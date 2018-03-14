13:18 14 марта
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В Крыму прошли учения береговой обороны

В Крыму прошли учения береговой обороны, в ходе которых расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Черноморского флота (ЧФ) выполнили задачи по обнаружению и уничтожению носителей высокоточного оружия, сообщил руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

В Крыму прошли учения береговой обороны


Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" успешно обнаружили высокоскоростные условные цели и выполнили электронные пуски, условно поразив крылатые ракеты "противника
- сказал Астафьев, уточнив, что зачетное тактическое учение было проведено под контролем командующего войсками ЮВО Александра Дворникова.


Дивизионы мобильных береговых противокорабельных комплексов "Бастион" и "Бал", самоходных артиллерийских комплексов "Берег" из состава ракетно-артиллерийского соединения ЧФ ранее в этот же день приступили к отработке практических задач в рамках лагерного сбора ракетных войск и артиллерии на полигоне Железный Рог в Крыму. Цель сбора - слаживание подразделений, повышение практических навыков командиров различных степеней в управлении огнем, добавили в пресс-службе округа.



Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 13

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  1. синоби Сегодня, 12:11
    В результате на кораблях НАТО резко вырос расход туалетной бумаги. laughing
    синоби
    1. сибиралт Сегодня, 12:19
      Предположительно, американские моряки в Черное море заходят сразу в памерсах. lol
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 12:28
        Добро пожаловать в Чёрное море...В качестве целей.
        210окв
        1. просто экспл Сегодня, 12:44
          каких целей ? Вы реально думаете что матрасные моряки катаются на крылатых ракетах ?
          а то в статье ведь написано .
          Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" успешно обнаружили высокоскоростные условные цели и выполнили электронные пуски, условно поразив крылатые ракеты "противника

          блин , ну как можно такие ляпы пропускать ?
          а ПТУРами по самолетам они не стреляли ?
          просто экспл
  2. Корсар0304 Сегодня, 12:16
    Интересно как себя после этого чувствовали экипажи штатовский кораблей, которые сейчас находятся в Черном море )))) Никому дополнительные услуги психолога не потребовалось )))
    Корсар0304
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 12:18
    Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" успешно обнаружили высокоскоростные условные цели и выполнили электронные пуски, условно поразив крылатые ракеты "противника
    Разве Бастионы это комплексы ПВО , а не противокорабельные ? Или я что-то не понимаю , или что-то не знаю ... recourse
    КВУ-НСвД
    1. Герман Сегодня, 12:23
      Они условно поразили крылатые ракеты вместе с их носителем эсминцем. laughing
      А вообще то да,что-то напутали.
      Герман
  4. К-50 Сегодня, 12:24
    Не пройму кто бредит. what request
    Как можно береговым ракетным комплексом вооружённым крылатыми ракетами поражать крылатые ракеты?
    Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" успешно обнаружили высокоскоростные условные цели и выполнили электронные пуски, условно поразив крылатые ракеты "противника
    К-50
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:28
    "Ну, кто еще хочет комиссарского тела?" (к/ф "Оптимистическая трагедия"). У кого желание отвоевать Крым в очередь.
    rotmistr60
    1. Лелёк Сегодня, 12:59
      Цитата: rotmistr60
      У кого желание отвоевать Крым в очередь.

      Добрый день, Геннадий.
      На хотелку северного соседа Крыма наш ответ:
      Лелёк
  6. ded100 Сегодня, 12:29
    Ждем реакции хохлов на это безобразие! laughing
    ded100
    1. Лелёк Сегодня, 12:51
      Цитата: ded100
      Ждем реакции хохлов на это безобразие!

      hi
      А Вы не ждите, на кой хрен Вам это нужно? Бандеровцы на "своей планете", а мы в России, значит в Крыму и сегодня.
      Лелёк
  7. konstantin68 Сегодня, 12:42
    А спросил ли Дворников разрешения у поросенка? А то непорядок выходит...
    ..." это просто какой-то позор!" из классики laughing
    konstantin68
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