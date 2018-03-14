17:12 14 марта
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Великобритания меняет "Жнецов" на "Защитников"

Минобороны обороны Великобритании объявило о подготовке к принятию на вооружение новых ударных дронов Protector (англ — «защитник»), сообщает "Warspot"

Великобритания меняет "Жнецов" на "Защитников"


Под названием Protector британская армия получит беспилотники Certifiable Predator B RPA (усовершенствованная версия Predator B, он же MQ-9 Reaper), разработанные компанией General Atomics Aeronautical Systems. Изначально планируется принять на вооружение 16 дронов, которые заменят имеющиеся на вооружении 10 единиц MQ-9 Reaper (англ. — «жнец»). При этом Минобороны Великобритании рассматривает возможность увеличения заказа до двадцати «Защитников».


От базовой версии MQ-9 Reaper модель Protector отличается усиленной конструкцией, удлинённым крылом, а также повышенной защитой от внешних повреждений (столкновение с птицами, удары молний). Кроме того, новые беспилотники имеют увеличенное время полёта (с 27 до 40 часов) и оснащены девятью точками для подвески вооружения (ракет MBDA Brimstone 2 и бомб Raytheon Paveway IV).

Использованы фотографии: janes.com
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Комментарии 17

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  1. с-т Petrov Сегодня, 15:13
    з - зависть. Тоже хочется БПЛА часов на 40 полета с точками подвески.

    Повесить такие над восточной гутой - и сидеть пулять с ПУ
    с-т Petrov
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:17
      Следует признать , что в этой области они впереди . Надо ускорять свои разработки в этом сегменте БПЛА ...
      КВУ-НСвД
      1. Rusland Сегодня, 15:26
        Это им меняют, а они платят. Маловато для их амбиций.
        Rusland
    2. Stas157 Сегодня, 15:28
      Цитата: с-т Petrov
      з - зависть. Тоже хочется ....
      .... сидеть пулять с ПУ

      А не надо завидовать, Петров! У нас в сто раз круче есть! Гиперболоид "инженера" Путина! Сидите и пуляйте - до по синения. А если, на горизонте вдруг появится грозный Предатор, вы его одним движением срежите!
      Stas157
      1. котовский Сегодня, 15:41
        Цитата: Stas157
        А не надо завидовать, Петров!

        Ничесе..Как вы Петрова отпинали.. belay
        А ниче что вы хр..ь с моторчиком,против гиперболоида противопоставили.
        Вы в России живете гражданин?
        котовский
        1. Stas157 Сегодня, 15:53
          Цитата: котовский

          Вы в России живете гражданин?

          Точно так. Гражданин начальник!
          Stas157
          1. котовский Сегодня, 15:55
            Цитата: Stas157
            Точно так.

            Жалко вас.Мучаетесь бедолага.
            котовский
            1. Stas157 Сегодня, 16:04
              Цитата: котовский

              Жалко вас.Мучаетесь бедолага.

              Мне очень приятно, что вы способны на такие чувства! Но в этом случае вы попали мимо. Извините, что не могу оправдать ваших ожиданий! Найдите себе объект для жалости другой.
              Stas157
        2. Rusland Сегодня, 16:19
          Котовский Вы правы, зависть в пользу наличия качественного дрона в своей стране, координально отличается от зависти к тем, кто имеет коттедж, дорогущую машину и т.д. и т.п..Это здоровая зависть.
          Rusland
      2. с-т Petrov Сегодня, 16:17
        А если, на горизонте вдруг появится грозный Предатор, вы его одним движением срежите!


        на моей петлице была пушка со стрелами, если тебе это о чем то говорит. Так что я знаю алгоритм своих движений для устранения цели. Учили меня мешать летать, пока ты ходил на курсы интернет борьбы с Кремлем.

        Ну а по остальному - твоя унылая диванная борьба с буквами текста и ирония по поводу нашего ВПК говорят лишь о твоем жалком мировоззрении и далекости от армии как таковой

        Готовь платочек. Скоро выборы Путина. Еще 6 лет твоей никчемной жизни будут под флагом нытья

        Ничесе..Как вы Петрова отпинали..


        Бросьте - его инструмент печатать на клавиатуре буквы и призывать к смуте. Пенатель из него наверное такой же как и борец с властью - т.е. никакой

        Был бы этот персонаж умный - может и получилось бы что - а так он вызывает лишь улыбку своей унылой боротьбой.

        В общем это типичный представитель российской оппозиции.
        с-т Petrov
        1. Rusland Сегодня, 16:23
          За ВВП! Наше дело правое! drinks hi
          Rusland
  2. emwave Сегодня, 15:24
    Отставание по каким комплектующим не позволяет нам сделать близкий по качеству БПЛА? Есть же у нас крылатые ракеты большой дальности.
    emwave
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:26
      только на ядерной тяге wassat Но там не точечно работают - там снаряд - минус город wassat
      с-т Petrov
    2. 210окв Сегодня, 15:32
      Там много проблем.Это все ещё ведётся с развала СССР.Нет своих двигателей,электронных компонентов,устройств телемеханики.Это только то,о чем я знаю..
      Цитата: emwave
      Отставание по каким комплектующим не позволяет нам сделать близкий по качеству БПЛА? Есть же у нас крылатые ракеты большой дальности.
      210окв
  3. 1536 Сегодня, 15:30
    В России надо сделать БПЛА с ядерным двигателем, заправить его ураном и отправить летать над Британией, причем систему посадки, а следовательно, возможностей для перехвата, не предусматривать. wink
    Смех, смехом, а дела серьезные. Британцы обладают колоссальными возможностями в финансах и экономике. Будут вредить везде, где можно и нельзя. Это "тихая" война XXI века, которую эти мракобесы снова развязали против России. Об этом надо твердо сказать, потому что только в этом случае можно одержать над этими британскими неофашистами-отравителями победу.
    1536
  4. Корсар0304 Сегодня, 16:47
    Вроде бы ы начали избавляться от Предаторов? В Англию сбывают?
    Корсар0304
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:50
      Это Protector, а не Predator
      с-т Petrov
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