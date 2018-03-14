ДНР требует возвращения 297 жителей республики, удерживаемых на Украине

Киев подтверждает нахождение на своей территории только 81 человека. Задержание еще 216 украинские власти признавать отказываются. Между тем украинская сторона разыскивает на территории Донбасса около 115 человек. ДНР подтвердила местонахождение 14 из них. Необходимо помнить, что мы удерживаем в заключении только военных и диверсантов, чья вина была доказана. Если человеку импонирует украинская сторона, и он об этом высказывается, мы за это не сажаем. Каждый имеет на это право, если он действует в рамках закона. В этом наша позиция принципиально отличается от украинской. (...) Украинские силовики зачастую задерживают пожилых людей, которые ездят на Украину, чтобы получить пенсии. Потом эти люди оказываются в списках пленных, подготовленных к обмену,

Война в Донбассе идет без малого четыре года, но при этом Киев отказывается выполнять свои обязательства. Тем не менее, сейчас необходимо достичь соглашения по обмену тех лиц, которые согласованы обеими сторонами. Однако украинское предложение от февраля 2018 года нас категорически не устраивает. Киев предлагает поменять лишь шестерых украинцев на 16 жителей Донбасса. Мы хотим вернуть как минимум 81 человека. Посмотрим на результат переговоров,