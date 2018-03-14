Во Львове прогремел взрыв у мемориала польских "орлят"

Возле Лычаковского кладбища, по словам свидетелей, взорвался неизвестный предмет, бросили метров с 20 до захоронения польских орлят, на месте работала полиция пожарная и взрывотехники.

На западе Украины прошла очередная антипольская акция. На сей раз вместо факельного шествия радикальные националисты осуществили взрыв у польского мемориала орлят. Он располагается на территории мемориального Лычаковского кладбища. По заявлению директора Мемориального комплекса Львова Михаила Нагая, взрыв прогремел примерно в 15 метрах от хозяйственных помещений. На месте происшествия работу завершили криминалисты.По последним данным, пострадавших нет.Из сообщения в местной газете:Напомним, что несколько дней назад по Львову прошли радикальные националисты с факелами и плакатами антипольского содержания. В ходе шествия выкрикивались лозунги о том, чтобы «поляки забыли о Львове, так как это украинский город».Для справки: на Лычаковском кладбище Львова похоронены поляки, которые в 1918-1919 годах воевали против вооружённых формирований Украинской народной республики (УНР). Львовскими орлятами в Польше принято называть молодых ополченцев Львова, участвовавших в тех сражениях.