конкурентов, как после двух мировых войн было. sad
    К-50
    1. taiga2018 Сегодня, 10:52
      Цитата: К-50
      разжечь огонь по жарче в Европе

      кстати в этом исследовании сказано,что меньше всего симпатичны полякам россияне и цыгане,кажется такое же отношение было и у нацистской Германии к этим категориям людей...
      taiga2018
  10. Вежливый Лось Сегодня, 11:19
    за 10 лет поляки разлюбили украинцев

    Во-первых: Для того, чтобы разлюбить, надо сначала полюбить. А когда у пшеков к хохлам любовь проснулась? Мож я че-то пропустил? Скорее всего это произошло во времена Запорожской сечи. Тарас Бульба - лепший друг поляков!!!
    Во-вторых: Даже, если заменить поляков на уругвайцев, швейцарцев или алеутов, то за 10 лет настохренеть можно кому угодно. Принцип "Понаехали тут..." даже самую пылкую любовь превратит сначала в терпимость, а потом в ненависть.
    Вежливый Лось
  11. юра яковлев Сегодня, 11:23
    Соцопрос - это способ формирования общественного мнения, и ничего личного, так что уважаемые не покупайтесь на дешёвые соцопросы.
    юра яковлев
  12. Vard Сегодня, 11:25
    Поляки любили.. Они как прапорщик Залов... Всех ненавидят...
    Vard
  13. Weyland Сегодня, 11:36
    больше всего полякам симпатичны чехи, итальянцы, американцы, британцы, словаки и венгры. Меньше всего – россияне, цыгане и арабы.

    А арабов-то за что? wassat Кстати, боюсь, что любовь к чехам и британцам не так уж взаимна: чехи про Заолзье помнят, а мнение британцев о поляках известно давно: "поляку 2 параллельные прямые кажутся лабиринтом!" (Веллингтон)
    Weyland
  14. Berkut24 Сегодня, 11:59
    за 10 лет поляки разлюбили украинцев

    Ох, помню я их любовь. Как много столетий подряд польские паны пороли хохлатых холопов. И жён их тоже пороли, но по другому. wassat
    Berkut24
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