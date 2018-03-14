Суд в Киеве обязал возобновить рассмотрение дела о мошенничестве Турчинова на 1 млрд долларов

НАБУ попыталось «отмазать» Турчинова



Друзья, это уже похоже на дежавю. Сначала ГПУ и СБУ в сговоре с судьей Печерского суда г. Киева «потеряли» уголовное дело о государственной измене Порошенко. Пришлось помочь им его восстановить. Теперь НАБУ попыталось «потерять» дело о хищении и выводе в офшоры почти миллиарда долларов Турчиновым…

Напомню, мое заявление о хищении Турчиновым, Лукьянчуком и Шепелевым средств «Родовид-банка» Сытник игнорировал до тех пор, пока суд не обязал его зарегистрировать производство и начать расследование. Турчинов тут же потребовал от СМИ не распространять эту информацию, традиционно обвинив в работе на Кремль. Пришлось отреагировать и на это. Суд обязал зарегистрировать еще одно уголовное производство против Турчинова, уже за незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналистов…



Но вернемся к Сытнику. Выполняя определение суда, он все-таки зарегистрировал дело против Турчинова, но вот расследовать его не стал, а тихонько и, как ему казалось, незаметно для всех прекратил. Пришлось помочь и ему. Публикую определение Соломенского суда г. Киева об отмене незаконного постановления НАБУ о прекращении уголовного производства N 52017000000000466 о хищении в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). И хоть суд несколько месяцев и «прятал» это определение, но все же вынужден был выдать мне его копию.



А теперь самое интересное. Месяц назад в СИЗО СБУ оказался тот самый Шепелев, который еще год назад публично признался в том, что в сговоре с Турчиновым и Лукьянчуком похитил из «Родовид-банка» и перевел в офшоры около миллиарда долларов…



Хотелось бы верить в то, что НАБУ все же в состоянии расследовать преступления о топ-коррупции, а незаконное прекращение дела о хищениях в «Родовид-банке» останется лишь досадным недоразумением. Кстати, это дело могло бы стать началом нового расследования против Турчинова, ведь именно он, исполняя в 2014 году обязанности Президента и Верховного главнокомандующего, умышленно не предпринял никаких мер по защите территориальной целостности Украины и сдавший Крым без единого выстрела. Государственная измена, однако…

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин сегодня в Фейсбуке пишет о том, что Соломенским райсудом Киева решено обязать НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) возобновить следствие по делу о хищениях, в которых мог принимать участие лично Александр Турчинов. Речь идёт о хищении почти в миллиард долларов США.Из заметки Рената Кузьмина:Кузьмин прикрепляет к заметке скан-копию документа:Кузьмин:Напомним, что накануне в эфире телеканала "1+1" на Украине вышел материал, в котором Турчинов заявил о том, как получил от разведки данные о "готовящемся нападении России на Украину в марте 2014 года ровно в 4 утра". А о том, как участвовал в расхищении средств, Турчинов ничего не рассказал...