17:15 14 марта
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Министр спорта Украины запретил украинским спортсменам выступать в России

Министр спорта Украины Игорь Жданов сегодня подписал ведомственный приказ, который запрещает всем без исключения украинским спортсменам участвовать в спортивных соревнованиях, если те будут проходить на территории Российской Федерации. По словам г-на Жданова, украинские спортсмены не должны участвовать в турнирах на территории России, так как РФ – «страна-агрессор».

Министр спорта Украины запретил украинским спортсменам выступать в России


Приводим полный текст документа украинского Минспорта:
Всё время, пока идет война на востоке, Украиной регулирует отношения со страной-агрессором.


Два года назад мы разработали и издали приказ Министерства, который касался участия спортсменов украинской сборной в спортивных соревнованиях, которые проходят на территории России.

Мы говорили "да" официальным соревнованием, чемпионатам мира и Европы, этапам Кубков мира, другим турнирам, которые организуют международные спортивные федерации, которые являются частью лицензированных соревнований.

Мы говорили "нет" коммерческим соревнованием, сомнительным частным кубкам, которые часто организуют российские бизнесмены, и которые не проходят под патронатом международных федераций.

За эти два года флаг Украины поднимался на территории России десятки раз, звучал наш гимн.

Настоящее требует от нас более решительных действий. Поэтому я подписал новый приказ - о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", украинские спортсмены не будут принимать участие в каких-либо соревнованиях, проходящих на территории РФ.


Текст:


Хочу добавить, что соревнования в России, с оглядкой на внутреннюю и внешнюю политику этого государства, просто опасны для наших спортсменов.

Также напомню, что Министерство молодежи и спорта и я, как министр, призываем международные федерации не назначать соревнований на территории страны, где систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта, и которая является нарушителем кодекса ВАДА.

Агрессоры и нарушители должны быть изгнанными с арены мирового спорта.


Как же теперь г-н Жданов намеревается требовать от украинских спортсменов не выступать в РФ, при учёте того, что в России многие украинские спортсмены выступают на постоянной основе. Так, в одном только российском футболе украинских граждан хватает: Тарас Михалик (Локомотив, Москва), Виталий Федотов (СКА-Хабаровск), Игорь Чайковский (Анжи, Махачкала), Дмитрий Хомченовский (Урал). Украинские граждане выступают в России и в других видах спорта. Министр Жданов собирается "загнать" их обратно - на Украину, или снова будут использовать травлю радикалами?

В Федерации биатлона Украины уже отреагировали на приказ Жданова, заявив, что он ничего общего не имеет с патриотизмом, добавив:

Это путь в никуда!


Вместо информации на сайте появилось изображение грустящей собаки:

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 42

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  1. 210окв Сегодня, 14:36
    Ну,мы плакать по этому поводу не будем..У нас свобода полная для спортсменов.В том числе и свобода от совести.Олимпиада показала.
    210окв
    1. maxim947 Сегодня, 14:39
      Не надо гнать на спортсменов, правильно сделали что поехали, и выигранные медали (особенно по хоккею) тому прямой показатель.
      А украинским спортсменам добро пожаловать под российский флаг.
      maxim947
      1. 210окв Сегодня, 14:45
        Я согласен насчёт украинских спортсменов.Но не про наших.Выступать они будут под тем флагом под каким им будет ПОЗВОЛЕНО МОКом.
        Цитата: maxim947
        Не надо гнать на спортсменов, правильно сделали что поехали, и выигранные медали (особенно по хоккею) тому прямой показатель.
        А украинским спортсменам добро пожаловать под российский флаг.
        210окв
        1. maxim947 Сегодня, 14:49
          Это лучше чем обидеться поджав хвост. И поверьте абсолютно никто-бы не переживал если бы Россия забайкотировала прошедшую олимпиаду, еще бы и стебались во-всю.
          maxim947
          1. НасРать Сегодня, 14:57
            Цитата: maxim947
            Это лучше чем обидеться поджав хвост. И поверьте абсолютно никто-бы не переживал если бы Россия забайкотировала прошедшую олимпиаду, еще бы и стебались во-всю.

            Товарищ хочет выглядеть, как украинская власть - смешно и с потерей лица...
            НасРать
            1. volodya Сегодня, 15:23
              Цитата: НасРать
              Товарищ хочет выглядеть, как украинская власть - смешно и с потерей лица

              Похоже вся власть Украины держится на запретах. В Россию запрещено, в Крым запрещено! Объясняют всё войной, а мы то на войну и не пришли!
              volodya
        2. Вояджер Сегодня, 14:58
          Вы не понимаете простых истин и смотрите на ситуацию примитивно, к сожалению.

          Во-первых, в случае бойкотирования олимпиады к нам бы еще больше спортивных санкций применили и обязали бы к принудительному пропуску следующих за этими игр в качестве еще одного наказания. Это замкнутый круг, который чем раньше разорвешь, тем лучше.

          Во-вторых вы подумали о спортсменах, которые годами тренировались и практически свою жизнь этому посвятили? Ладно взрослые, а девченки-фигуристки, которым по 15-18 лет и они надрали зад всему миру? Ну не поехали бы они, только потому что такие как ВЫ, считают, что не должны, дальше-то что? Вы готовы взять ответственность на себя за истраченное детство этих спортсменок просто впустую? Большой спорт это такая самоотдача, что порой учеба, личная жизнь, друзья нередко отходят на второй план. Это жертва всем перечисленным и здоровьем тоже. Вот они герои, как минимум потому, что поехали и выдержав там неимоверный прессинг вернулись не с пустыми руками и доказывая очередной раз величие нашей страны, наших характеров и наших спортивных школ. А вы сидя на диване предлагаете в еще большую задницу углубиться, класс.
          Вояджер
        3. МЮД Сегодня, 15:10
          Но не про наших.Выступать они будут под тем флагом под каким им будет ПОЗВОЛЕНО МОКом.

          Правильно говорите. Предательство начинается с малого.
          МЮД
          1. НасРать Сегодня, 15:15
            Цитата: МЮД

            Правильно говорите. Предательство начинается с малого.

            Ни фига себе с малого..... Предали главные коммуняки 80-х, народ СССР, и вдруг бац!!! И предательство начинается с малого... wassat

            Вот этот вот, начал предательство с малого что ли?

            НасРать
            1. МЮД Сегодня, 15:47
              Нет это уже апогей предательства, начало было когда предавал и закладывал товарищей продвигаясь по партийной линии и занимал первые кресла.
              МЮД
            2. bk316 Сегодня, 16:07
              Вот этот вот, начал предательство с малого что ли?

              Думаю да с малого, мы просто об этом ничего не знаем.
              bk316
      2. Rusland Сегодня, 15:18
        Цитата: maxim947
        Не надо гнать на спортсменов, правильно сделали что поехали, и выигранные медали (особенно по хоккею) тому прямой показатель.
        А украинским спортсменам добро пожаловать под российский флаг.

        Совершенно верно, хотели сорвать нам Олимпиаду, породить раздор на этой почве внутри страны, поездка в Сеул нужна была, как сказал ВВП игра вдолгую даст свои плоды.
        Rusland
      3. LiSiCyn Сегодня, 15:22

        Побояться... Скорей в Вост.европу и бывшие республики Союза... Особенно биатлонистки... Что то в этом сезоне, они сдулись wink Видно, патриотический запал пропал... lol
        Как говориться: "Любовь приходит и уходит... А кушать хочется всегда"... laughing
        LiSiCyn
      4. lis-ik Сегодня, 15:28
        Цитата: maxim947
        Не надо гнать на спортсменов, правильно сделали что поехали, и выигранные медали (особенно по хоккею) тому прямой показатель.
        А украинским спортсменам добро пожаловать под российский флаг.

        А если бы не выиграли (особенно по хоккею), что бы сказали? Лично я считаю их предателями!
        lis-ik
    2. сибиралт Сегодня, 14:44
      На то он и министр спорта. Такие министры - пережиток тоталитарных государств. winked
      сибиралт
    3. kit88 Сегодня, 14:47
      А почему тока спортсменам? А другие чем хуже?
      kit88
      1. собаковод Сегодня, 14:56
        kit88
        А почему тока спортсменам? А другие чем хуже?
        Девушки с низкой СО и гастрабайтеры?
        собаковод
        1. LSA57 Сегодня, 15:23
          Цитата: собаковод
          Девушки с низкой СО и гастрабайтеры?

          они сейчас по другому называются
          LSA57
      2. LSA57 Сегодня, 14:59
        Цитата: kit88
        А почему тока спортсменам? А другие чем хуже?

        с другими не получится. забор не достроили
        LSA57
        1. Rusland Сегодня, 15:12
          С оргтехникой у них проблема это раз, развитие спорта с этим деятелем в никуда, это два и все они безнадежно больные русофобией это три.
          Rusland
    4. Венд Сегодня, 15:13
      Когда Россию отстранили, это была русофобия и провокации из вне. А это что? Так наказать своих спортсменов, которые живут ради соревнований.
      Венд
      1. LSA57 Сегодня, 15:25
        Цитата: Венд
        Когда Россию отстранили, это была русофобия и провокации из вне. А это что?

        власть из вне. из фашингтона
        LSA57
  2. sxfRipper Сегодня, 14:46
    За эти два года флаг Украины поднимался на территории России десятки раз, звучал наш гимн.
    Так и гордились бы!!! Наш жовто-блакитный в очередной раз гордо реет над агрессором!!! Не, блин - хохол - это не лечится!
    sxfRipper
  3. gukoyan Сегодня, 14:48
    Да и пофиг, что не будут, вони меньше будет...
    gukoyan
    1. LSA57 Сегодня, 15:55
      Цитата: gukoyan
      Да и пофиг, что не будут, вони меньше будет

      как говорят англичане, когда леди покидает автомобиль, он увеличивает свою скорость laughing
      LSA57
  4. Горный стрелок Сегодня, 14:49
    Вот и хорошо. В Тюмень не поедут. laughing Украинских прочих, что работают (играют) в остальных командах - есть выбор.
    Горный стрелок
  5. Не либероид Русский Сегодня, 14:50
    ахаха ждемс наплыва "спортсменов" за гражданством РФ
    Не либероид Русский
  6. Egorovich Сегодня, 14:51
    Дур"ако"в на Укрошумерии, с каждым днем, становится все больше и больше.
    Egorovich
  7. Копчёный Сегодня, 14:52
    Всё правильно делают. Нехай учатся нэньку любить!
    Копчёный
  8. DMoroz Сегодня, 15:04
    Молодцы, если каждый министр издаст такой приказ по своему министерству, то на укрошумерии останутся только политики и министры (с частью своего аппарата), а также пенсионеры, которых они будут кормить сами. Остальным такой "железный занавес" скорее всего не понравится и все разбегутся в разные стороны...
    DMoroz
  9. шурави Сегодня, 15:04
    У министерства спорта Украины уже проблема картридж для принтера купить?
    шурави
  10. d1975 Сегодня, 15:13
    Цитата: 210окв
    Ну,мы плакать по этому поводу не будем..У нас свобода полная для спортсменов.В том числе и свобода от совести.Олимпиада показала.

    И что Олимпиада показала ? Я лично увидел неспособность нынешней власти держать удар ! И всё ! Занимаясь спортом готовился к спартакиаде народов Северного Кавказа (хотели такое сделать 1995 год ) . пахал как негр в зале . Тренер приходит и говорит , что всё , её не будет , вы не куда не едите . Моральный удар был просто огромный . Столько всего было потрачено . И я не был один - целая команда! То что поехали это даже хорошо .Но всё остальное это позор! И не спортсмены в этом виновны . Милдронат допинг, ну это кроме смеха у нас ничего не вызывает ! вспомните Олимпиаду 1988 Сеул ! Какой совестливый был там пароходик "Максим Горький !"
    d1975
    1. Dym71 Сегодня, 15:55
      И что характерно, оттягиваются у нас на спортсменах, а всякие Мутки с Жуковыми опять не при чём! С сочинской олимпиады спортивные чинуши в носу ковырялись и ни один по хребтине не огрёб! am
      Dym71
  11. DEZINTO Сегодня, 15:21
    Хоть бы принтер почистили......
    DEZINTO
  12. Архивариус Вася Сегодня, 15:23
    Ну если сравнивать женский биатлон, у них и то шансов на медали больше. Наши женщины в последние несколько лет совсем печально выступают, с 0 промахов отстают на минуту с лишнем...
    Архивариус Вася
  13. Дормидонт Сегодня, 15:45
    Пусть ездят на волах с концертами по свидомии
    Дормидонт
  14. Dym71 Сегодня, 15:48
    Министр спорта Украины Игорь Жданов сегодня подписал ведомственный приказ, который запрещает всем без исключения украинским спортсменам участвовать в спортивных соревнованиях, если те будут проходить на территории Российской Федерации

    Приказ минспорта внешний вид имеет феерический! laughing Принтер вместе с министром на помойку! wassat
    Dym71
  15. begemot20091 Сегодня, 16:01
    Цитата: maxim947
    Не надо гнать на спортсменов, правильно сделали что поехали, и выигранные медали (особенно по хоккею) тому прямой показатель.
    А украинским спортсменам добро пожаловать под российский флаг.

    наши спиртсмены, т.е. не наши и раком бы пошли без трусов... они же всю жисть тренировались - бездельники. это не наши офицеры, отдающие жизнь за родину. это люди чести и высого духа. ус-си-ка-ться - у немцев кое-как выиграли
    begemot20091
  16. komrad buh Сегодня, 16:14
    Эй, Жданов! Фамилию-то смени
    komrad buh
  17. Ingvar0401 Сегодня, 16:21
    Что можно сказать о дебилах дебильных. Пусть их дебилия растет, ширится и разрастается. Удачи...
    Ingvar0401
  18. Xscorpion Сегодня, 16:26
    Цитата: lis-ik
    Цитата: maxim947
    Не надо гнать на спортсменов, правильно сделали что поехали, и выигранные медали (особенно по хоккею) тому прямой показатель.
    А украинским спортсменам добро пожаловать под российский флаг.

    А если бы не выиграли (особенно по хоккею), что бы сказали? Лично я считаю их предателями!


    Тогда вы получается предатель своей страны.По вашей логике как у 5 летнего ребенка,спортсмены должны были надуть щёки и сказать,что все мы обиделись и никуда не поедем? В нормальной семье,за такие слова ребенок будет наказан.И наказание светило им приличное.И как правильно заметил выше товарищ Вояджер,там были не только профи,а даже девчонки школьного возраста.И которые показали всему миру,что даже если весь мир против, то Россия победит.
    Xscorpion
  19. 16112014nk Сегодня, 17:08
    Наш министр спорта, некий гражданин Мутко, "дров наломал" не меньше, а то и поболе. Одна сборная футболёров под его "чутким руководством" чего стоит.
    16112014nk
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