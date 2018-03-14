Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" успешно обнаружили высокоскоростные условные цели и выполнили электронные пуски, условно поразив крылатые ракеты "противника

В Крыму прошли учения береговой обороны, в ходе которых расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Черноморского флота (ЧФ) выполнили задачи по обнаружению и уничтожению носителей высокоточного оружия, сообщил руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.- сказал Астафьев, уточнив, что зачетное тактическое учение было проведено под контролем командующего войсками ЮВО Александра Дворникова.Дивизионы мобильных береговых противокорабельных комплексов "Бастион" и "Бал", самоходных артиллерийских комплексов "Берег" из состава ракетно-артиллерийского соединения ЧФ ранее в этот же день приступили к отработке практических задач в рамках лагерного сбора ракетных войск и артиллерии на полигоне Железный Рог в Крыму. Цель сбора - слаживание подразделений, повышение практических навыков командиров различных степеней в управлении огнем, добавили в пресс-службе округа.