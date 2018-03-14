Министр спорта Украины запретил украинским спортсменам выступать в России

Всё время, пока идет война на востоке, Украиной регулирует отношения со страной-агрессором.





Два года назад мы разработали и издали приказ Министерства, который касался участия спортсменов украинской сборной в спортивных соревнованиях, которые проходят на территории России.



Мы говорили "да" официальным соревнованием, чемпионатам мира и Европы, этапам Кубков мира, другим турнирам, которые организуют международные спортивные федерации, которые являются частью лицензированных соревнований.



Мы говорили "нет" коммерческим соревнованием, сомнительным частным кубкам, которые часто организуют российские бизнесмены, и которые не проходят под патронатом международных федераций.



За эти два года флаг Украины поднимался на территории России десятки раз, звучал наш гимн.



Настоящее требует от нас более решительных действий. Поэтому я подписал новый приказ - о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", украинские спортсмены не будут принимать участие в каких-либо соревнованиях, проходящих на территории РФ.

Хочу добавить, что соревнования в России, с оглядкой на внутреннюю и внешнюю политику этого государства, просто опасны для наших спортсменов.



Также напомню, что Министерство молодежи и спорта и я, как министр, призываем международные федерации не назначать соревнований на территории страны, где систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта, и которая является нарушителем кодекса ВАДА.



Агрессоры и нарушители должны быть изгнанными с арены мирового спорта.

Это путь в никуда!

Министр спорта Украины Игорь Жданов сегодня подписал ведомственный приказ, который запрещает всем без исключения украинским спортсменам участвовать в спортивных соревнованиях, если те будут проходить на территории Российской Федерации. По словам г-на Жданова, украинские спортсмены не должны участвовать в турнирах на территории России, так как РФ – «страна-агрессор».Приводим полный текст документа украинского Минспорта:Текст:Как же теперь г-н Жданов намеревается требовать от украинских спортсменов не выступать в РФ, при учёте того, что в России многие украинские спортсмены выступают на постоянной основе. Так, в одном только российском футболе украинских граждан хватает: Тарас Михалик (Локомотив, Москва), Виталий Федотов (СКА-Хабаровск), Игорь Чайковский (Анжи, Махачкала), Дмитрий Хомченовский (Урал). Украинские граждане выступают в России и в других видах спорта. Министр Жданов собирается "загнать" их обратно - на Украину, или снова будут использовать травлю радикалами?В Федерации биатлона Украины уже отреагировали на приказ Жданова, заявив, что он ничего общего не имеет с патриотизмом, добавив:Вместо информации на сайте появилось изображение грустящей собаки: