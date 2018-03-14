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Великобритания меняет "Жнецов" на "Защитников"
Минобороны обороны Великобритании объявило о подготовке к принятию на вооружение новых ударных дронов Protector (англ — «защитник»), сообщает "Warspot"
Под названием Protector британская армия получит беспилотники Certifiable Predator B RPA (усовершенствованная версия Predator B, он же MQ-9 Reaper), разработанные компанией General Atomics Aeronautical Systems. Изначально планируется принять на вооружение 16 дронов, которые заменят имеющиеся на вооружении 10 единиц MQ-9 Reaper (англ. — «жнец»). При этом Минобороны Великобритании рассматривает возможность увеличения заказа до двадцати «Защитников».
От базовой версии MQ-9 Reaper модель Protector отличается усиленной конструкцией, удлинённым крылом, а также повышенной защитой от внешних повреждений (столкновение с птицами, удары молний). Кроме того, новые беспилотники имеют увеличенное время полёта (с 27 до 40 часов) и оснащены девятью точками для подвески вооружения (ракет MBDA Brimstone 2 и бомб Raytheon Paveway IV).
Под названием Protector британская армия получит беспилотники Certifiable Predator B RPA (усовершенствованная версия Predator B, он же MQ-9 Reaper), разработанные компанией General Atomics Aeronautical Systems. Изначально планируется принять на вооружение 16 дронов, которые заменят имеющиеся на вооружении 10 единиц MQ-9 Reaper (англ. — «жнец»). При этом Минобороны Великобритании рассматривает возможность увеличения заказа до двадцати «Защитников».
От базовой версии MQ-9 Reaper модель Protector отличается усиленной конструкцией, удлинённым крылом, а также повышенной защитой от внешних повреждений (столкновение с птицами, удары молний). Кроме того, новые беспилотники имеют увеличенное время полёта (с 27 до 40 часов) и оснащены девятью точками для подвески вооружения (ракет MBDA Brimstone 2 и бомб Raytheon Paveway IV).
Использованы фотографии: janes.com
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