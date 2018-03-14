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Министр спорта Украины запретил украинским спортсменам выступать в России
Министр спорта Украины Игорь Жданов сегодня подписал ведомственный приказ, который запрещает всем без исключения украинским спортсменам участвовать в спортивных соревнованиях, если те будут проходить на территории Российской Федерации. По словам г-на Жданова, украинские спортсмены не должны участвовать в турнирах на территории России, так как РФ – «страна-агрессор».
Приводим полный текст документа украинского Минспорта:
Текст:
Как же теперь г-н Жданов намеревается требовать от украинских спортсменов не выступать в РФ, при учёте того, что в России многие украинские спортсмены выступают на постоянной основе. Так, в одном только российском футболе украинских граждан хватает: Тарас Михалик (Локомотив, Москва), Виталий Федотов (СКА-Хабаровск), Игорь Чайковский (Анжи, Махачкала), Дмитрий Хомченовский (Урал). Украинские граждане выступают в России и в других видах спорта. Министр Жданов собирается "загнать" их обратно - на Украину, или снова будут использовать травлю радикалами?
В Федерации биатлона Украины уже отреагировали на приказ Жданова, заявив, что он ничего общего не имеет с патриотизмом, добавив:
Вместо информации на сайте появилось изображение грустящей собаки:
Приводим полный текст документа украинского Минспорта:
Всё время, пока идет война на востоке, Украиной регулирует отношения со страной-агрессором.
Два года назад мы разработали и издали приказ Министерства, который касался участия спортсменов украинской сборной в спортивных соревнованиях, которые проходят на территории России.
Мы говорили "да" официальным соревнованием, чемпионатам мира и Европы, этапам Кубков мира, другим турнирам, которые организуют международные спортивные федерации, которые являются частью лицензированных соревнований.
Мы говорили "нет" коммерческим соревнованием, сомнительным частным кубкам, которые часто организуют российские бизнесмены, и которые не проходят под патронатом международных федераций.
За эти два года флаг Украины поднимался на территории России десятки раз, звучал наш гимн.
Настоящее требует от нас более решительных действий. Поэтому я подписал новый приказ - о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", украинские спортсмены не будут принимать участие в каких-либо соревнованиях, проходящих на территории РФ.
Два года назад мы разработали и издали приказ Министерства, который касался участия спортсменов украинской сборной в спортивных соревнованиях, которые проходят на территории России.
Мы говорили "да" официальным соревнованием, чемпионатам мира и Европы, этапам Кубков мира, другим турнирам, которые организуют международные спортивные федерации, которые являются частью лицензированных соревнований.
Мы говорили "нет" коммерческим соревнованием, сомнительным частным кубкам, которые часто организуют российские бизнесмены, и которые не проходят под патронатом международных федераций.
За эти два года флаг Украины поднимался на территории России десятки раз, звучал наш гимн.
Настоящее требует от нас более решительных действий. Поэтому я подписал новый приказ - о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", украинские спортсмены не будут принимать участие в каких-либо соревнованиях, проходящих на территории РФ.
Текст:
Хочу добавить, что соревнования в России, с оглядкой на внутреннюю и внешнюю политику этого государства, просто опасны для наших спортсменов.
Также напомню, что Министерство молодежи и спорта и я, как министр, призываем международные федерации не назначать соревнований на территории страны, где систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта, и которая является нарушителем кодекса ВАДА.
Агрессоры и нарушители должны быть изгнанными с арены мирового спорта.
Также напомню, что Министерство молодежи и спорта и я, как министр, призываем международные федерации не назначать соревнований на территории страны, где систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта, и которая является нарушителем кодекса ВАДА.
Агрессоры и нарушители должны быть изгнанными с арены мирового спорта.
Как же теперь г-н Жданов намеревается требовать от украинских спортсменов не выступать в РФ, при учёте того, что в России многие украинские спортсмены выступают на постоянной основе. Так, в одном только российском футболе украинских граждан хватает: Тарас Михалик (Локомотив, Москва), Виталий Федотов (СКА-Хабаровск), Игорь Чайковский (Анжи, Махачкала), Дмитрий Хомченовский (Урал). Украинские граждане выступают в России и в других видах спорта. Министр Жданов собирается "загнать" их обратно - на Украину, или снова будут использовать травлю радикалами?
В Федерации биатлона Украины уже отреагировали на приказ Жданова, заявив, что он ничего общего не имеет с патриотизмом, добавив:
Это путь в никуда!
Вместо информации на сайте появилось изображение грустящей собаки:
Использованы фотографии: Фейсбук
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