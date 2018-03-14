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ДНР требует возвращения 297 жителей республики, удерживаемых на Украине
Донецк требует от Киева включить в список для обмена 297 жителей ДНР, которые удерживаются на территории Украины, при этом украинские власти подтверждает наличие лишь 81 пленного, передает Интерфакс заявление полномочного представителя ДНР в гуманитарной подгруппе Дарьи Морозовой.
Она полагает, что «обмен пленными по принципу "всех на всех", скорее всего, не будет реализован до завершения военного конфликта». Украина «сначала должна в соответствии с Минскими соглашениями принять закон об амнистии, а украинские силовики – перестать преследовать гражданское население по политическим причинам».
Как заявили в свою очередь представители Украины, Киев не отказывается от проведения обмена, однако «процесс согласования не быстрый и требует тщательной проработки».
Киев подтверждает нахождение на своей территории только 81 человека. Задержание еще 216 украинские власти признавать отказываются. Между тем украинская сторона разыскивает на территории Донбасса около 115 человек. ДНР подтвердила местонахождение 14 из них. Необходимо помнить, что мы удерживаем в заключении только военных и диверсантов, чья вина была доказана. Если человеку импонирует украинская сторона, и он об этом высказывается, мы за это не сажаем. Каждый имеет на это право, если он действует в рамках закона. В этом наша позиция принципиально отличается от украинской. (...) Украинские силовики зачастую задерживают пожилых людей, которые ездят на Украину, чтобы получить пенсии. Потом эти люди оказываются в списках пленных, подготовленных к обмену,рассказала Морозова.
Она полагает, что «обмен пленными по принципу "всех на всех", скорее всего, не будет реализован до завершения военного конфликта». Украина «сначала должна в соответствии с Минскими соглашениями принять закон об амнистии, а украинские силовики – перестать преследовать гражданское население по политическим причинам».
Война в Донбассе идет без малого четыре года, но при этом Киев отказывается выполнять свои обязательства. Тем не менее, сейчас необходимо достичь соглашения по обмену тех лиц, которые согласованы обеими сторонами. Однако украинское предложение от февраля 2018 года нас категорически не устраивает. Киев предлагает поменять лишь шестерых украинцев на 16 жителей Донбасса. Мы хотим вернуть как минимум 81 человека. Посмотрим на результат переговоров,добавила Морозова.
Как заявили в свою очередь представители Украины, Киев не отказывается от проведения обмена, однако «процесс согласования не быстрый и требует тщательной проработки».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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