13:20 14 марта
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Во Львове прогремел взрыв у мемориала польских "орлят"

На западе Украины прошла очередная антипольская акция. На сей раз вместо факельного шествия радикальные националисты осуществили взрыв у польского мемориала орлят. Он располагается на территории мемориального Лычаковского кладбища. По заявлению директора Мемориального комплекса Львова Михаила Нагая, взрыв прогремел примерно в 15 метрах от хозяйственных помещений. На месте происшествия работу завершили криминалисты.

По последним данным, пострадавших нет.

Из сообщения в местной газете:
Возле Лычаковского кладбища, по словам свидетелей, взорвался неизвестный предмет, бросили метров с 20 до захоронения польских орлят, на месте работала полиция пожарная и взрывотехники.



Во Львове прогремел взрыв у мемориала польских "орлят"


Напомним, что несколько дней назад по Львову прошли радикальные националисты с факелами и плакатами антипольского содержания. В ходе шествия выкрикивались лозунги о том, чтобы «поляки забыли о Львове, так как это украинский город».

Для справки: на Лычаковском кладбище Львова похоронены поляки, которые в 1918-1919 годах воевали против вооружённых формирований Украинской народной республики (УНР). Львовскими орлятами в Польше принято называть молодых ополченцев Львова, участвовавших в тех сражениях.

Использованы фотографии: city-adm.lviv.ua
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Комментарии 22

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  1. Тралл Сегодня, 10:46
    Если у Путина нет алиби, то сами понимаете кто smile
    Тралл
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:47
      с мёртвыми,воюют потенциально мёртвые...
      андрей юрьевич
      1. Тралл Сегодня, 10:50
        Памятники Ленину и другим советским деятелям закончились,
        Но нет проблем для партиотов smile
        Тралл
        1. maxim947 Сегодня, 10:51
          Во Львове прогремел взрыв у мемориала польских "орлят"

          Исследование: за 10 лет поляки разлюбили украинцев


          название новостей само дает ответ))
          maxim947
        2. Чёрный Сегодня, 11:03
          Взрывчатка разработана в СССР, можно выносить приговор. laughing
          Чёрный
        3. LSA57 Сегодня, 11:05
          Цитата: Тралл
          Памятники Ленину и другим советским деятелям закончились,
          Но нет проблем для партиотов

          laughing любимая тема "патриотов" laughing
          LSA57
    2. Чичиков Сегодня, 10:51
      Это точно! Такой "Киевской правдой", в замен "Русской правде" Ярослава Мудрого, скоро подведут общественное и международное мнение к тому, что укро националисты, - это проект Кремля.
      Чичиков
    3. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 10:52
      Да ладно! В Европе все так делают.
      Анкыпельгыгыргын
    4. Венд Сегодня, 10:52
      Цитата: Тралл
      Если у Путина нет алиби, то сами понимаете кто smile

      На всю Россию алиби не напасешься, Виновата будет однозначно Россия. laughing
      Венд
    5. LSA57 Сегодня, 11:01
      Цитата: Тралл
      Если у Путина нет алиби, то сами понимаете кто

      есть. он показания мей про газ в мелкобритании давал. с Лавровым laughing
      LSA57
    6. svp67 Сегодня, 11:07
      Цитата: Тралл
      Если у Путина нет алиби, то сами понимаете кто

      Да даже БЕЗ СОМНЕНИЯ. Возвращался после успешной операции из Англии и решил заглянуть на огонек во Львов.
      svp67
  2. 210окв Сегодня, 10:46
    Опять русские(Путин)?...Возле хозпомещения...В сортир промахнулись?Дрожжи не попали?
    210окв
  3. taiga2018 Сегодня, 10:48
    это реакция на то,что поляки разлюбили их за 10 лет...
    taiga2018
  4. Горный стрелок Сегодня, 10:50
    Ага. Начали с памятников. А потом начнутся взрывы в Варшаве?
    Горный стрелок
    1. rotmistr60 Сегодня, 10:56
      потом начнутся взрывы
      Не исключено. Но вот тогда поляки точно депортируют всех украинцев домой и без права въезда. Лично меня удовлетворяет грызня между махровыми русофобами.
      rotmistr60
      1. taiga2018 Сегодня, 10:58
        Цитата: rotmistr60
        Но вот тогда поляки точно депортируют всех украинцев домой и без права въезда.

        не надо,ведь куда они направятся в этом случае...
        taiga2018
      2. 210окв Сегодня, 11:10
        Милые бранятся-только тешатся... yes Прикажут-"Фас!-Россия",вместе примутся тявкать..
        Цитата: rotmistr60
        потом начнутся взрывы
        Не исключено. Но вот тогда поляки точно депортируют всех украинцев домой и без права въезда. Лично меня удовлетворяет грызня между махровыми русофобами.
        210окв
  5. Egorovich Сегодня, 10:53
    И здесь укрошумеры сошлись с пшеками. Что одни, что другие очень любят воевать с мертвыми. Похоже чувствуют себя героями, ущербные.
    Egorovich
  6. Дормидонт Сегодня, 11:02
    Как это мило
    Дормидонт
  7. Мур Сегодня, 11:06
    Зачумлённая территория с кучей деградировавших человекообразных.
    Мур
  8. Ferdinant Сегодня, 11:22
    Разновекторная агрессия как у недоразвитых умственно,на всех бросаються.
    Ferdinant
  9. Ingvar0401 Сегодня, 12:51
    Поляки сами виноваты - не фиг было пестовать этих хохлов. Теперь пожинают те же самые плоды...
    Ingvar0401
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