13:17 14 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

АГС-17 хорошо зарекомендовал себя в Сирии

Штурмовые подразделения сирийской армии, зачищающие от незаконных вооруженных формирований Восточную Гуту, активно применяют 30-мм гранатометы АГС-17 «Пламя», пишет Российская газета.



Это оружие поступило в Сирии еще до начала гражданской войны. Правда, его количество было небольшим. Гранатометы были переданы на вооружение лишь элитных подразделений специального назначения.


После применения в реальных боевых условиях, сирийцы отметили точность и высокую надежность гранатометов.

«АГС-17 стали своего рода подобием мобильной артиллерии, которая, что называется, всегда под рукой – в обороне, где-нибудь в пустыне, или во время наступления в городской застройке. Это оружие легко транспортируется, с его помощью возможно поражение противника на дальности 1,7 км. Скорострельность – до 350-400 выстрелов в минуту», – говорится в материале.

В настоящее время автоматические гранатометы широко применяется не только спецназовцами, но и обычной пехотой. АГС-17 устанавливают на бронеавтомобили «Выстрел», «Тигр» и «Рысь», модернизированные сирийскими умельцами БМП-1, БРДМ-2, легкие транспортеры МТ-ЛБ.

Использованы фотографии: https://twitter.com/IvanSidorenko1
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 11:49
    Странно то,что это оружие у них появилось недавно.
    210окв
    1. svp67 Сегодня, 12:08
      Цитата: 210окв
      Странно то,что это оружие у них появилось недавно.

      Денег на покупку до этого не было, а "дружить" и не просто "дружить", а "очень и очень", с Россией вновь, стали совсем не давно. Пока наши советники разобрались, что у них и как, пока их отчеты были проанализированы, пока пошли поставки и прошел курс обучения, вот и считайте
      svp67
    2. сибиралт Сегодня, 12:11
      "В настоящее время автоматические гранатомёты применяются не только спецназовцами, но и обычной пехотой"
      Бред или незнание темы. Автоматический гранатомет "Пламя" был на вооружении в моем мотострелковом полку (ДВО) еще в 1972 году. Так что он применяется "обычной" пехотой уже полвека. И дело даже не в его модификации.winked
      сибиралт
      1. pepel79 Сегодня, 12:42
        Извините... но это Вы, не понимаете ТЕМЫ... Он пишет...Это оружие поступило в Сирии еще до начала гражданской войны. Правда, его количество было небольшим. Гранатометы были переданы на вооружение лишь элитных подразделений специального назначения... потом бла, бла... и в настоящее время автоматические гранатометы широко применяется не только спецназовцами, но и обычной (Сирийской - это пояснение для Вас) пехотой. Но конечно же если Вы, в далеком 1972 году, служили в "обычной" сирийской пехотой, то тогда сори ...
        pepel79
  2. Strashila Сегодня, 11:53
    АГС-17 старый вояка... не первое десятилетие на войне.
    Strashila
  3. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:53
    агс-17 вообще себя хорошо зарекомендовал,а Сирия еще один твд где для него есть работа))
    Ратник с пулеметом
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:57
    А ведь создавался когда у нас были очень напряженные отношения с Китаем, а у них отрабатывалась тактика "Набегающих волн".
    rotmistr60
  5. svp67 Сегодня, 12:06
    АГС-17 хорошо зарекомендовал себя в Сирии
    Да он себя так еще с Афгана зарекомендовал...
    svp67
  6. Корсар0304 Сегодня, 12:20
    Хорошая, надежная машина. Жаль что тяжеловата и склонна к "закапыванию". Для пустыни и городских боев - самое то.
    Корсар0304
  7. МЮД Сегодня, 12:31
    На кадрах кинохроники АГС-17 действительно редко мелькает в Сирии, на Домбассе чаще его было видно.
    МЮД
Картина дня