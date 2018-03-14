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АГС-17 хорошо зарекомендовал себя в Сирии
Штурмовые подразделения сирийской армии, зачищающие от незаконных вооруженных формирований Восточную Гуту, активно применяют 30-мм гранатометы АГС-17 «Пламя», пишет Российская газета.
Это оружие поступило в Сирии еще до начала гражданской войны. Правда, его количество было небольшим. Гранатометы были переданы на вооружение лишь элитных подразделений специального назначения.
После применения в реальных боевых условиях, сирийцы отметили точность и высокую надежность гранатометов.
«АГС-17 стали своего рода подобием мобильной артиллерии, которая, что называется, всегда под рукой – в обороне, где-нибудь в пустыне, или во время наступления в городской застройке. Это оружие легко транспортируется, с его помощью возможно поражение противника на дальности 1,7 км. Скорострельность – до 350-400 выстрелов в минуту», – говорится в материале.
В настоящее время автоматические гранатометы широко применяется не только спецназовцами, но и обычной пехотой. АГС-17 устанавливают на бронеавтомобили «Выстрел», «Тигр» и «Рысь», модернизированные сирийскими умельцами БМП-1, БРДМ-2, легкие транспортеры МТ-ЛБ.
Это оружие поступило в Сирии еще до начала гражданской войны. Правда, его количество было небольшим. Гранатометы были переданы на вооружение лишь элитных подразделений специального назначения.
После применения в реальных боевых условиях, сирийцы отметили точность и высокую надежность гранатометов.
«АГС-17 стали своего рода подобием мобильной артиллерии, которая, что называется, всегда под рукой – в обороне, где-нибудь в пустыне, или во время наступления в городской застройке. Это оружие легко транспортируется, с его помощью возможно поражение противника на дальности 1,7 км. Скорострельность – до 350-400 выстрелов в минуту», – говорится в материале.
В настоящее время автоматические гранатометы широко применяется не только спецназовцами, но и обычной пехотой. АГС-17 устанавливают на бронеавтомобили «Выстрел», «Тигр» и «Рысь», модернизированные сирийскими умельцами БМП-1, БРДМ-2, легкие транспортеры МТ-ЛБ.
Использованы фотографии: https://twitter.com/IvanSidorenko1
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