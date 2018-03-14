13:18 14 марта
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ДНР требует возвращения 297 жителей республики, удерживаемых на Украине

Донецк требует от Киева включить в список для обмена 297 жителей ДНР, которые удерживаются на территории Украины, при этом украинские власти подтверждает наличие лишь 81 пленного, передает Интерфакс заявление полномочного представителя ДНР в гуманитарной подгруппе Дарьи Морозовой.



Киев подтверждает нахождение на своей территории только 81 человека. Задержание еще 216 украинские власти признавать отказываются. Между тем украинская сторона разыскивает на территории Донбасса около 115 человек. ДНР подтвердила местонахождение 14 из них. Необходимо помнить, что мы удерживаем в заключении только военных и диверсантов, чья вина была доказана. Если человеку импонирует украинская сторона, и он об этом высказывается, мы за это не сажаем. Каждый имеет на это право, если он действует в рамках закона. В этом наша позиция принципиально отличается от украинской. (...) Украинские силовики зачастую задерживают пожилых людей, которые ездят на Украину, чтобы получить пенсии. Потом эти люди оказываются в списках пленных, подготовленных к обмену,
рассказала Морозова.


Она полагает, что «обмен пленными по принципу "всех на всех", скорее всего, не будет реализован до завершения военного конфликта». Украина «сначала должна в соответствии с Минскими соглашениями принять закон об амнистии, а украинские силовики – перестать преследовать гражданское население по политическим причинам».

Война в Донбассе идет без малого четыре года, но при этом Киев отказывается выполнять свои обязательства. Тем не менее, сейчас необходимо достичь соглашения по обмену тех лиц, которые согласованы обеими сторонами. Однако украинское предложение от февраля 2018 года нас категорически не устраивает. Киев предлагает поменять лишь шестерых украинцев на 16 жителей Донбасса. Мы хотим вернуть как минимум 81 человека. Посмотрим на результат переговоров,
добавила Морозова.

Как заявили в свою очередь представители Украины, Киев не отказывается от проведения обмена, однако «процесс согласования не быстрый и требует тщательной проработки».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. 210окв Сегодня, 11:12
    Требовать с утырков?Брать негодяев в полон,а потом менять.только так.И списочно.
    210окв
    1. Vard Сегодня, 11:20
      У нас мужичек на родину сьездил... На второй лень пришли... Зарядили триста тысяч... Отдал... Лишь бы вырваться.... И кстати ему потом сказали... Его брат родной сдал... К которому он в гости приехал... И до этого деньгами помогал...
      Vard
      1. Комментарий был удален.
    2. сибиралт Сегодня, 11:33
      А у ОБСЕ требовать не пробовали? belay Это же их хлеб!
      сибиралт
  2. антивирус Сегодня, 12:15
    вспомнили,когда Рубана задержали.
    и это уровень Медведчука и Рубана?
    антивирус
  3. Антарес Сегодня, 12:17
    Необходимо помнить, что мы удерживаем в заключении только военных и диверсантов, чья вина была доказана. Если человеку импонирует украинская сторона, и он об этом высказывается, мы за это не сажаем. Каждый имеет на это право, если он действует в рамках закона

    Ну так они тоже. И по закону обвиняют всех кого надо. Тут обе стороны хороши. Я не видел митингов проукраинских допустим в Донецке за прошедшие годы(кроме того последнего) и не видел продонецкого в Киеве.Обе стороны решительно пресекают такие попытки в зародыше.
    Если же человек будет открыто заявлять о своей позиции-то на него найдется либо закон, либо "радикалы", либо "уркаинская ДРГ" или СБУ-подвалы, МГБ и все что может...
    это война. Но ней положено обвинять противника во всем плохом и выставлять себя во всем хорошем.
    Антарес
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