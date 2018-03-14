13:21 14 марта
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Катар заказал боевые модули для БТР VBCI

Представители норвежской группы Kongsberg объявили, что подписали соглашение о намерениях по поставке в течение следующих восьми лет оборудования для оснащения бронемашин VBCI ВС Катара на общую сумму $ 1,93 млрд., сообщает bmpd.

Модули вооружения Kongsberg Protector на бронемашинах Nexter VBCI.

Договор стал крупнейшим разовым контрактом за всю более чем 200-летнюю историю существования Kongsberg.


В рамках договора Катару будут поставлены модули вооружения Protector RWS, необитаемые башни (башнеподобные модули) Protector MCT, а также аппаратура цифровой обработки и передачи данных.

«Стоит особо отметить, что создание боевых модулей семейства Protector – один из крупнейших экспортных успехов ВПК Норвегии. С 2001 года Kongsberg поставил чуть менее 20 тысяч комплектов этих систем заказчикам в 19 странах. Основным импортером являются США, которые почти за десять лет закупили уже несколько партий RWS Protector Crow», – говорится в материале.

Использованы фотографии: Kongsberg
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Комментарии 3

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  1. сибиралт Сегодня, 12:25
    Зачем катарцам эти "модули", если они ни с кем не воюют и даже водку не пьют, чтобы за ней сгонять в ближайшую деревню? lol
    сибиралт
    1. Грац Сегодня, 12:36
      саудитов они боятся, хотя не факт что эти машины им при случае помогут,территория для маневренной войны у катара слишком мала, хотя саудиты те ещё вояки
      Грац
    2. ПАМ Сегодня, 12:41
      сибиралт
      Они готовятся (прогнутся по Саудовской Аравией не хотят) и хорошо тратятся, на вооружение и подготовку, возможно поэтому и не воюют пока!
      ПАМ
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