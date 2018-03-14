Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Катар заказал боевые модули для БТР VBCI
Представители норвежской группы Kongsberg объявили, что подписали соглашение о намерениях по поставке в течение следующих восьми лет оборудования для оснащения бронемашин VBCI ВС Катара на общую сумму $ 1,93 млрд., сообщает bmpd.
Договор стал крупнейшим разовым контрактом за всю более чем 200-летнюю историю существования Kongsberg.
В рамках договора Катару будут поставлены модули вооружения Protector RWS, необитаемые башни (башнеподобные модули) Protector MCT, а также аппаратура цифровой обработки и передачи данных.
«Стоит особо отметить, что создание боевых модулей семейства Protector – один из крупнейших экспортных успехов ВПК Норвегии. С 2001 года Kongsberg поставил чуть менее 20 тысяч комплектов этих систем заказчикам в 19 странах. Основным импортером являются США, которые почти за десять лет закупили уже несколько партий RWS Protector Crow», – говорится в материале.
Договор стал крупнейшим разовым контрактом за всю более чем 200-летнюю историю существования Kongsberg.
В рамках договора Катару будут поставлены модули вооружения Protector RWS, необитаемые башни (башнеподобные модули) Protector MCT, а также аппаратура цифровой обработки и передачи данных.
«Стоит особо отметить, что создание боевых модулей семейства Protector – один из крупнейших экспортных успехов ВПК Норвегии. С 2001 года Kongsberg поставил чуть менее 20 тысяч комплектов этих систем заказчикам в 19 странах. Основным импортером являются США, которые почти за десять лет закупили уже несколько партий RWS Protector Crow», – говорится в материале.
Использованы фотографии: Kongsberg
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти