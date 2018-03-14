Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Исследование: за 10 лет поляки разлюбили украинцев
Согласно опросу, проведённому польским Центром исследования общественного мнения, количество граждан Польши, которые испытывают антипатию к украинцам, существенно превышает количество тех, кто проявляет к ним симпатию, сообщает ИноТВ.
Как свидетельствуют данные Центра, «каждый четвёртый респондент имеет положительное отношение к украинцам (24%), тогда как антипатию испытывают 40% опрошенных».
Исследователи отмечают, «отношение к украинцам, а также к немцам ухудшилось существенно и сегодня является наименее благоприятным за последние десять лет». Они утверждают, что по сравнению с прошлым годом «отношение поляков ухудшилось практически ко всем нациям, которые были включены в опрос».
Анализ полученных данных показал, что больше всего полякам симпатичны чехи, итальянцы, американцы, британцы, словаки и венгры. Меньше всего – россияне, цыгане и арабы.
По данным Центра, «заявленное отношение к другим народам связано прежде всего с уровнем образования и размером населённого пункта: респонденты, которые были более образованными, выражали симпатию к другим народам». Кроме того, чаще положительное мнение о других народах высказывали жители крупных городов.
Как свидетельствуют данные Центра, «каждый четвёртый респондент имеет положительное отношение к украинцам (24%), тогда как антипатию испытывают 40% опрошенных».
Исследователи отмечают, «отношение к украинцам, а также к немцам ухудшилось существенно и сегодня является наименее благоприятным за последние десять лет». Они утверждают, что по сравнению с прошлым годом «отношение поляков ухудшилось практически ко всем нациям, которые были включены в опрос».
Анализ полученных данных показал, что больше всего полякам симпатичны чехи, итальянцы, американцы, британцы, словаки и венгры. Меньше всего – россияне, цыгане и арабы.
По данным Центра, «заявленное отношение к другим народам связано прежде всего с уровнем образования и размером населённого пункта: респонденты, которые были более образованными, выражали симпатию к другим народам». Кроме того, чаще положительное мнение о других народах высказывали жители крупных городов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти